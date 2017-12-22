DHA YURT BÜLTENİ-13

Bolu\'da, FETÖ davasında 17 sanığa beraat

Bolu\'da, FETÖ/PDY\'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik 10\'u firari 20\'si tutuklu 77 sanıklı davada, üniversitenin eski Rektörü Hayri Coşkun ve rektör yardımcısı Mehmet Bahar ile birlikte 17 sanığın beraatine karar verildi. Duruşmada, 2 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, 4 kişiye örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay arası hapis, 44 kişiye ise terör örgütü üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bolu Adliyesi\'ndeki Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda görülen karar duruşmasına, 20 tutuklu sanık ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar\'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Sanıkların tamamı beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı, karar öncesi salondaki sanık ve yakınlarına yaptığı açıklamada, verilen kararın uzun uğraşlar sonucu ve kimsenin hakkı yenilmeden verilmeye çalışıldığını ifade ederek, kararın hayırlı olmasını diledi. Mahkeme, eski AİBÜ Rektörü Hayri Coşkun ile rektör yardımcısı Mehmet Bahar\'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanık hakkında da ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. Sanıklardan 44\'üne \'Terör Örgütü Üyesi Olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay, 4 sanığa ise \'Terör Örgütüne Yardım Etmek\' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası verilen tutuklu sanıklardan 8\'inin tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verildi. Duruşmada, Fethullah Gülen\'in doktoru AİBÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı eski Başkanı Mehmet Yazıcı\'ın da aralarında bulunduğu 10 firari sanığın ise dava dosyası ayrıldı. Sanıkların yakalanamayıp mahkemeye çıkartılamaması nedeniyle karar verilemedi. Mahkeme çıkışı, beraat kararı verilen sanıkların yakınları büyük mutluluk yaşarken, ceza alan sanıkların yakınlarından bazıları fenalaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanık yakınlarının ağlamaları, sevinmeleri

-Tutuklu sanıkların cezaevi aracına bindirilmeleri

-Jandarmanın önlemleri

-Detaylar

Süre: 01.51 Boyut: 112.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Toz bulutu Anamur\'u sardı

Mersin\'in Anamur ilçesinde aşırı toz bulutu nedeni ile gökyüzü beyaza büründü.

Suudi Arabistan ve Suriye üzerinde yaşanan aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozlarının Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptığı, güneydoğu ve güney illerinde etkili olduğu kaydedildi. Toz bulu Anamur ilçesinde de etkili olurken görüşme mesafisi 5 kilometreye kadar düştü.

Görüntü Dökümü

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- Yol boyu genel görüntü

- Toz bulutu etrafı kaplamış vaziyette

- Güneşin toz bulutu arkasından görüntüsü

- Yerleşim yerinin görüntüsü akşam gibi

- Röportajlar

- Şehirler arası yol ve dumanlı hali

- Yolda hareket halinde görüntüler

- Şehri saklayan toz bulutu

- Anamur ovası genel görüntü

- TOKİ yerleşim yerleri görüntü

- Muhabir sunum

- Antalya Mersin yolundan geçen araçların toz bulutunun içinden çıkışı

- Dağların duman altı görüntüleri

- Yoğunluk görüntüleri

SÜRE: 05\'36\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

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Türkiye Ekonomi Zirvesi, Şanlıurfa\'da başladı

Şanlıurfa\'da, Ekonomi Kulübü\'nce bu yıl ilki düzenlenen ve farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla 3 gün sürecek Türkiye Ekonomi Zirvesi başladı.

Bir otelde başlayan ve 3 gün sürecek zirvenin açılışına; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Genel Başkanı Aziz Şahin, Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran, Avusturalya Milletvekili Şirvan Ekici, Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber, Danimarka Milletvekili Hüseyin Arac, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bölgesel ve küresel sorunlara çözüm yollarının aranacağı Türkiye Ekonomi Zirvesi geleneksel olarak her yıl Şanlıurfa\'da düzenleneceğini kaydeden Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, \"Türkiye Ekonomi Zirvesi\'nde başta Ortadoğu krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye\'nin 2023 ve 2071 hedefleri için üretim, ihracat, bilim, teknoloji, sağlık, eğitim, turizm, tarım, enerji ve finans konularına odaklanacağız. Programda Azerbaycan, İran, Katar, Hindistan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Japonya gibi 20\'den fazla ülkeden büyükelçi, iş adamı, akademisyen ve bürokratların katılımıyla global arenada paylaşımlar yapılacaktır\" dedi. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise zirvenin Şanlıurfa\'da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, \"Şanlıurfa ülkemizin en güzide, en potansiyele sahip şehirlerimizden bir tanesi. Yatırımcıların da gözdesi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası birçok yatırımcının gözdesi haline geldi. Bununla eş değer olarak kentimizdeki sanayi kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarımız ilimizin gerek marka değerinin yükseltilmesi, gerekse ülkemizi uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak için faaliyetler yürütmektedirler. Ekonomi zirvesinin Şanlıurfa için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar var kentimize teşrif ettiler hepsine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan ekonomi kulübüne teşekkür ediyorum. İş adamları ve STK\'lar bir araya geldiler, buda gösteriyor ki Şanlıurfa yanı başındaki Gaziantep\'i geçmek için önemli mesafe kat etmek istiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekonomi Zirvesi

