DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

AĞRI\'da öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Ağrı\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini kısa sürede arttıran kar, hayatı durma noktasına getirirken, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışı görüntüleri

(Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

1.32 DK/ 113 MB

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2)İÇME SUYU BORUSU PATLADI, FIŞKIRAN SU 35 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

AMASYA kent merkezindeki İhsaniye Mahallesi\'nde iş makinesinin patlattığı içme suyu borusundan tazyikle çıkan su, yaklaşık 35 metre yukarı fışkırdı. Amasya kent merkezindeki İhsaniye Mahallesi\'nde alt yapı çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, içme suyu borusunu patlattı. Borudaki basıncın etkisiyle tazyikli su 35 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile su borusundan fışkıran suyu çekti. Patlayan su borusu nedeniyle araç trafiğinde yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi ekipleri boru hattındaki su akışını keserek sorunu giderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlayan su borusundan detay

(SÜRE:40 Sn) (BOYUT:41.60 MB)

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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3)SÜRYANİ CEMAATİNDE MOR GABRİEL MANASTIRINA AİT MALLARIN İADESİ SEVİNCİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Mardin\'in Midyat İlçesi\'nde bulunan Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili Maliye Bakanlığı\'nda masabaşında hata yapıldığını belirterek, bunların hak sahiplerine iade edileceği yönündeki açıklaması, Süryani Cemaati\'nde sevinçle karşılandı. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Bakan Çavuşoğlu\'nun iade açıklamasına sevindiklerini belirterek, \"Bu konunun Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi arzuladığımız bir durumdur. Cumhurbaşkanının gündemi çok yoğun, yükü ağır, Allah ona kuvvet ve güç versin\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun sabah saatlerindeki açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bu kararın sevindirici olduğunu söyledi. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a varmadan çözülmesini de arzuladıkları bir durum olduğunu anlatan Ergün, \"Çok olumlu, sevindirici bir açıklama olarak görüyoruz. Açıklama ile birlikte tapuların da gelmesini bekliyoruz. Tapuları aldığımız gün sevincimiz katlanacaktır. Tabiki bir yanlış olmuştur. Bu yanlışlığın ortaya çıkması ve bizzat sayın bakanımızın ağzından duymuş olmamız, bizi sevindirdi. Tabiki yasalar çıkıyor. Yasalar büyükşehirlerin olması için çıkıyor. Bu yasaların yanlış veya negatif yönü ortaya çıktığı zaman, bunu ortaya çıkarmak da önemlidir. Neticede gerçekten de bu yasanın çıkışıyla ilgili bir hata olmuştu. Mallarımız, mülklerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız ve mezarlıklarımız bunlar ilk olarak hazineye, daha sonra Diyanete geçirilmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla Diyanetten alınmıştı. Tapuları da Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geçirilmişti. Şimdi sayın Başbakan Yardımcımızın mallarımızın iade edilmesi konusunu söylemesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Tabiki tapuları aldığımızda da bu sorun ortadan kalkmış olacak ve gerçekten de bu konuda Cumhurbaşkanı ve hükümetin duyarlılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konunun da Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi, arzuladığımız bir durumdu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı\'nın gündemi çok yoğun, yükü çok ağır Allah ona kuvvet ve güç versin, Allah onun yardımcısı olsun ki Türkiyemizi güzel idare etsinler ve bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

Malların hazineye geçirilmesinin 2 aşamadan ibaret ve 30 ayrı parçadan oluştuğunu ifade eden Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, bunlardan 12\'sinin daha önce iade edildiğini, 18\'inin ise kaldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Bu olay iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi 2008\'de çıkarılan tapu kadastro çalışmalarıyla birlikte çıkarılan bir sıkıntı vardı, Mor Gabriel arazileriyle ilgili. 2013 Eylül 30\'unda sayın Cumhurbaşakanımız demokratikleşme paketi içerisinde bu malların iade edileceğini açıklamıştı. Tabiki o açıklamalarından sonra 30 parçadan 12\'si iade edilmişti, 18\'i de duruyor. İkinci aşaması ise 2014\'te büyükşehir belediyesi oluşumuyla ortaya çıkmasıyla sorundur. Tabiki Mardin büyükşehir olunca, köy statüsü ortadan kalktığı için köylerimizde daha önce vakıflar adına tapu kaydı yapamadığımız için 2018\'e kadar, AK Parti dönemine kadar bu haklarımız aktarıldı vakıflara. Daha önce yapılan kadastro tüzel kişiliği ortadan kalktığı için bu mallar hazineye aktarıldı. Sayın bakanımız da dile getirdiği durum da budur. İnşallah çözülür ve bu sorun ortadan kaldırılmış olur. Tabiki memnuniyetle bu kararı karşılıyoruz.\"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NUN AÇIKLAMASI

