DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir’de yaşayan ailesi Şanlıurfa’ya geldi.

Teröristlerin Şeyh Horoz bölgesinde tanka düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun, İzmir’de yaşayan babası Mehmet, annesi Yasemin Çubukçu ve ismi öğrenilemeyen kız kardeşi Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havaalanı\'na gelen şehidin ailesini Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan şehidin ailesi, Osmangazi Mahallesi\'ndeki şehidin dedesinin evine geçti. Şehidin dedesinin oturduğu eve Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekipleri, polis ve askeri yetkililer acılı aileye teselli etmek için evde hazır bulundu. Şehit Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesinin DNA tespitinin ardından Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şehidin dedesinin evi

- Eve asılan Türk bayrağı

- Acılı aileyi ziyaret edenler

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

===========================================

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 16\'ncı gün; 932 terörist öldürüldü (4)

\'3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğu belirtilen açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir\" denildi.

Haber:KİLİS,(DHA)

============================================

Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuşun cenazesine katıldı/EK



BAŞBAKAN, HATAY’DAKİ HAREKAT MERKEZİ\'NDE

Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'ndeki sınırın sıfır noktasına kurulan çadır kentte jeneratör tamiri yaparken, 22 Ocak\'ta Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG\'li teröristlerin attığı havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) çalışanı Şahin Elitaş\'ın evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım, duaların okunmasının ardından şehidin çocuklarına oyuncak hediye etti. Başbakan Binali Yıldırım, \'Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu 2\'nci Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Askeri kamuflaj giyen Başbakan Yıldırım\'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettiği belirtildi. Yıldırım\'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’nde 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden \'Zeytin Dalı Harekatı\' hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Yıldırım, Reyhanlı Gençlik Merkezi önünde Reyhanlı İlçe Belediyesi\'nce kurulan çadıra geldi. Reyhanlı\'ya atılan roketler nedeniyle yaşamını yitirenler için Kur\'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte programda, yöre halkına hitap eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"17 yaşındaki yavruya bile kıydılar. Mekanları cennet olsun. Allah, acılı ailelerine sabır nasip etsin. Onlar şehit değil, biz böyle inanıyoruz. Onlar Peygamberimize komşu oldular. Onların şehadetine vasıf olmayı da Rabbim bizlere nasip eylesin. Ülkemizin, yurdumuzun muhafazası için istiklalimiz için istikbalimiz için kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyonu en yakından yaşayan sizlersiniz. 90\'dan fazla roket, füze, top mermisi daha fazlası Reyhanlı\'ya düştü. Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi, bize zarar veremez. Birliğinize, kardeşliğinize asla bir halel gelmesin; buna yürekten inanıyorum. Bundan emin olun. 35 yıldır bu topraklarda tohumu ekilen bu alçak terör örgütü, geçmiş tarihinde görmediği kadar büyük bir cezaya maruz kalmıştır. Son 2 yılda özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımız ve tüm güvenlik görevlilerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında bunlara göz açtırmadı. Bunu gören terör örgütü son çare olarak ağababalarına sığınmak mecburiyetinde kaldı. Zannetmeyin ki 3- 5 cani ile 3- 5 çapulcuyla bu mücadele. Bu mücadelenin arkasında onların omzundan bu millete nişan alan alçaklar var. Emperyal devletler olan sözde dostlar var; ama kim olursa olsun çok açık söylüyorum. Bu millet, bunun da üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Onun için her türlü imkanımız, tedbirimiz vardır. Sizin bu onurlu gururlu dik duruşunuz bu işi bitirdi. Allah hepinizden razı olsun. Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir; ama bizde insan sevgisi var. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.\" Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Hatay\'dan ayrıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Alınan güvenlik önlemi

- Özel harekat polisleri

- Vatandaşların evlerinin balkonlarında Türk Bayrağı sallaması

- Başkaban Binali Yıldırım\'ın gelişi

- Vatandaşlarla konuşması

- Taziye çadırını ziyaret etmesi

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU - İbrahim MAŞE - İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA)

===============================================

AK Parti Sözcüsü Ünal: Münbiç\'e de gireceğiz Allah\'ın izniyle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na değinerek, \"Biz, Fırat Kalkanı\'ndan sonra Afrin\'e başlayınca önce \'Afrin\'i yapamazsınız\' dediler. Şimdi bize diyorlar ki \'Münbiç\'i yapamazsınız.\' Münbiç\'e de gireceğiz Allah\'ın izniyle\" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta bir tesiste Sivil Toplum Kuruluşları ile (STK) bir araya geldi. STK temsilcilerinin görüşlerini alıp sorunlarını dinleyen Ünal, partisinin İl Kadın Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Ünal, Türkiye\'nin bugün içinde bulunduğu durumun Kahramanmaraş\'ın Fransız işgalinde olduğu 1920\'lerdeki dönemden daha ağır olduğunu söyledi. İktidara geldiklerinde vesayetle mücadele ettiklerini, 2010\'da vesayetin belini kırdıklarını ve bu sırada sivil toplum örgütü görünümünde olan FETÖ\'nün de vesayetten boşalan yeri kendileri almak istediklerini ifade eden Ünal, bunu fark edince FETÖ\'yü terör örgütü ilan ettiklerini ancak CHP\'nin onların yanında yer aldığını söyledi. Ünal, \"Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ne yaptılar? Afrin\'e Zeytin Dalı Operasyonu başladığında Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne hiçbir şey diyemeyen, Afrin harekatının haklılığına bir şey diyemeyen uluslararası hukuka uygun harekata bir şey diyemeyen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? uluslararası alanda yine Türkiye\'yi zor durumda bırakmak için bu defa Özgür Suriye Ordusu\'na dönük saldırılarına başladı\" dedi.