- Toplantıya katılanlar

- Toplantıda konuşan İş adamları

- Vali Yardımcı Ufuk Akıl ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Belediye çalışanlarının \'taşeron\' protestosu

ESKİŞEHİR\'de DİSK\'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, taşeron düzenlemesini protesto etti.

Tepebaşı Belediyesi\'nde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, belediye önünde toplanarak \'Taşeron kaldırılsın, koşulsuz ayrımsız kadro\' yazılı pankart açtı. Basın açıklamasına, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç da katıldı. Genel-İş Sendikası İl Temsilcisi Günay Ayaz yaptığı konuşmada yüz binlerce taşeron işçisini ilgilendiren bir konunun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) konusu edilmesinin hukuksuzluk olduğunu öne sürdü. Ayaz, şunları söyledi: \"Hükümet, taşerona kadro müjdesi verirken şu anda belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçiyi kadro sürecinin dışına itmiştir. İkinci olarak hükümet, belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan 400 bin işçiyi de belediye şirketlerine göndererek, taşeronluğu bitirdik söylemini kurmakta ve bizden buna inanmamızı beklemektedir. Yüz binlerce taşeron işçisini ilgilendiren böyle bir konunun Olağanüstü Hal ilanını doğuran sebeplerle hiçbir ilgisi olmadığı halde KHK konusu edilmesi tam bir hukuksuzluktur. Belediyelerce yapılacak bütün işlemlerin işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını talep ediyoruz. Yapılacak düzenlemenin tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde, kamuoyunun gözü önünde, olağanüstü hal rejimi etkisinden uzak ve Meclis\'te ele alınmasını savunuyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Genel İş Sendikası İl Temsilcisi Günay Ayaz\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Haka TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Çorum\'da dilenci operasyonu

Çorum\'da cuma namazı sonrası yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.

Çorum\'da polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri, Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı. Operasyonda yakalanan çok sayıda dilenci Çorum Zabıta Müdürlüğü\'ne getirildi.

Dilencilerin üzerinde yapılan aramada topladıkları paralar bulundu. Suriyeli bir çiftin de aralarında bulunduğu dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı. Bir zabıtanın Suriyeli dilenciye, \"Sen ve eşin neden dileniyorsunuz, size her türlü yardım yapılıyor\" demesi üzerine, \"Biz dilenmiyorduk. Eşimle birlikte cuma namazına gelmiştik\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilencilerin belediye aracı ile getirilmesi

-Dilencilerin belediyedeki işlemleri

-Suriyeli çiftin zabıtayla konuşması

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 72 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Tunceli\'de kente inen domuzu köpekler kovaladı

Tunceli\'de zorlu geçen kış şartlarında dağlarda yiyecek bulamayan yaban domuzları sürüler halinde kent merkezine iniyor. Bu yıl kar yağışları başlamadan kente inen bir yaban domuzunu gören sokak köpekleri domuzu kovalamaya başladı. Köpeklerin yaban domuzunu havlayarak kovalaması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere Tunceli kent merkezindeki bir çok mahalle, zorlu geçen kış mevsiminde dağlarda yiyecek bulamayan yaban domuzlarının uğrak yeri haline geldi. Geçtiğimiz yıl sürüler halinde gelen yaban domuzlarının sitelerin çöp konteynırlarında yiyecek araması kameralara yansımıştı. Bu yıl ise daha kar yağışı başlamadan aç kalan bir yaban domuzu, dün gece Cumhuriyet mahallesindeki bir sokak üzerinde bulunan çöplerde yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Videoda Sokak köpeklerinin farkettiği yaban domuzuna saldırarak, mahalleden kovmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeklerin havlayarak kovmaya çalıştığı yaban domuzu

-Yaban domuzunun kaçması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)