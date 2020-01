DHA YURT BÜLTENİ-13

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun için taciz iddiası

ÇOCUKLARI İÇİN GERİ ÇEKMİŞTİ, BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

İZMİR\'de Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun\'un kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu ileri süren Deniz Canpolat (33), 4 ay önce geri çektiği şikayetini yineledi. İçişleri Bakanlığı ile İzmir Valiliği\'ne şikayet dilekçesi veren Canpolat, ilk şikayetini geri çekme nedenini işten atılma korkusu olarak açıkladı.

Geçen 17 Temmuz\'da yaşanan olayda Dikili Belediyesi\'nde taşeron kadroda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Canpolat, Dikili Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun\'un belediyenin Çandarlı Ek Hizmet Binası\'ndaki odasında kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu ileri sürerek 40 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu, beş gün sonra da şikayetini geri çekti. Belediyede 3.5 yıl görev yapan Deniz Canpolat, belediyenin Destek Hizmetleri biriminde çalışan kardeşi ile birlikte 27 Kasım\'da işten çıkarıldı. Canpolat, hem kendisinin hem de kardeşinin belediyedeki işinden çıkartılması üzerine biz kez daha harekete geçti. Avukatı aracılığıyla, Belediye Başkanı Tosun hakkında Dikili Kaymakamlığı\'na, İzmir Valiliği\'ne ve İçişleri Bakanlığı\'na başvurdu, yasal süreç başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Canpolat, şunları söyledi: \"Beni makamına çağırıp önce sarıldı ardından ellerimi tuttu. Taciz ettiğini anlayınca kendisini uyardım. Bana kendisinden zarar gelmeyeceğini söyledi ve bulunduğum birime şef yapacağını vaat etti. Ben odadan çıktığım sırada büyük şok yaşamıştım. Arkadaşıma yaşadıklarımı ağlayarak anlattım. Yaklaşık 40 gün sonra da aileme anlattım ve şikayetçi oldum. Bundan sonra araya girenler oldu. Hatta baskı bile gördüm. Çandarlı\'da 5- 6 kişilik bir grupla Belediye Başkanı ile oturup konuştum benden yaptıkları için özür diledi. Ben de işten atılma korkusu, başkalarını işten çıkartır korkusunun yanısıra onun çocuklarını ve ailesini düşünerek şikayetimi geri çektim. Bu süreçten sonra hem ben hem de kardeşim işten çıkartıldık. Bunun üzerine kendisini aklandığını söyledi, bu yönde açıklamalar yaptı ben de mücadele kararı aldım.\"

DHA\'nın iddiaları sorduğu Başkan Tosun, açıklama yapmadı.

Bilecik Valisi Büyükakın: Tartışmaların maksadı isim değişikliği değildir/EK

BELEDİYE BAŞKANI YAĞCI\'NIN AÇIKLAMASI

Vali Tahir Büyükakın\'ın Bilecik\'in adının \'Ertuğrul\' olarak değiştirilme önerisi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Selim Yağcı da görüşlerini açıkladı.

Bilecik Belediye Başkanı Ak Parti\'li Selim Yağcı düzenlediği basın toplantısında, Bilecik\'in dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun beşiği bir şehir olmasından gurur duyduklarını söyledi. Yağcı şöyle devam etti:

\"Sayın Valimiz görüşünü ifade ederken Bilecik\'in en önemli marka değeri olan, günümüzde de artık dizilerle tarihe canlı bir dönüşün olduğu dönemde de bilinen bir değeri, şehrimize adapte ederek şehrimizin marka değerini bir üst kademeye çıkartma noktasında bir teklifi ortaya koydular. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu şehrimize geldiğinde de bu konuya ilişkin bir gündem oluşmuştu. Biz Ertuğrul ismini isterken 1920\'den beri sahip olduğumuz Bilecik isminden de gocunduğumuz yok. Biz ne Bilecik\'ten vazgeçeriz ne Ertuğrul\'a olan arzumuzdan vazgeçeriz. Sayın Davutoğlu\'nun şehrimize geldiği zaman kendisine Ertuğrul\'un isim hakkını istediğimizi söyledik. \'Bilecik\'e Ertuğrul ismini de koyalım evet ama Bilecik\'i de yok etmeyelim\' dedi.\" Bütünleşmiş şehir uygulamasının hayata geçirilmesi durumunda şehir isminin değiştirilmesi konusunun gündeme gelmesinin daha faydalı olacağına inandığını belirten Selim Yağcı, \"Bütünleşmiş şehir kapsamı gerçekleşirse, Bilecik il merkezinin ismini kaldıralım Ertuğrul koyalım demek çok doğru bir yaklaşım olmaz kanaatindeyim. Ertuğrul\'u Bilecik ismiyle birlikte kullanma noktasında hem geçmişimizle günümüzü bağdaştırma noktasında iyi olabilir. Bilecik, 3 defa işgal görmüş ve gazi olan bir şehirdir. Ertuğrul\'u Gazi ile birlikte olarak Gazi Ertuğrul veya Ertuğrul Gazi olarak bütünşehir anlamında, şehrin genelinin Ertuğrul koyup merkezin ismini Bilecik olarak koymak veya Bilecik merkezi Ertuğrul Gazi olarak koyup şehrin genelini Bilecik olarak koymak yasal düzenleme anlamında çok daha makul olabilir diye düşünüyorum\" diye konuştu.