\"SON TERÖRİSTİ YOK EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ\"

Kuzey Suriye\'de kantonlar oluşturulmaya başlandığında yapılanları asla kabul etmediklerini belirttiklerini ancak birilerinin ısrarla orada planladıkları süreci devam ettirdiklerini ifade eden Ünal, şunları söyledi:

\"Biz onlara \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' dediğimizde şaka yapıyoruz zannettiler. Gelemez zannettiler içeriden de birileri, hatta bizim içimizden birileri \'Türkiye altından kalkamayacağı riskleri almamalı. Türkiye, sonuçlarına katlanamayacağı riskleri almamalı\' gibi laflar etmeye başladı birileri. Eğer biz Fırat Kalkanı Harekatı\'nı yapmasaydık, bir hançer gibi orada terör örgütü koridoruna ortadan vurmasaydık bugün Afrin\'i yapamazdık. Onlara biz şunu söyledik, Eğer biz bu riskleri almazsak ödeyeceğimiz bedel daha ağır olacaktır\' dedik. Eğer siz risk almazsanız cesaretle yol yürümezseniz oyunlar bozulmaz kardeşlerim. Zor, oyunu bozar. Biz, Fırat Kalkanı\'ndan sonra Afrin\'e başlayınca önce \'Afrin\'i yapamazsınız\' dediler. Şimdi bize diyorlar ki \'Münbiç\'i yapamazsınız\' diyorlar. Münbiç\'e de gireceğiz Allah\'ın izniyle. Terör neredeyse Terörist neredeyse sınır güvenliğimizi koruyana kadar, o savaşı Türkiye\'nin içine taşımak isteyenlerin son teröristini yok edene kadar devam edeceğiz.\"

\"KILIÇDROĞLU\'NUN LİSTESİNDEKİ MÜKERRER İMZALARA NEDEN BAKMIYORSUNUZ?\"

CHP\'nin dün yapılan kongresinde mükerrer imzalar konusuna da dağinen Mahir Ünal, \"Dün kongrede iki tane aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden, özgürlükten bahsediyorlar ya, parti içi demokrasiden bahsediyorlar ya, adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasıyla adaylığını açıkladı. Şimdi diyorlar ki, efendim mükerrer imza varmış, bu kişi aday olamazmış. Yahu bu mükerrer imza sadece bu adamın mı listesinde var, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun listesinde mükerrer imzalara neden bakmıyorsunuz? İşte tam da anlayış bu kardeşlerim. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı, her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mübah. Ve ne oldu? En sonunda orada aday olan diğer kişi, isyan etti, \'Siz, bu tavrınızla mı Türkiye\'ye özgürlük getireceksiniz? Siz, bu faşist tutumunuzla mı Türkiye\'ye özgürlük getireceksiniz?\' dedi. Kendi içlerinde bile bunları nasıl olduğu ortada.\" dedi.

\"ERDOĞAN\'I YÜZDE 60\'LA BAŞKAN SEÇELİM Kİ ZILLAMASINLAR\"

CHP\'nin siyasi parti olmadığını ileri süren Ünal, şunları söyledi:

\"Burasının zaten bir siyasi parti olmadığını çok önce söylemiştik. Düşünün, PYD\'ye sempati ile bakan, PKK\'ya sempatiyle bakan, PKK\'lı teröristlerin cenazesine katılan, DHKP-C\'li teröristlerin adeta avukatlığına soyunan FETÖ\'nün ağzıyla konuşan bir yapıyla maalesef karşı karşıyayız. Biz Türkiye\'yi bunlara bırakabilir miyiz? Biz,Türkiye\'yi PYD sempatizanlarına, PKK sempatizanlarına, FETÖ ağzıyla konuşanlara Türkiye\'yi bırakabilir miyiz? Bu emaneti onlara bırakabilir miyiz. Bırakamayız, o yüzde çok çalışmamız, sandıktan çıkmamız ve genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ı 2019\'da Allah\'ın izniyle en az yüzde 60\'la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar. Bunların zıllımaması için, biliyorsunuz değil mi zıllımayı? Hiç değilse biz bu işi en az yüzde 60\'la halledelim inşallah.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------------------

- Mahir Ünal\'ın vatandaşlarla tokalaşması

- Salonda toplananlar

- Mahir Ünal\'ın salona gelişi

- Ünal\'ın salona girmesi

- Salondan detaylar

- Ünal\'ın konuşması

GÖRÜMTÜ BOYUTU: 427 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=============================================

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş\'ta bir iş yerinden kolilerle gazoz ve maden suyu çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, sabaha karşı Toptancılar Hali\'nde meydana geldi. Bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olay yerine gittiğinde A.A.\'yı (19) kucağındaki maden suyu ve gazoz kolileriyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Çevrede araştırmasını sürdüren ekipler, bir otomobil içerisinde S.A. (23), S.B. (17) ve H.Y.\'yi (17) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 13 koli halinde 312 gazoz ve maden suyu ile bir evden çaldıkları belirlenen setüstü ocak ve tost makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerinden gazoz ve maden suyu çalma anları ise güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden H.Y.\'nin 2 oto hırsızlığı, ev ve iş yerinden hırsızlık ile büyük baş hayvan hırsızlığı olaylarının faili olduğu ortaya çıktı. 1\'i kadın 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Şüphelinin iş yerine girmesi

- Gazozları çalması

- Hırsız polislerin arasında

- Polis otosuna bindirilmesi

- Ele geçirilen gazozlar

GÖRÜMTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)