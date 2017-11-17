DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AK PARTİLİ ŞAHİN: BARAJIN BİR MİKTAR DÜŞMESİ SİYASİ İSTİKRARI ETKİLEMEZ

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, seçim barajının bir miktar düşürülmesinin Türkiye\'deki siyasi istikrarı olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte, yapımı devam Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, AK Parti’nin uyum yasaları bağlamında çalışma yaptığını söyledi. Anayasa değişikliğinden sonra bu anayasaya değişikliğine uyum sağlayacak yasalarda değişiklik yapılacağını, bu meyanda siyasi partiler kanununun da ele alınacağını işaret eden Şahin, şöyle konuştu: \"Bu konu gündeme geldiğinde baraj konusu mutlaka değerlendirilecektir. Bizim şimdi bir şey söylememiz, ferdi olarak söylerim, o partimizi bağlayacak düşünce olmaz. Partimizin tüzel kişiliği ve yetkili organlar bu konuya görüşüp tartışıp kamuoyuna açıklama yapmadan benim \'şöyle ya da böyle olmalı\' demem pek şık olmuyor. Kanaatim şudur: Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine Türkiye geçtikten sonra hükümetteki istikrar konusu büyük ölçüde çözülmüş oluyor. Barajın bir miktar düşürülmesinin Türkiye’deki siyasi istikrarı olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda konu mutlaka başta iktidar partimiz olmak üzere diğer siyasi partilerle birlikte değerlendirecektir.\"

\'SİYASİ PARTİLER ARASINDA İTTİFAK OLABİLİR\'

AK Parti’nin MHP ile ittifak yapmasının gündeme geldiği hatırlatılan Şahin, \"Bu tür açıklamalar zaman içerisinde netleşecek olan açıklamalardır. Seçimlere doğru gittiğimizde yaklaştığımızda gelişmelere göre bu konu daha açıklığa kavuşur. Geçmişte siyasi partiler seçimlere girerken Türkiye’de ittifak yapmışlardır. 1991 seçimlerinde bunu biz yaşadık. Bunun biraz daha batılı bazı ülkelerde olduğu gibi yasal düzenlemeyle rahatlatılması ve kolaylaştırılması önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacaktır. Benim şahsi kanaatim, gelecekte Türkiye’de siyasi partiler arasında ittifakların olabileceği şeklindedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Ali Şahin\'in açıklaması

Süre:(02.15) Boyutu:(71 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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2)BAKAN ELVAN: ABD İLE MESELELERİN ÇÖZÜMÜ PYD/YPG VE FETÖ KONULARINDA YAKIN ÇALIŞMAK

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir\" dedi.

Türk Amerikan iş Adamları Derneği (TABA) - Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AMCHAM), Adana\'da \'Sanayi ve Ticaret Zirvesi\'nde buluştu. Adana Sanayi Odası\'nda düzenlenen toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Güldemet Sarı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Zirvede konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ABD\'den Türkiye\'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesini beklediklerini söyledi. Elvan, \"ABD\'den beklentilerimiz Türkiye\'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir\" dedi.

Türkiye\'nin ABD ile uzun yıllara dayanan köklü bir işbirliği bulunduğunu belirten Bakan Elvan, Türkiye\'nin karşı karşıya olduğu terör ve mülteci krizi sorunlarını hatırlattı. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ\'a karşı ortak mücadele verilmesinin öncelikli olduğunu söyleyen Elvan şöyle konuştu:

\"ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD\'den beklentilerimiz Türkiye\'nin mili güvenliğine tehdit oluşturan bu meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir. Bu çerçevede de FETÖ\'nün ABD\'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapılması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması ABD tarafından beklentimizdir.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Elvan\'ın gelişi

- Bakan Elvan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüleri

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve oyuncu Tuba Büyüküstün Kilis’te (ek

3)BERGER VE EŞİ, KIZILAY TOPLUM MERKEZİ\'Nİ GEZDİ



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Kilis\'te, AB fonu ile desteklenen Kızılay Toplum Merkezi\'ni ziyaret etti. Merkezde bulunan dil sınıfına giren Berger, burada Türkçe öğrenen kadınlarla sohbet etti. Daha sonra Suriyeli gençlerin kendi aralarında oluşturduğu müzik grubunun bulunduğu sınıfa giren Berger, enstrümanlar eşliğinde söylenen şarkılarda eşi Marilena Berger ile ritim tuttu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Kilis’in kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, \"Kilis, çok sayıda Suriyeli misafir ağırlıyor. Bizim de belediye, valilik ve Kızılay ile çok yakın iş birliğimiz var. Bu merkez, birçok becerinin geliştirilmesine hizmet ediyor. Örneğin, dil sınıfı var. Suriyeli kadınlar, orada Türkçe öğreniyorlar. Gençler, bir araya gelip, müzik yapıyorlar. Bunların yanı sıra bu merkezde dikiş dikmekten bilgisayar kurslarına varıncaya kadar birçok konuda eğitim veriyorlar. Bunun için Kızılay’a da göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür ederim. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Valiliği ziyaret

