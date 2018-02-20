DHA YURT BÜLTENİ-13

1)HAVRAN\'DA İSTEDİĞİ KIZ VERİLMEYİNCE AİLEYİ KATLEDEN ZANLI YAKALANDI

BALIKESİR\'in Havran ilçesine bağlı Eseler köyünde, 2 yıl önce evlenmek istediği ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'nın (20) evini basarak, iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın annesi ile 2 çocuğunu öldürüp, sevdiği kız ile kardeşini ve 2 yakınlarını yaralayan, katliamı da sosyal medyadan canlı yayınlayan Ali Saral (26), olaydan 8,5 saat sonra köyünde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Geçen zaman içinde Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, dün gece yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, saldırının ardından kaçtı. Olay sırasında baba Hasan Çetinkaya\'nın evde bulunmadığı öğrenildi.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Gülşen ve Yasin Çetinkaya kardeşler ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yasin Çetinkaya ise önce Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne ardından da Uludağ Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya\'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

SABAH KENDİ KÖYÜNDE YAKALANDI

Katliamı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ali Saral\'ı yakalamak için jandarma bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hüseyinbeşeler ve Eseler köyü giriş ve çıkışları jandarma tarafından tutuldu. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, kendi köyü Eseler\'in girişindeki boş bir evde saklanırken, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık raporu için Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürülen Ali Saral, ardından ifade için jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneye getirildiği sırada Saral\'a güvenlik açısından jandarma yeleği giydirildiği görüldü.

VİDEO SAATLER SONRA KALDIRILDI

Ali Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile görüntüleyerek Facebook\'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36\'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Saral\'ın bazı yakınları yayın sırasında \"Ne yapıyorsun\" diyerek tepki gösterdi. 100\'den fazla paylaşılan videoyu 30 bini aşkın kullanıcı izledi. Çok sayıda kullanıcı videoyu şikâyet etti. Facebook, önce \"Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir\" notunu ekledi ardından tepkilerin artması üzerine bugün saat 12.00 sıralarında video yayından kaldırdı.

BALIKESİR\'in Havran ilçesine bağlı Eseler köyünde, 2 yıl önce evlenmek istediği ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'nın (20) evini basarak, iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın annesi ile 2 çocuğunu öldürüp, sevdiği kız ile kardeşini ve 2 yakınlarını yaralayan, katliamı da sosyal medyadan canlı yayınlayan Ali Saral (26), olaydan 8,5 saat sonra köyünde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Geçen zaman içinde Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, dün gece yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, saldırının ardından kaçtı. Olay sırasında baba Hasan Çetinkaya\'nın evde bulunmadığı öğrenildi.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Gülşen ve Yasin Çetinkaya kardeşler ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yasin Çetinkaya ise önce Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne ardından da Uludağ Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya\'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

SABAH KENDİ KÖYÜNDE YAKALANDI

Katliamı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ali Saral\'ı yakalamak için jandarma bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hüseyinbeşeler ve Eseler köyü giriş ve çıkışları jandarma tarafından tutuldu. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, kendi köyü Eseler\'in girişindeki boş bir evde saklanırken, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık raporu için Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürülen Ali Saral, ardından ifade için jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneye getirildiği sırada Saral\'a güvenlik açısından jandarma yeleği giydirildiği görüldü.

VİDEO SAATLER SONRA KALDIRILDI

Ali Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile görüntüleyerek Facebook\'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36\'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Saral\'ın bazı yakınları yayın sırasında \"Ne yapıyorsun\" diyerek tepki gösterdi. 100\'den fazla paylaşılan videoyu 30 bini aşkın kullanıcı izledi. Çok sayıda kullanıcı videoyu şikâyet etti. Facebook, önce \"Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir\" notunu ekledi ardından tepkilerin artması üzerine bugün saat 12.00 sıralarında video yayından kaldırdı.

ADLİYE YE SEVKEDİLDİ

BALIKESİR\'in Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde, 2 yıl önce evlenmek istediği ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'nın (20) evini basarak, iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın annesi ile 2 çocuğunu öldürüp, sevdiği kız ile kardeşini ve 2 yakınlarını yaralayan, katliamı da sosyal medyadan canlı yayınlayan Ali Saral (26) Jandarma’daki ifadesinin Edremit adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Olay yerinin gündüz görüntüleri

-Adliyeye çıkarılan zanlıdan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir)x (ETU)

===============================================

2)NÖBETTE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU BURDUR\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde nöbet sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Recai Kaya (52) memleketi Burdur\'da toprağa verildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Recai Kaya, dün görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kaya, kurtarılamayarak şehit oldu. Recai Kaya için memleketi Burdur\'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Recai Kaya\'nın ailesi, yakınları ve vatandaş katıldı.

