DHA YURT BÜLTENİ-13

Sele kapılıp şehit düşen Sözleşmeli Er, 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, zırhlı personel taşıyıcının, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyu nedeniyle devrilmesi sonucu sel suyuna kapılıp şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın (24) cenazesi, memleketi Konya\'nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi\'nde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bekar ve 4 kardeş olan Şehit Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın cenazesi bugün Şanlıurfa\'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. Buradan da karayoluyla Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy\'e götürüldü. Şehit Ertaş\'in cenazesi ilk önce annesi Durmuşe Başdemir\'in evine getirildi.

ŞEHİT ANNESİ \"İZNE BEKLİYORDUM SENİ OĞLUM\'

Burada şehit annesi Durmuşe Başdemir, babası Ayhan Ertaş, kardeşleri ve yakınları şehidin cenazesini karşıladı. Şehit annesi Durmuşe Başdemir, oğlunu tabutuna sarılıp, \"İzne bekliyordum seni oğlum. Beni de götür. Esat\'ım dayanamayacağım ben. Seni sağlım gönderdim. Seni düşerken gören olmadığı mi yavrum\" diyerek ağladı.

AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELECEKMİŞ

Alınan helalliğin ardından şehit Ertaş\'ın cenazesi dini ve askeri törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ailesi, yakınlara ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Burada şehit babası Ayhan Ertaş ile şehidin kendisi gibi asker olan ve Kırıkkale\'de görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Cumali Ertaş, tabutun başında durdu. Yaklaşık 1.5 yıllık Sözleşmeli Er olan Esat Ertaş, nisan ayında yapılması planlanan ağabeyi Cumali Ertaş\'ın düğüne geleceği öğrenildi.

SON KEZ OĞLUNUN TABUTUNA DOKUNDU

Şehit Ertaş\'ın naaşı kılınan namazın ardından askerler tarafından omuza alındı. Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan babası Ayhan Erta, elini uzatıp, tabutu okşadı. Şehit Ertaş’ın Mahalle Mezarlığı\'ndaki şehitliğe defnedildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin cenazesinin Konya Havalimanında karşılanması

- Hellalik alınması için annesinin evine getirilmesi

- Annesinden detay

- Annesinin tabuta sarılması

- Tören alanına getirilmesi

- Şehidin bababası ve uzman çavuş ağabeyinden detay

-Şehit töreninden detay

- Babasının omuzlara alınan oğlunun tabutuna dokunması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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7 öğrencisini şehit vermiş okulun öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde, 7 öğrencisini şehit veren Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek için okul binasına, \'Kahraman ordumuz. Dualarımız ve kalbimiz sizinle\' yazılı pankart astı.

1946 yılında eğitim ve öğretime açılan Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, bugüne kadar 7 mezununu şehit verdi. Öğrenciler, vatani görevini yaparken şehit olan mezunları Kudret Özcan, Cafer Hırçın, Ayhan Demirci, Noyan Aydın, Metin Çelik, Kader Acar ve Kenan Döngel\'in de isimlerinin yazdığı pankartı okul binasına astı. Öğrenciler adına operasyonda görev alan askerlere mesajlarını okuyan Dündar Oruç, \"Kahraman ordumuza okumak istediğimiz bir mesaj var. Yolunuz kızıl elma olsun. Yolunuz yolumuz olsun. Vatana canımız feda olsun. Hakkımız size helal olsun. Canınız Allah\'a emanet olsun\" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Çalışan, öğrencilerin şehit olmuş mezun ağabeylerini hiç unutmadıklarını söyleyerek, \"Devletimizin bekası ve vatanımız için canlarını feda etmiş başta şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı, yine devletimizin bekası ve vatanımız için terörle mücadelede milletimizle beraber devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kahraman ordumuzun bu mücadelesinde milletimizle beraber dualarımız ve kalbimiz daima onlarla olacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Öğrencilerinin açtıkları Türk bayrakları

-Okuldan mezun olan ve şehit düşen askerlerin isimlerinin yazdığı pankartın açılması

-Öğrenci Dündar Oruç tarafından mesajın okunması

-Okul aile birliği başkanı Ramazan Çalışan\'ın açıklaması

Süre: (6.14) Boyut: (373 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu Hizmete girdi

