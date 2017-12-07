DHA YURT BÜLTENİ-13

1)MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN ÜNİVERSİTELİ KURTARILAMADI



KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikleti kullanan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İbrahim Genç, 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.Kaza, geçen hafta 100\'üncü Yıl Mahallesi, 1020 No\'lu Sokak\'ta meydana geldi. İbrahim Genç yönetimindeki 34 FV 0320 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaskı takılı olmayan Genç, motosikletiyle birlikte sürüklenerek ağır yaralandı. İbrahim Genç, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2\'nci sınıf öğrencisi İbrahim Genç, yoğun bakımda 1 hafta süren yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Genç\'in ölüm haberi, üniversitede büyük üzüntüye yol açtı. Genç\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-

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2)AFYONKARAHİSAR\'DA KUDÜS TEPKİSİ

AFYONKARAHİSAR\'da ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı cami avlusunda toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Memur- Sen üyeleri ve bir grup vatandaş öğle namazının ardından İmaret Camii avlusunda bir araya geldi. Üzerinde Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra simgesinin yer aldığı \'Özgür Kudüs için ayaktayız\' yazılı pankart açan grup, Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajların yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur- Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, \"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs\'ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. \'ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma\' ve \'Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına\' yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır\" dedi.ABD\'nin bu hamlesinin, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını kaydeden Hız, \"Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kudüs ve Filistin halkı için dualar edildi.

Görüntü Dökümü

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- Sendika üyelerinin toplanmaları

- Toplanma alanından detaylar

- Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız\'ı açıklamaları

- Çeşitli dillerde yazılan pankartlardan detay

- Toplanma alanından detaylar

95.56 MB /// 03.00\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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3)TRABZON\'DA ABD\'NİN KUDÜS KARARINA TEPKİ

TRABZON\'da, ABD\'nin Kudüs kararı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Meydan Parkı Atatürk Alanı’nda, Trabzon Sivil İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi ‘Kudüs özgürdür, özgür kalacak’ sloganları atarak yaşananlara tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu\'nun da katıldığı protesto gösterisinde Trabzon Sivil İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara “Bizler Trabzon kamuoyu ve Sivil İnisiyatif olarak gücümüzün yettiği, kalbimizin attığı müddetçe özgür Filistin ve özgür Kudüs’ün yanındayız. Tepkimizi bundan sonra artırarak devam ettirecek, Filistinli Müslüman kardeşlerimizi ve Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmayacağız.ö dedi.

ÇAĞRIDA BULUNULDU

ABD’nin hamlesinin insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını kaydeden Kara şunları söyledi:

“Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Buradan diyoruz ki korsan İsrail Kudüs’ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in başkentinin Vaşington olduğunu idrak etmelidir. Görünen odur ki Kudüs çökmekte olan köhne dünya düzeninin merkezindeki ABD oligarşisinin yaşadığı iktidar çatışmasını gizleme aparatı olarak seçilmiştir. Bu yönüyle de çağrımızın bir diğer muhatabı Siyonizme karşı çıkan samimi Yahudilerdir. Çünkü Kudüs, samimi Yahudilerin de sığınağı ve inançlarını yaşama alanıdırö

Görüntü Dökümü

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Protesto ve atılan sloganalar

Kara\'nın açıklamaları

Detaylar

(HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON/DHA

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4)GAZİANTEP\'TE ABD\'YE YÜRÜYÜŞLÜ TEPKİ

GAZİANTEP’te gönüllü sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık bin kişilik grup, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını yürüyüşle protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması ardından kentte gönüllü kuruluşlardan oluşan grup protesto gösterisi yaptı.

Kolejtepe Mahallesi’ndeki Yeşil Cami’de toplanan grup öğle namazının ardından ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup Yeşilsu Parkı’na kadar yürüdü. Buradaki şehitler anıtı önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Memursen İl Başkanı Ahmet Gök, ABD’den yapılan açıklamanın Kudüs’ü savaş sebebi yapmaya yönelik olduğunu söyledi. İslam coğrafyasındaki devletlerin ABD’den korktuğu için ses çıkarmadığını ileri süren Gök, şöyle konuştu:

“İnsanlık tarihinin en kanlı en şiddetli dönemlerinin yaşandığı bir zamandayız. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. \'Özgürlük Kudüs’ün hakkıdır\' diye haykırmak için buradayız. ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik söylemini fiiliyata geçirmeyi hedefliyor. ABD’nin bu hamlesi insanlık için manevi ve tarihi öneme sahip bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü 3’üncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinde gerçekleşmesini istemektedir. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Bu bağlamda tüm İslam ülkelerinin liderlerini ve vicdan sahibi tüm insanlığı Kudüs’ün özgürlüğüne sahip çıkmaya devam ediyorum. Ey İslam ülkelerinin liderleri ABD’den değil Allah’tan korkun.

