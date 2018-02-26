DHA YURT BÜLTENİ-13

ERZURUM YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZURUM\'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi yeniden beyaza büründü. Büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Uzun bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiyle birlikte şiddetini artıran kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Güne karla uyanan Erzurumlular, baharı dört gözle beklediklerini söyledi.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum\'un doğu kesimleri, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği beklendığını hatırlatan yetkililer, bölgede genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Erzurum yazılı tabela

-Kent merkezinde görevlilerin kar temzileme çalışması

-Yürüyen vatandaşlar

-Araçlarını kardan temizleyen vatandaşlar

-Okula giden öğrenciler

-Şehir merkezinden kar manzaraları

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)



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MUŞ DEFTERDARLIĞI\'NDAN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

MUŞ Defterdarlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yardım kampanyası başlatıldı. Gönüllü bağış kapsamında para toplanarak, Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatırılacak.

Muş\'ta, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı Mustafa Bakır ve kurum çalışanları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açıklama yapan İl Defterdarı Bakır, \"Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan kahraman Mehmetçik\'imize maddi ve manevi destekte bulunabilmek için Mehmetçik Vakfı\'na gönüllü bağış kampanyası başlattıklarını, bugün itibarıyla toplamış olduğumuz meblağı Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracağız. Bu anlamlı ve güzel çalışmadan dolayı çok değerli mesai arkadaşlarıma kurumun ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Her zaman Mehmetçik\'imizin yanındayız; canını ortaya koyan değerli kahramanlarımıza, değerli polislerimize her zaman minnettarız. Allah, yar ve yardımcıları olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk anıtına çelenk konulması

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Defterdarın açıklaması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / Muş, (DHA)

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HAMAM VE SAUNALARA FUHUŞ BASKINI

ANTALYA\'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1\'i İran vatandaşı olmak üzere 8 kadın kurtarılırken, üç şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadesine başvurulmak üzere getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde fotoğraf çeken gazetecilere \"Çek, çek bakalım\" diye tepki gösterdi. İfadelerinin ardından kadınlardan İranlı S.N\'nin Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Resmi polis araçlarından detay

Polis yazısından detay

Polis armasından detay

Kadınları fuhşa sürüklediği öne sürülen 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülmesi

Gözaltına alınan kadınların Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülmesi

Gözaltına alınan kadınlardan kırmızı kıyafetli olanın \'Çek Çek\' diyerek gazetecilere sitem etmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden detay

Genel detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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KAHVE ÖNÜNDE OTURAN 3 KİŞİYİ TABANCAYLA VURUP KAÇTI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kahve önünde oturan akraba 3 kişiye tabancayla ateş edip kaçtı, yaralılar hastanede tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle kahvenin açık alanında oturan birbirleriyle arkaba Şeyhmus Gülalan, Sedat Gülalan, ve Cengiz Gülalan\'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Gülalan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Kıraathanede bulunan kalabalık

- Olay yeri inceleme ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



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SANCAKTEPE\'DEN REYHANLI\'YA DESTEK ZİYARETİ

İSTANBUL\'un Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, manevi destek amacıyla Hatay\'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hatay’ın Reyhanlı İlçesini ziyaret etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi\'yi ziyaret eden heyet, ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Suriye sınırındaki Davutpaşa Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, \"Bugün İstanbul Sancaktepe\'den sivil toplum kuruluşlarıyla \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na manevi destek vermek için gelmiş bulunuyoruz. Reyhanlı ilçesinde sıfır noktası olan Davutpaşa Mahallesine geldik. Öncelikle kahraman ordumuza muzafferiyetler diliyorum. Cenab-ı hak onları her türlü tehlikeden koruyarak Afrin\'deki hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Afrin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti istikbali için çok önemli. Çünkü orayı dış güçler, ikinci Kandil olarak ilan ettiler. Dış güçler oraya konuşlandılar. Özellikle son aylarda silah üreticilerinin ürettiği malzemeleri buraya tahkim ettiler. Burada batı cephesinde, Hatay’dan sonra Akdeniz var. Güneyi belli zaten. Kuzey bölgesinde Türkiye var. Buradaki tahkimatın temel hedefi, Türkiye Cumhuriyeti devletiydi. Devletimiz de bu oyunu gördü ve şuanda hilal şekli de Afrin\'i kuşattı. İnşallah en kısa zamanda sayın Cumhurbaşkanımızda çağırısı üzerine en kısa zamanda Afrin düşecektir. Terör grupları temizlenecek, bu bölgede yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına huzur içinde dönerek yaşamaya devam edeceklerdir. Afrin operasyonu milletçe desteklediğimiz operasyondur. Çanakkale\'de birdik, 15 Temmuz\'da birdik, Afrin’de de bütün millet olarak biriz\" dedi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise, heyete teşekkür ederek, şunları söyledi:

\"Bizlere güç ve kuvvet verdiler. Gerçekten de Türkiye’nin kalbi Reyhanlı’da atıyor. Afrin operasyonunda atıyor. Bugüne kadar hükümetimizin desteği bize fazlasıyla oldu. Allah herkesten razı olsun. Bundan 20 gün önce 52 roket geldi. Bunların hepsi de bu bölgeden geliyordu. Ama şimdi Türk askerimiz son günlerde ilerleme kaydetti ve şuan ilçemize roket gelmez oldu. Ben Türk askerimize başarı diliyorum. Allah güç kuvvet versin. İnşallah kısa bir süre içinde \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başarılı olacak. Biz buradaki terör bölgesini temizleyerek teröristlerin hedeflerini kesmiş olacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Heyetten detay

- İsmail Erdem\'in konuşması

- Hüseyin Şanverdi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Yılmaz Bezgin, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA)

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KUYUYA DÜŞEN HOROZ KURTARILDI

MALATYA\'da 20 metrelik su kuyusuna düşen horoz itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde Fırıncılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçeli evde dolaşan horoz dengesini kaybedip kuyuya düştü. Okul dönüşü kuyudan horozunun sesini duyan 8 yaşındaki Taha Ateş, durumu ailesine, onlar da itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, horozu kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin kuyuya inişi

- Kuyudan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA)

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