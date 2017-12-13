DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Soylu: Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz

Aydın\'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) 20\'nci dönem mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu araziye göz dikenler var. Sadece yaşadığımız 21\'inci yüzyılda değil, 20\'nci, 19\'uncu ve 18\'inci yüzyılda da göz diktiler. Kuvvetiniz, gücünüz, iradeniz, kararlılığınızla şurada evden çıkan annelerinizin okuduğu dualarla avuçlarını yalayacaklar\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın\'daki POMEM 20\'nci dönem mezuniyet törenine katılmak üzere kente geldi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk\'ün yanı sıra protokol ve mezun olan öğrencilerin yakınları törene katıldı. Konuşma yapan Bakan Soylu, \"Bugün Türkiye çapında 16 merkezde, POMEM eğitimi alan ve sınavlarda başarılı olan 6 bin 520 aday yemin ederek görevlerine başlayacak. Özel harekatla birlikte bu hafta içinde toplamda 10 bin polisimizi, inşallah görev yerlerine sevk edeceğiz. Burada, 415 kardeşimizin yeminlerine şahitlik etmek için buradayız. Bu anlamda çok gururluyuz. Hepsine başarılar diliyoruz\" dedi.

\"BABA- OĞUL İLİŞKİSİDİR\"

Cumhurbaşkanlığı makamının forsundaki 16 yıldızı hatırlatan Bakan Soylu, \"Bu yıldızlar, bizim tarihte kurduğumuz 16 devleti anlatır. Bize der ki, millet aynı millettir. Bu millet tarihte asla başıboş dolaşmamıştır. Bir başka bayrağın altına sığınmamıştır. Esaret altında kalmamıştır. Kaderini başka milletlerin insafına terk etmemiştir. Her zaman bir devlete sahip olmuştur. Devletin milletle olan ilişkisi, baba-oğul ilişkisidir. Millet devletini hem baba olarak bilir ve ona teslim eder. Yeri geldiği zaman onu evladı bilir onu korumak için canını ortaya koyar. Bu 16 milletin tamamında bu millet böyle davranmıştır\" dedi.

\"ORADA BİR HAİN OLARAK İFADE VERİYOR\"

ABD\'de yargılanan Reza Zarrab konusuna değinen ve hainlikle suçlayan Bakan Soylu, FETÖ firarisi komiser yardımcısının FBI\'dan 50 bin dolar aldığı yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Soylu, şunları söyledi:

\"ABD\'nin bir takım istihbarat örgütlerinin hangi haltları karıştırdığı kendi mahkemelerinde ortaya çıkmaktadır. Buradan kaçmış bir hainin verdiği ifadede, 50 bin dolardan bahsediliyor. Eğer bu kumpas doğruysa, bu her şeyin ispatı ve delilidir. Buradan kaçan ve bu ülkenin bayrağına ihanet eden, bu ülkenin şerefine ihanet eden ve orada bir hain olarak ifade veren eski bir polis mensubuna 50 bin dolar verilmişse, FBI bunu yapmışsa, Türkiye için de yeni bir süreç başlayacaktır. Türkiye\'nin kendi coğrafyasında ayakta durmasını kimse engelleyemeyecektir. Milletimiz bunun farkındadır. Bütün bunların farkındayız ve bunları net bir şekilde görüyoruz. Biz büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu araziye göz dikenler var. Sadece yaşadığımız 21\'inci yüzyılda değil, 20\'nci, 19\'uncu ve 18\'inci yüzyılda göz diktiler. Dünyanın en güzel coğrafyasına bundan sonrada göz dikmeye devam edeceklerdir. Ama kuvvetiniz, gücünüz, iradeniz, kararlığınızla şurada evden çıkan annelerinizin okuduğu dualarla avuçlarını yalayacaklar\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POMEM mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okulda başarılı olan öğrencilere ise plaket ve ödüllerini yine Bakan Süleyman Soylu verdi. Mezun olan öğrenciler, yemin ederek polis oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- POMEM mezuniyet töreninden görüntü

- Bakan Soylu\'nun gelişi ve konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Fareyi kovalayan dede sosyal medyayı salladı

Giresun\'da tekmeyle fareyi kovalayan yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izleniyor.

Fatih Caddesi üzerinde bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı bir adamın aniden karşısına çıkan fareyi tekmeleyerek kovalamaya çalıştığı görülüyor. Tekmelerden kaçan fare son darbe ile fındık dükkanının içine savruluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fare kovalama görüntüleri

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Oğlunu öldüren baba tutuklandı

İzmir\'in Bornova ilçesinde, tartıştığı oğlu Burak T.\'yi (24) tabancayla vurarak öldüren ayakkabı imalatçısı Nimet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 18.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak\'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Ayakkabı imalatçısı Nimet T., evli ve bir çocuk babası oğlu Burak T. ile kendisinden para istediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet T., kendisine bıçak çektiği iddia edilen oğlu Burak T.\'ye, ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Başına 2 kurşun isabet eden Burak T. olay yerinde öldü. Polis tarafından gözaltına alınan Nimet T.\'nin ilk ifadesinde, oğlunun bir süredir işsiz olduğunu, sürekli olarak kendisinden para istediğini ve artık bu durumun dayanılmaz bir hal aldığını söylediği öğrenildi. Baba Nimet T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Özge T. ile evli olan ve 2 ay önce oğlu dünyaya gelen Burak T., toprağa verildi.