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Grubun toplanması

- Grubun sloganlar atması

- Grubun yürümesi

- Gruptakilerin ellerindeki dövizler

- Ahmet Gök\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204

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5)GÖNÜL ADIMLARI PROJESİYLE SOSYAL POLİTİKALAR MERCEK ALTINA ALINDI

BALIKESİR\'de düzenlenen \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları, Balıkesiri\'i dinliyoruz\' etkinliğine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sosyal politikalar alanında yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi için bir anket hazırladıklarını ve bu değerlendirmelere göre eksikleri ve ihtiyaçları belirleyeceklerini ifade etti.

AK Parti\'nin düzenlediği \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları, Balıkesiri\'i dinliyoruz\' projesi kapsamında Balıkesir Öğretmenevi\'nde bir etkinlik düzenlendi. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı\'nın organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı. İl Başkanı Hasan Demiraslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve işadamlarının yer aldığı programda, katılımcılara sosyal politikalar anketi yapıldı. Anketi dolduracaklardan, kadınlara, çocuklara, engellilere, gazi ve şehit yakınlarına, yaşlılara yönelik hizmetler ile sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal konut, istihdam, sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerin 1-5 arasında not verilerek değerlendirilmesi istendi. Anketi dolduranlardan ayrıca, yaş, öğrenim durumu ve cinsiyeti belirtmeleri istendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 15 yıllık iktidarları döneminde, sosyal politikalar alanında önemli adımlar atıldığını belirtti. Sosyal politikalar alanında çalışmaların değerlendirilmesi için Balıkesir\'de 10 masa oluşturduklarını, bu masalarda değerlendirmeler yapacaklarını belirten Çalık, buradan çıkan sonuca göre hareket edeceklerini, istek ve eksikleri saptayacaklarını ifade etti. Çalık şöyle konuştu:

\"Sosyal politikalar, Türkiye\'nin 80 milyonunu ilgilendiriyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, göçmen, geçici barınma, koruma altında olan misafirlerimizi de ilgilendiriyor. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş, ilk günden itibaren sosyal adaleti, sosyal refahı sağlamak adına politikalar uygulamış bir partiyiz. Sosyal Politikalar Gönül Adımları toplantısında Balıkesir\'de 10 masa oluşturduk. Genel değerlendirme masası ile şehit ailelerimiz ve gazilerimizin masasında talepleri, düşünceleri, varsa memnuniyetler ifade edilecek. Engellimiz ve yaşlılarımız 2002 öncesi Türkiye\'de maalesef olmayan sosyal devletle dışlanmış en önemli gruplarımızdı. Evde bakım dahil olmak üzere; evde sağlık, engellilerimizin istihdamı ve ulaşabilir, erişebilir tüm hizmetler engellilerimizin imkanlarına sunuldu. Gençlik bugünümüzün teminatı, yarınımızın güzel evlatları inşallah gençlerimiz için yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ama onlara daha dokunmak, onların sorunlarına daha fazla eğilmek için gençlerimizin masasından gençliği, Balıkesir\'i ve Türkiye\'yi dinlemek istiyoruz. Özellikle sağlık alanında çok önemli reformlar yaptık. Sağlıktaki memnuniyetleri yüzde 74\'lere, yüzde 78\'lere çıkardık. Sosyal güvenlik kapsamını yüzde 100\'e çıkardık ve yüzde 100\'lük sosyal güvenlik kapsamındaki Balıkesir\'deki kardeşlerimizin alanla ilgili yaşadığı sorunları dinleyeceğiz. Bir masamız da da tarım ve hayvancılıktaki sosyal politikalarımızda neler yapmamız gerekir, çiftçilerimizle neler paylaşmamız gerekir, bizden talepleri nedir onları dinleyeceğiz.\"