Bozoğlu: Çatalağzı\'ndaki termik santraller nükleer santral kapasitesi kadar olacak

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 3 termik santralin bulunduğu Zonguldak\'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesini ziyaret etti. Beldede yerleşim yerlerinin termik santrallerinin gölgesinde kaldığını söyleyen Bozoğlu, \"Beldede yeni planlanan termik santraller ile beraber toplamdaki kurulu güç Türkiye\'de kurulması planlanan ilk nükleer santralin kapasitesi kadar olacak\" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün\'ü ziyaret etti. Beldede 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 3 termik santralin bulunduğu ifade eden Bozoğlu, bunların yanına 2 tane daha santral yapılmak istendiğini söyledi. Yapılması planlanan DETES termik santrali ve ÇATES ilave ünitesi ile beldede 806 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası planlandığını söyleyen Bozoğlu, \"Zaten şu anda 7 tane ünitede kömür yakımı devam ediyor. Enerji üretilmeye çalışılıyor. Bunun yanında denizde doldurulması planlanan bir termik santral ile ÇATES\'de de kapasite artışı görüyoruz. Dolayısıyla Çatalağzı\'nın her tarafı işgal edilmiş durumda. Yerleşim yerleri ve yaşam alanları bu termik santrallerinin kirletici, geri kalmış teknolojinin gölgesinde kalmış durumda. Bu planlanan termik santraller ile beraber toplamdaki kurulu güç Türkiye\'de kurulması planlanan ilk nükleer santralin kapasitesi kadar olmak durumunda. Yani var olan tesislerde 3 bin megavatlık bir üretim kapasitesi varken şu anda yapılması planlanan ÇATES ilave üniteyle 660 megavat, DETES ile 160 megavatlık bir ilave ünite ortaya konulmuş görülüyor. 9 ünitede üretim yapılması planlanıyor. Devasa bir termik santral kirliliği ile karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz\" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın mobil araçla yaptığı hava ölçümlerindeki değerlerin ulusal ve uluslar arası verilerin üzerinde olduğunu ifade eden Bozoğlu, \"Ölçüm yapılan bir aracın bir yıllık verilerini incelediğiniz zaman toplam 76 gün ölçüm yapılmadığını görüyoruz. 76 güne rağmen 122 gün partikül madde yani kanserojen etkisi olan bu kirleticilerle buradaki halk kirli hava solumuş. Dünya Sağlık Örgütü ve bizim kendi mevzuatımız ve AB mevzuatına göre 35 günü aştığı anda büyük bir çevresel kirlilik ve sağlık problemi vardır demektir. Acil bir önlem almak gerekir. Şu anda acil bir önlem göremiyoruz\" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş \'Kent Meydanı\'nı inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan İlçe Belediyesi\'nin çalışmalarını yürüttüğü kent meydanında incelemelerde bulundu.

Adana’nın en önemli projelerinden olan ve Seyhan Belediyesi\'nin yürüttüğü Adana Kent Meydanı projesinin kamulaştırma ve yıkım işlerinde sona gelinirken Vali Mahmut Demirtaş, projeyi yerinde inceledi. Vali Demirtaş’a Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Karalar, kent meydanı hakkında Vali Demirtaş\'a bilgi verdi



Atı arabasının arkasına bağlayıp trafiğe çıktı

Çorum\'da otomobil şöförü, arabasının arkasına at bağlayıp trafiğe çıktı.

Çorum- Ortaköy ilçe karayolunda sürücünün otomobilinin arkasına iple bağladığı at ile hareket halinde olması görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobilin arkasına iple bağlı atı gören bir başka sürücü ise bu anı cep telefonu ile görüntüledi. Sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti.

Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya Kongre Bürosu 2018 kataloğunu tanıttı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) kuruluşu olan Antalya Kongre Bürosu, 2018 yılı kataloğunu tanıttı.

