DHA YURT BÜLTENİ-13

Yere düşen av tüfeği yaralanmasına neden oldu

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, Mehmet K. (18), yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kilimli Türkali köyünde meydana geldi. Mehmet K., dedesine ait av tüfeğini alarak tarlaya gitti. Mehmet K., tarlada yürürken tüfeğini yere düşürdü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Mehmet K.\'nin kalçasına isabet etti. Yaralanan Mehmet K., cep telefonuyla haber verdiği yakınlarının çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının hastaneye getirilişi

-Hastaneden detaylar

-Ambulanstan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

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Lüleburgaz\'da dere taştı, evleri su bastı,(2)

SELE KAPILAN TRATÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU ÖLDÜ

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yoğun yağmurun ardından derelerin taşması bir kişinin ölümen neden oldu. Babaeski\'nin sel baskının yaşandığı Düğüncülü Köyü\'nde ekili arazisi sular altında kalan Feyzullah Kenar(63), tarlasını kontrol etmeye giderken kullandığı traktör dereden geçerken sel sularına kapılıp devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası Kenar, hayatını kaybetti.

Babaeski\'de Ergene Nehrinin kolu olan Şeytan Deresi\'nin taşması sonucu Karamesutlu Köyü’nde sette patlaması sonucu binlerce dekar araziyi sular altında bıraktı. Taşkın suları, Babaeski Atatürk Mahllesi’nde bulunan Gündüz Onat Festival Alanı, bir çok site ve apartmanın bodrum katını su basmasına neden oldu. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanların bodrum katında sular boşaltıldı. Bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Lüleburgaz ilçesinde ise Şeytan Deresi’nin taşması sonucu Yıldırım Mahallesi’ni su bastı. Su basan evler boşaltılırken evlerde mahsur kalanlar AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. DSİ 11. Edirne Bölge Müdürlüğü yetkilileri Şeytan Deresi’nde yaptığı ölçümlerde suyun debisinin 4 metre 12 santim yükseldiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Babaeski su basan apartmanların bodrum katları

- Yollardan genel detay

- Festival alanı

-Kepçe çalışması

- Düğüncülü Köyü sel suları

- Taşan dereler

- Muhabir Ali Can Zeray anons

- Yolların üzerinden akan sel suları

- Köyden genel detay

- Lüleburgaz

- Yıldırım mahallesi su basan evler

- Şeytan deresi yatağından çıkması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

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Kazada ölen ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA\'da, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarparak ölümlerine neden olduğu üniversite öğrencisi ikiz kız kardeşler 21 yaşındaki Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz, memleketleri İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa\'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi\'nde dün (pazar) meydana gelen kazada, Menemen yönüne seyir halinde olan Orçun N. idaresindeki 45 HV 959 plakalı otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ikiz kız kardeşler Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz\'a çarptı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olan Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz, ağır yaralandı. Sürücü Orçun N. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden sonra yaklaşık 100 metre savrulup, sağ tarafta bulunan demir yoluna uçtu. Araç burada da demir bariyerleri kırdıktan sonra demir yolu inşaatında kullanılan beton travers yığınına çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı yaya ikiz kardeşler Büşra Korkmaz ve Kübra Korkmaz ile araç içerisinde bulunan Ahsen Doğan (18) ile Aleyna Savaş (18) hayatlarını kaybetti. Araç içerisinde sıkıştıkları yerden kurtarılan Halil S. ve sürücü Orçun N. ise kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

AYNI ODAYA TAŞINACAKLARMIŞ

Kimya bölümü öğrencisi olan Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz\'ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsiden sonra babaları Ali Korkmaz\'a teslim edildi. İkiz kız kardeşlerin cenazesi, memleketleri Kemalpaşa ilçesine getirildi. Burada Soğukpınar Camisi\'ndeki cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, ikiz kız kardeşlerin ablaları Ayşegül Korkmaz ile Esra Korkmaz, bir an olsun tabutların başından ayrılmadı. Acılı anne Hatice Korkmaz ise kızlarının cenazesine katılamadı. Baba Ali Korkmaz, kızlarının ilkokul yıllarından beri hep aynı sıralarda oturduklarını, üniversitede ise bir tek yurttaki odalarının ayrı olduğunu, ölmeseler, bugün aynı odaya taşınmayı planladıklarını söyledi. Ali Korkmaz, emekliliği hak etmesine rağmen kızlarının okul masrafı için DSİ\'deki görevine devam ettiğini de ifade etti. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz kardeşler, Cennet Bahçesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze namazından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Kurşunlu Şelalesi, son yağmurdan sonra çağladı

SON yıllarda küresel ısınma, kuraklık ve kaçak sondajlar gibi nedenlerle su miktarını ciddi düzeyde kaybeden ve geçen yaz aylarında birkaç noktadan damlalar halinde akan Kurşunlu Şelalesi, derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağış sonrasında son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya\'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Antalya- Isparta karayolu üzerinde Aksu İlçesi\'ndeki Kurşunlu Şelalesi, geçen yaz döneminde birkaç noktada sadece damlalar halinde akıyordu. Etrafındaki bölgede 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle neredeyse tamamen kuruma tehdidi yaşayan şelalenin yeniden hayata dönmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi. Derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurlar ve özellikle dün geceki yoğun yağış sonrasında adeta coştu.

