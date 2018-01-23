DHA YURT BÜLTENİ-13 

Uzman Çavuş, Afrin\'de şehit oldu



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı\'nın Kayseri\'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD\'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı\'nın acı haberi, Kayseri\'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi\'ndeki Evren Apartmanı\'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı\'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi\'nde oturan anne Sibel Muratdağı\'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Bozantı Caddesi Evren Apartmanı 6\'ncı kattaki evine 1\'inci Komando Tugayı\'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6\'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül\'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, \"Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin\" dedi.

Şehit eşi Birgül Muratdağı\'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

TSK\'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

\"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

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Tekirdağ\'da pazarcılar yol kapattı

TEKİRDAĞ\'da, Perşembe pazarının kurulduğu cadde üzerinde belediyenin iş makineleri ile alt yapı çalışmasına izin vermeyen pazarcı esnafları yaklaşık 3 saat yol kapattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Perşembe pazarının kurulduğu Ruşen Güneş Caddesi üzerinde alt yapı çalışması için iş makinelerini bugün bölgeye gönderdi. Pazarcı esnafları da tezgah kuracakları yerde çalışma yapılacağını duyması üzerine cadde üzerinde toplanıp, araçlarla yolu kapatarak, belediye ekiplerinin çalışmasına izin vermedi. Tekirdağ Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Kayın, kendilerine kapalı pazar yeri yapılana kadar buradan çıkarılmayacakları sözü verildiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Şimdi de bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Pazarcılar olarak direneceğiz. 8 ay önce Kadir başkan, il başkanı ve Milletvekili Faik Öztrak\'ın huzurunda bize söz verdi; \'Kapalı pazar yeri yapılana kadar Perşembe pazarını kaldırmayacağım\' dedi. Onların huzurunda bu esnafa söz verdi. Bizim seçimlerimizde de bizlere söz verdi. merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Perşembe pazarının yerine kapalı pazar yeri yapmak istiyor, Kadir başkan ona da izin vermiyor. Kadir başkan \'bize bir ay önce buradan çıkın. Bir daha da buraya gelemezsiniz, gidin Ekrem başkanla anlaşın ne yaparsanız yapın\' dedi. Burada alt yapı yapacaklar ve bizi bir daha buraya getirmeyecekler.\"

Belediye ekiplerinin makineleri cadde üzerinden götürmesinin ardından, pazarcılarda yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırıp, araçları yoldan kaldırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayark, olayın yanlış yöne çevrildiğini belirterek, \"Pazarcılar yanlış yönlendiriliyor. Bizim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptılar. Biz pazarcıları buradan çıkarmıyoruz. Burada üç aşamalı bir çalışma yapılacak. Yaklaşık 8 ay sürecek bir çalışma. Yine de bu arkadaşlarımız burada tezgahlarını açacaklar. 10 gün içerisinde yeni pazar yerini ihalesine çıkacağız. Yeni pazar yeri yapılmadan onları oradan çıkarma ihtimaliz yok. Alt yapı devam edecek aynı zaman da bir bölümünde bu arkadaşlarımız burada pazarcılıklarına devam edecekler. Bu çalışmadan bir bölüm etkilenecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan pazarcılar

-Pazarcıların yolu kapatması

-Zabıta ekipleri

-Oda Başkanı Sami Kayın\'ın açıklaması

-Cadde üzerindeki iş makineleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Tarihi hamam çürümeye terk edildi



ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi. Oltu Kalesi\'nin surları dışında kalan hamamın bakımsızlıktan kubbesi çöktü.

İlçede, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Birçok bölmesi olan hamamın birin kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu. Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı: \"Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye; \'Benim gücüm yok alamam\' diyor Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şuan hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak.\"

Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamam ve kale görüntü

-Hamamın içinden detay görüntü

-Hamam havadan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Hamamın sahibi röp



Haber: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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Kars\'taki kar yağışı kaz besicilerini sevindirdi

KARS\'taki kar yağışı, kaz besiciliği yapanları sevindirdi.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı kısa sürede Kars\'ı yeniden beyaza bürüdü. Kümesten çıkarılan kazlar kar üstünde kanat çırptı, kar yedi, zaman zaman karların içine girdi. Kazların kar yemeden kesilmediğini belirten besici Gürsel Ergül şunları söyledi:

\"Kar yemeden kesilemeyen kazlar uzun süredir kümeslerde bekletiliyor ve satılamıyordu. Yağan özellikle kas besicilerini çok sevindirdi. Kaz etinin lezzetli olabilmesi için kar yemesi gerek. Bundan sonra inşallah kar devam eder ve bizler de kazları satabiliriz. Kaz etine talep çok. Ama kar olmadığından satamıyorduk. Şimdi satışlarda bir patlama bekliyoruz. Bundan sonra inşallah kar yağışı devam eder bizler de kazlarımızı satarız. Ayrıca, kazlara ayva, mandalina ve portakal da yedirip C vitamini almalarını sağlıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazların kar yemeleri ve karda oynamaları

Kümesten detaylar

Gürsel Ergül\'ün konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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