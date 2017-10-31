DHA YURT BÜLTENİ-13

Zonguldak\'taki heyelan yolu çökertti

ZONGULDAK\'ta, bir mahalledeki yolun altındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yolun bir bölümü çökerken, bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.

Heyelan, bugün saat 10.00 sıralarında, Rat Mahallesi İkinci Durak mevkisinde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Yol, güvenlik önlemleri alınarak, ulaşıma kapatıldı. Heyelan nedeniyle bölgedeki elektrik direkleri de zarar gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Heyelan alanı

-Çöken yol

-Belediye ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

Süre: (1.44) Boyut: (157 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Okulda \'Müdürünüzden memnun musunuz?\' oylaması

ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, Alparslan Ortaokulu Müdürü Kadir Murat Daye, öğrenciler arasında yapılan okul başkanlığı seçiminde kendisi için de sandık kurdurdu. Öğrencilere, \'Müdürünüzden memnun musunuz?\' diye sorulan sandıktan 351 \'evet\', \'61\' hayır oyu çıktı.

Alparslan Ortaokulu\'nda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için okul başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimi 8\'inci sınıf öğrencisi Furkan Gülsever kazandı. Okul müdürü Daye, başkanlık seçimleri sırasında, bir sandık da kendisi için koydurarak, öğrencilere \'Müdürünüzden memnun musunuz?\' diye sordu. Öğretmen, öğrenci ve personelden oluşan toplam 412 kişinin oy kullandığı sandıktan 351 \'evet\', 61 \'hayır\' ve 7 geçersiz oy çıktı. Daye, asıl amacının öğrencilerin, eğitimleri için yapılan çalışmaları beğenip, beğenmediklerini görmek olduğunu söyledi. Çocukların bu sayede bir kişiyi değerlendirme olanağı bulduğunu, bunun da eğitimlerine katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Daye, şöyle konuştu: \"\'Evet\' çıkması bizi sevindirdi. Bundan sonra işimize daha da sıkı sarılacağız. Bir şeyler yapılınca, bunun karşılığını alıyorsunuz. Sonuçtan mutluyum. Kendine güvenen idareci arkadaşlar, bunu yapsınlar. Bundan korkulacak bir şey yok. Çocuklar, doğru değerlendirmeyi yapacaklardır. Nasıl ülkemizde siyasetçiler, seçimle büyük makamlara geliyorsa idareciler de bu şekilde kendilerini değerlendirebilir. Bu, veliler üzerinde de yapılabilir. Bu, motive eder ve herkes işine daha da sahip çıkar.\" Öğrenciler ise okul müdürünü sandıkta değerlendirme imkanı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin oy kullanması

-Okuldan detaylar

-Okul Müdürü Murat Daye ile röportaj

-Okul Aile Birliği Üyeleri ile röportaj

-Öğrencilerle röportaj

Süre: (4:47) Boyut: (512 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Karabük\'te, \'Kediye neden ekmek vermedin?\' kavgası: 5 yaralı

KARABÜK\'te iki kadının, parktaki dönercide yemek yiyen lise öğrencisine kediye ekmek vermediği gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Okul yöneticilerinin de dahil olduğu tartışmada kadınlardan Melek Aydemir\'in oğlu Furkan Aydemir, 2 öğrenci ile okul müdürü ve 2 müdür yardımcısını darp etti.

Olay, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan Cumhuriyet Parkı\'nda meydana geldi. Melek Aydemir ve Fatma Kızgınçelik, öğle tatilinde parktaki dönercide yemek yiyen öğrencilerden Özlem Akbaş\'a, iddiaya göre kediye ekmek vermediği için tepki gösterince tartışma çıktı. Öğrencilerin durumu bildirdiği okul müdürü ve müdür yardımcıları ile Melek Aydemir\'in haber verdiği oğlu Furkan Aydemir de gelince tartışma büyüdü. Furkan Aydemir, okul idarecilerine yumrukla saldırdı, kendisini engellemeye çalışanlara da vurdu.

Kavgada okul müdürü Ayşe Acar, müdür yardımcıları Zafer Yılmaz ve Salih Şen ile öğrencilerden Özlem Akbaş ve Mustafa Baki Bardak, aldıkları darbelerle hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavilerinin ardından aldıkları doktor raporuyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince karakola götürülen Melek Aydemir, Fatma Kızgınçelik ve Furkan Aydemir, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

EĞİTİM BİR SEN\'DEN TEPKİ

Eğitim Bir Sen Karabük Şube Başkanı ve Memur Sen İl Başkanı Zeki Öz, okulun önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Saldırının sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirten Öz şunları söyledi: \"Bizler, öğretmenler ve okul yöneticileri olarak güvenli bir okul ve okul çevresi oluşturmak ve öğrencilerin şiddet ortamından uzak tutulmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Hal böyle iken belli bir yaşa gelmiş ve belli bir eğitim seviyesine ulaşmış insanlar tarafından öğrencilere ve öğretmenlere fiili şiddet dahil küfür, hakaret, tahkir ve iftira içeren saldırıları asla kabul etmiyoruz. Öğle arasında okul bahçesinin yanında yer alan parka yemek yemek için giden öğrencilerimizden birisi, güya kediye ekmek vermediği gerekçesi ile sözlü saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sırasında okul müdürü yaralanmış ve 5 gün süreyle iş göremezlik raporu almıştır. Okul müdür yardımcıları Zafer Yılmaz, Salih Şen ve öğrenciler de darp edilmiştir. Eğitim seviyesinin üst düzeyde olduğu ilimizin bu tür hadiselerle gündeme gelmesi üzüntü vericidir.\"

