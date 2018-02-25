DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün (30) cenazesi memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesi Çatalbadem köyünde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 8 yıllık uzman çavuş Ünlü\'nün, \"Şehit olursam, arkamda gözü yaşlı bir eş bırakmak istemiyorum\" diyerek şu ana kadar evlenmediği ve 1 yıl kalan doğu görevi süresini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Siirt 3\'üncü Komando Tugayında görevli Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı\'nın yürütüldüğü Suriye\'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü\'nün acı haberini, Mersin\'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü\'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman\'ın Ermenek ilçesine bağlı Çatalbadem köyündeki evlerine döndü.

OĞLUNU GECE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Şehit Ünlü\'ün cenazesi askeri uçakla Konya\'ya oradan da karayoluyla memleketi Ermenek ilçesi Çatalbadem köyündeki baba evine götürüldü. Oğlunun cenazesinin gelmesini bekleyen anne Gülseren Ünlü, gözyaşları içinde oğlunu gece rüyasında gördüğünü, saat 04.00 sıralarında ise şehit haberini aldığını belirterek, \"Oğlumu gece rüyamda gördüm. \'Anne takım elbisemi ver\' diyordu. Bende geç içeriden al dedim.\' Anne sen takım elbisemi ver. Gideceğim ben\', dedi. Sonra şehit haberini aldım.\" diyerek ağıt yaktı. Baba Osman Ünlü de, oğlunun cenazesi getirildikten sonra, tabutuna sarıldı, fotoğrafına alıp öperek, \"Oğlum seninle gurur duyuyorum.\" dedi.

ASKER, DUYGULANDI

Bir asker ise duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Ünlü\'nün cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinden dini ve askeri törenin yapılacağı Kazancı beldesi meydanına götürüldü.

Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Ünlü\'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından tekrar Çatalbadem köyüne götürülerek, köy mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT OLURUM DİYE EVLENMEMİŞ

8 yıllık Uzman Çavuş Ünlü\'nün, Zeytin Dalı Harekatı\'ndan önce annesi, babası ve kız kardeşini Hatay\'a gezmek için götürdüğü öğrenildi. Şehit, ünlünün ailesinin evlenmesi yönündeki ısrarları üzerine \"Şehit olursam, arkamda gözü yaşlı bir eş bırakmak istemiyorum\" diyerek şu ana kadar evlenmediği ve 1 yıl kalan doğu görevi süresini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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- Şehit annesinin ağıtları

- Cenazenin getirilmesi

- Şehit babasının, tabuta sarılıp, oğlunun fotoğrafını öpmesi

- Helallik alınlamsından detay

-Askerin ağlaması

-Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesi

- Törenden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETC- Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Bugün şehit olan asker Siirt\'ten Afrin\'e böyle uğurlanmıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, 6 Şubat tarihinde arkadaşları ile Siirt\'ten Afrin\'e uğurlanırken kameralara böyle yansımıştı. Ünlü ve arkadaşları zılgıtlar çekilen dualar eşliğinde uğurlanmıştı.

Siirt 3\'üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gitti Zeytin Dalı Harekatı\'nın yürütüldüğü Suriye\'nin Afrin kentinde bugün teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olurken, 6 Şubat\'ta arkadaşları ile Siirt\'ten yola çıkan uzman çavuşun görüntüleri kameralara yansımıştı. 6 Şubat tarihinde Siirt Havaalanında yapılan uğurlama törenine bulunan şehit Uzman Çavuş Ünlü\'nün son görüntülerinde, \"Bu vatanı hiç kimse bölemediler ve bölemeyecekler. Vatanda sağolsun\" diye kameralara konuşan arkadaşının hemen arkasında yürüyor. Şehit Ünlü ve arkadaşları zılgıt çekilerek ve dualar eşliğinde Afrin operasyonuna uğurlanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün görüntüsü

-Şehit Ünlü\'nün önünde yürüyen asker arkadaşının konuşması

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

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Başbakan Yıldırım\'dan Ege ve Akdeniz uyarısı:Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM, ERZİNCANLILAR DERNEĞİ\'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kaptan Mahallesi\'nde bir hastayı ziyaret ettikten sonra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Bekirpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde bulunan Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım açılış sonrası İzmit Atletizm Pisti\'nden helikopterle Bursa\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erzincanlılar Derneği açılışı

Haber:ERZİNCAN,(DHA)

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Başbakan Yıldırım Kayseri’den, Erzurum’un Alacabük köyüne telefondan seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri’de partisinin il kongresindeki konuşmasını tamamladıktan sonra Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, aracılığıyla Erzurum’daki Alacabük Köyü’ne telefonla bağlandı. O anları Milletvekili Aydemir paylaştı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresi için Kayseri’ye geldi. Yıldırm, Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki konuşmasını tamamladıktan sonra Erzurum ile de sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İspir\'in Alacabük Köyü’nde düzenlenen \'Afrin Şehitlerine Vefa\' etkinliğine katıldı. Aydemir, burada o sıralarda Kayseri’de olan Başbakan Yıldırım ile de telefon görüşmesi yaptı ve ardından akıllı telefonun hoparlörünü açıp, sesi mikrofona verdi. Aydemir’in telefon aracılığıyla Başbakanla, hemşerilerini buluşturduğu sırada bir anda salondaki diğer vatandaşlar da o anları telefonlarıyla kaydetmeye başlaması dikkat çekti. Başbakan Yıldırım’da Kayseri’den, Erzurum’a bağlandığı telefon konuşmasında şu ifadeleri kullandı. “Alacabük köyünün değerli sakinleri, değerli hemşerilerim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Kayseri’deyiz. Kayseri’nin mitingini yaptık. Biraz sonra buradan hareket edeceğiz. Ben Afrin şehitleri anısına düzenlediğiniz bu güzel toplantı için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olunö dedi. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, “Sayın Başbakanım herkesin size hürmeti, saygısı var. Allah razı olsunö diyerek telefonu kapattı. Aydemir, daha sonra salondakilere yönelik olarak, Sizler için özel bir zamanı da yaşamış oldukö dedi. Bu sırada vatandaşlar da Aydemir’e Başbakanla yapılan telefon görüşmesi nedeniyle teşekkür etti. O anları sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşan Aydemir, “Boşuna, biz bir büyük aileyiz demiyoruz. Alacabük Köyümüzde Afrin Şehitleri için düzenlediğimiz etkinliğe Sayın Başbakanımız Kayseri’den telefonla katılıp tebriklerini iletti. Sevinçte, kederde bir atan yürekleri kim sindirebilir? Ak kadroyla ülkemiz zirvelere yürüyorö diye yazdı.

Görüntü dökümü:

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-Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Başbakanla yaptığı telefon görüşmesi

-Detaylar

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Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)

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Edirne\'de kar yağışı

Edirne\'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, hafif şekilde kar yağışı başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisindeki Edirne\'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Kentte hafif şekilde kar yağışı başlarken, meteoroloji verilerine göre kar yağışının gece yarısına kadar aralıkla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hafif kar yağışı

-Sokakta yürüyenler

-Selimi Cami manzarası

-Trafikteki araçlar

-Edirne yazısı ve fotoğraf çekilenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)