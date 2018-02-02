DHA YURT BÜLTENİ-13

Anaokulu öğrencileri askerlere termal çorap, içlik ve köydeki kardeşlerine oyuncak gönderdi

AMASYA’da anaokulu öğrencileri “Soğuk Cepheye Sıcak Hediyeö sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere termal çorap ve içlik, operasyonda PKK/PYD’li teröristlerden temizlenen köylerde yaşayan çocuklara ise “Kardeşim Sana Oyuncak Getirdimö sloganıyla oyuncak gönderdi.

Amasya merkezde eğitim-öğretim veren anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Soğuk Cepheye Sıcak Hediyeö sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere termal içlik ve termal çorap ve 2’inci olarak da “Kardeşim Sana Oyuncak Getirdimö sloganıyla PKK/PYD’li teröristlerden Türk askeri tarafından ele geçirilen köylerde yaşayan çocuklara oyuncak hediyeleri kargo ile Kilis 2. Hudut Tabur Komutanlığı\'na gönderildi.

Anaokulu kurucu Müdürü Burcu Bostancı, “Okulumuzda 2 tane Sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Birincisi \'Kardeşim Sana Oyuncak Getirdim\' projesi Zeytin Dalı operasyonunda kontrollü olarak askerlerimizin eline geçmiş olan köydeki çocuklarımıza dostluk ve sevgi mesajıyla oyuncaklar gönderdik. İkinci projemiz ise, \'Soğuk Cepheye Sıcak Hediye\' sloganıyla operasyona katılan kahraman Mehmetçiklerimize çocuklarımız tarafından getirilen termal çorap ve içlikler hediye getirilmişti. Bu proje ile askerlerimize moral desteği verme ve çocuklarımızın ve bizlerin onların yanında olduğumuzun mesajını vermek istedikö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Minikleri askerler için hazırladıkları paketleri hazırlamaları detay

-Köydeki çocuklar için hazırlanan paketler detay

-Paketlerin büyük kutulara yerleştirilmesi detay

-Ropörtaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 14\'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin\'e ilerliyor (4)

ASKER EŞİ KADIN GAZETECİDEN, GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Gaziantep\'te yerel gazete sahibi olan Mezine Sırakaya, muvazzaf asker olan eşinin görev yaptığı Kilis\'te, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu. Sırakaya, Kilis\'e gelip Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için hazırladığı dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. Silah altına alınmak istediğini söyleyen Mezine Sırakaya, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin her hâlükârda yabancı düşmanlar bir şekilde tehdit unsuru oluşturuyor. Türk ordusu da Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele için girmiş bulunmakta. Ancak terör örgütlerini destekleyen herkes şunu bilmelidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni bölemeyecekler. Bu millet öyle bir millet ki şanlı ordusuna destek olan ve gerektiğinde cepheye giderek, savaşarak, milleti ve vatanı koruyacaktır. Milli ruh hepimizde mevcut\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik şubesi

- Mezine Sırakaya\'nın konuşması

- Verdiği dilekçe

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Nevşehir’den Kilisli annelere patates

NEVŞEHİR’in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi Belediye Başkanı Celal Yiğit, köy halkından topladığı 25 ton patatesi Kilis\'e gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için toplanan patates kamyon ile Kilise gönderildi.

Ak Partili Belediye Başkanı Celal Yiğit’in öncülüğünde vatandaşlardan toplanan patates Cuma namazından sonra dualarla Kilise gönderildi.

Kamyonunun önüne asılan yazıda ise Afrin harekatında Mehmetçiklerimize sevgi elini uzatan Kilisli annelere Nevşehir kavak kasabası belediyesinden deste pankartı ile yola çıktı.

Köy meydanında Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Beledeye Başkanı Celal Yiğitö Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve ekibine oradaki Askerimize destek veren kardeşlerimize, bacılarımıza annelerimize elimizde ne imkanlar var ise maddi manevi katkı sağlamaya hazırız. Ordada savaşmaya hazırız, biz Türk milletiyiz, Allahlın inayetiyle hiçbir yerden hiç bireyden kaçmayız. Burda birlik, beraberlik içerisinde nasıl omuz, omuza mücadele etmişsek yine cephe dede ,sınır dada ülke içinde ülke dışında nerde arzu ederlerse her yerde her zaman varız ve hazırız. Kasabamızda gıda noktasında patates noktasında katkı veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir nebzede olsa çorba tuzumuz olsun istedik katkılardan dolayıda herkese teşekkür ederim ödedi.