Öznur Çalık konuşmasını bitirdikten sonra, toplantının sonraki bölümlerinin basına kapalı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Öznur Çalık\'ın konuklarla ilgilenmesinden görüntü,

- Öznur Çalık\'ın konuşmasından görüntü,

- Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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6)POLİS FETHİ SEKİN\'İN BABASI: \"OĞLUM TÜRKİYE\'NİN KALBİNDE YAŞIYOR\"

İZMİR Adliyesi\'ne yönelik terör saldırısına kahramanca karşı koyup şehit düşen polis memuru Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde oğlunun adının verildiği parkı ziyaret etti. Baba Sekin, \"Parkta, mesire alanında, öğretmenevinde, okullarda; oğlum Türkiye\'nin kalbinde yaşıyor\" dedi.

İzmir Adliyesi önüne geçen 5 Ocak\'ta bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin, şehit düştü. Kahraman polis memuru Fethi Sekin\'in adı birçok yerde olduğu gibi Ayvalık ilçesinde de bir parka verildi. Elazığ\'ın Baskil ilçesinden çocukluk arkadaşı olan Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tayfur Özer\'i ziyaret için Ayvalık\'a gelen şehit Polis Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun adı verilen parka da gitti.

Ayvalık Belediyesi tarafından yaptırılan parkta, arkadaşı Tayfur Özer ile birlikte gezen Mehmet Sekin, duygulu anlar yaşadı. Ayvalık Belediyesi\'ne teşekkür eden Baba Sekin, \"Büyük bir katliamı önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin\'in babasıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye\'nin gururudur. Benim oğlum, Türkiye\'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, parkında, sokağında, caddesinde, mesire alanında, okullarda, ormanlarda yaşıyor. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden. Oğlumun adını ölümsüzleştirdiler. Benim Fethi\'min cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı kalplerimizden hiç silinmeyecektir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun\" dedi.

\"TÜRKİYE SENİN EVLADIN OLDU ARTIK\"

Balıkesir\'e, tayini çıkan oğlunun yanına geldiğini, çocukluk arkadaşı Tayfur Özer\'i de görmek istediğini belirten Baba Sekin, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan ve Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, ilçe dışında olduğu için ziyaretleri sırasında Belediye Başkan yardımcısı Gökay Bacan ve İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır ile görüştü. İlçe merkezinde 5 park yaptıklarını belirten Gökay Bacan, \"Belediye meclisindeki tüm arkadaşlarımızın desteği ile parka, şehit polisimizin adını verdik. Türkiye\'ye bir gurur bıraktı. Herkes aynı şeyi yapar mı bilmem ama çok büyük bir kahramanlık yaptı. Bu da ailenin yetiştirme tarzından kaynaklı. Temelinde siz varsınız\" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır\'a yaptığı ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, Gömeç İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Etol Büyüktopçu ve Merkez Karakol Amiri Savaş Sağtaş ile de görüşen Baba Sekin, Elazığ Belediyesi\'nin şehit polis Fethi Sekin anısına yaptırdığı kitabı hediye etti. İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, babasının polis olarak Elazığ\'da görev yaptığını ve kendisinin ilkokul 1 ve 2. sınıfı orada okuduğunu söyledi. Polis Fethi Sekin\'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Müdür Bakır, hain saldırıda nice canların yok olmasına engel olan Fehti Sekin\'in ülkenin kahramanı ve gururu olduğunu belirtti. Ziyaretlerin ardından Müdür Yardımcısı Tayfur Özer, arkadaşı Mehmet Zeki Sekin\'e Ayvalık\'ı gezdirdi.

Görüntü Dökümü

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- Baba Sekin parkta gezerken

- Baba Sekin röp

- İlçe emniyet müdürlüğü ziyareti

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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7)VAN\'DA POLİSTEN 2 BİN 312 ÖĞRENCİYE KIŞLIK GİYSİ VE BOT

VAN Emniyet Müdürlüğü, Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki 2 okulda tespit edilen 2 bin 312 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis- öğrenci kaynaşmasını sağlamak, insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Polis ekipleri, bu kapsamda Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlk ve Ortaokulu ile İpekyolu ilçesi Tunca Uras İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören 2 bin 312 öğrenciye, kışlık mont, bot, kazak, pantolon dağıttı. Polisler, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek, sohbet etti. Polis -öğrenci kaynaşması kapsamında öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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