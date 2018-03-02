DHA YURT BÜLTENİ-13

Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş (3)

BAKAN VE ORGENERALLE BİRLİKTE 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

TSK\'nın Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in (22) cenazesi, Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından, memleketi Denizli\'nin Tavas ilçesinin Çalıköy Mahallesi\'ne getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Dinek\'in Türk bayrağına sarılı tabutunun töreninin yapıldığı Çalıköy İlkokulu bahçesine getirilmesiyle birlikte gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Sezgül Dinek, baba Kemal Dinek, kardeşi Nimet Dinek, nişanlısı Huriye Alacı, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Sezgül Dinek, şehidin tabutu başındaki fotoğrafını öpüp sarılarak, \"Mehmet\'im sen bu kadar güzel bu kadar yakışıklı mıydın? Anneni topal ayağıyla niye koyup gitti\" diyerek feryat etti. Törende şehidin nişanlısı Huriye Alaca ve kardeşi Nimet Dinek askeri kamuflajlı üniforma giydi. Şehidin nişanlısı Huriye Alaca\'nın, \"Gittim, dönemeyeceğim, dedin. Beni bırakıp nerelere gittin. Evlenecektik\" sözleriyle yürekleri dağladı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Dinek\'in cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze töreninin ardından şehidin naaşı mezarlığa götürülürken, baba Kenan Dinek\'in koluna girerek eşlik etti. Şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazenin getirilmesi

- Nişanlısı ve kız kardeşinin tabuta sarılması

- Annenin tabuta sarılması

- Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanından detay

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin götürülmesi

Haber, Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bakan Özlü: Terör ve bölgesel sorunlar hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, terör ve bölgesel sorunların, Türkiye\'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hatay programı kapsamında, bir otelde düzenlenen \'Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi\'ne katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin 2023 ve üretim hedeflerine hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi. Özlü, \"2023 hedeflerimize ulaşmak için, tüm sektörlerimizle birlikte, yatırımlarımızı ve üretimimizi daha da artırmalıyız. Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde sahnelenmek istenen oyunlara, ekonomik araçlarla oluşturulan manipülasyonlara karşı en iyi cevabı, daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek ve daha çok büyüyerek vereceğiz. Ne terör ne de bölgesel sorunlar, ekonomik hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine hep birlikte yürüyeceğiz\" dedi.

\'ÇELİK ÜRETİMİNDE AVRUPA 2\'NCİSİYİZ\'

Bakan Özlü, Türkiye\'nin 2017 verilerine göre çelik üretiminde Avrupa ikincisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

\"Ülkemiz, 2017 yılı verilerine göre, çelik üretiminde Avrupa’da 2\'nci, dünyada ise 8\'inci sırada yer almaktadır. Ortadoğu’nun en büyük çelik üreticisi konumundayız. Temel hedefimiz; yakın bir gelecekte Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için çok yönlü tedbirler alacağız. Demir çelik sektörümüz, 2017 yılında 45 bin kişiye doğrudan istihdam üretirken, 18.3 milyon ton çelik ürünleri ihracatı yaparak, ülkemize 13.4 milyar dolar gelir sağlamıştır. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 8.5’ine tekabül etmektedir. Sektör, 2017 yılı itibarıyla, net ihracatçı konumundadır. Sektör tarafından, 2017 yılında 37.5 milyon ton sıvı çelik üretilerek, yüzde 73 seviyesinde kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır.\"

Özlü\'nün programına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Türkiye\'nin önde gelen çelik sanayi üretim firmalarının yetkilileri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Özlü ve protokolden detay

-Çelik firması temsilcileri detay

-Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri tutuklandı (4)

YUNANİSTAN\'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan, üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan 2 Yunan askeri, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne\'de Pazarkule Sınır Kapısı\'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.

Haklarında soruşturma başlatılan Yunan askerlerin, Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu\'nda görev yapan, teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis oldukları belirlendi. 54\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı\'na bağlı sınır devriyeleri tarafından yakalanan Yunan askerleri, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.

Üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan Yunan askerleri, jandarmadaki ifadelerinde, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yunan askerleri ifade verdikleri savcılıktan, \'Askeri casusluğa teşebbüs etmek\' ve \'Askeri yasak bölgeye girmek\' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis\'in, \'1\'inci derecede askeri yasak bölge ihlali\', \'kaçma şüphesi\', \'delileri karartma şüphesi\', \'ikametgahlarının Türkiye\'de bulunmaması\', \'yurtdışına kaçma olasılığı\' gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, askerlerin üzerinden çıkan dijital verilerin de incelenmesine karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askerlerin sevkedilmeleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Gaziantep\'te 150 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurup arama yaptı. Ekipler narkotik dedektör köpeği \'Bady\'in de katılımıyla yaptıkları aramada kamyonun şoför mahalli ve kasasındaki çantalarda şeffaf poşetlere konulmuş toplam 150 kilo eroin ele geçirdi. Eroine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Durdurulan kamyon

- Kamyonda arama yapılması

-Detektör köpeğinin arama yapması

- Eroinlerin bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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