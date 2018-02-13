DHA YURT BÜLTENİ-13

EDİRNE\'DE KAÇAKLARIN BOTU ALABORA OLDU; 10 KAYIP (EK)

1 ÇOCUK CESEDI BULUNDU

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmak isterken bindikleri bot Meriç Nehri\'nde alabora olan ve kayıp olduğu belirtilen 10 kaçağı arama çalışmalarında 1 çocuk cesedine ulaşıldı. AFAD ekipleri sürdürdüğü aramalarda Meriç Nehri\'nin kum ocakları mevkiinde 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğu üzerindeki sırt çantası asılı halde cansız bedenini buldu. Bölgede kayıp olduğu belirtilen diğer kaçakları arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Nehirde arama çalışmaları

AFAD ekipleri

Nehirden detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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(ÖZEL)

2)SINIRDA ÇOCUK OLMAK

Suriye sınırında bulunan Hatay\'ın Oğulpınar Mahallesi\'nde yaşayan çocuklar, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na kum ve taştan yaptıkları Türk bayrağı figürü ve askerlere sevgi gösterisinde bulunarak destek veriyor. Suriye\'deki terör örgütlerine atılan roket ve bombaların gölgesinde futbol da oyun oynayan çocuklar, korkmadıklarını söyledi.

Okuldan dönüşte hayvan otlattığını söyleyen Kamil Şanverdi (17), Türk askerinin Afrin\'e müdahalesinden önce teröristlerin ilçedeki sivillere roketlerle saldırdığını hatırlatarak, \"Eskiden buralara daha çok roket düşüyordu. Askerler geldikten sonra kendimi daha güvende hissediyorum. Buradan top atışlarını duyuyoruz. Sınıra yakın yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz ama korkmuyoruz. Askerin hep arkasındayız, destekçileriyiz. Beni de askere şimdi götürseler giderim\" dedi.

Asker kamuflajı giyip kep takan Mehmet Şanverdi (8) ise kum ve toprakla yaptıkları Türk bayrağı ile harekata katılacak olan askerleri karşıladıklarını ifade etti.

Ahmet Şanverdi (11) de eskiden kum ve taşla \'horoz\' adını verdikleri oyunu oynadıklarını, şimdi ise askere sevgilerini göstermek için Türk bayrağı hazırladıklarını söyledi.

Taş ve kumdan yaptıkları figürün yanına koydukları Türk bayrağını da öpen çocuklar, askerlere sevgilerini gösteriyor.

Görüntü Dökümü

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- Sınır hattında oyun oynayan çocuklar

- Çocukların yaptığı Türk bayrağı

- Çocukların askeri selamlaması

- Çocukların futbol oynaması

- Çocuklarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ, Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 506 MB

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3)TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polislerin içinde olduğu hafif ticari aracın, buzlanma nedeniyle kontrol noktasındaki zırhlı polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen polis memuru Ali Ergün (30), memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ali Ergün\'ün cenazesi dün Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya\'ya oradan da karayoluyla Akşehir\'e götürüldü. Şehit Ergün\'ün cenazesi bugün morgdan alınıp Altunkalem Mahallesi\'nde baba evine getirilerek helallik alındı. Oğlunun polis şapkasını takıp, yeleğini giyen anne Döndü Ergün, oğlunun cenazesini el sallayarak ve \"Ben Ali\'nin anasıyım, ateş düşü yanasıyım\" diyerek ağıtlar yakarak karşıladı. 6 aylık hamile eşi Funda Ergün de, \"Ali\'m ben sana doyamadım\" deyip, gözyaşları içinde tabuta sarıldı.

Dün gittiği hastanede dizinden olacağı ameliyata girmeden önce oğlunun şehit düştüğü haberini alan ve ameliyatını iptal eden baba Veysel Ergün de oğlunun tabutuna sarılıp veda etti. Şehit Ergün\'ün cenazesi alınan helalliğin ardından törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı\'na getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, ailesi, yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Şehit Ergün\'ün cenazesi törenin ardından Akşehir Mezarlığı\'ndaki şehitliğe defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi

- Annesi, eşi ve babasından detay

- Şehidin cenazesinin tören alanına getirilme

-Törenden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA)

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KARDAK KAYALIKLARINDA GERGİN ANLAR

4)YUNAN BOTU, TÜRK BOTUNA SÜRTTÜ

BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak\'a gelmesini engelledi. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlik, dün saat 23.30\'da meydana geldi. Kardak bölgesine girmeye çalışan \'AZ- 090\' borda numaralı 27 askerin görev yaptığı Yunan Sahil Güvenlik botuna, 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğundaki \'703\' borda numaralı \'Umut\' isimli Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu. Manevralar sırasında Yunan botu, Türk botunun kıç tarafına sürttü. Yunan botunda hasar meydana geldiği, Türk botunda ise herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi. Yunun botu, Kilimli (Kalimnos) Adası açıklarına doğru çekildi.

