DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Elvan, rektörlere: Bir üniversitemiz, meslek yüksekokulu öğrencilerini işe yerleştiremiyorsa o rektörümüz başarılı değildir

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yetka Saraç ve üniversite rektörlerinin bulunduğu, toplantıda rektörleri eleştirdi. Elvan, \'\'Eğer bir üniversitemiz kendi meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencileri işe yerleştiremiyorsa, o üniversite rektörümüz başarılı değildir. Çünkü siz, ara eleman yetiştiriyorsunuz. Siz eğer o meslek yüksekokulunda tekniker yetiştiriyorsanız, sanayiyle işbirliği gerçekleştirip, o çocuk daha mezun olmadan onun işini ayarlamanız lazım.\' \'dedi.

KOP Bölgesi Üniversiteleri Birliği\'nin (ÜNİKOP) \'Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı\' Konya\'da Necmettin Erbakan Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, birlik üyesi 12 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

YÖK BAŞKANI: TEHDİTKÂR BİR İSTİHDAM SORUNU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 112\'i devlete ait olmaz üzere 185 üniversite ve 8 milyona yakında öğrencinin bulunduğunu belirtti. Saraç, 8 milyon öğrenci sayısının erişim sorunun ortadan kaldırırken, tehditkar bir istihdam sorunun ortaya koyduğunu ifade etti. Saraç, öğretim elemanı sayısının da 155 bine ulaştığını kaydetti.

BAKAN ELVAN: FAKÜLTE VE OFİS BİNASI YAPTIRMAK İÇİN GELMEYİN

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da konuşmasında üniversitelerden en büyük beklentilerinin kampüs duvarlarını kaldırıp, kampüslerin beşeri ve fiziki alt yapısını bölge insanın hizmetine açması olduğunu söyledi. Üniversitelerin fiziki yeterliliğe sahip olduğuna dikkat çeken Elvan, \'\'Artık Kalkınma Bakanlığı\'na, fakülte binası, ofis binası yaptırmak için gelmeyin. Bir çoğunuzun yeterli alt yapısının olduğunu biliyorum. Tabi zaruri ihtiyaçlarınızda kapımız her zaman açıt. Bölgenizin sorunlarına çözüm üreten projelerle gelmenizi istiyoruz.\'\' dedi.

ÜNİVERSİTELER AVRUPA BİRLİĞİ PROĞRAMLARINA BAŞVURMUYOR

Elvan, Türkiye\'de üniversitelerin, araştırma ve geliştirme çalışmaları için kolay kaynak temin edebildiklerini, ancak bu durumun dünyanın hiç bir yerinde olmadığını ifade etti. Elvan, \'\' Üniversitelerimiz, TÜBİTAk ve diğer kurumlardan daha kolay kaynak alabilmeleri nedeniyle genellikle Avrupa Birliği programlarına başvurmadıklarını biliyoruz. \'\'dedi.

AYNI BÖLÜMLERİ AÇMAYIN

Üniversitelerin birbirlerinin kopyası fakülte ve bölümler açtığına dikkat çeken Elvan, bölümlerin gözden geçirilip farklı bölümler açılması gerektiğini vurguladı. Elvan, \'\'Artık dünyada çok hızlı ve değişik ve dönüşüm yaşanıyor. Yapay zekadan, katmanlı üretimden bahsediyoruz. Sanal gerçeklikten, robotiklikten bahsediyoruz. Yeni bölümlere ihtiyacımız var. İhtisaslaşma konusunda şu ilde bir bölüm var, bir bölümde ben açayım anlayışını terk etmemiz lazım \'\' dedi.Elvan, ülkenin gelişmesi için üniversitelerin, sanayiyle iç içe olması ve birlikte çalışmalar yapması, sanayiciden kopuk olunmaması gerektiğini söyledi.

O REKTÖRÜMÜZ BAŞARILI DEĞİL

Rektörlerin, üniversiteden mezun olan öğrencilerin işe yerleştirilmesi için gayret sarf etmesi gerektiğini belirten Elvan, şöyle konuştu:

