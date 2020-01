DHA YURT BÜLTENİ-13 

CHP\'li Bingöl: Yargı muafiyeti, sivil milisleri yeniden ülkenin başına bela edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, son Kanun Hükmünde Kararname\'de (KHK) yer alan \'sivillere yargı muafiyeti\' düzenlemesinin Türkiye\'de kardeş kavgasını körükleyeceğini ileri sürerek, \"Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kahramanmaraş\'ta partisinin 36\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongreye CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, parti meclisi üyeleri, Onikişubat Belediye Başkanı Ak Partili Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bingöl, KHK\'lar ve taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar üzerinden hükümeti eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren KHK\'nın sivil milisleri ülkenin başına bela edeceğini ileri sürerek, şunları söyledi:

\"Bir madde var ki o madde, Türkiye\'de kardeş kavgasını körükleyecek bir madde. O madde, yargısız infazları yeniden önümüze koyacak bir madde. O madde fütursuzca birtakım yakıştırmalarla can alacak bir madde ve sorumluları da hiçbir şekilde hesap vermeyecek bir madde. Adeta bir örtülü af maddesi. Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde. Bu topraklar çok büyük acılar çekti. Binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban verildi ve hâlâ failleri tespit edilmemiş durumda. Böyle büyük acılar yaşadı bu topraklar. Şimdi o acıları katbekat önümüze koyacak bir Kanun Hükmünde Kararname\'yle karşı karşıyayız. Sağduyulu bazı şahıslar bu maddenin kabul edilebilir olmadığını söylüyor ama onlara bile çok net bir şekilde saldıran, troller eliyle onları eleştiren bir düzenleme. Yargının hali malûm; artık tarafsız yargıymış, bağımsız mahkemelermiş, bunlardan bahsetmek mümkün değil. Hele bu Kanun Hükmünde Kararname\'nin bir maddesi var ki Danıştay ve Yargıtay\'a yeni kadrolar veriyor, o da hayata geçirildiğinde artık hiçbir vatandaşımızı gönül rahatlığıyla \'Benim ülkemin bağımsız yargısı var. Ben giderim hakkımı orada ararım\' deme şansı yok. İşte ülkeyi bu anlayış bu hale getirdi. Bunun adı onların deyişiyle AKP zihniyeti. Zihniyeti bozuk olanlar işte ülkeye bu kadar bela açıyorlar başlarına.\"

Olağanüstü halin (OHAL) bir sıkıyönetim anlayışı olduğunu öne süren Bingöl, \"OHAL, bir sıkıyönetim anlayışıdır. Elbette Anayasa\'da yeri var. OHAL\'i gerekçelendirerek, o gerekçeye mahsus kullanmak zorundasınız. OHAL yasasını alıp 17- 18 ay boyunca sadece ve sadece kendi siyasetinizin, kendi koltuğunuzun, kendi ikbalinizin koruması, güçlendirmesi adına kullanırsanız bunun adı sıkıyönetimdir, sıkıyönetim. 12 Eylül faşist darbesinin o generallerinin dahi aklına gelmeyenler AKP\'li yöneticilerin aklına geliyor, işte böyle Kanun Hükmünde Kararname\'ye yükleniyorlar\" diye konuştu.

\'KADROLAŞMAYI LİYAKATE GÖRE YAPMIYORLAR\'

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasının CHP\'nin bir dayatması, bir zorlaması olduğunu belirten Tekin Bingöl, iktidarın bu dayatma nedeniyle taşerona kadro vermek zorunda kaldığını savundu. Bingöl, şöyle konuştu:

\"Biz dayattığımız için istemeden hayata geçirmek zorunda kaldılar ama nasıl? İşte bu KHK\'nın içine koydular kıyısından, köşesinden tırtıkladılar, önümüze anlamsız bir durum çıktı. Nedir bu? Bir; bütün taşeron işçileri kapsamıyor. İki; yazılı ve sözlü yaparak alacağız. Siz Başbakanlığa müsteşar mı alıyorsunuz? Siz, üniversiteye rektör mü alıyorsunuz? Alın teri ile ailesini geçindirmek üzere üç kuruşluk maaşı bir ay boyunca bekleyen emekçileri bir nebze rahatlatmak için onları kadroya alacaksınız bu kadar basit. Sınava tabi tutacağız diyorlar. Niçin? Yandaşlarını korumak için. Diyorlar ki \'Güvenlik soruşturmasından geçireceğiz.\' Yahu zaten bunlar 8- 10 yıldır çalışıyorlar. O sizin bahsettiğiniz güvenlik soruşturmasından geçmişler. Ne istiyorsunuz bu garibanlardan, bu emekçi kardeşlerimizden? Bırakın, tamamı tek bir hükümle kadroya alındı bitti. Yapmıyorlar, bunların kafasında öyle bir anlayış var ki partizanlık. Kadrolaşmayı liyakate göre yapmıyorlar.\"

Konuşmaların ardından mevcut İl Başkanı Esat Şengül\'ün tek adaylığında seçim yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Tekin Bingöl ve kongreye katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