Antalya Kongre Bürosu\'nun, kentin büyük kongre merkezlerinin yanı sıra, tarihi yerler ve Antalya hakkında bilgiler içeren 2018 kataloğunun tanıtımına Vali Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, turizmin hemen hemen bütün çeşitlerinin Antalya\'da bulunduğunu söyledi. Kongre turizmi için Antalya Kongre Bürosu\'nun kurulduğunu belirten Karaloğlu, büronun 31 üyesi olmasını eleştirdi. 400\'ün üzerinde 5 yıldızlı otel bulunan Antalya\'da bu sayının çok az olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, \"Turizmci dostlarımız bu problemi çözer. Turizm sezonunu uzatmaktan bahsediyoruz. Kongreler yaz sezonunda zaten yok. Sezonu uzatmak için en önemli enstrümanlardan biri de kongrelerdir. Antalya\'da kongre turizmi için 200 bine yakın koltuk kapasitesi var, yeni kongre merkezleri de yapılıyor. Elimizde Avrupa\'nın en büyük salonu, 5 bin kişilik 2016 Expo merkezi var. Bunları birleştirdiğimizde Antalya\'nın çok güçlü bir kongre potansiyeli ortaya çıkıyor\" dedi.

2018\'DE 14 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Kongre turizminin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Karaloğlu, bunun için de materyal ve tanıtıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Kongre turizmini kısa zamanda artırma şansı olmadığını aktaran Vali Karaloğlu, şöyle konuştu: \"Kongre turizmi için bugünkü çalışmalar 3 yıl sonranın çalışmaları oluyor. Bugünden 2020 yılında alacağımız kongreler için mücadele ediyoruz. Çok çalışılması gerekli bir alan, Antalya bunu başaracaktır. 2017, yaralarımızı sardığımız bir yıl oldu. Yeter mi hayır. Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. 2018\'de 13-14 milyon turist bandını yakalamayı planlıyoruz. Tüm zamanların en büyük rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz.\"

OTELCİLERE SİTEM

Çetin Osman Budak ise Antalya\'da kongre konusunun çok yeni olmadığını söyledi. Antalya\'nın kongrelerde çok iddialı olduğunu anlatan Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Turizm rakamları gurur verici. Geçen sene kötüydü ama bu yıl 10 milyon seviyesini yakaladık. Turizmin birçok alanı var. Her birini değerlendirdiğimiz söylenemez, bunun için tanıtım gerekiyor. Antalya Tanıtım AŞ\'nin daha aktif kullanılması lazım. Kıt kaynaklarla, küçücük imkanlarla kataloglar ortaya çıkıyor. Otelcilere bu kongre bürosuna destek vermek düşüyor. Otelcilere bu konuda sitemlerimi bildiriyorum. Kongreleri almak kolay değildir. Turizmin en üst segmentinde kongreler yer alıyor.\"

YENİ KATALOĞUN KAPAĞINDA PERGE VAR

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de yeni kataloğun kapağında Perge Antik Kenti\'nin yer aldığını söyledi. Kongrelerin Antalya\'nın bilinirliğini artırdığını kaydeden Ege, 2016 yılında Antalya\'nın 69 ulusal, 48 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını söyledi. 2014 yılında 113 ulusal, 98 uluslararası kongre yapıldığını hatırlatan Ege, yüzde 60 oranında düşüş yaşandığını söyledi. Bu kataloğun yanında aynı bilgileri içeren bir flash bellek hazırladıklarını belirten Ege, 2018 kataloğunda Antalya\'nın tarihini ve geleceğini yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Ege, \"Kataloğumuz İspanya\'daki festivalde görücüye çıktı ve olumlu tepkiler aldı. Antalya\'da çok yüksek kapasiteli salonlar var. Antalya\'nın tüm bölgeleri bu katalogda mevcut\" dedi.

Japon otomobil devi başkanının kangal köpeği sevgisi

Bayi ziyareti için Sivas\'a gelen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura ve Japon yetkililer kentin sembolleri arasında bulunan dünyaca ünlü kangal köpeklerine hayran kaldı.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda Türkiye Direktörü Akihito Suyomo ve Honda Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Öztürk bayi ziyareti için Sivas\'a geldi. Takuya Tsumura, kangal köpeklerine duyduğu özel ilgiden dolayı Merakum mevkisinde bulunan Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezini ziyaret etti. Dünyaca ünlü kangal çoban köpeklerini seven Japon heyet, merkezin işletmecisi ve sorumlusu uzman Hüseyin Yıldız\'dan da bilgi aldı. Kangalların bol bol fotoğrafını çeken Japon heyet, köpeklerin gösterişi ve büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Heyet, yavru kangalları kucaklarına alarak bol bol sevdi.

\'İLGİLERİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ\'

Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezi sorumlusu Hüseyin Yıldız \"Gelen Japon misafirlerimizin kangal köpeklerine çok ilgi duymaları ve yakinen sevgi gösterileri bu bağlamda bir üretici olarak şahsım adına beni çok mutlu etti. Ortadoğu ve Uzak Asya\'dan gelen turistler ve bu son gelen Japon misafirleri de kangal köpeği ziyaretinden çok memnun oldular. Öyle inanıyorum ki bu gelecekte turizm şirketlerini de u alanda harekete geçirecektir.\" dedi.