Görüntü Dökümü

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-Kilise gidecek kamyondan genel görüntü

-Cuma namazı sonrası belediye önünde toplanan vatandaşların dua etmesinden genel ve detay görüntü

-Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit ile röportaj

-Kilise giden kamyonun el sallayarak uğurlamaları

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı

ŞANLIURFA\'da 4 yıl önce merdivenden düşen ve omurilik zedelenmesine bağlı olarak belden aşağısı felç kalan 4 çocuk annesi Yıldız Kule\'nin (34) bakımını, kızı Merve Kule (17) yapıyor. Annesi için liseye giderken okulunu bırakmak zorunda kalan Merve Kule, ev işlerini üstlendi. Kızının eğitimini yarıda bırakmasına üzülen anne Yıldız Kule \"Beni en çok üzen sakat olmam değil, kızımın istikbali sonlandığı için çok üzgünüm\" dedi.

Kent merkezindeki Direkli Mahallesi 1706 Sokak\'ta yaşayan Yıldız Kule, 2014 yılında evinin damında halı yıkadıktan sonra merdivenden inerken, tansiyonun yükselmesi sonucu dengesini yitirerek düştü. İnşaat işçisi eşi İbrahim Kule tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız Kule\'nin omuriliğindeki zedelenme nedeniyle belden aşağısının felç olduğu belirlendi. Yıldız Kule iki defa ameliyat oldu ancak sonuç alınamadı. Yıldız Kule\'nin hastaneye rahat gidip gelmesi için eşi İbrahim Kule, çalıştığı inşaat işinde biriktirdiği 3 bin lirayla, babasıyla paylaştıkları evin balkonundan inen asansör yaptırdı.

YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN ÖZEL FİZİK TEDAVİ GEREKİYOR

Olaydan sonra tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmek zorunda kalan Yıldız Kule\'nin en büyük kızı Meltem Kule, lise 2. sınıfta annesinin bakımını üstlenmek için eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Başarılı bir öğrenci olan kızının okulunu bırakmak zorunda kalmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Yıldız Kule, özel fizik tedavi ile tekrar yürüyebileceğini, yardım beklediklerini söyledi. Kule, şunları söyledi:

\"Merdivenden düşme sonucu omuriliğim zedelendi. Ben 4 yıldır bu şekilde yatağa bağlıyım. Bu rahatsızlığım için 2 defa ameliyat oldum. Ancak yürüyebilmem için özel olarak fizik tedaviye gitmem gerekiyor. Ona da benim ailemin maddi gücü olmadığı için gidemiyorum. Yürüyemediğim için evin işleri, yemek, bulaşık, çamaşır kızımın üstüne kaldı. Bir de benim bütün ihtiyacımı gidermeye çalışıyor. Kızımın okuyup devletine, milletine faydalı bir evlat olmasını istiyordum. Ancak başka çaremiz olmadığı için kızımı okuldan almak zorunda kaldık. Benim ve eşimin hiçbir geliri yok. Devletin bize vermiş olduğu evde bakım ücreti olan 1000 lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Ben sadece yürüyüp, kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum. Allah rızası için hayırsever vatandaşlarımızdan ve yetkililerimizden yardım bekliyorum.\"

\'OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM\'

Okumayı çok sevdiğini öğretmeni ve arkadaşlarını hiç unutamadığını fakat annesinin de bu halde bırakmayacağını belirten Meltem Kule ise şöyle konuştu:

\"Ben okulu annem için bıraktım. Okulumu seviyordum ancak okulu mecbur bırakmak zorunda kaldım. 4 yıldır annemin ve evin bütün ihtiyaçlarını ben gidermeye, yapmaya çalışıyorum. Anneme her sabah kahvaltısını yaptırıp, onun temizliğini, tuvalet ihtiyacını ben yaptırıyorum. Ondan sonra evi temizliyorum. Benim yaşımda birisi için oldukça zor bir durum ancak mecburen ben bunu yapmak zorundayım. Ben sadece annemin iyileşmesini, yürümesini istiyorum. Annem bu haldeyken, ben okula gidemem.\"

\'TEDAVİ İÇİN MADDİ GÜCÜMÜZ YOK\'

İnşaatlarda iş buldukça çalıştığını söyleyen baba İbrahim Kule de eşi için yardım beklediğini belirtti. Kule, \"Ben inşaat işçisiyim. İş bulduğum zaman çalışıyorum. Kış olduğu için mecburen evde oturuyorum. Kızıma elimden geldikçe yardım etmeye çalışıyorum. Eşimin yürüyebilmesi için özel fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak buna maddi açından gücümüz olmadığı için gidemiyoruz. Devletin eşime vermiş olduğu evde bakım ücretiyle hem eşimin masraflarını hem de evin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Benim hiçbir gelirim yok, ne evim, ne tarlam, ne bahçem, hiçbir şeyim yok. Devlet büyüklerimizden ve hayırsever vatandaşlardan sadece eşimin yürümesi bize yardım edilmesini istiyorum\" dedi.