Tunceli\'de geçen yıl PKK\'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın adı, valilik tarafından yaptırılan 2 gezici anakokulunda yaşayacak. Gezici Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu\'nun 1\'incisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tunceli-Erzincan karayolunda 16 haziran 2017 tarihinde okulların tatile girmesinden sonra görev yaptığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane\'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yolu bir grup PKK\'lı terörist tarafından kesildikten sonra kaçırılan ve sonra katledilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın adı, Tunceli Valiliği tarafından yaptırılan 2 gezici anaokuluna verildi. Tunceli Valiliği tarafından satın alınan 2 büyük şehirlerarası otobüsün içi özel olarak dizayn edilerek, gezici anaokuna çevirildi. Kırsal kesimdeki çocuklara hizmet verecek, içinde çocukların oyun oynayabileceği, eğlenebileceği donanıma sahip olan 2 otobüs, kırsal alandaki köylere giderek buralardaki çocukların her türlü ihtiyacını görebilecek. Merkez Burmageçit köyünde Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezi Anaokulu\'nun hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çok sayıda vatandaş ve köylüler katıldı. Şehit Necmettin Yılmaz Gezici Anaokolu otobüsünün açılış töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın adının daha önce bulvara verildiğini hatırlatarak, \"Tunceli\'den vatan için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimize minnet duygularımızı belirtmek isterim. Biliyorsunuz daha önce Tunceli\'de ana cadde üzerindeki bir bulvara şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz ismini vermiştik. Bugün de eğitim önceliğimiz çocuklarımız ki onlar geleceğin Türkiye\'sinde güzel yerlerde olacaklar. Biz de istedik ki güzel bir gezici anaokulu yaptıralım. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz gezici anaokulu Tuncelimizin köylerini, ilçelerini dolaşarak köylerdeki çocuklarımızla buluşacak.Bugün şehit Öğretmenimizin babası Hamit Abi de aramızda bize öyle bir evlat yetiştirdiği için minnettarız kendisine. aramızda olduğu içinde bizleri gururlandırdı. Şehidimizin adı yaşayacak. Hepimiz onun evlatlarıyız. Onlar bizim başımızın tacı. Şehit aileleri için ne yapsak azdır. Gezici anaokulumuz memleketimize, Tuncelimize ve bu güzel evlatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun\" dedi. Oğlunun ismini taşıyan otobüsü gördüğünde duyguların en büyüğünü yaşadığını anlatan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın babası Hamit Yılmaz da, birlik ve beraberliğin daim olması dileğinde bulunarak, \"Aziz milletimiz var olsun. Kardeşliğimiz bozulmasın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Ben Tunceli Halkına ezelden beri sempatiyle bakıyorum. 1980\'lerde yolum düşmüştü. Kalpler, gönüller bir. Biz ölsek de dursak da kardeşiz. Ben asalak böceklerin çocuğumuz katletmesinden dolayı Tunceli Halkına ya da başka bir ilimize kin gütmüş değilim. Önemli olan bu pırıl pırıl evlatlarımızı, güzel nesilleri bırakıp öyle ölmek diliyorum. Onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle ölmek en güzeli\" diye konuştu. konuşmalardan sonra Köydeki küçük çocuklar Şehit necmettin yılmaz Gezici anakoluna alında ve vali ile şehit öğretmenin babası çocuklara çeşitli hediyeler vererek çocukların otobüs içinde eğlenmeleri sağlandı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vali ve diğer konukların köye gelmesi

-Gezici anaokulunun önünde toplanma

-Valinin konuşması

-Çocukların hedeyeler alarak gezici anakoluna girmeleri

-Şehit öğretmenin babasının çocuklara hediye dağıtması

-Şehit babası Hamit Yılmaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Otomobil uçuruma düşmesin diye tuttular

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkarak sahil kenarında askıda kalan otomobil, düşmemesi için çevredeki vatandaşlar tarafından tutuldu.

Alaplı-Akçakoca yolu 1\'nci Tünel mevkiinde 67 LS 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sahil kenarında asılı kaldı. 20 metre yükseklikten aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobildeki sürücü çevredekilerin yardımıyla aşağıya indirildi. Yardıma koşan 4 kişi otomobilin aşağıya düşmemesi için kapılarını tutmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra itfaiye ekipleri halat yardımıyla otomobili güvenli yere çekti.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden görüntü

-Otomobili tutan vatandaşlar

Süre: (53 SN) Boyut: (54 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(DHA)

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Karabük\'te günlük kiralık eve fuhuş baskını