- Kızılay Toplum Merkezi ziyareti

- Öğrencilerin müzik eğitimi ve şarkı seslendirmesi

- Berger\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 313 MB

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4)AHBAP BORCU ÖDEDİ, RECEP SERT SERBEST KALDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, bin 500 liralık beyaz eşya taksitini ödemediği için dün tutuklanan, yaklaşık 4 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, tüm borcu olan 6 bin liranın, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) şubesi aracılığıyla ödenmesiyle serbest bırakıldı. Haluk Levent, bu gelişmeyi sosyal medya hasabından duyurdu.

İnegöl\'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza\'nın (43) yüz ve çenesi, Sert\'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl\'de evlendi. Çiftin \'Hira Emine\' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi\'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe\'yi açtı.

Recep Sert, iddiaya göre, kafeteryasına aldığı beyaz eşyaların 500\'er liralık ilk 3 taksitini ödemeyince, Bursa 10\'uncu İcra Dairesi\'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'Taahhüdü ihlal\' suçundan dün gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı.

Bursa Açık Cezaevi\'ne konulan Sert rahatsızlanınca, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları servisinde tedaviye alınan Recep Sert\'e zatürre tanısı konuldu.

\'AHBAP\' DESTEK OLDU

Borcunu ödememesi durumunda 30 gün cezaevinde kalacağı belirtilen Recep Sert\'e, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. Haluk Levent, tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert\'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert\'in tüm borçlarını dernek aracılığıyla ödedi. Borçlarının ödenmesiyle hakkındaki tutukluluk kararı kaldırılan Sert\'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent, AHBAP Bursa şubesinin attığı \'Recep abimizin kalan 6 bin liralık borcu da ödenmiştir. Artık hapis yatmayacak\' yazılı tweeti, alıntılayarak \'geçmiş olsun\' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

RECEP SERT, HALUK LEVENT\'E TEŞEKKÜR ETTİ

Recep Sert, ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent’in borcunu ödemesi sonucunda tahliye edildi. Recep Sert ve eşi Esma Sert, borcu ödeyen Haluk Levent’e teşekkür etti. Cezaevinde rahatsızlanan Recep Sert, Bursa Devlet Hastanesindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.Ayağının tozuyla bir süre önce açtığı “Esma Waffle\" işyerine gelen Recep Sert, eşi ile birlikte açıklama yaptı.

Recep Sert’in eşi Esma Sert, “Borçlarımız vardı. Herkeste olduğu gibi sıkıntılarımız vardı. Biz bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorduk. Fakat bir yerde tıkandık. Eşim cezaevine girmek zorunda kaldı. Sağlık durumu zaten cezaevinde kalmaya müsait değil. Doktor raporlarımız da vardı. Sanatçımız Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmışlar ve borcumuzu kapatmışlar. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk\" dedi.

\"HALUK LEVENT’TEN ALLAH RAZI OLSUN\"

Recep Sert ise, “Haluk Levent’ten Allah razı olsun. Borcumuz vardı, ödediler. Bu konuda bizi arayanlar olmadı. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk bey bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat işin içine sağlıkta girdiği zaman daha farklı oluyorö ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Recep ve Esma Sert röportaj

Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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5)EŞİNİN TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Birgül Günar\'ın (37) silahlı saldırısında hayatını kaybeden Erdoğan Günar (43), toprağa verildi.

