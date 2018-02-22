DHA YURT BÜLTENİ-13

Tük jetlerinin bombaladığı Öcalan\'ın resmi görüntülendi

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda 31 Ocak\'ta Türk Hava Kuvvetleri jetlerinin bombardımanıyla imha edilen beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resmi görüntülendi. Darmık Dağı\'nın arka tarafında düşen alandaki imha edilen Öcalan resminin harabeye döndüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Taylan YILDIRIM- Emrah GÜL/KİLİS, (DHA)

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İnce: 2 seçimde partisini 1\'inci yapamayan genel başkan istifa etsin

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce. 2 seçimde partisini 1\'inci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi gerektiğini belirterek,\"Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle\" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray\'da CHP\'li Yeşiltepe Belediyesi tarafından yapılan düğün salonu ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada siyasi partilerin genel başkanlarının koltuklarını bırakmadıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada. İşte Bahçeli’yi görüyorsunuz, 25 senedir orada. Benim önerim şu; CHP bunun öncülüğünü yapsın, diğer partilerde de böyle olsun. 2 seçimde partiyi 1’inci parti yapamayan genel başkan, istifa etsin. Bu kadar.\"

\'AKP,MHP, YSK, İTTİFAKI\'

AK Parti ve MHP\'nin ittifak yapmasına değinen İncen, \"Bugünlerde bir ittifak, almış başını gidiyor. Bu ittifak ne ?AKP, MHP, YSK ittifakı, üçü bir araya gelmiş, 26 maddelik bir kanun. Üçte biri HSK bakın neler düşünülüyor anlatayım. Bir parti yüzde 9.5 oy aldığında baraja takılıyor mu takılmıyor? Yüzde 10\'un altında oy alırsa baraja takılıyor. Şimdi aldıkları kanunda yüzde 3 oy alsa baraja takılmıyor. \"dedi.

\'OY DEVŞİRMEK, OY ALMAK İÇİN MİLLETİNİ KANDIRILIYORAR\'

Çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunanların \'Hadım\' edilmesi konusunu eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Son günlerde idam edelim mi, hadım edelim mi tartışmaları yaşanıyor. Çocuklarımıza bir sapık dadanmış, idam edelim mi, hadım edelim mi tartışmalarıyla geçiştiriliyor. Toplumun, kabul etmediği bir kötü olayda caydırıcı bir ceza verilmesi gerekiyor ve suçun tekrarını önlemek lazım. Suçun tekrarını önlemek için caydırıcı ceza gereklidir. Psikologların, bilim adamlarının tartışması gerekir iken, oy devşirmek için oy almak için milleti kandırıyorlar Seçim yaklaştığında idam tartışması gündeme geliyor, secim bitince idam unutuluyor Atatürk\'e hakaret eden, \'keşke yunan galip gelse\' diyen adamı, hastanede ziyaret ediyor, değer veriyorsun. Çocuklarımıza dadanan sapık ruhlara değer veriyorsunuz. Atatürk\'ün annesine küfür edenlere, ülkenin Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Yetmedi Meclis Başkanı ziyaret ediyor.\" diye konuştu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştiren İnce, \" Milletin malını sattılar, bunlar nankör, miras yediler. Baba varlıklı bir baba, bir ömür boyu çalışır, uğraşır mal mülk eder, sonrada hayırsız bir evlat gelir, o babanın mallarını satar , sonrada mallar bitince bir çivimi çaktınız mı? diye sorar. Sanki o sattıkların kendileri yaptılar. O miras yedileri, devletin başından kovalayacağız, hep birlikte kovalayacağız. Onlar ittifak yapsın MHP’yle, YSK ile yapsınlar, biz milletle ittifak yapacağız demek ki nüfus azalıyor. Bir insan memleketini doğup büyüdüğü yeri neden derk. Eder geçinemediği için terk eder. İşler kötüye gidiyor demektir.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Açılıştan detay

- Muharrem İnce\'den detay

- Muharrem İnce\'nin konuşması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Muhtarlar askere gitmek için dilekçe verdi

Düzce\'de, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için yürüyen muhtarlar, askere gitmek için dilekçe verdi.

Düzceli muhtarlar, Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi. Düzce Belediyesi ile Düzce Askerlik Şubesi arasında düzenlenen yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Muhtarlar Derneği Başkanı Mansur Bilgin, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Yaşar Çengel, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüş sonunda askerlik şubesine ulaşan muhtarlar, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Serkan Savaş\'a dilekçelerini verdi. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Yaşar Çengel yaptığı açıklamada, \"Düzce\'de görev yapan muhtarlar olarak hazır asker olduğumuzu dile getirmek ve gerekirse askere gitmek için dilekçe veriyoruz. Düzce\'de görev yapan 378 muhtarın dilekçesi var. Her zaman askerimizin yanındayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntü

-Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Çengel\'in konuşması

-Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay\'ın konuşması

-Askerlik başvuru dilekçelerinin verilmesi ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bağış

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde bulunan Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri, harçlıklarıyla topladıkları 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla kampanya başlattı. Öğrenciler kampanya kapsamında 3 bin lira topladı. Toplanan para, Mehmetçik Vakfına bağışlanırken, okulun bahçesinde tören düzenlendi. Günün anlam ve öneminin anlatılarak saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı okunan törende, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiir ve Kuran okunarak Mehmetçik için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süleymanşah İlköğretim Okulu

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Şiir okunması

- Kuran okunması ve dua edilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Kahramanmaraş\'ta 22 özel harekat polisi, Afrin\'de görevlendirilmek üzere dualarla Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi\'ne uğurlandı.

Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak polis özel harekat mensupları için Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi. Törene Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Müftüsü Celal Sürgeç ile polis yakınları katıldı.

ÖZKAN: CENAB-I HAK AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, 30- 40 yıldır Türkiye\'de devam eden terörle mücadelede polis özel harekatın çok özel bir yeri olduğunu, yapmış oldukları kahramanlıklar nedeniyle de milletin gönlünde taht kurduğunu söyledi. Özkan, şöyle devam etti. \"Bütün milletimiz sizlere minnettardır, sizlere duacıdır, sizlerle gurur duyuyordur. Çünkü siz, bütün milletimizin, milyonlarca insanın yapmak ve koşmak istediği, bu fitne fücuru, terörü bertaraf etme, milletin, memleketin, devletin bekasını tesis etme fonksiyonunu en önde icra ediyorsunuz. Allah hepinizi muhafaza ve muzaffer etsin. Cenab-ı Hak ayağınıza taş değdirmesin.\"

YEMİN ETTİLER

Konuşmanın ardından Kur\'an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi. Ardından polislerin tekbirleri eşliğinde kurbanlık kesildi. Daha sonra ise Afrin\'e giden polisler, bir arkadaşlarının yazdığı \'Yemin ederim\' şiirini hep bir ağızdan okudu. Törenin sonunda 22 özel harekat polisi Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi\'ne uğurlandı.

\"MİLLETİMİZ, DUASINI EKSİK ETMESİN\"

Afrin\'e giden polis özel harekattan Kamil Uzun, kendisini uğurlamaya gelen eşi Şenay Uzun, oğlu Ömer Faruk ve ailesiyle helalleşti. Oğlunu öperek annesine veren Uzun, \"Afrin\'e gidiyoruz. Orada savaşan askerlerimize, ordumuza destek olarak gidiyoruz. Biz de Allah\'ın izniyle polis özel harekat olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Milletimiz duasını üzerimizden eksik etmesin.\"

\"RABBİM, EŞİM İÇİN ŞEHADET NASİP EDERSE ARKASINDAYIM\"

Şenay Uzun ise eşi ve arkadaşlarının Afrin\'e kuvvet ordusu olarak gittiğini, kendilerinin de dua ordusu olarak her zaman onların arkasında olacaklarını söyledi. Uzun, \"Rabbim muzafferiyetler ihsan ederek tekrar bize göndersin inşallah. Hiçbir Mehmetçiğimizin tırnağına bile taş değmesin. Vatanımızın bekası için bu gerekliyse bizler beklemeye hazırız. Rabbim şehadet nasip ederse inşallah yine arkasındayız. Biz bekliyoruz. Ben elimi açtım, Rabbim\'e teslimim, eşimi dualarla uğurluyorum. Ben sıhhatle gönderiyorum, Rabbim de bize sıhhatle göndersin inşallah. Bayrağımızın, milletimizin, ezanımızın bekası için eşimin oraya gitmesi gerekiyorsa, eşim üzerine düşen görevi yapar, biz arkasındayız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özel harekat polisleri

- Polis Kamil Uzun ve yakınları

- Kamil Uzun ile röp.

- Şenay Uzun ile röp.

- Vali Vahdettin Özkan\'ın konuşması

- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Özel Harekat Şubesi tabelası

- Polislerden detaylar

- Dua edilmesi

- Polislerden detaylar

- Polislerin yakınlarından detaylar

- Polislerin teşrik tekbiri getirmesi

- Kurban kesilmesi

- Polislerin yemin etmesi

- Vali Vahdettin Özkan ve protokolün polisleri uğurlaması

- Polislerin yalınlarıyla vedalaşması

- Bir kadının Türk bayrağını öpüp koklaması

- Polislerin silah arkadaşlarıyla vedalaşması

- Polislerin araçlara binmesi

- Araçların gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Silopi’deki STK’lar Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan güvenlik güçleri için Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platform, Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu.

Silopi Platformu, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan güvenlik güçleri için Silopi Çarşı Cami\'inde mevlit etkinliği düzenledi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkçe ve Kürtçe okunan mevlidin ardından Afrin’de sürdürülen operasyonda görev alan güvenlik güçleri için dua ve ilahiler okunmasının ardından mevlit etkinliği sona erdi.Cami çıkışında mevlide katılanlara çikolata ve lokum ikramı yapıldı. Ekinlik sonunda Silopi platformu adına konuşan dönem sözcüsü Kemal Özdemir, \"20 Ocak’ta gerek ülke sınırlarındaki tehdit unsurları gerekse dışarıdaki tehdit unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Operasyonunda şehit düşen kahraman askerlerimiz için Silopi platformu olarak bir mevlit programımız oldu. Biz buradan tekrardan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve tüm gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir şekilde dışarıda yada yanı başındaki komşunun topraklarında gözü olmadığı gibi tamamıyla etrafındaki komşuların güvenliğinden yana gerek ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde yaşamalarını idare etmek için başlatmış olduğu bu zeytin dalı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Allah gazalarını mübarek eylesin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlit için camiye giriş yapanlar

-Mevlit okunması

-Mevlidin Kürtçe okunması

-Duaların okunması

-İlahilerin okunması

-Platform sözcüsü Kemal Özdemir’in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)