\'OĞLUNU UYUŞTURUCUDAN KURTARAMADI\'

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, olayla ilgili olarak, \"Nimet karıncayı incitmekten imtina eden bir kardeşimizdi, hepimiz çok şaşırdık. Oğlunun uyuşturucudan kurtarılması için çok mücadele verdi, ancak o illetten kurtaramadı. En sonunda bu talihsiz olay yaşandı. Biz, kendisini çok seviyorduk. Bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile röp.

- Ali Tıp\'tan görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN/İZMİR,(DHA)

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Yozgat\'ta 950 yeni polis mezun oldu

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni ile 950 polis adayı yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 22 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 450’si bayan 950 polis adayının mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini almasıyla başladı. Bando eşliğinde yapılan tören yürüyüşü ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, polis adaylarının eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi. Kütükoğlu, konuşmasında, Yozgat POMEM’in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak, \"Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 20’nci dönem 950 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz\" dedi. Mezun olan öğrenci yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği tören, 22 haftalık eğitim sürecinde dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Daha sonra öğrenciler hep birlikte yemin ederek polislik mesleğine ilk adımı attı. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atıp bir birleriyle kucaklaşmasının ardından tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören alanından görüntü

-Öğrenci yakınlarından görüntü

-Tören yürüyüşü

-Protokolden detay

-Konuşmalar

-Yemin

-Kep fırlatma ve kucaklaşma

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Bitlis\'te 220 polis adayı yemin ederek diploma aldı

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 220 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adımlarını attı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tolga Polat, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Müftüsü Faysal Geylani ve çok sayıda polis yakınları katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 220 polis adayı, mezuniyet töninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu,Türkiye’nin eğitimle daha ileriye gittiğini, üniversite mezunu polislerin halkın güvenini sağlamada önemli bir işlevi olacağını söyledi. Türkiye, Müslüman ve İslam aleminin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirten Vali Ustaoğlu, bu anlamda tüm Müslümanların kutsal beldesi olan Kudüs\'e karşı alınan kararın herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Vali Ustaoğlu şöyle konuştu: \"Bugün 6 ay eğitimlerini tamamlanan 220 polisimiz mezun olup mesleğe ilk adımlarını attı.Bir ülkenin güvenliği ne kadar sağlam olursa, o ülkede o denli huzur ve sükunet üst düzeyde olur.Çünkü insanlar kendilerini güvende hissettiklerinde daha rahat yaşamalarını sürdürürler. İşte tüm bu hizmetlerin gelişmesinin temelinde emniyet hizmeti gelmektedir. Emniyet olmadan eğitim, kalkınma ve yatırım olmaz. Bu noktada size çok önemli görevler düşmektedir.Sosyal hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve yasalar en önemli kılavuzunuz olacaktır. Ülkemizin geçirdiği şu kritik süreçte özellikle 15 Temmuz\'da yaşadığımız olaylar, bize bir kez daha göstermiştir ki; gücünü yasadan değil, adeta bir meczuptan ve şarlatandan alarak bu ülkemize yaşatılan felaketi birlikte gördük. Onun için aklımızı ve aklınızı bir yerlere kiraya vermeye değil, aklınız bu memleketin yasaları ve anayasası olacaktır.15 Temmuz\'da nasıl ki bu memleket Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirdiyse, Fethi Sekin\'ler bu memleketi kanlarıyla sulamışsa, göreve başladığınızda ülke, bayrak ve vatan için gözünüzü kırpmadan canlarınızı feda edeceğinize olan inancımız tamdır.\" Mezuniyet töreninde konuşan Bitlis Polis Melek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Abdullah Tombul ise 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 220 polis adayını mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Tombul, \"Vatanın dört bir köşesine gidecek arkadaşlarımın her şartta yüreklerindeki bayrak, vatan ve millet sevgisiyle görevlerini kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getireceklerine, aziz milletimize hizmet etmenin şeref ve onurunu ömür boyu yaşayacaklarına, düşmanın her türlüsüne göğüs gererek ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına inancım tamdır. Tüm mezunlarımızı kutlar, yeni görevlerinin kendilerine, ailelerine, teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilerim\" dedi. Polis Meslek Eğitim Merkezi\'ni birincilikte biriden Oğuzhan Yıldırım\'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Ustaoğlu, mezun olan 220 polis adayına diplomaları ve çeşitli hediyeler verdi.Törende, mezun olan polis adayları, havaya keplerini atarak mezuniyet sevincini kutladı.

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)