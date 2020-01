DHA YURT BÜLTENİ-13

Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin\'le devam ettireceğiz (5)



ERDOĞAN, YOZGAT\'TA PARTİSİNİN İL KONGRESİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat\'ta düzenlenen İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra olumsuz hava koşullarından dolayı karayolu ile Yozgat\'a geldi. İl girişinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu\'na geçti. Bu arada Erdoğan\'ın hava muhalefeti nedeniyle gecikmesinden dolayı salon önünde yapacağı konuşma gerçekleştirilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katıldığı kongreye gelen binlerce kişi de salonun yetersiz olmasından dolayı içeriye giremedi. Erdoğan, salona girerken coşkulu kalabalığın, \'Yozgat seninle gurur duyuyor\' sözlerine, \'Ben sizinle gurur duyuyorum\' şeklinde cevap verdi, 16 Nisan referandumunda yüzde 74 \'evet\' oyları nedeniyle Yozgatlılara teşekkür etti. Yozgat\'ın bir şehitler diyarı olduğunu söyleyen Erdoğan, terörle mücadelede 329 şehit verdiğini kaydetti, şehitlere rahmet diledi. Erdoğan, Yozgat\'a AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti, yeni havaalanının ihalesinin de yapılmak üzere olduğunu ve 2020 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

‘KİT’LER VE BİT’LER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'KİT\'lere kadro\' şeklinde slogan atılması üzerine, \"KİT\'ler ve BİT\'ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT\'lerde de BİT\'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT\'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT\'ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlarda bu şekilde yapılacak, imkânlarla birlikte oranın elemanı olacak\" diye cevap verdi.Erdoğan bu sırada kendisi için atılan \'dik dur eğilme Yozgat seninle\' şeklindeki slogana ise, \"Gençler biz bugüne kadar hiç bir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz\" şeklinde karşılık verdi.

\'2019 ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu belirterek \"Son 4 yılda yaşanan saldırıları hamdolsun boşa çıkardık. Bu süreçte şimdi yeni projeler, yatırımlar dönemi. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere daha büyük bir azimle sarılmak durumundayız. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Şimdi buradan söylüyorum, ana kademe 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Maşallah. Yozgat özellikle son seçimde çıtayı çok yükseltti. Bunun altına düşmek size, bize yakışmaz\" dedi.

BAHÇELİ\'YE TEŞEKKÜR ETTİ

\"Şimdiden 2019\'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Gönül isterdi ki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil. Bu yolculuğumuz bizim biliyorsunuz 7 Ağustos\'ta başladı. 7 Ağustos\'da başlayan bu süreç güçlenerek buraya geldi. İnşallah daha da güçlenerek yola devam edeceğiz.\"

KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirerek, şunları söyledi:\"Şu anda dikkat ederseniz, Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde oraya herhangi bir savcı, işine gelmeyen bir iddianame hazırladığında, ona herhangi bir hakim, işine gelmeyen bir karar verdiğinde direk ona saldırdılar. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak değil. Tek derdi ağababalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıydı. Çünkü artık devletin tüm imkanları milletin emrindedir. Geçen gün baktım. Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Peki bu zat aynı dönemde tek parti CHP\'sinde Nazilerden aşağıya kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının \'faşist İtalya\'ya selam\' manşetlerini bilmiyor mu? Milletimizin ibadet ettiği camileri satışa çıkardıklarını bilmiyor mu? İnsanlarımızın yedikleri kuru ekmeği karneyle satın aldıklarını bilmiyor mu? Şimdi Atatürkçü geçindikleri halde o dönemde paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin resmini koyduklarını bilmiyor mu? Geçmişteki tüm siyasi ve ekonomik krizlerin müsebbibin kendi iş bilmezlikleri ve hatta hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Dert başka, onun tek derdi buralardan bir yol bulup ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmaktır, yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Maalesef ana muhalefet partisinin ve ardından gidenlerin bu üslupları yüzünden ülkemizde hiçbir mesele kendi mecrasında tartışılamaz hale gelmiştir. Arada bir mecburen iki kelamla bile olsa kendilerine cevap vermek durumda kalıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizim için onun, bunun ne söylediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız, ardından da milletimiz ne der ona bakarız.

\'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD ile ile ilgili de \"Fırat Kalkanı harekatında ne dedik, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Şimdi Afrin\'de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz.\" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından yeni evlenen Eda-Hakan Korkmaz çiftini yanına çağırdı. Bir süre Korkmaz çifti ile konuşan Erdoğan, bilezik hediye etti.