Gerginlik, bugün de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunanistan\'ın Leros, Kilimli ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, sabahtan itibaren Kalalimnos Adası ve Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek istemesi, rotalarını ise Kardak\'a çevirmesi gerginliğe neden oldu. Yunan botları, Türk botlarının uyarıları üzerine geri dönerek, Yunan sularında devriye görevini sürdürdü. Bölgede 4 Yunan sahil güvenlik botu kendi sularında, 7 Türk sahil güvenlik botu ise Çatal Ada ile Çavuş Adası bölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Türk sahil güvenlik botlarındaki bazı subayların, gelişmeleri botun üzerinde izlediği görüldü.

Öte yandan bazı Yunan balıkçıların da uluslararası sulardan Türk sularına girmeye çalıştığı, buna Türk botlarının engel olduğu gözlendi. Yunan balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri internet üzerinden paylaştı.

Görüntü Dökümü

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- Türk ve Yunan botları ile savaş gemilerinin Kardak\'a gelmesi, Türk botlarının Yunan botlarını engellemesi, yaşanan gerginlik genel detay görüntüler

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)

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5)DBP İL BİNASI YAKININA BIRAKILAN ŞÜPHELİ PAKETTEN TENCERE ÇIKTI

HAKKARİ\'de Demokratik Bölgeler Partisi il binası yakınına bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye patlatılan paketten tencere çıktı.

Bulvar Caddesi\'ndeki DBP il binasına 10 metre mesafede, bugün öğle saat 14.00 sıralarında şüpheli bir paket gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bomba uzmanı çağırdı.

Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyip siyah naylon poşete sarılan paketi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paketten, tencere çıktı. Polis, paketi bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

-Şüpheli paket

-Şüpheli paketin imha edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

(61.6 MB)

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6)MARMARİS\'TEN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA

MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda\' şehit düşen askerler için lokma döktürdü.

Marmaris Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı \'Zeytin Dalı\' Harekatı\'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü, camide dualar okuttu. Bugün kent merkezinde bulunan Türkmenistan Parkı\'nda yapılan lokma hayrına; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, İlçe Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Türk Chopper Kulübü üyeleri, motosikletlerine astıkları Türk bayraklarıyla şehir turu atarak hayra katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayırda, 3 bin kişiye denk gelen 95 kilo lokma, su ve meşrubat dağıtıldı.

Ülkenin kuruluşundan bu yana iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Acar, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele için Zeytin Dalı adlı operasyonlarını devam ettiriyor. Bu mücadeleyi hep birlikte tanık oluyoruz. Bu mücadelede, ne yazık ki şehitler veriyoruz. Şanlı ordumuzun verdiği bu mücadelede, Türk ulusunun tüm fertleri tek yürektir, beraberdir. 11 şehidimiz için bugün burada ruhlarına hediye olsun ve rahmet dileme adına lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Şehitlere Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Tüm gazilerimize şifa dileklerimi iletiyorum\" dedi.

Kaymakam Celalettin Yüksel ise, \"Marmaris halkı tüm fertleriyle birlikte Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerle tek yürektir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve yakınlarına sabır dilerim\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Lokma dökülen alandan görüntü

- Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar röp.

- Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel röp.

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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7)84 ŞİŞE SAHTE İÇKİYLE YAKALANDI, \'GÜNDE 3 ŞİŞE İÇİYORUM\' DEDİ

AKSARAY\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 84 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Hamdi B. (52) ise \"Günlük 3 şişe içiyorum\" diyerek kendisini savundu.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamdi B.\'nin evinde sahte içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda, evde 84 şişe sahte içki, 550 sahte barkod ve 300 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamdi B., \"Günlük 3 şişe içiyorum. İçkiciyim ben\" diyerek kendisini savundu. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen şişelerden detay

- Şüpheliden detay

- Genel ve detay

( Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

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8)BAĞIRARAK RÖPORTAJ VEREN ADAM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

ORDU\'da köye giden televizyon program ekibine yüksek sesle bağırarak röportaj veren Cemal Akbaş\'ın, sosyal medyaya yüklenen video görüntüsü kısa sürede onbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenerek beğeni aldı.

Ordu\'da uydudan yayınlanan bir televizyon kanalında yayınlanan Köşe Bucak Programı yapımcısı Ümit Atabay, Altınordu\'ya bağlı Eyüplü (Köyü) Mahallesi\'ne gitti. Burada yaşayan Cemal Akbaş\'a mikrofon uzatan Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca şaşkınlığını gizleyemedi. Atabay\'ın sosyal medyaya yüklediği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni toplarken, onbinlerce kez izlendi. Kısa sürede fenomen olan Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyaya yüklenen videodan görüntü

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

(10 MB)

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