\'ŞELALE KENDİNE GELDİ\'

Yazın suyun tamamen kuruduğunu hatırlatan Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, Vali Münir Karaloğlu\'nun gayretleriyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip su akışının sağlandığını ve suyun çoğaldığını söyledi. Gelingöz kaynağından şelaleye kadarki 4 kilometrelik derenin tamamen temizlendiğini anlatan Erol Avcı, “Özellikle bugün Kurşunlu Şelalesi çağladı, coştu. Biz 6 yıldır buradayız ve böyle bir su görmedik. Şelale kendine geldi. Bütün Antalya halkı ve Türkiye\'yi bekliyoruz. Yıllık 330 bin civarında ziyaretçi geliyor. Yaz döneminde kuraklık ve buraya gelen derenin temizlenmemesinden dolayı suyumuz azalmıştı. Derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağışla da Kurşunlu adeta coştu. Hiç böyle olmamıştı, ilk defa böyle gördük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurşunlu Şelalesi’nin akarken görüntüsü

- Şelaleden detaylar

- RÖP: Erol Avcı

- Detay görüntüler

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Eşi tarafından işkence edilip, bıçaklanan kadın kurtarılamadı (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep\'te, eşi İlhan Kaya tarafından bıçaklanıp hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Neslihan Kaya\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuk annesi kadın için Baheaddin Nakıboğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende kadının babası Mehmet Kalınkara tabuta sarılarak \'Meleğim mekanın cennet olsun, ardından bende geleceğim\' diyerek gözyaşı döktü, annesi Şemsi Kalınkara ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Neslihan Kaya\'nın cenazesi, ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceraze töreni

- Cenaze törenie katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Baba Mehmet Karınkala\'nın kızınnı tabutuna sarılması

- Tabutun araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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Kadın futbolcular kışa aldırmadılar



YÜKSEKOVA Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'na 3-0 yenildi.

Amatör Lig\'de mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nın ilk maçında, evinde konuk ettiği Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ilk maçını yaptı. Karla kaplı Yüksekova Şehir Stadı\'nda oynanan mücadele Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 31 Ocak Çarşamba günü Van Yolspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla kaplı saha

-Yüksekova Belediye Spor kadın takımı ile Hakkarigücü takımları arasında oynanan maç

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)

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Mazıdağı\'nda elektrik panosu yanarak kullanılmaz hale geldi

MARDİN\'in Mazıdağı ilçesi Karşıyaka mahallesinde, 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yüklenmeden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.\'den yapılan yazılı açıklamada, mahalle veya köylerdeki trafoların koruyucu unsuru olan elektrik panolarına ülke standartlarına uygun sigorta sistemleri konulduğunu belirterek, \"Termik Manyetik Şalter (TMŞ) olarak isimlendirilen söz konusu sigortalar, trafoya zarar verecek düzeyde yük oluştuğunda trafoyu yanmaktan korumak amacıyla devre dışı bırakıyor. Böylece oluşacak zararlar en aza indirilirken, yetkililer sistemi yeniden devreye alabiliyor. Buna rağmen elektriklerin kısa süreli bile olsa kesilmesini istemeyen kişiler, hayatlarını riske atarak bu sigorta sistemine müdahale ediyor ve sigortayı devre dışı bırakıyor. Bunun sonucunda oluşan aşırı yük nedeniyle ısınan, koruma sistemi devre dışı bırakılmış trafolar yanarak kullanılamaz hale geliyor. Kısa süre önce standartlara uygun sigorta sistemi sökülen, yenisinin takılmasına ise izin verilmediği için trafo yangını yaşanan Mardin\'in Mazıdağı ilçesinde yeni bir trafo yangını daha yaşandı. Karşıyaka mahallesini besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede korkuya neden oldu\" denildi.

Açıklamada, yangının akımın kesilmesinin ardından söndürüldüğü ifade edilerek, \"Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, mahalleli mağdur olmasın diye aynı gün yanan pano ve kablolar yenilenerek buraya yeniden enerji verildi. Trafolara yapılan her türlü dış müdahale insanların canına mal olabilir, ölümlü veya yaralanmalı kazayla sonuçlanabilir. Kimsenin elektrik trafo, pano ve sistemlerine hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerekmektedir. Bilinçsiz bir şekilde sınırsız enerji talep etmenin kimsenin hakkı değil. Herkesin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir\" ifadelerine yerverildi.

Görüntü Dökümü

-Trafoya ait panonun yanması

-Yanma sırasında patlama ve kıvılcım ile duman yükselmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MAZİDAĞI (Mardin), (DHA)

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