KONGREDEN NOTLAR

Yozgat AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'nin yapıldığı Rıza Kayaalp Salonu çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Kongreye gelen vatandaşlar kurulan arama noktalarında polis tarafından didik didik arandıktan sonra salona alındı. Salon kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı binlerce partili salon dışarısında kaldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yaptığı salonda bulunan pankartlar dikkat çekti. Yozgat AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir pankartta, \"Bay Kemal\'in kayığı binmez adamın ayığı\" ifadeleri dikkat çekti. Bir diğer pankartta ise, \"Mazluma baba oldun, mağdura evlat. Kalbini ferah tut, gönlünü rahat. Apocu, FETÖ\'cü hainlere inat, Yine de Reis diyor Yozgat\" ifadesi yer aldı. Yine salonda bulunan partililere Türk Bayrağı ile AK Parti Bayrağı dağıtıldı.

Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi(3)

İzmir Karabağlar\'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu\'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, \"Biz 40 kere söyledik. Buraları deşiyorlar, rüzeltiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Her yeri batırdılar, yolumuzu dahi bırakmadılar burada, dilimizde tüy bitti söyleye söyleye. Kuyu açmışlar, kimsenin haberi yok. Çocuklar da sığ bellemişler, gitmişler. Cenazemiz var, hala elektriklerimiz yok. Biz hepsinden şikayetçiyiz.\" dedi.



Karamollaoğlu, \"Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk\"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İzmir\'de, partisinin düzenlediği teşkilat eğitimi toplantısına katıldı. Hükümetin OHAL\'i uzatmasını eleştiren Karamollaoğlu, \"Hala 1,5 sene sonra neredeyse, olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir’de partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen teşkilat eğitimi programına katıldı. Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Karamollaoğlu, 2019’da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlandıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyerek \"Bu seçimlerde en büyük çalışanlarımız kadınlarımız olacak. Çalınmadık kapı bırakmayacaklar. Her alanda çalışan kadınlarımız var. Eksiksiz herkesi ulaşacağız. Mesajımızı herkes alacak. Bizim üzerimizde her türlü çirken oyunlar oynanabilir. Bunlar sizi hedefinizden vazgeçirmesin. Saldırılar artarsa hedefe yaklaşıyoruz demektir. İslam alemi darmadağın olmuş. Kendi sorunlarını çözememiş ve kendi içinde boğuşmalar yaşıyor. Son 120 yıllık tarihimizi hatırlamazsak, son 120 yıllık tarihimizi bilmezsek, bu hale nasıl düştük bunu anlamazsak problemleri aşamayız. Büyük Ortadoğu Projesi ile haritalar yeniden çizildi. Amerika’da çizildi. 11 Eylül’de ikiz kuleler yıkıldı, Pentagon’a saldırıldı. Enkazın altından Müslüman pasaportu çıkınca, ‘İntikam alacağız, haçlı seferi yapacağız’ dediler. Haçlı seferi ilan eden ABD bizim stratejik müttefikimiz olamaz. Bugün maalesef İslam alemi bunun bedelini ödüyor. Biz bunların önüne tek vücut olarak çıkmak durumundayız. Bunu yapacak tek görüş ise milli görüştür. Biz bütün insanlığa barış gelsin istiyoruz. Bizim batıdan farkımız hakkı üstün tutuma kararlığımızdır\" şeklinde konuştu. Hukuka, adalete güvenin kalmadığını söyleyen Karamollaoğlu, \"Bir mahkeme iki gazetecinin tutukluğu devam ederek yargılanmasına karar verdi. Aylardır tutuklu bu gazeteciler, onlar da Anayasa Mahkemesine müracat ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir karar aldı, bu mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme dedi ki \'ben seni dinlemiyorum\'. Anayasada bir hüküm var, diyor ki \'Anasaya Mahkemesinin aldığı kararlara cumhurbaşkanı, meclis dahil kimse itiraz edemez, uygulamak mecburiyetindedir. Ama bir mahkeme diyor ki \'ben senin aldığın karara uymuyorum\'. Anayasa Mahkemesi yanlış karar verebilir, mühim olanı kurala uymaktır. Yerel mahkeme de yanlış karar verir. Temyiz müessesi çalışmazsa adalet çalışmaz. Şu anda temyiz çalışmıyor. Onun için bireysel müracaat hakkını bu hükümet verdi insanlara. Onlar da gittiler, mahkeme de karar verdi \'serbest bırakılsınlar, yargılamaları böyle devam etsin\' diye. Mahkeme de diyor ki \'ben buna uymam.\' Böyle hukuk olur mu?\" dedi.