Azınlıklara ait kiliselere, \"el konulduğu\" iddialarıyla ile ilgili bugün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun \"Hayır kiliselere el koymuyoruz. Zaten bunlar azınlık vakıflarına ait kiliseler. Biz bunları restore ediyoruz. Masa başında oturulup karar alındığı için maalesef oradaki görevlilerimiz tarafından Süryani kardeşlerimize ait kabristanın sanki diyanete aktarılacağı, mülkiyetinin oraya verileceği, hazineye aktarılmış ve oradan da oraya aktarılacağı gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçekten böyle oldu. Maliye Bakanlığı\'na aktarıldı ama oradaki arkadaşlar bunların kime ait olduğunu, Hristiyanlara mı, İslam mensuplarına mı ait olduğuna bakmaksızın masa başında değerlendirdikleri için böyle bir hata oldu. Şimdi biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Mor Gabriel\'e ait bu kabristanlıkları ve yerleri tekrardan iade ediyoruz. Hiçbir problem yok zaten\" demişti.

Görüntü Dökümü

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-Kuryakos Ergün\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Mor Gabriel Manastırının ARŞİV görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)-

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4)FOÇA\'NIN DENİZ ÇAYIRLARI GÖZLEM ALTINDA

AKDENİZ Koruma Derneği İzmir\'in Foça İlçesi ve Muğla\'nın Ula İlçesi\'ne bağlı Gökova (mahallesi) denizlerinde oluşturduğu araştırma istasyonları ile bölgedeki deniz çayırları ve algleri gözlem altına aldı. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında değişen çevre koşullarından hangi oranlarda etkilendiklerinin yanı sıra, deniz çayırları ve alglere istilacı (otçul) balıkların yaptığı baskı miktarıda belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

Avrupa Birliği\'nin Ufuk 2020 çerçeve programı tarafından desteklenen \"Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu\" adlı, kısa adı MERCES (Marine Ecosystem Restoration In Changing European Seas) olan proje, İtalya\'nın Delle Marche Politeknik Üniversitesi\'nin yürütücülüğünde, 16 ülkeden 28 kurum ve kuruluşun ortaklığında gerçekleştiriliyor.

DENİZ ÇAYIRLARI OKSİJEN ÜRETEREK CANLILARI ÇOĞALTIYOR

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz\'e giriş yapan istilacı türlerin Doğu Akdeniz ekosistemini tahrip etmesi ve insan faaliyetleri sonucu oluşan kirlilik ve kıyı alanlarının bilinçsizce kullanılması nedeniyle zararlar oluşturması, denizel birçok habitatın yok olma derecesinde etkilenmesi nedenleriyle geliştirilen MERCES projesi ile habitatların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Projede restorasyonu yapılacak hedef türler algler, deniz çayırları, mercanlar ve süngerler olarak belirlendi. Projenin ülkemizdeki temsilcisi Akdeniz Koruma Derneği (AKD) çalışmalarında yüksek oranda karbondioksit depolayarak oksijen üreten, birçok deniz canlısının yumurtlama ve yuvalama alanlarını da oluşturarak denizdeki canlı çeşitliği ve bolluğuna doğrudan etkileri olan algler ve deniz çayırlarına odaklandı. Bu amaçla geçmişte var olduğu bilinen ancak günümüzde çeşitli nedenlerle yok olan alanlara tekrar ekim yapılarak deney düzenekleri tasarlandı. Yapılan deneylerle deniz çayırları ve alglerin hayatta kalma ve büyüme oranlarıyla otçul balıklardan ne derece etkilendikleri araştırılıyor. Ayrıca, bazı alanlar kafeslerle kapatılarak otçul balık ve diğer fiziksel etkiler altında kalmadan büyüme ve yaşama oranları belirlenmeye çalışılıyor.

\"AMACIMIZ DENİZ ÇAYIRLARI ÜRETMEK DEĞİL\"

Daha önce Foça merkezli olarak yürütüğü \'İzmir Körfezi\'nin Yunusları\' projesiyle de tanınan Akdeniz Koruma Derneği üyesi MERCES Proje Saha Sorumlusu Vahit Alan, çalışmanın kesinlikle bir deniz çayırı üretim çiftliği kurmak amacıyla yapılmadığını söyledi. Alan, \"Proje bir ticari bir faaliyet olmayıp tamamen denizel ekosistem restorasyon yöntemlerini denemek ve geliştirmek için yapılan bir bilimsel araştırma. Amacımız kesinlikle deniz çayırı üretme çiftlikleri oluşturmak değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan çalışmalardan görüntü

-Akdeniz Koruma Derneği üyesi MERCES Proje Saha Sorumlusu Vahit Alan ile röp.

(Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)