- Bingöl\'ün MHP ve Ak Parti İl başkanlarıyla sohbeti

- Bingöl\'ün konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===========================================

Kadın hırsızlar, kapı merceğindeki kameraya yakalandı

MERSİN\'de, hırsızlık girişiminde bulunan 4 kadın, kapı merceğine yerleştirilen kamera ile görüntülendi. Şüpheli kadınlardan 1\'i yakalanırken, 3\'ü aranıyor.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.\'ye ait eve girmek istedi. 2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi. Evde eşya bulamayan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, evine hırsız girdiğini fark eden A.A.E. ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine evde inceleme yaparak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı merceğine yerleştirilen kameraya incelemek üzere el koydu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından şüphelilerden D.G. yakalanırken, diğer zanlıların M.G., K.G. ve D.G. her yerde aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Kadınlar asansörden çıkarken

- Kadınlar evin kapısını kontrol ederken

- Evin güvenlik kamerasına bakarken

- Kadınlar güvenlik kamerasını elleriyle kapatmaya çalışırken

- Güvenlik kamerasına bakarken

- Eve girerlerken

- Evin içinde gezerken

- Kapının önünde bir bayan beklerken

- Yakalanan kadın emniyetten çıkartılırken

- Polislerin arasında götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Polis aracının içerisinde görüntüsü

- Polis aracı giderken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

===============================

Suriyeli minik Muhammed\'in ağzına kova demiri saplandı

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, evde 11 yaşındaki ağabeyi ile kalan 9 aylık Muhammed Elbarho\'nun ağzına sobaya koyulan kömür kovasının demiri saplandı. Demir, hastanede operasyonla çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Serik merkezde bir gecekonduda meydana geldi. Suriyeli anne ve baba, 9 aylık çocukları Mohammed Elbarho ile 11 yaşındaki ağabeyini evde bırakarak işe gitti. Minik Mohammed soba önündeki kömür kovasının demiri ile oynarken, ucu eğri demir, ağzına saplandı. Acıyla ağlayan çocuğu ağabeyi kucaklayarak komşularına götürdü. Komşuları ise çocuğu Serik Devlet Hastanesi aciline getirdi. Burada yapılan ilk kontrolün ardından KBB Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, yaklaşık 3 santim deri altına saplanan demiri operasyonla çıkardı. Olayı duyup hastaneye gelen baba Abdullatif Elbarho çocuğuna müdahaleyi yapan Opr. Dr. Mustafa Altıntaş\'a teşekkür etti. Bir süre gözlem altında tutulan minik çocuk daha sonra taburcu edildi.

Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin yanı sıra çocuklar için tehlike oluşturan yabancı cisimler konusunda ailelere uyarıda bulundu. Altıntaş, “Özellikle soba demirleri gibi yabancı cisimlerin küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmasında yarar var. Bu konuda ailelerin dikkatli olması gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kova demirini çıkaran Op.Dr. Mustafa Altıntaş röp

Doktor masada otururken

Doktor hasta muayene ederken

Ağzına kova demiri saplanan çocuğun fotoğrafları

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

===================================

Koçer\'den öğrencilere kişisel gelişim nasihati

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Lisesi\'nde katıldığı \'Kariyer Günleri\'nde öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde nasihatlerde bulundu.

Gaziantep Lisesi ve Gaziantep Lisesi Mezunları Derneği işbirliğiyle düzenlenen \'Kariyer Günleri\'nin konuğu Nejat Koçer oldu. Lisenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere hitap eden Koçer, kendi hayatından kesitlere yer verdi. Ülkeye ve insanlığa hizmet etmenin kolay olmadığını her şeyden fedakarlık edilmesi gerektiğini ifade eden Koçer şunları dedi:

\"Bizim dönemimizde Gaziantep Lisesi çok başarılı ve parmak ile gösterilen bir okuldu. Şimdi de halen öyle. Ben 3 yıl bu okulda okuduktan sonra Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü\'nde eğitim gördüm ve iş hayatına atıldım. Genel olarak iş yamanımım dışında cemiyet yaşantısı benim için ülkeme ve insanlığa hizmet benim için çok daha ön plandaydı. Bu benim kişisel tercihimdi. Bunu seven de vardır, sevmeyen de vardır. Çünkü bunu sevmek zordur. İnsanlığa hizmet, çevreye hizmet, ülkeye hizmet zordur. Günü, zamanı, anı yoktur. Evinizden, ailenizden, işinizden her zaman fedakarlık etmek zorundasınız ama iz bırakmak istiyorsanız ama bu dünyadan gelip geçerken hoş bir seda bırakmak istiyorsanız da bu yola girmek zorundasınız. 2011\'den bu yana Gaziantep milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde şehrimi temsil ediyorum. Dediğim gibi bu yolculuk devam ediyor. İsmi ne olursa olsun makamı ne olursa olsun, hepsinin temelinde şehrimize, ülkemize ve insanlığa hizmet var. Birileri bu görevi yapacak, bu görevi yaparken de en iyi şekilde layığıyla şehrimize en iyi hizmeti verecek şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.\"