\"ARTIK BUNDAN SONRA HUKUK YOK DEMEKTİR\"

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde Türk milletinin kahramanlık gösterdiğini, darbe sonrasında ise iktidarın OHAL’i çok uzattığını belirten Karamollaoğlu,\"Elbette gerekir. Ama nereye kadar? 3 ay, 3 ayda toparlayamadın, hadi 6 ay. 6 ayda da toparlayamadın. Hadi bir 3 ay daha. Ama hala 1,5 sene sonra neredeyse, olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir. Çünkü hukuk bir kişinin, hükümetin dudakları arasındadır. Anayasa çiğnenmeye başladığın an, olağanüstü hal falan bırak sen, devreye girmen lazım. Bir mahkeme güya Anayasa Mahkemesinin ağzının payını verdi. Kim düzeltecek bunu? Hükümetin bunun karşısında bir şey yapması icap eder. \'Efendim ben adalete karışmam.\' İstemediğin bir karar alındığı zaman bal gibi karışıyorsun. Anayasa çiğnendiği zaman niye girmiyorsun. Hukuk, adalet olmadan, hak üstün tutulmadan hiç bir ülkede, dünyada huzur olmaz. Hükümetin bir tedbir alması lazım. Kimsenin anayasa haklarının dışına çıkmaması icap eder. Biz hukukuna üstünlüğün en önemli mesele görüyoruz\" şeklinde konuştu.



Suriyeli ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da, Suriyeli iki aile arasında, oyun oynayan çocuklarının tartışması nedeniyle kavga çıktı. Bıçakla 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin sokakta oynayan çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile üyelerinin de katılmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Suriyeli Muaz Halil (26), bacağından bıçakla yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak ortasında bacağından yaralanan Halil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gebze\'de Kentsel Dönüşüm tepkisi

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi Kentsel Dönüşüme tepki göstererek yürüdü.

Gebze\'nin Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde evleri bulunan yaklaşık 3 bin kişi Gebze Beylikbağı Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. Kültür merkezinde tapu sorunları ve bölgelerinde yapılmak istenen Kentsel Dönüşüm konusunda toplantı yapan mahalle sakinleri, toplantı çıkışı Gebze Hürriyet ve Ulus mahallelerinin kesiştiği yere kadar yürüdü. CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşlarla birlikte yürüyerek destek verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kartal Belediyesi\'nde tapu tahsis belgesi olmayanlara bile nasıl tapu verildiğinin kendilerine anlatıldığını belirterek, \"Mübarek Ramazan ayında başbakan bile söz verdi ama yerine getirilmedi. Tüm haklarınızı alıncaya kadar yanınızda olacağız. Kim bu milletin hakkına hukukuna el uzatırsa o elleri kırmasını biliriz. Bu rantiyecilere sizi ezdirmeyeceğiz\" dedi.Milletvekili Tahsin Tarhan ise, geçmişte Beylikbağı bölgesinde yaşadığını ifade ederek, \"Kendi imkanlarımızla buraları yaptık ama şimdi elimizden almak istiyorlar. Şimdi buralar çok değerlendi. İmar ve tapu izni vermiyorlar, buralara milyon dolarlık evler yapmak istiyorlar. Emek ve İnönü mahalleleri kazandı, siz de kazanacaksınız. Sizin hakkınızda gözü olanların gözünü parmağınızla çıkartın. Hep birlikte sonuna kadar sizinle mücadele edip, tapuları da imar iznini de söke söke alacağız\" dedi.

Tekerleği yarım metre dışarıda ilerleyen otomobil şaşkınlık yarattı

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda bulunan bir otomobilin yolda ilerleyişi şaşkınlıkla izlendi.

Akşam saatlerinde Darıca\'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Tuzla Caddesi\'nde sağ arka tekerleği yarım metre dışarıda olacak şekilde yolda ilerleyen bir araç şaşkınlık yarattı. Plakası bulunmayan otomobilin sağ arka tekerleği bir aparat sayesinde yarım metre dışarıda takılı bulunurken, halatla bağlı bulunduğu bir araç tarafından çekildi. Otomobil daha sonra bir lastik tamirhanesinin önünde durdu. Tekerleği yarım metre dışarıda olan otomobilin nasıl ilerlediği merak uyandırdı.

