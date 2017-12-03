DHA YURT BÜLTENİ-13

Zeybekçi: Yerli otomobilde siyasi yönlendirme yanlış olur /EK

\"İRAN\'IN HİÇ ADI GEÇMİYOR\"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İsmet İnönü kapalı spor salonundaki partisinin Süleymanpaşa ilçe kongresine katıldı. Partililer tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Zeybekçi, Amerika Birleşik Devletleri\'nde süren Hakan Atilla ve Rıza Zarrab davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika\'da ki mahkeme de İran\'dan hiç bahsedilmediğini ve Zarrab\'ın ifadelerinin \'ezberletildiğini\' öne süren Zeybekçi, \"Aynı hikaye, aynı defterler, aynı söylemler 17-25 Aralıkta ki hikayenin aynısı. Hikaye aynı, içerisinde ki aktörlerin bazılarının isimleri değişti. Gittiler orada bir tiyatro bir komedi. Kendilerinin yazdıkları kendilerinin oynadıkları hedef Türkiye. Hedef Türkiye\'nin dimdik duran ekonomisinin, hükümetinin Cumhurbaşkanı. İçeride ki işbirlikçisi de malum. Bu memleketle ilgili hiç kaygında mı yok? Hiç endişende mi yok? Asla olmadı. Recep Tayyip Erdoğan\'ı size yedirirsek namerdiz hadi gelin. Bu senaryolarla hiç bir yere varamazsınız. Soruyorum size Allah aşkına Amerika’da ki konu neydi? İran ambargosu değil miydi? İran\'a yaptırımlar değil miydi? İran\'a yaptırımların ve delinmesinin tarafı kimdir? İran’dır ve orada yasaklanan malların ticaretinin yapılıp yapılmaması meselesidir öyle mi? Mahkemede, o elinde her şeyi ezberlettikleri, öğrettikleri, bir de kendisi de itiraf ediyor, \'daha fazla mahkum kalmamak için geldim\' diyor burada \'bunlarla işi birliği yapıyorum\' diyor. Ağzından bir kere bile İran çıktı mı? Ne diyor? Türkiye\'de şununla görüştüm, Türkiye\'de buna verdim gibi bir sürü saçma sapan iftiralar ve tiyatrolar oynanıyor\" şeklinde konuştu.

ŞENTOP: PARTİLİ GİBİ GÖRÜNENLER ZARAR VERİYOR

Anayasa Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ise partili gibi görünenlerin kendilerine zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi: \"Herkes bir davadan bahsediyoruz ama bu davanın ne olduğunu anlayanların sayısı muhtemelen az. Onun için davanın ne olduğuna da işaret etmekte fayda görüyorum. Bu dava bizi bu topraklarda var eden, hakikatin, adaletin bayraktarı yapan , Malazgirt’te sultan Alpaslan ve askerlerinin göğsünde çarpan, Niğbolu’da Beyazıt ve askerlerinin elinde bayraklaşan davanın ta kendisidir. Bu sebeple belki kişiler değişir, belki partilerde değişir ama yeniden büyük Türkiye\'yi kurma davamız asla değişmez ve kesintiye uğramaz. Bu yüzden biz davamızı kişilerden ve kariyerlerden üstün tuttuk. Ben varsam bu parti var demedik. Bu parti varsa ben varım dedik. Bu büyük davaya yakışan bir anlayışı bu davanın erleri olarak benimsedik. Kişisel hesapların peşinde koşanların AK Partiyi ve büyük davamızı kişisel amaçları için bir aklanma tahtası olarak görenlerin bu davayı omuzlayıp liderin yüküne az da olsa ortak olmak yerine partiye ve davaya yük olanların, yolumuza taş koyanların, yol arkadaşlarına çelme takanların aramızda fitne ve fesat çıkartanların, gerçekte AK Parti\'li olmadığı halde, AK Partiden geçinmeye çalışanların bu davada da bu partide de yeri yoktur olamaz.\" Konuşmalardan sonra tek listeyle kongreye gidilen mevcut ilçe Başkanı Hüseyin Uzunlar ve yeni oluşturulan yönetim üyeleri, Bakan Zeybekçi, milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, İl Başkanı Cüneyt Yüksel hatıra fotoğraf çektirdi. Kongrenin ardından Bakan Nihat Zeybekçi karayolu ile İstanbul’a geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın salona girişi ve karşılanması

-Kongreye katılanlar

-Salondaki partililer

-Mustafa Şentop\'un konuşması

-Bakanın konuşması

-Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Emekli Tuğgeneral Veli Küçük\'ün acı günü /EK

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük\'ün vefat eden eşi Nejla Küçük (70) için ikindide Bilecik\'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Veli Küçük, kızı Zeynep Küçük, yakınları, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, emekli askerler ile çok sayıda kişi katıldı. Türkmen Köyü Camii\'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Nejla Küçük\'ün cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze törenine katılanların,

-Cenaze töreninden çekilen görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Cafer ELMAS/GÖLPAZARI,(BİLECİK),(DHA)

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Kelkit\'te doğalgaz sevinci

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesi doğalgaz dağıtım hattı düzenlenen törenle açıldı.