Üniversite döneminde kendini geliştirmenin iş hayatına atılmada büyük önem taşıdığını aktaran Koçer, öğrencilere kendini geliştirmeleri yönünde nasihat vererek şöyle konuştu:

\"Üniversiteye girdikten sonra, mezun olduğunuzda birileri sizi hemen hazır beklemiyor. Yani \'öğretmen olacağım\' diyebilirsiniz ama öğretmenlik için hemen hazır bir şey yok. Siz kendinizi en iyi şekilde geliştirmek zorundasınız. Nasıl sınavlara girdiğinizde yüksek puan aldığınız zaman bir başkasına fark atabiliyorsanız, kişisel gelişimlerinizde bu açıdan çok önemli. Buna çok önem verin çok değer verin. Çünkü yarın hayata atıldığınız zaman mesela bu gençler içerisinde 20 kişi öğretmenliği seçti. Bu 20 kişi kendi içerisinde kişisel gelişimiyle ilgili yarın belki, tercih de kazanacak ya da kaybedecek.\"

Koçer, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Koçer\'in salona gelmesi

- Salondaki öğrenciler

- Okul mürdürünün konuşması

- Koçer\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

=============================================

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 22\'nci kilometresinde Elmacı mevkiinde meydana geldi. 41 yaşındaki İlyas Aksoy idaresindeki 74 AE 463 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü İlyas Aksoy ve oğlu 13 yaşındaki Yusuf Aksoy yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Uçuruma yuvarlanan araçtan görüntüler

-Kazanın gerçekleştiği yoldan detaylar

-Kurtarma ekibinden detaylar

-Vatandaşla röportaj

Haber-Kamera: Cüney ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

========================================

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA\'da, \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarında, bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenleyerek, 9 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polis ekiplerinin eve baskın düzenlemesi

- Evde arama yapan polis ekipleri

- Ele geçirilen eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

=======================================

Erkek kuaföründen ilginç \'Veresiye\' protestosu

SİVAS\'ta erkek kuaförü Samet Totaş(26) dükkanının camına astığı veresiye ilanıyla görenleri şaşırttı. Veriseye tıraş için bir çok evrak isteyen Totaş, amacının bu tür teklifle gelenleri protesto etmek olduğunu söyledi.

Kent merkezinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi, Abdulvahabi Caddesi üzerinde 10 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Samet Totaş dükkanına tıraş olmaya gelenlerin bir çocuğunun veresiye teklifinden bıktı. Bazı müşterilerin ise bir kaç kez tıraş olduktan sonra bir daha gelmediğini ve ücretini ödemediğini söyleyen Totaş, ilginç bir yönteme başvurdu. Dükkanının aynasına ve camına \'Veresiye için gerekli belgeler\' başlıklı bir yazı asan Totaş görenleri şaşırttı. Totaş, yazıda bulunan \'kimlik fotokopisi, memur kefili en az 3 kişi, 2 adet biyometrik fotoğraf, ikametgah belgesi, adına kayıtlı fatura, sabıka kaydı, e sınıf ehliyet, sigara kullanmadığını gösteren sağlık raporu, maaş bordrosu, kredi kartı olmadığını gösteren yazı ve en yakın merkez cami imamından yeterlilik belgesi\' gibi belgeleri istedi. Astığı ilanla veresiye teklif edenleri protesto etmeyi amaçladığını ifade eden Totaş, belgeleri getiren müşterileri bedava tıraş edeceğini söyledi.

\'VERESİYEDEN BIKTIM\'

Vatandaşların emeklerinin karşılığını vermediğinden yakınan Totaş, \"Bu yazının sebebi insanlarımızın duyarsız davranışıdır. Sabahları dükkana geliyorum, hiç siftah etmeden veresiye tıraş olup gidiyorlar. Paralarının olmadığını söylemeden tıraş oluyorlar. Öğlen oluyor biz yemek paramızı bile çıkarmamış oluyoruz. Gelen veresiye, giden veresiye. Artık bıktım. O yüzden böyle bir şeye başvurdum. Dükkanıma astığım ilanda veresiye tıraş olmak istiyorlarsa bazı evrakları getirmelerini istedim. Banka yazısı gibi bu evrakları tamamlayıp getirenlere ben ömür boyu bedava tıraş edeceğim. Bu evrakları kimsenin tamamlayacağını sanmıyorum. Biz müşterilerimizi seviyoruz. Bu, kaçak müşteriler için geçerli. Biz bu dünyada en zor mesleklerden birini yapıyoruz. Sabahları erken kalkıyoruz ve akşamları geç kapatıyoruz. Yeri geliyor, yemeğimizi yiyemiyoruz. Yeri geliyor namazımızı kılamıyoruz. Biz bunları sadece müşterilerimizin memnuniyeti için yapıyoruz. Lütfen kimse veresiye teklif etmesin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Dükkandan görüntüler

-Kuaförün camına ve aynaya yastığı veresiye yazısı

-Konuşmaları

-Müşterilerini tıraş etmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)



===========================================