DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI BAL\'IN BABAEVİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI



İZMİR\'de, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan sabah saatlerinde havalandıktan kısa sonra düşen SF-260D askeri eğitim uçağında şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal\'ın (37) olduğu acı haberi, Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan bugün saat 10.26\'da, 2 pilot askerin bulunduğu SF-260D eğitim uçağı, tecrübe uçuşu için havalandı. Eğitim uçağı ile saat 10.49\'da radar irtibatı kesildi. Uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçaktaki 2 pilotun da şehit düştüğü belirlendi.

ANNE VE BABAYA ŞEHİT HABERİ VERİLDİ

Düşen eğitim uçağında bulunan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal\'ın şehit olduğu haberi, öğle saatlerinde Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal\'a, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde verilen acı haberin ardından Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal\'ın babaevi Türk bayrakları ile donatıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesinin yarın Yenişehir\'de askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin babaevi

-Bayraklar

-Çevre

Haber-Kamera:Nihat BIÇAK/BURSA/DHA

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2)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YAŞAMLARINA KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETME İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'nde yürütülen Zeyin Dalı Harekatıyla ilgili olarak \"Orayı temizleyerek üçbuçuk milyon Suriyeli kardeşimize yeniden yaşamlarına kaldıkları yerden devam etme imkanı sağlayacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesinde hayırsever vatandaşlar tarafından finanse edilen Uludağ Üniversitesi Yeni Cami\'nin temel atma törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada camilerin islam şehirlerinin alameti farikası olduğunu belirterek, \"Bugün burada gerçekten de çok önemli bir eserin temelinin atılması vesilesiyle bir araya geldik. İslam şehirlerinin alameti farikası camilerdir; temelini attığımız cami ise özellikle kamu kaynaklarının hiç kullanılmayacak olması ve tamamen Bursa\'nın kendi hayırseverlerinin fedakarlığı ile inşa edilecek olması Bursa\'mızın güzelliğini yansıtması açısından çok önemli bir özelliktir\" dedi.

\"YAŞATMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİKÇE KAZANACAĞIZ\"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Bakınız burada biz bir cami inşa etmeye çalışırken öbür tarafta 335 yıllık bir tarihe sahip Çalı Caminin kubbesini bir füze atılıyor ve ibadet etmekte olan iki insanımız, iki sivil vatandaş hayatını kaybediyor. 2015 yılında Sur içerisinde 500 yıllık Süleyman Paşa Kurşunlu Cami hiçbir neden yokken yakılıyor. Yani birileri yakmak için yıkamak için öldürmek için şartlanmış ve birilerini de taşeron olarak kullanan bir güruh var ama emin olun ki haklı olan biziz. Biz yaşatmak için iman etmek için çaba sarf ettiğimiz müddetçe mutlaka kazanacağınız. Son günlerde özellikle Afrin operasyonunda siviller üzerinden çok yoğun bir dezenformasyon faaliyetine girişildiğini görüyoruz. Sahada varlık gösteremeyen, kahramanlarımız karşında kuyruğunu kıstırıp kaçan itler bu defa siviller üzerinden Türk askerini itham etmeye çalışıyorlar. Buna kimse inanmaz. Çünkü bizim tarihimizde böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü biz her zaman kucaklayan her zaman yaşatmaya çalışan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ancak ne olursa olsun bundan sonraki süreçte ülkemize uzanan bu kirli elleri kırmak için biz aht ettik\" şeklinde konuştu.

\"BATILI ÜLKELER, SİZ NE YAPTINIZ?\"

Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili olarak Türkiye\'nin kendi meşru müdafaa hattını kullandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye\'ye eleştirel yaklaşan batı ülkelerine seslendi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Kahramanlarımız çok güçlü bir mücadele gösteriyorlar. Her ne olursa olsun Türkiye kendi meşru müdafaa hattını kullanıyor. Her şeyden önemlisi mazlum, mağdur, adeta soykırıma muhatap kalan, çocukları ellerinden alınan, kadınlarının kızlarının kaçırılarak ırzına geçilen oradaki sivil kardeşlerimizin bu zalimlerden kurtulması için büyük bir mücadele sarf ediyoruz. Türkiye sınırları içerisinde gönderilen füzelerle birçok sivil insanımızı kaybettik. Hastaneye bile düştü. 15 yaşındaki bir kız çocuğumuz uyurken yatak odasında şehadet şerbetini içti. Siz hangi sivilden bahsediyorsunuz. Batılı ülkeler size sesleniyoruz: üç buçuk milyon Suriyeli kardeşimize biz bağrımızda bakıyoruz, besliyoruz. Siz ne yaptınız? Dikenli teller örerek, onların çocuklarına el koyarak, ziynet eşyalarına el koyarak, onları kabul ettiniz. Kabul ettiklerini sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. Şimdi kalkıp bize haysiyet şeref tellalığı yapmak suretiyle bize parmak sallıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu millet bunu kabul etmez.\" dedi. Zeytin Dalı Harekatına yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu örnek veren Çavuşoğlu, \"Biz nasıl ki Fırat kalkanı operasyonunda orayı temizlediysek, 138 bin civarında o bölgenin insanı kalkıp yeniden memleketlerine gittiyse, şimdi de bunu gerçekleştireceğiz. Üç buçuk milyon Suriyeli kardeşimizi orayı temizleyerek yeniden yaşamlarını kaldıkları yerden devam etmelerine imkan sağlayacağız.\"

