DHA YURT BÜLTENİ-13

KIZ YURDUNDAKİ \'SAMARA\' KORKUSUNDA 3 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ (EK)

1)ÖĞRENCİ VE AİLELERİN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Karaman\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın, 3 öğrenci tarafından \'şaka\' olarak gerçekleştirildiği ortaya çıkmasına rağmen öğrencilerin ve velilerin tedirginliği sürüyor. Yaşadıkları olayın şakadan ibaret olmadığını belirten öğrenci Berfin Fındık, \" Biz inanmıyoruz böyle bir şey olduğuna. Çünkü bir ay boyunca her gün bir şaka yapılmaz. Biz sürekli gece saat 03.00\'den, 06.00\'a kadar yatağımızdan çığlık sesleriyle sıçrayarak uyandık. Olayı kaç defa yurt idaresine bildirmemize rağmen, onlarda ilk başta şaka olduğunu söyleyip, inanmadılar ve iş büyüyünce, ciddileşince ilgilendiler. \"dedi.

Birçok öğrencinin yurdu terke ettiğini belirten Fındık, \"Yurdumuzu gündür polis bekliyor. Birçok kişi yurdu boşalttı. Bazıları yurttan kayıtlarını aldı. Sınav zamanı olmasına rağmen, bazı arkadaşlarımız yaşadığımız olaylar nedeniyle okula gitmeyip, ailesinin yanına gitmek zorunda kaldı.\" dedi. Olayın şaka olduğu söylense de buna inanmadıklarını belirten Zehra Gökteke, şunları söyledi: \"Yurttaki olayların şaka olduğu söylense de, biz şaka olduğunu düşünmüyoruz. Yurdun içine güvenlik kamerası takılması gerekirdi. Ama olaylardan sonra güvenlik kameraları yeni takılıyor. Şaka olsa, bu kadar büyültecek bir şey olmazdı. Şaka olduğunu düşünmüyoruz. Hiçbir yetkili de bizlere bu olayı şu şaka olarak yapmış demiyor, ya da kimin yaptığını söylemiyor. Yapan kişiyi de gereken ceza verilmelidir.\"

Yaşanan olayın ardından bugün yurt binası dışında bulunan güvenlik kamera sayısı aratılırken, yurdun içine de takılmaya başlandığı belirtildi. Öğrencilerin valizleriyle birlikte yurdu terk etmeleri bugün de devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Ailelerin bekleyişi

- Öğrenciler röp.

- Güvenlik kamerası takılması ve yurttan detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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2)RİZE\'DEKİ SEL VE HEYELANDA 143 MİLYON 500 BİN LİRALIK BİLANÇO

RİZE\'de, 27 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağışla birlikte oluşan sel ve heyelanın ardından, bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda, kentte 143 milyon 500 bin liralık hasar meydana geldiği rapor edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları, İlbank ve Devlet Su İşleri ekiplerince Rize\'de heyelan ve hasar olan kesimlerde yürütülen çalışmalar tamamladı. Çalışmalar kapsamında, bölgede toplam 108 evin nakledilmesine, bu ev sahiplerine 1.5 yıllık kira bedeli olarak 7\'şer bin lira ödenmesine ve 400 evin ise sağlamlaştırılması için 153 istinat duvarı yapılmasına karar verildi. Kamulaştırma çalışmalarının da başlandığı kentte toplam 143 milyon 500 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.

RİZE, (DHA)

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3)ŞANLIURFA\'DA ZEHİRLENEN KEDİLERİ ÇÖPE ATAN KADINA TEPKİ

ŞANLIURFA\'da evinde zehirlendiği ileri sürülen 2 kediyi çöp konteynerine atan yaşlı bir kadının görüntüsü sosyal medyada tepkiye yol açtı. Muradiye Mahallesi\'nde 10 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre adı öğrenilmeyen yaşlı bir kadın evinde zehirlenen ve kuyruğundan tuttuğu 2 kediyi çöpe atması görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kediyi kuyruğundan tutarak çöpe götüren kadının bu görüntüsü cep telefonuyla arkasından ilerleyen bir kişi tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kedileri çöp konteynerine attı. Yaşanan olayın ardından çöpe atılan kedilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, kedileri yaşlı kadının zehirlediğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Tepkilerin artması üzerine kedileri çöp konteynerine atan kadının Suriyeli olduğu ve mahalledeki evinden taşındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli kadın kuyruğunda tutuğu kedileri çöpe götürmesi

- Can çekişen kediler

- Suriyeli kadın tarafından çöp konteyrına atılan kediler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2MB

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4)YENİ YOLCU GEMİLERİ İZMİRLİLER\'İ SELAMLADI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin 1 yaş ortalamasıyla yerel yönetimler arasında Akdeniz\'in en genç deniz filosunu oluşturan 15 yolcu gemisi, Körfez\'de gövde gösterisi yaparak İzmirlileri denizci usulü selamladı.