Recai Kaya için öğle vakti köy meydanında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın kıldırdığı namazın ardından Kaya\'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle araç içinde oksijen tüpüyle mezarlığa gelen Recai Kaya\'nın annesi 80 yaşındaki Gülbahar Kaya, \"Ben ölecektim, oğlum benim cenazeme gelecekti. Ben onun cenazesine geldim\" diye gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

------------

- Cenaze namazı

- Cenazenin mezarlığa gidişi

- Defin

- Anne Gülbahar Kaya

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

==================================================

3)FETÖ\'NÜN YENİ YAPILANMASINA OPERASYON

MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY\'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanmaya çalıştığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ üyesi 88 kişinin yakalandığını açıkladı

Görüntü Dökümü

-------------------

Mersin Emniyet Müdürlüğü girişi

Emniyetin bina görüntü ve tabelası

Polis evlere operasyon yaparken

Ev girişinde beklerken

Polis evlerer girerken

Polis evde arama yaparken

Aramadan genel ve detay

Polis şüphelileri göz altına alırken

Polis örgütün il ablalarının emniyete getirirken

Ele geçirilen nakit paralar

F seri ABD doları, Euro ve genel genel deya

(BOYUT:104 MB)(SÜRE:01,42 DK)

(Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

========================================================

4)OLİMPİYATLARDA ATLAYAN, MİLLİ SPORCUYA KULÜBÜNDEN ALTIN

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, 2018 Kış Olimpiyat Oyunların\'da Türkiye\'yi temsil eden Erzurumlu Fatih Arda İpçioğlunu tam altınla ödüllendirdi.

Erzurum\'da 20 Ocak\'ta düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları\'nda 127,5 metrelik atlayış yapan Fatih Arda İpçioğlu, tarihi bir başarı elde ederek bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. Kayakla atlamada mücadele eden 20 yaşındaki Aras 12 Mart Spor Kulübü sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore\'nin Pyeong Chang kentinde düzenlenen oyunlarda, erkekler normal tepe bireysel elemelerinde piste çıktı. Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda normal tepe bireysel elemelerini geçemedi. Türkiye\'yi bu kategoride olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda, geçen 16 Şubat\'ta yapılan yarışta 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla 57 yarışmacı arasında son sırada yer aldı. Olimpiyatlar sonrası bugün memleketi Erzurum\'a gelen Fatih Arda İpçioğlu, uçaktan inerek kulübünü ziyaret etti. Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Fikret Akbaş, İpçioğlu\'nun kendi kulüplerinin sporcusu olduğunu ifade ederek başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Akbaş, Fatih Arda İpçioğlu\'na tam altın hediye etti.Kendisi için olimpiyatlara katılmanın bir hayal olduğunu söyleyen Fatih Arda İpçioğlu şunları söyledi:\"Benim için olimpiyatlara katılmak hayaldi. Olimpiyatlara gidip orada da güzel bir atlayış başarmak istiyordum. Maalesef bunu gerçekleştiremedim. Ama yinede mutluyum, gururluyum. Oraya gitmek bile başarıydı benim için Önümüzde daha çok yolumuz var. Sıradaki hedeflerim World Cup\'ta puan almak. Bundan sonraki hedefim 4 yıl sonra Pekin\'de yapılacak olan kış olimpiyatlarında madalya peşine koşmak. Olimpiyatlar benim için bir tecrübe oldu. Oraya gittiğinizde artık en üst seviyedesiniz yarışma olarak. Bu çok farklı bir duygu. Yeri geldi üzüldüm, yeri geldi mutlu oldum. Ama hiçbir zaman motivasyonumu kaybetmedim. Beni hep destekleyen birilerinin olduğunu biliyordum arkamda. Gerek kulübüm olsun, gerek ailem, gerek federasyon. Tabiki kötü yorum yapanlarda oldu. Eleştiriye açığız. Önümüzde daha çok zaman var. Geleceğe bir örnek olmaya çalıştım orada elimden geldiği kadar. İnşallah benden sonraki nesiller benden daha iyi konumlarda buralarda bu konuşmaları yaparlar.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

-Atlama Kulelerinden detay

-Ardanın atlayışından detay

-Fikret Akbaşın konuşması

-Ardaya altın verilmesi,

-Fatih Arda İpçioğlunun konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.49 BOYUT: 428 MB