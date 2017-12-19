DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KUZEY IRAK\'TA PROTESTO, GÖSTERİ VE ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR

KUZEY Irak\'ta, Bölgesel Kürt Yönetimi denetiminde bulunan il, ilçe ve beldelerde hem merkezi yönetim hemde Kürt yönetiminin politikalarını protesto etmek için dün başlayan eylem, gösteri veşiddet olayları bugünde devam etti. Süleymaniye\'nin Koye ilçesinde Kaymakamlık önünde toplanan göstericilerin dağıtılması sırasanda ateş açılması üzerine protestocular binanın bir kısmını ateşe verdi. Kuzey Irak\'ın bir çok yerleşim biriminde merkezi yönetim ve bölgesel Kürt yönetimin politikalarını, maaşların ödenmemesini protesto etmek için yapılan ve bir çok yerde şiddet olaylarına varan gösteriler bugün de devam etti. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Süleymaniye\'nin merkezde bulunan Sera meydanında toplanan halk, maaş kesintilerini ve maaşların verilmemesini protesto etti. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Erbil’in Koye ilçesinde Kaymakamlık binasının önünde toplanan göstericiler, Kaymakamın kendilerini dinlemesini talep etti. Peşmerge güçlerinin Kaymakamlık binasının önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için ateş açması üzerine protestocular, kaymakamlık binasının bir bölümünü ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, göstericiler daha sonra Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin binaları ile bazı resmi kurumları ateşe verdi. Koye Kaymakamı Serkewt Resul, ilçede çok sayıda güvenlik gücü olduğunu ancak göstericilere müdahale edilmediğini söyledi. Gösterilerde zaman zaman silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Yaşanan gösterilerde yaralananların olduğu kaydedildi. Halepçe, Kifri, Ranya, Pencwen ve diğer bazı bölgelerde de gösteriler düzenlendiği, Kıfri ve Ranya’da de olayların çıktığı ve Kifri\'de KDP binasına ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Gösterilere güvenlik güçlerinin tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği öğrenildi.

Kuzey Irak\'ta 2 gündür yaşanan gösteriler ile ilgili yazılı açıklama yapan Bölgesel Kürt yönetimi Hükümeti, \"Kürdistan Bölgesi Hükümeti gösterileri her vatandaşın demokratik hakkı olarak görüyor ve haklarının korunmasını destekliyor. Ancak hükümet bazı yerlerde özellikle Süleymaniye sınırında gerçekleşen gösterilerde kirli yollara başvurmasını onaylamıyor. Kürdistan Bölgesi’nin içeresinde bulunduğu durumdan istifade edilerek düzenlenen gösterilerin, Kürdistan Bölgesi’nin elde ettiği siyasi statünün yıkılması için gerçekleştirilen planlara hizmet edeceğinin altını çizmek istiyor ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz\"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gösterilerden görüntüler

-Gaz ve tazyikli su ile göstericilere müdahale edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

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2)ÇANAKALE BOĞAZI HAYALET AĞLARDAN TEMİZLENDİ

ÇANAKKALE Boğazı\'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üç yıl önce başlatılan \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' kapsamında, diplerdeki hayalet ağlar ve av araçları temizlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' başlattı.Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bu yıl, 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılan İngiliz Donanmasına ait Majestik batığı, Gelibolu İlçesi önlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir Köyü önlerindeki Kaptan Franco batığı başta olmak üzere farklı lokasyonlarda terk edilmiş ağlar ve av araçlarının temizliği yapıldı. Proje kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan alanda 6 profesyonel dalgıç dalarak terk edilmiş ağlar ile av araçlarının tespitini yaptı. Ardından da su ürünleri için tehdit oluşturan hayalet ağlar ile av araçları dipten çıkarılıp bertaraf edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Erdem Karadağ, avcılık esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ağların kesilip denize bırakıldığını belirterek, \"Çanakkale\'de 2016 yılında Gökçeada ve Bozcaada çevresinde 13 lokasyonda temizlik işlemlerini yaptık. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir ağ çıkarımı oldu. Bu yıl ise Boğaz içinde 12 lokasyonda temizlik çalışmalarını başlattık. Şimdiye kadar 11 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleşti. Son iki yılda toplamda 14 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleştirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dalgıçların dalış hazırlığından genel detay görüntü.

-Dalgıçların sualtındaki ağ temizleme çalışmalarından görüntü.

-Ağların denizden çıkarılmasından görüntü.

-Ağlara takılan deniz canlılarından görüntü.

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü Erdem Karadağ röp.

-Ağların kordonboyunda sergilenmesinden görüntü.

HABER-KAMERA: MUSTAFA SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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3)DEREYE DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİNİ İTFAİYE KURTARDI

BARTIN\'da, dengesini kaybederek dereye düşen lise öğrencisini itfaiye kurtardı. Soğuk sudan etkilenen 14 yaşındaki Gülnur Ünlü tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Tuna Mahallesi Ateş Değirmeni Sokak\'ta meydana geldi. Dere yatağında gezinen Gülnur Ünlü dengesini kaybederek suya düştü. Sudan çıkmaya çalışan Gülnur Ünlü, daha sonra cep telefonu ile 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Dere yatağından aşağı inen itfaiye ekibi Gülnur Ünlü\'yü sudan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırılan Gülnur Ünlü, soğuk sudan etkilenmesi nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Kızın deredeki hali

-İtfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin kurtarması

Süre: 2.36 Boyut: 83,2 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)



BARTIN, (DHA) -