Karabük\'te, günlük kiraya verilen eve baskın yapan polis, Özbekistan uyruklu 3 kadın ile fuhuşa aracılık eden bir kişi ile evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Ev sahibine daireyi kayıtsız olarak kiraya vermesi nedeniyle 11 bin 885 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi\'nde günlük kiraya verilen B.B.\'ye ait eve baskın yaptı. Evde R.A. isimli şahsın olduğu ve daireyi B.B. isimli şahıstan haftalık 500 TL\'ye kiraladığı belirlenirken, Özbekistan uyruklu Z.U., G.S. ve Z.K. ve müşteri olarak bulunan E.Ş. gözaltına alındı. Turizm amaçlı geçerli ikamet izinleri bulundukları tespit edilen 3 kadının, R.A.\'nın bulduğu müşteriler ile para karşılığında birlikte oldukları tespit edildi. R.A. ve ev sahibi B.B. hakkında fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş için kullanılan daireyi kayıtsız olarak kiraya veren B.B.\'ye 11 bin 885 TL idari para cezası kesilirken, evde yakalanan E.Ş\'ye ise 521 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu kadınlarla ilgili olarak ise fuhuş yaptıkları için 521 TL idari para cezası uygulanıp, almış oldukları ikamet iznini, veriliş amacı dışında kullanıldıkları ve Türkiye\'de geçimlerini meşru olmayan yollardan sağladıkları tespit edildiğinden sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheliler Göç idaresi Müdürülüğü\'ne götürülürken

(01.30) Boyutu:(167 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Matematik Müzesi TIR\'ı Nizip\'te

Gaziantep\'in Nizip ilçesine gelen Matematik Müzesi TIR\'ında Suriyeli çocuklara sanal ve arttırılmış gerçeklilikle matematik anlatıldı.

İçerisinde 35 özel matematik formül istasyonu ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan dijital fotoğraflara üç boyutlu efekt yerleştirme teknikleriyle matematiğin anlatıldığı Matematik Müzesi TIR\'ı, Nizip ilçesindeki konteyner kentte geldi. Matematik Müzesi TIR\'ına yoğun ilgi gösteren Suriyeli öğrenciler burada matematik ile ilgili anlatımları izledi. Farklı etkinliklerinde yapıldığı kent içerisinde dev ekranda çizgi film izletildi. Bu arada yapılan etkinliği yerinde görmek ve Suriyelilerle bir araya gelmek isteyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ve akademisyenlerinde bulunduğu heyet de konteynere geldi. Kaymakam Kemal Şahin ve kamp idarecileri karşılanan heyettekiler, Suriyelilere verilen hizmetlerle ilgili bilgi alarak çocukların eğitim gördükleri okulları gezdi. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Matematik TIR\'ını yurt dışına götürmeden önce Türkiye’deki kamplarda kalan Suriyeli çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Başlatılan çalışmanın öğrencilere bilimi sevdirmek ve analitik düşünmelerini sağlamak amaçlı olduğunu ifade eden Ateş, \"Matematik müzesi tırı şuana kadar farkı noktalarda oluşturan alanlarda 10 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Burada öğrencilerimiz matematiği keşfederek ve dokunarak öğreniyorlar ve böylelikle yeni bir tecrübe ediniyorlar burada da misafirlerimizin çocukları da bu çalışamadan faydalanacaklardır. Suriyeli çocuklarla buluşturma sebebimiz ise ülkelerindeki olayların kendilerinde bıraktıkları izleri silmek ve bilimi rehber edinerek üretebileceklerini göstermektir\" dedi. Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ise çalışmalardan dolayı Türk halkına ve devletine teşekkür ederek, \"Matematik Müzesi TIR\'ı uygulaması bilim öğretimi için çok güzel ve verimli bir uygulama. Bizler de Filistin\'de aynı uygulama yapıyor ve çok yararını görüyoruz. Umarım bu proje buradaki genç ve çocuklara eğitimlerine katkı sunara ve başarılı olmalarını sağlar. Ben bu nedenle bu projede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konteyner kent

- Matemakit Müzesi TIR\'ı

- Çocuklarla oyun ve gösteri

- Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ana sınıfı gezmesi

- Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş dikiş nakış kursu

- Konteyner öğrenciler çeşitli detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY/GAZİANTEP,(DHA)

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Hatay\'a bahar geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay\'da baharın müjdecisi olan ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın önemli merkezleri arasında yer alan ve günün her saati Mehmetçiğin Afrin\'e attığı top seslerinin duyulduğu Hatay\'ın Hassa ilçesinde meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Özellikle pembe ve beyaz renklerde açan badem çiçekleri ilçedeki birçok bahçeyi renklendirdi. Badem çiçeklerinin süslediği ilçede, baharın habercisi olan birçok meyve ağacının da çiçek açmaya başladığı görüldüb

Görüntü Dökümü

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-Badem ağacından genel görüntü

-Ağacın çiçeklerinden detaylar



SÜRE: 01\' 15\" BOYUT:145 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)