Birgül Günar, iddiaya göre, dün bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı 20 yıldr evli olduğu eşi Erdoğan Günar\'ın, 18 ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte kaldığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Birgül Günar, tabancayla eşi Erdoğan Günar\'ı öldürdü. Cinayetin ardından evdeki küçük oğlu ile polise teslim olan Birgül Günar, \"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir Erdoğan\'dan ayrı yaşıyorum. Kardeşlerimin yanına yerleştim. Onların iş yerinde çalışıyorum. Küçük oğlumun doğum günüydü. Amacım, anne olarak oğlumu alıp özel gününde gezdirmek, onunla birlikte olmaktı. Erdoğan, buna izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olanlar oldu\" dedi. Birgül Günar, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınan Erdoğan Günar\'ın cenazesi, evine götürüldükten sonra Gazi Orhanbey Camii\'ne getirildi. Erdoğan Günar burada kılınan cenaze namazının ardından İlçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan çiftin büyük oğlu Serkan Günar ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin camiye getirilmesi,

-Yakınlarının taziyeleri kabulü (Siyah kaban sarı pantolonlu olan oğlu Serkan)

-Cenaze namazının kılınması,

-Tabutun omuzlarda götürülmesi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-

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6)BURSA\'DA MARKET GASPI GÜVENLİK KAMERALARINDA

BURSA’da, yüzünü kumaş parçasıyla kapatarak, elinde bıçakla girdiği bir marketi gasp eden şüpheli, market sahibi ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Selamet Mahallesi’nde meydana geldi. Market sahibi 46 yaşındaki A.T., kasadayken içeri giren yüzü kumaşla kapalı şüpheli 41yaşındaki K.Ö., elinde bıçakla market sahibini tehdit etti. Market sahibinin ikna çabalarına rağmen bıçağı sağa sola sallayan şüpheli, kasadan aldığı bir miktar para ile kaçmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden giden market sahibi ve yardım istediği müşteriler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

K.Ö., polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, market sahibi A.T.\'nin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Süre: 1 dakika 16 saniye Boyut: 93 MB

Görüntü Dökümü:

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-Marketçinin yüzü kapalı elinde bıçaklı şahıs tarafından gasp edilme anı

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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7)GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te, asfalt yapımı sırasında geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi 46 yaşındaki İbrahim Ortakaya, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Trafiğe kapalı alanda asfalt çalışması yapan taşeron firma işçisi İbrahim Ortakaya, asfalt makinesine malzeme boşalttıktan sonra geri manevra yapan 39 yaşındaki Ahmet Arslantay yönetimindeki 06 GC 7121 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazayı gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede İbrahim Ortakaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Ortakaya\'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Arslantay polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay Yeri

- Yerde bulunan ceset

- Polis ve olay yeri inceleme

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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8)DİLEKÇELERİNE YANIT ALAMAYINCA DRONE UÇURDU

DENİZLİ\'deki Zeytinköy Mahallesi\'nin Muhtarı Serkan Kar, 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önünde yaşanan yoğun trafiğin, okul giriş-çıkışlarında tehlike yarattığını anlatabilmek için çektiği drone görüntülerini Milli Eğitim Bakanlığı\'na göndererek caddeye trafik polisi talebinde bulundu.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, 2 bin 800 öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önüne trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle giriş ve çıkış saatlerinde trafik polisi talep etti. Trafik polisi için yazılı talebine cevap alamayan Muhtar Kar, okul önünde yaşanan trafik yoğunluğunu drone\'la çektirerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve ildeki ilgili kurumlara gönderdi. Muhtar Kar, okul önünde sıklıkla maddi hasarlı kazaların yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

\"Mahallemde 15 bin kişi yaşıyor. Kullandıkları tek ortaokul Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu. Okulda ikili öğretim yapılıyor. Öğle ve akşam çıkışlarında yol çok yoğun olduğu için trafik sıkışıyor. Öğrencilerde araçların arasından doğrudan yola fırlıyorlar. Caddede sürekli maddi hasarlı kazalarımız oluyor. Valilikten yetkililer, burada incelemelerde bulundu. Yol alt veya üst geçit yapımı için müsait değil. İstediğim sadece öğle ve akşam trafiğinde, trafik polislerinin önlem alması.\"

Yazdığı dilekçelerden bir çözüme ulaşamadığını belirten muhtar Kar, \"Bir yıldır defalarca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne yazılar yollayıp (CİMER) Pamukkale Kaymakamlığı ve Denizli Valiliği\'ne dilekçe yazdım. Çözüme ulaşamayınca, yazıyla anlatamadığımı yüksekten drone görüntüleriyle anlatabileceğimi düşündüm. Çektiğim görüntüleri de yerel yetkililer ile Milli Eğitim Bakanlığı\'na ve İçişleri Bakanlığı\'na gönderdim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Drone görüntülerinden detaylar

- Muhtar Serkan Kar\'dan detay

- Muhtar Serkan Kar röp.

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



