DHA YURT BÜLTENİ-13

YPG\'li teröristler tarafından kullanılan bina böyle imha edildi

Türk savaş ucakları Afrin bölgesinde YPG\'li teroristlerin kullandıgı binayı böyle imha etti.

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait savaş uçakları tarafından Afrin bölgesinde YPG\'li teröristlerin önceden kullandıgı ve tuzaklanmış olabilecegi değerlendirilen bir binayi imha edildi.



Görüntü Dökümü

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-İmha anı

Haner : HATAY (DHA)

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Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

\'HAMAS YOLUNDA GİDİYOR\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İskenderun İlçe Teşkilatı\'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi: \"Kahramanmaraş İl Kongresi\'nde sayın Erdoğan\'a 5 yaşındaki bir kız çocuğu, bordo bereli, kamuflaj asker kıyafetiyle gelmiş ve o kız çocuğuna sayın Erdoğan diyor ki \'İnşallah şehit olacak, şehit olduğu zaman da, cebindeki Türk bayrağı üstüne örtülecek.\' Hamas yolunda gidiyor. Ben size söyleyeyim, sayın Erdoğan’a sesleniyorum, bir, gevezeliği bırak. İki, ciddi devlet adamlığını üzerine giyin. Üç dış politikada zikzak yapmayı bırak. Rıza Zarrab için bu ülkeyi kurban ettin, artık bu işten vaz geç. Beş, senin geleceğin Türkiye’nin geleceği değil. Senin bekan Türkiye’nin bekası değil. İkisini birbirinin üstüne koyup, Türkiye’yi ateşe atmaktan vazgeç. Milli yerli ittifak kurduk deyip, insanları gayri milli, küreselci, hain, PKK’lı diye itham etmekten vazgeç. Valla öyle cevap alırsınız ki bir hafta ağzınızı açamazsınız. 2010\'da şu meşhur referandumda kiminle ittifak yaptın kardeşim? FETÖ’yle yaptın. Hangi ittifakı kurdun? Çukur ittifakını kurdun. Soruları çaldırdın, askeriyenin belini kırdın. Bir Genelkurmay Başkanını terörist diye tutukladın. O davanın savcısı oldun, iş sana geldiği zaman milletim de Allah’ım beni affetsin. Millet olarak biz affetmiyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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-İyi partililer ve vatandaşlardan görüntü

-Meral Akşener’in gelişi

-Kalabalığın arasından geçerek toplananlara yaptığı konuşma

-konuşma sonrası kurdele kesmesi ve gidişi

SÜRE:4.23 sn BOYUT: 200 Mb

Haber:HATAY,(DHA)

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Doktoru darp edenler yakalandı

Zonguldak\'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca\'yı (44) darp ederek yol kenarına atan 2 kişi yakalandı.

Acılık Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Dr. Hasan Koca, dün sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yol kenarında, dövülerek yaralanmış halde bulundu. İşe giden kaporta ustası Mehmet Ertuğrul tarafından bulunan Dr. Koca, çağrılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ormanda donma tehlikesi de geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Dr. Hasan Koca\'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dr. Hasan Koca\'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, gazetecilerin Dr. Hasan Koca\'yı neden darp ettikleri sorularını yanıtsız bıraktı. Jandarmanın 36 saat boyunca kırmızı otomobil üzerinde güvenlik kameralarından inceleme yaptığı ve aracı tespit ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, ayrıca Dr. Koca\'nın otostopla araçlarına bindiğini, birlikte alkol alırken çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini iddia ettikleri öğrenildi. Evlerinde de arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin hastaneye getirilişi

-Jandarma aracından inişi

-Hastaneye girişi

-Soruları yanıtsız bırakmaları

-Hastaneden detaylar

Süre: (2.09) Boyut: (410 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Develerle kortej yürüyüşü

Denizli\'de 3. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri öncesi, develer kortej yürüyüşü yaptı. Bayramyeri Meydanından başlayan kortej yürüyüşüne getirilen 15 deve, Gazi Bulvarı\'ndan Delikliçınar Meydanına kadar yaklaşık 1.5 kilometre yürütüldü. Süslenen develer, ilginç görüntüler oluştururken; vatandaşlar ise fotoğraflarını çekti.

İşadamı Mehmet Uz tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri, yarın (pazar) Geleneksel Türk Sporları Kompleksi\'nde yapılacak. Şenlik öncesi organizasyon komitesi develerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bayramyeri\'nden başlayan yürüyüşe, deve sahipleri müsabakalara katılacak olan develeriyle katıldı. Gazi Bulvarı boyuncu ilerleyen develerin yer aldığı kortej vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar, süslenen develerin bol bol fotoğrafını çekti. Kortej yürüyüşü Delikliçınar Meydanı\'nda sona erdi. Ardından meydandaki horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Mehmet Uz, hayvanseverlere seslendi ve içlerinin rahat olmasını istedi. Deve güreşleri sırasında sanıldığının aksine develerin birbirilerini ısırmadıklarını anlatan Uz, \"Güreşler sırasında develerin ağızları zaten bağlı oluyor. Buradaki etkinlik tıpkı Kırkpınar\'daki gibi güreş şeklinde gerçekleşiyor. Etkinlikte hiçbir hayvan zarar görmüyor. Deve güreşleri bizim geleneğimiz. Yörük kültürünün bir unsuru. Kültürümüzü sürdürmek, yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye\'nin dört bir yanından 200 deve müsabakalara katılacak. Müsabakalar çiftler halinde yapılacak. Zevkli ve eğlenceli bir ortam olacak. Deve güreşine olan merak giderek artıyor. Herkesi bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Develer bulvarda yürürken görüntü

- Develerden detay görüntüler

- Vatandaşların fotoğraf çekmesinden

- Mehmet Uz\'un konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)