Büyükşehir Belediyesi\'nin uygulamaya koyduğu \'Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi\' kapsamında özel olarak tasarlanan ve üretilen 15 adet modern yolcu gemisinin tamamı hizmete girdi. Hafta sonu düzenlenen törenle İzmir\'in efsane belediye başkanlarından İhsan Alyanak ile ülkemizin Nobel Kimya Ödüllü Profesörü Aziz Sancar\'ın isminin verildiği gemilerin filoya katılmasıyla proje tamamlandı. Bu kapsamda üretilen 3 arabalı vapur da dahil edildiğinde, Belediye\'ye ait 18 gemilik yeni filonun yaş ortalaması 1\'e düştü. Böylece İzmir, Akdeniz\'de toplu ulaşım hizmeti veren yerel yönetimler arasında \'en genç deniz filosuna\' sahip kent oldu.

İZMİRLİLERİ SELAMLADILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü\'nce işletilen ve büyük çoğunluğunun isimleri anket sonucu belirlenen 15 yeni yolcu gemisi, ilk kez bir araya gelmeleri nedeniyle Körfez\'de çeşitli düzenlerde geçiş yaparak sahildeki İzmirlileri selamladı. 1881 Atatürk gemisinin öncülüğünde peş peşe sıralanan Çakabey, 9 Eylül, Dario Moreno, Gezi, Soma 301, Vahap Özaltay, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu, Attila İlhan, Aziz Sancar, İhsan Alyanak, Foça ve Metin Oktay gemileri, farklı düzenlerde küçük bir gösteri sundu.

YENİ İSKELE İHTİYACI

Modern, konforlu, hızlı ve çevreci gemilerden oluşan filonun İzmir\'in deniz ulaşımındaki ayrıcalığı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Körfez\'den maksimim düzeyde yararlanmak istiyoruz. Şu anda vapur ihtiyacımızı 50 senelik karşılamış durumdayız. İlave gerekirse bu takviyeler de yapılacaktır. Körfez\'deki ulaşımı güçlendirmek için yeni iskeleleri devreye alacağız. Güzelbahçe İskelesi bitmek üzere. Karantina İskelesi 2018 hizmete girecek ama deniz ulaşımını artırmak için en önemli nokta Mavişehir İskelesi. Karşıyaka kıyı planları onaylanmadığı için Mavişehir İskelesi\'nin inşaatına ve taramasına başlayamıyoruz\" dedi.

MODERN, ÇEVRECİ VE DAYANAKLI GEMİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi\' kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13\'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edildi. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek. Gemiler yakıt ikmali yapmadan 400 mil gidebiliyor. Çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük \'karbon kompozit\' malzemeden üretilen gemiler, 400 yolcu ve 4 adet tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemiler, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gemiler iki kattan oluşuyor ve ana güvertede kapalı alan, üst güvertede ise kapalı ve açık alan bulunuyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltukları ile geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerde 2 adet erkek, 2 adet kadın ve 1 adet engelli tuvaletlerinin yanı sıra bebek bakım masası da yer alıyor. İzmir\'in yeni gemilerinde yolculuk sırasındaki ihtiyaçların giderilmesi için büfe ve soğuk-sıcak içeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri ile televizyon ve kablosuz internet donanımı da oluşturuldu. Gemilerin bir başka özeliği ise 10 adet bisiklet park yerinin bulunması. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için iklimlendirme sistemi, can dostlarıyla birlikte seyahat edebilmeleri içinse birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi \'Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi\' kapsamında filosuna kattığı üstün özelliklere sahip arabalı yolcu gemilerine ise Kubilay, Hasan Tahsin ve Ahmet Piriştina isimlerini verdi.

Görüntü Dökümü

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- İzmir\'in yeni gemilerinin körfezdeki toplu seyir ve gösterilerinden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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5)PERİNÇEK\'TEN, TÜRK YARGISINA ÖVGÜ

DENİZLİ\'de partilileriyle buluşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu, Türkiye\'nin bu yeni düzende, Irak, İran, Suriye, Rusya ve komşu batı Asya ülkeleri ile yerini aldığını söyledi. Türk yargısının \'Altın devrinde\' olduğunu söyleyen Perinçek, ABD\'nin planının bozulduğunu ve Türkiye\'de kurduğu gizli örgütün büyük ölçüde temizlendiğini ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Beyaz Kafe\'de düzenlenen \'Asya\'ya yönelen Türkiye\'de milli hükümet seçeneği\' konulu toplantıya eşi Şule Perinçek ile katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'i partililer karşıladı. Kahvaltı programının ardından partililere seslenen Perinçek, Asya ülkelerinin yükselişte olduğunu, ABD ve Avrupa\'nın düşüşe geçtiğini kaydetti. FETÖ/PDY\'nin ABD ile birlikte Türkiye\'yi bölmek için Vatan Partisi önderlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanlarını Silivri duvarlarına hapsettiğini belirten Perinçek, Amerikan planının bozulduğunu, ABD\'nin Türkiye\'de kurduğu gizli örgütün büyük ölçüde temizlendiğini dile getirdi.