Görüntü dökümü

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-Hakan Çavuşoğlunun gelişi ve karşılanması

-Protokolden görüntüler

-Hakan Çavuşoğlu konuşma

-Temel atma butonuna basılması

-Cami inşaatından detaylar

Haber-Kamera:Enver Fatih TIKIR - Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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3)İZMİR\'DE TRAMVAY HİZMETE GİRDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan Karşıyaka tramvayından sonra Konak tramvayı da raylarla buluştu. Tramvayın ilk yolcuları Halkapınar noktasından Üçkuyular\'a ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, kent genelindeki raylı sistemi 11 kilometreden 180 kilometreye çıkardıklarını belirterek \"Raylı sistemin olduğu yerde paralel otobüs çalışmayacak. Yaklaşık 150 otobüs başka hatlarda kullanılacak. İzmir tramvayına kavuştu. Bu sürede çalışmaların bitmesini sabırla bekleyen İzmirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yaklaşık 450 milyon liralık tramvay projesiyle hizmete açılan Karşıyaka hattının ardından, Üçkuyular- Halkapınar tramvayı da ilk yolcularını almaya başladı. F.Altay Meydanı, Konak, Halkapınar arasında yaklaşık 12.6 kilometre uzunluğunda 18 durak ve 21 araçlı tramvay hattında ray döşeme çalışmaları Kasım 2015\'de başladı, çalışmalar Ocak 2018 sonunda tamamlandı. Geçen hafta başlayan deneme seferlerinin ardından ilk sefer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 2009 yılında yapılan Ulaşım Master Planı\'nda öncelikli olarak Karşıyaka ve Konak hattına yer verdiklerini belirten Kocaoğlu, kentin merkezinde tramvay yapmanın güç bir iş olduğuna dikkat çekerek Konak tramvayının güzergahı konusunda oldukça zorlandıklarını ifade etti. Bir dizi değişikliğin ardından en sonunda bugünkü güzergaha karar verdiklerini belirten Kocaoğlu, \"Konak tramvayındaki gecikme bizim güzergah konusundaki tereddütlerimizden kaynaklandı. Yüklenici firma zamanında hatta zamanından önce bitirmek için çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık birkaç ay deneme seferleri devam edecek. Bir kısmını yolcusuz bir kısmını da ücretsiz yolcu taşıyarak sürdüreceğiz. Bu sürede otobüsler devam edeceği için ufak da olsa sıkıntılar yaşanabilir. Daha sonra otobüs seferleri tamamen sona erecek. Raylı sistemin olduğu yerde paralel otobüs çalışmayacak. Yaklaşık 150 otobüs başka hatlarda kullanılacak. İzmir tramvayına kavuştu.Bu sürede çalışmaların bitmesini sabırla bekleyen İzmirli hemşehrilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

İzmir\'in Karşıyaka\'da olduğu gibi konforlu, güvenli ve karbon salınımını azaltan tramvayına kavuştuğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, trafik yoğunluğundaki azalma beklentilerini ise şöyle anlattı:

\"Yolcu sayısı tahminlere göre günlük 30 binden başlayarak 80-100 bin civarına yaklaşacak. Bu rakama süreç içerisinde ulaşılır. Raylı sistem yapılmadan bir kentin toplu ulaşımında özel araç sayısını azaltmak mümkün değildi. Göreve geldiğimizde 11 kilometre ile aldığımız raylı sistemi bugün itibariyle 180 kilometreye çıkardık. Önümüzde 8.5 kilometrelik Narlıdere metrosu var. Devlet Demir Yolları ile birlikte bu yıl, 52 kilometrelik Aliağa Bergama hattının inşaat çalışmalarına başlayacağız. Buca metrosu da öncelikli projelerimizden biri\"

Görüntü dökümü

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-Konak Tramvayı deneme seferleri genel ve detay görüntüler.

-Başkan Aziz Kocaoğlu\'nun röportajı.

-Drone görüntüleri.

Haber-Kamera:İZMİR, (DHA)

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