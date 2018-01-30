DHA YURT BÜLTENİ-13

Kilis\'te inşaata roket düştü, bazı evler hasar gördü (GENİŞ)

Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, saat 16.20 sıralarında Kilis\'te Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nin yanında bulunan 2 katlı bir inşaatın zemin katında bulunan dükkana isabet edip patladı.

Gürültüyle meydana gelen patlamada dükkanın kepenkleri yerinden sökülürken, inşaatın çevresinde bulunan bazı evlerin camları kırıldı, araçlar hasar gördü. Olay nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kaplarken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri vatandaşları uzaklaştırıp önlem aldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da roketin düştüğü inşaata gelerek inceleme yaptı.

TERÖRİST MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis kent merkezine düşüp patlayan roketin ardından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Çok sayıda mevzi imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü. Sınır birlikleri ayrıca teröristlerin gizlendikleri sığınak ve kuleleri de hedef alıp imha etti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiyenin çalışmasından görüntü

-camı kırılan binadan görüntü

-toplanan vatandaşlardan görüntü

-genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:KİLİS,(DHA)

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Adıyaman\'da 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Adıyaman\'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 13 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevgi ve Abdullah Tuncan çifti, oturdukları evde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Tuncan çifti ve çocukları ile bazı akrabalarının da olduğu 13 kişiyi ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulanslar

- Zehirlenenler ambulanslara alınması

- Evin için

- Soba görüntüsü

- Komşuları olayı anlatması

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ DURUMU: ADIYAMAN\'DAN 30 ADYMN ZEHİRLENME KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Silopi İlçe Gençlik Kolları Kongresi\'nde yaptığı konuşmasında, Türkiye\'de Kürt sorunun olmadığını dile getirerek, Kürtlerin bu ülkede bakan, milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını söyledi.

AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kongresi, Şırnak İl Başkanı Halil Erkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Talha Yıldırım ve çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kısa süre önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile görüşme yaptığını, Uludere ilçesine yeni bir sınır kapısı açma sözü aldığını söyledi. Ülkede Kürt sorununun olmadığını, aksine Kürt bakan, milletvekili, vali ve devletin farklı kurumlarında Kürtler\'in çalıştığını belirten Erkan, kendisinin de Kürt bir siyasetçi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Yakın dönem de bölgede yaşayan gençlerin kandırılarak, teröre kurban gittiğini anlatan Erkan; \"Bizlere barışı vaddedenler maalesef bizden evlatlarımızı aldılar. Yakın bir zamanda çocuklarımız terör olaylarından dolayı hayatlarını kaybettiler. Bu saatten sonra artık kimse gençlerimizi kandıramayacak. Bu anlamda bütün kararlılığımızla terörün karşısında dik duracağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongre salondan detaylar

-İl baskanın konuşması

-Protokol sahnede tebrik

-Dışardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Boşanmak isteyen 30 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Gaziantep\'te Tayfun Beyoğlu (55), boşanmak isteyen 30 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Semye Beyoğlu\'nu (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğleden sonra Öğretmenlerevi Mahallesi\'nde 4 katlı bir binanın 2\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tayfun Beyoğlu ile bir süredir geçimsizlik yaşayan Semye Beyoğlu, boşanmak istediğini söyleyerek 2 gün önce kızının evine gitti. Tayfun Beyoğlu, kızının evine giderek, eşini dönmeye ikna ettti. Çift, eve döndü. Çift arasında bugün öğleden sonra boşanma nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Eşinin boşanma isteğini kabul etmeyen Tayfun Beyoğlu, evdeki tabancasıyla önce eşine ateş etti, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin incelemeleri

- Tabancanın alınması

- Cenazelerin araca konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Bodrum\'da kış güneşinde keyif yaptılar

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, geçen hafta etkili olan soğuk havanın yerini güneşli havaya bırakmasının fırsat bilenler kafeterya ve sahil kenarlarını doldurdu.

Hava sıcaklığının güneşte 21 dereceye kadar yükseldiği Bodrum\'da, güneşi görenler kendini sokağa attı. Sahiller yürüyüş ve spor yapanlarla doldu. Kafeterya ve restoranlarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de güneşli havayı alışveriş yapmak için fırsata çevirdi. Aydın\'dan tatile gelen Ceylan Bayrak, \"Bodrum\'da hava çok güzel. Güneşli havayı fırsat bilip, soluğu Bodrum\'da aldım. Kitabımı okumak için sahildeki kafeleri tercih ettim. Güneşin keyfini çıkarıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilde ayaklarını denize sokan çocuklardarn görüntü

-Kafeteryalarda oturup, güneşin keyfini çıkaranlardan ve yürüyüş yapanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , (DHA)