\'YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE YERİNİ ALDI\'

Yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ve Türkiye\'nin bu düzen içerisinde yerini aldığını ifade eden Perinçek, Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin görevden ayrılan Başkanı Mesut Barzani\'nin, Amerika ve İsrail desteği ile referanduma gittiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"25 Eylül\'de güya referandum yaptılar. 1.5 ay olmadı, Irak Ordusu Kerkük\'e girdi ve ABD planı yerle bir oldu. Türkiye, Irak, İran, Suriye, birleşti. Yeni bir dünya kuruluyor. Amerika\'nın borusunun ötmediği, Amerika\'nın efendilik iddiasını bozguna uğradığı yeni bir dünya kuruluyor. Batı Asya\'dan da kuruluyor, Doğu Asya\'dan da kuruluyor. Dünyanın en büyük ekonomisi artık ABD değil; Çin. Hindistan ve Çin\'in dünyadaki ekonomik büyümeye katkıları yüzde 65. Atlantik çağı bitti. ABD ve Avrupa\'nın dünyaya yön verdiği çağ bitti. Asya ise bir bütün olarak yükseliyor. Türkiye\'de bu yeni dünyadaki yerini alıyor\" diye konuştu.

\'TÜRK YARGISI ALTIN DEVRİNİ YAŞIYOR\'

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 1970\'li yıllarda parti olarak FETÖ\'nün bir terör örgütü olarak adını koyduklarını dile getirerek, \"Bu yapının devlet içinden temizlenmesinin Türkiye\'nin geleceği açısından şart olduğunu söyledik ve yıllarca mücadele ettik. FETÖ\'nün zindanlarında yattık. Silivri yargılamalarında hakimlere şunu söylüyorduk; biz o hücrelerden çıkacağız ey yargıçlar. Sizi oraya gireceksiniz sizi oraya sokacağız ve soktuk onları oraya. Bu da çok tarihi bir gelişmedir. Onun için \'Türk yargısı altın devrindedir\' diyoruz. Türk yargısı bugün ne yapıyor, 51 bin FETÖ bağlantılıyı içeriye atmış. 20 bin de PKK\'lı bağlantılı içeri atıldı Yargımızın cesaretini güçlendirmek onların Cumhuriyetin görevini yapması için milletin onların arkasında olduğunu onlara duyurmak amacıyla altın devrine girmiştir yargı diyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE DOSTLARINI BULDU

Son önemli gelişmelerin ardından Türkiye\'nin asıl dostlarını bulduğunu vurgulayan Perinçek, \"Savaşa girince Türkiye, PKK\'nın üzerine yürüyünce, FETÖ\'nün üzerine yürüyünce, dostlarını o savaşın içinde buldu. Vatan Partisi bunlar bizim dostumuz, sorunları bunlarla birlikte çözeriz diyordu. Kimlerdi bunlar; Irak, İran, Suriye, Rusya ve komşularımız batı Asya ülkeleri, bu ülkelerle birlikte olursak ancak Amerika ve İsrail\'in planlarını bozarız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Doğu Perinçek\'in gelişi ve partilileri selamlaması

-Partililerden detaylar

-Doğu Perinçek\'in konuşması

( Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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6)HARRANLI ÖĞRENCİLER HALFETİ TURU

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ´Şanlıurfa´yı Tanıyalım Projesi´ kapsamında Harranlı 80 öğrenciye Halfeti turu düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan \'Şanlıurfa\'yı Tanıyalım Projesi\' kapsamında Harran öğrencileri ağırladı. Bölgenin tarihi güzelliklerini yerinde gören Harran gençler yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından Harran ilçesinde bulunan Harran Orta Okulunun 80 öğrenci ve 6 öğretmeninden oluşan ekibi Halfeti\'ye götürüldü. Gezi boyunca görevli rehberler tarafından bilgilendirilen gençlere, bölgenin tarihi mirası hakkında bilgiler verildi. Kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür eden öğrenciler, ilk defa Halfeti görme ve gezme fırsatını bulduklarını belirttiler. Şanlıurfa\'yı Tanıyalım Projesi, Şanlıurfa il ve sınırları içerisinde öğrenim gören lise ve ortaokul öğrencilerinin ve Şanlıurfa\'ya yeni gelen öğretmenlerin tarihi ve turistik değere sahip yerlerin müze ve ören yerlerinin gezdirilip görülmesinin sağlanması ile tarihi kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla hayata geçirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle gerçekleştirilen proje kapsamında belirlenen okullardaki çocuklar rehberler eşliğinde şehir merkezine getirilerek bölgenin tarihi ve turistik alanlarını yerinde görme imkanı buluyor.

Görüntü Dökümü

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- Halfeti\'ye gelen öğrenciler

- Öğrencilerin tekneye binmesi

- Öğrencilerin halay çekmesi ve gezmeleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 305 MB