EŞİ İÇİN BALKONA ÖZEL ASANSÖR YAPTIRDI

Öte yandan yatalak olan Yıldız Kule\'nin hastaneye gidiş gelişinin rahat bir şekilde gerçekleştirmesi için eşi İbrahim Kule, çalıştığı inşaat işinde biriktirdiği 3 bin lirayla oturduğu evin balkonundan aşağıya özel asansör yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yatalak anne

- Yıldız Kule ile röp

- Kızı Meltem Kule ile röp

- İbrahim Kule ile röp

- Anneye bakan kızı

- Anneyi asansöre bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Polis memurunun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları ve kazıyı yapan kepçe operatörünü darp edip, cep telefonu ile cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan bir başpolis ile Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki birçok birime damacana su hizmeti sağlayan bir kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Geçen 30 Ocak\'ta Denizli İl Emniyet Mdürlüğü\'ne sığınan kepçe operatörü O.A. ifadesinde, yanına gelip, kendisine polis kimliği gösteren bir kişinin, arsada kazı çalışması yaptıracağını söylediğini belirtip, \"Kabul ettim. Ancak, kazı yapmak için gittiğimiz yer Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı olunca vazgeçtim. Bunun üzerine tartışma çıktı. Zorla biraz kazı yaptırdılar. Ardından kazıyı sürdürmek istemedim. Kaçtım, yakalayıp dövdüler. Cep telefonu ve cüzdanımı zorla aldılar. 10 bin lira istediler. Darp ederlerken, ellerinden kaçıp, kurtuldum. Korktuğum için polise gidemedim. Ertesi gün tekrar bulup, darp ettiler. Ellerinden kaçıp, sığındığım markette gördüğüm polise olayı anlattım\" dedi.

Bunun üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aynı gün operasyon düzenleyip, Merkezefendi İlçe Emniyet Amirliği\'nde görevi başpolis K.K. ile damacana su dağıtım şirketi sahibi E.A.\'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.A.\'nın evindeki aramada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli polislerin kullandığı yelek ve şapka ile kelepçe ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ayrıca ruhsatsız 2 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi. E.A.\'nın ele geçirilen eşyaları, daha önce Denizli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan komiser N.S.\'nin (Nail Sığınç) kendisine verdiğini söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün (perşembe) adliyeye sevk edilen 9 kişi tuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Şüphelilerin evinde ele geçirilen KOM Şube yeleği, şapkası ve kelepçe ile silahların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bayburt’ta şehre inen kurt, 6 gün sonra yakalandı

BAYBURT’ta yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle kent merkezine inen kurt, 6 gün süren takibin ardından yakalandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde soğuk havanın etkili olduğu illerden Bayburt\'ta, yüksek kesimlere yağan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, 6 gün önce kent merkezine indi. Vahşi hayvan, apartmanın önündeki otomobillerin arasında gezinirken, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 gün süren takibin ardından kurdu yakalamayı başardı. Kafese konularak hayvan barınağına götürülen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nce yeniden doğaya salınacak.

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, mahalle sakinlerinden yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Geceli gündüzlü takibimizin ardından sokak hayvanlarını yakalama tekniğiyle bayıltarak aldık. Kafese koyarak belediyemizin hayvan barınağına getirdik. Mahalle sakinlerimizin ciddi bir rahatsızlığı söz konusuydu. Sosyal medyada da bu kurdun görüntülerinin yayımladığını gördük. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde mahalle sakinlerimizin bu sıkıntısını çözmüş olduk” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurdun detayları

- Kapandaki görüntüsü

- Kurdun sokaklarda dolaşması

Haber-Kamera: BAYBURT (DHA)

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Gaziantep\'te STK\'lardan Mehmetçik\'e dua

GAZİANTEP\'te, bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua ederek destek açıklamasında bulundu.

Çeşitli sivil toplum örgütü mensupları, Şeyh Fetullah Camisi\'nde kılınan Cuma namazının ardından cami avlusunda bir araya gelip \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği Bölge Başkanı Mustafa Bozgeyik, Türkiye düşmanlarının, ülkenin güney sınırlarında terör devleti oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yabancı devletlerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütlerine silah yardımı yapmasına tepki gösteren Bozgeyik şunları dedi:

\"Güç mücadelesinde bu defa küresel güç odaklarının yeni piyonu PYD, YPG ve PKK sahnededir. Yerli iş birlikçileri ise, geçmişteki rollerinin dışında barış seviciliği rolüne soyunmuşlardır. Yüzyıllardır mazlumlara umut, zalimlere korku veren bu millet elbette kendi coğrafyasında tekrardan zulme fırsat vermeyecek terör yuvalarında boğarken, yöre insanlarına huzur güvenlik ve refah getirecektir. Bu niyetle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ÖSO ile birlikte Suriye\'nin kuzeyinde, ulusal ve bölgesel güvenliğimize yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının yok edilmesine ve sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. Burada bulunan STK başkanlarımızla birlikte bu harekâtın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildiririz.\"

Grup, yapılan açıklamanın ardından harekâta katılan askerler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açıklama yapılan cami

- Camide namaz kılınması

- Basın açıklamasının yapılması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -DHA)