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedef ve politikaları çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından ilçede 6 ay önce başlatılan doğal gaz çalışmaları tamamlandı. İlçede hizmete girecek olan doğalgaz hattı için tören düzenlendi. Milli Egemenlik Meydanındaki törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Okay Memiş, doğalgaz kullanımının artırılması gerektiğini savunarak \" Doğalgazın gelmesi ilçeye çevre ve ekonomik açıdan ciddi katkılar sağlayacaktır. Doğalgaz, çevreye duyarlı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen \"Çevreci\" bir enerji kaynağıdır. Artık doğalgazımızla ilçemizde temiz bir hava soluyacağız. Gümüşhane\'ye bu yatırımları getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

\"KAPSAMLI BİR HİZMET OLDU\"

Doğalgazın ilçeyle buluşmasından ötürü çok mutlu olduklarını belirten Kelkit İlçe Belediye Başkanı Ünal Yılmaz \"Artık hazırlıklar tamam. Gazımız için dakikaları sayıyoruz. İnşallah bu güzel bir hizmet olur. Bu hizmetleri arkasını getirmeye de çalışacağız. En önemli sorun olarak gördüğümüz bu doğal gaz sorununu çözüme kavuşturmuş olduk. İlçemize yapılan yatırımlar belki de bir ile dahi yapılmamıştır. Bu hizmetle ilçenin tamamına doğal gaz veriliyor, kısmen değil. Kapsamlı ve tez bir hizmet oldu. Çalışmalarımız ilçede sürecek. Bundan sonra ilçede makyaj yapacağız. Doğal gaz çalışmaları nedeniyle hasar gören birçok nokta hızla düzeltilecek\" diye konuştu. AK Parti Milletvekili Cihan Pektaş ise bölgeye hükümet yatırımlarının hızla sürdüğünü kaydederek doğal gazın ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. İlçede 500\'ü aşkın doğalgaz abonesinin bulunduğu ilçede abonelik sayısının hızla artması gerektiğini de ekledi. Konuşmaların ardından meşale yakılarak doğalgaz boru hattının açılışı gerçekleştirildi. Tören havai fişek gösterileriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törenden genel görüntüler

-Yapılan konuşmalar

-Açılış ve detaylar

HABER-KAMERA: Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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Köyceğiz\'de Noel pazarı kuruldu

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, bu yıl 6\'ncısı kurulan Uluslararası Noel pazarını ilçede yaşayan yerli ve yabancı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala Muğla Yabancılar Derneği ile Köyceğiz Belediyesi\'nin işbirliğinde Köyceğiz Kordon boyu ile Köyceğiz Kültürevi\'nin bahçesine 6\'ncı kez Uluslararası Noel pazarı kuruldu. Güneşli havayı fırsat bilen 7\'den 77\'ye pek çok kişi pazarı gezdi. Pazarda çocuklara yüz boyama, Noel Baba ile fotoğraf ve sohbet etkinliklerinin yanısıra, ikinci el ürün standları, el sanatları atölyeleri kuruldu. Etkinlikte, eğlenceli çekilişler düzenlenirken, Noel kurabiyesi, Noel ağacı ve çeşitli içeceklerin de satışı yappıldı. Renkli görüntülerin yaşandığını pazarı gezenler keyifli bir gün geçirdi. Kuruluşlarından bu yana her yıl Noel pazarını kurduklarını belirten Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Köyceğiz\'de yaşayan yerli ve yabancı vatandaşları kaynaştırmak istediklerini söyledi. Etkinlik çerçevesinde satılan ürünlerden elde edilen gelirle şehitlerinin ailelerine destek olacaklarını anlatan Karafiloğlu, sokak hayvanları ve engelliler için de yardım toplandığını açıkladı. Karanfiloğlu, \"Yörenin turizm potansiyelini artırmak, tanıtımında rol oynamak adına dünya köyleri oluşturmak istiyoruz. Kültür alışverişlerinde bulunmak, ülkelerin kendi kültürlerinin de bu meydanda sergilemesine izin vermek istiyoruz. Katılım oldukça yoğun oldu. İlk yıl 50 stantla başlayan Noel Pazarı\'nda bu yıl 600 üzerinde stant var. Muğla\'nın tüm ilçeleriyle birlikte Aydın, Antalya ve Kuşadası\'ndan da katılım var\" dedi. Köyceğiz\'de yabancı kökenli çok sayıda vatandaşın bir arada yaşadığını ifade eden AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da Noel Pazarı\'nı geleneksel hale getireceklerini söyledi. Başkan Ceylan, \"Biliyorsunuz ki biz Avrupa\'nın bir parçasıyız. Avrupa\'dan ayrı olmamız söz konusu bile olmaz. Buradaki vatandaşlarımıza da Türk vatandaşlarımız gibi ilgi ve alaka gösteriyoruz. Onlar da bu durumdan çok memnun. Şimdiden hem yabancı uyruklu vatandaşlarımıza hem de Türk vatandaşlarımıza yeni yıla sağlık ve esenlikle girmelerini temenni ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Noel pazarındaki standlardan görüntü

-Noel baba ve Noel annenin görüntüsü

-Stantların gezilmesinden görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)