\'\'Rektörümüzün benim 10 bin öğrencim var, her yıl 2 bin öğrenciyi mezun ediyorum, bu 2 bin öğrenciden kaçını işe yerleştiriyorum demesi lazım. Benim görevim değil diyemezsiniz. Üniversitenin başarı ve performansından bahsetmek istiyorsanız, yetiştirdiğiniz öğrencilerin ne kadarını işe yerleştirildiğini bilmeniz lazım. Buda sizin önemli performans göstergenizdir. Hele hele meslek yüksekokullarında, üniversitenin en önemli misyonu, araştırma- geliştirmedir, ama meslek yüksekokulları ara elemen yetiştirmektedir. Eğer bir üniversitemiz, kendi meslek yüksekokuldan mezun olan öğrencileri işe yerleştiremiyorsa, o üniversite rektörümüz başarılı değildir. Çünkü siz, ara eleman yetiştiriyorsunuz. Siz eğer o meslek yüksekokulunda tekniker yetiştiriyorsanız, sanayiyle işbirliği gerçekleştirip, o çocuk daha mezun olmadan onun işini ayarlamanız lazım. Yoksa şuraya şu bölüm açılmış, bende açayım, a ilinde diş hekimliği fakültesi var ama benim ilimde diş hekimliği fakültesi yok, bir diş hekimliği fakültesini de burada açalım. Böyle bir yaklaşımı kesinlikle benimsememiz lazım. Zaman zaman bizlerde şu bölüm açılsın diyebiliriz. Ama rasyonel değilse, ona da hayır demeliyiz. Bir diğerinin kopyası, fakülteler, bölümler acıyorsak bunların ülkemize ve milletimize katkısı olmayacaktır. Yapılacak harcamaları da israf olarak nitelendiriyorum.\'\'

Görüntü Dökümü :

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- Lütfi Elvan\'dan detay

- Elvan ve YÖK Başkanı\'ndan detay

- Elvan\'ın konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı\'na dombralı destek

Suriye\'nin Azez İlçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisinin duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.

BURSEYA DAĞINDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, geçen Pazar günü teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen sıcaklığını koruduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Soran Beldesi

- Suriyelilerin destek eylemi

- Erdoğan fotoğrafları

- Dombra şarkısının çalınması

- Türkiye\'ye destek görüntüleri

- Burseya Dağı gezisi

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: TAYLAN YILDIRIM, CAN EROK/KILIS,(DHA)

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Afrin Operasyonu katılan askerlere yün boyunluk örüyorlar

KASTAMONU\'da Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar, Afrin operasyonuna katılan askerler için yün boyunluk örüyor.

TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve IŞİD\'li teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla, Türk Anneler Derneği üyesi kadınlar her gün farklı bir evde toplanarak yün boyunluk örüyor.

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, askerlerin yanında olduklarını hissettirmek için boyunluk ördüklerini söyleyerek, \"Askerlerimizin ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama biz Anneler olarak Askerlerimize boyunluk örüyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir şey düzenledik.Evlatlarımıza yünden boyunluk örüyoruz. 400 adet boyunluğu örmesi bittikten sonra Evlatlarımıza ulaştıracağız\" dedi. Dernek üyesi Nükhet Akkaya ise, \"Biz buradan evlatlarımıza Annelerinin şefkatlerini kokularını gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun Allah\'a emanet olsunlar. Sağlıcakla yuvalarına dönsünler inşallah\" dedi. Her gün seve seve bu işi yaptıklarını belirten dernek üyesi Ümran Baskıncı\'da: \"Askerlerimize evlatlarımıza hepimizin bir desteği olsun diye severek gönüllü olarak bütün arkadaşlar el birliği ile yardımcı oluyoruz. Askerlerimizi Allah\'a emanet ediyoruz Hepsini seviyoruz. Rabbim güle güle ailelerine kavuşmak nasip etsin\" diye konuştu. Yün boyunlukların önümüzdeki hafta gönderileceği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Örgü yapılması

-Örülen yün boyunluk

-Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan\'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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AKÜ\'lü öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü ile AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere \'Mehmetçikle El Ele\' kampanyası kapsamında Afyonkarahisar lezzetleri olan lokum, sucuk ve çeşitli gıda maddelerinin yanı sıra öğrencilerin yazdığı mektupları gönderdi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk devletinin ve ordusunun yanında olduklarını söyledi. AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı, öğrenci kulüp ve topluluklarının başlattığı \'Mehmetçikle El Ele\' kampanyasına rektörlük olarak destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Solak, \"Afrin cephesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele eden askerlerimize, öğrenci mektuplarının yanı sıra manevi desteğimizi, hayırsever vatandaşlarımızın da katkısıyla Afyonkarahisar lezzetlerini gönderiyoruz. Bu kampanyayla maddi ve manevi desteğimizi duyurmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu. AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir ise üniversite öğrencilerinin Mehmetçiğe yaklaşık bin mektup yazdığını, Afyonkarahisar\'daki hayırseverlerin destekleriyle de şehrin lezzetlerini Kilis\'e gönderdiklerini kaydetti. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Pakize Özdemir\'in askerlere yazdığı mektubun da okunmasının ardından gıda maddelerini taşıyan araçlar Kilis\'e gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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-Rektörlük binasından detay

-Toplanan yardımlardan detay

-Rektör Solak\'ın konuşmaları

-Öğrenci konseyi Başkanı Özdemir\'in konuşmaları

-Mehmetçiğe yazılan mektubun okunması

-Gıda yardımlarının elden ele araçlara yüklenmesi

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HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



