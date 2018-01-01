DHA YURT BÜLTENİ-13

ÖZEL-Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü (3)

ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI

Şanlıurfa\'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşüp ölen 8 çocuk babası Halil Dağ\'ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ\'ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan Dağ\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumunda bekleyenler

- Kaleden düşerek ölen Dağ\'ın yakınları

- Gözyaşı dökenler

- Ölen Halil Dağ\'ın sağlık fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB, 128 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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2 cinayetin şüphelisi, aynı yerdeki yılbaşı partisine gelince yakalandı



Kars\'ta bir eğlence mekânında farklı tarihlerde işlenen iki cinayetin şüphelisi olarak aranan Serkan Ç., aynı yere yılbaşı kutlamasına gidince yakalandı.

Karadağ Mahallesi, Ardahan yolu üzerindeki geçen 23 Temmuz\'da bir eğlence mekânı önünde çıkan silahlı kavgada, taksi sürücüsü Bünyamin Üreyil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Aynı eğlence mekânında geçen 2 Kasım\'da ise Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova, arkadaşının doğum günü partisinde öldürüldü. İki cinayetle ilgili Serkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üreyil ve Bayramova\'nın öldürülmesiyle ilgili aranan Serkan Ç.\'nin, yılbaşı eğlencesi için cinayetlerin işlendiği mekânda bulunduğu bilgisini aldı. Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu polis ekipleri, eğlence mekânına operasyon düzenledi. Saat 02.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli Serkan Ç. ve olaylarda kullandığı Glock marka tabanca ve bu silaha ait 14 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinde 2 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin de ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Serkan Ç., sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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Mersin’de ocak ayın da deniz keyfi

Mersin’in Erdemli ilçesine tatil için gelenler hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceyi bulması nedeni ile kendilerini Akdeniz’in mavi sularına atarak yılın ilk günün de denizin tadını çıkarttı.

Türkiye’nin dört bir tarafı kara kışa teslim olurken, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’ne yeni yıl tatiline gelenler, ocak ayının ilk gününde denize girdi. Yılın 300 günü güneş gören Kızkalesi’nde yazdan kalma bir günün tadını çıkartanlar Akdeniz’in mavi sularında kulaç atarak keyfini çıkarttı. Bazı tatilciler de kumsalda gezerek güneşli günü fotoğraflarla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden tatil için gelerek denize giren vatandaşlar, \"Kızkalesi çok güzel, burada olmaktan çok mutluyuz. Güneş adeta burada devamlı doğup gülüyor. Kızkalesi\'ni çok sevdik. Tekrar tatil için buraya geleceğiz\" dedi. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Onursal Başkanı turizmci Mustafa Kale, \"Bölgemizde havanın çok güzel olması, çevre illerden gelen tatilcilerin denize girmesine neden oluyor. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Ülkemizin birçok yerinde kar kış yaşanırken Kızkalesi’nin mavi bayraklı plajında insanların denize girmesi, Mersin’de turizmin yılın döneminde yapılabilirliğinin bir göstergesidir\" diye konuştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre kentte en düşük sıcaklık 11 en yüksek sıcaklık 20 derece olarak belirlenirken, salı günü de havanın güneşli olacağı bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denize girenler

-Denizden genel ve detay

-Sahilde yürüyenler

-Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Onursal Başkanı Mustafa Kale ile röp.

(BOYUT:31,26 MB) (SÜRE: 58 saniye)

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)