Görüntü dökümü:

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-Saldırı anı(Cep telefonu görüntüsü)

-Okul ve parktan detay görüntü

-Eğitim Bir Sen Karabük şube Başkanı ve Memur Sen il Başkanı Zeki Öz\'ün basın açıklaması

Süre:(04.23) Boyutu:(140 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Şehit oğullarının hayalini gerçekleştirdiler

ÇORUM\'da, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in anne ve babası, oğullarının hayali olan \'kek evini\' açtıktan sonra mezarına gidip dua etti.

Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde 2016 yılı Temmuz ayında yol kontrolü yapan askerlere, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in adını yaşatmak amacıyla, ailesi \'Bekirim Kek Evi\'ni açtı. Albayrak Caddesi\'ndeki işyerinin açılışına MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Yavuz Ünlü, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sadık Demirkol, Başkan Yardımcısı Zeki Dilmen, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, şehit aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu\'nun okuduğu dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası anne ve baba şehidin mezarını ziyaret etti.

\'ONUN EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEY KEKTİ\'

Anne Pakize Deniz, şehit oğlunun mezarı başında yaptığı açıklamada, \"Oğlum geçen yıl şehit oldu. Belli bir dönem kendimizde olmadan yaşadık. Diğer çocuklarım için hayata tutundum. Bekir\'imin hayaliydi. \'Böyle bir işyeri açalım\' demişti. Onun en sevdiği şey kekti. Ben de dedim ki Kek Evi açayım. Oğlumun da en çok sevdiği şeyi yapmış olurum. Hamur işleriyle uğraşırken kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Öyle olmazsa kendinizi daha çok dinleyip daha çok üzülüyorsunuz. Gelmiyorlar ama onlar hep bizim yanımızdalar. Ben onu yanımda hissediyorum\" dedi.

\'O HEP BİZİMLE\'

\"Ben ve diğer şehit aileleri hepimiz onları yanımızda hissediyoruz\" diyen Pakize Deniz, şunları kaydetti: \"Biz burada diğer şehit aileleriyle bir aile olduk. Herkes dedi ki \'Böyle bir yer açarsan hepimiz sana destek veririz.\' Hepsi destek oldu ve ben o iş yerini açtım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Buradan kazanç beklemiyorum. Ben ailemle birlikte biraz daha ayakta kalabilmek için şehit aileleriyle orada buluşmak için kaliteli hizmet vermek için açtık. Oğlumun adı okullara verilsin istedik, birçok yere verilsin istedik. Henüz herhangi bir yere verilmediği için ben de en azından kendi işyerimde adını yaşatmak için tüm özlemimle, hasretimle, sevgimle \'Bekirim Kek Evi\' diye açtım orayı. Şehit ünvanını çeşitli sebeplerden dolayı koyamadık. İnşallah ben, babası, kardeşleri ve şehit aileleri ile hep birlikte uzun süre yaşatmış oluruz orayı. İşyerinin tavanına uçan güvercin fotoğrafı koydurduk. O bizim Bekir\'imiz. Elimizden uçup gitti ama hep bizim yanımızda olduğunu simgeliyor. Uçsa da yanımızda, sadece biz onu duyamıyoruz, göremiyoruz. O hep bizimle\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMIZIN İSİMLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ\'

Şehidin babası Emekli Astsubay Galip Deniz ise \"Şehit aileleri olarak çocuklarımızın isimlerinin ilelebet yaşatılmasını istiyoruz. \'Unutmadık, unutturmayacağız\' sloganının bizim çocuklarımıza da uygulanmasını ve bunun geleceğe taşınmasını istiyoruz. Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduk ama herhangi bir sonuç alamadık. İnşallah bu haberle biraz daha duyarlı davranılıp şehitlerimizin isimleri okullara, köprülere, kavşaklara, sokaklara ve caddelere bir an önce verilir. Bizim de bir nebze olsun acımız hafifler. En azından çocuklarımızın isimlerinin sokaklarda, caddelerde yaşatılıp unutturulmayacağını biliriz. Hayata belki çok daha farklı bakarız o zaman\" ifadelerini kullandı.



Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Minik Ece önce ağladı, sonra şiirini okudu

AMASYA’da bir Anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları programında ‘Bayrak’ şiirini okumak için sahneye çıkan nazar boncukları sınıfı öğrencisi 4 yaşındaki Ece Meryem Ekici, annesini görünce heyecanlandı. Ağlayarak sahneden inen minik öğrenci annesi, öğretmeni ve salondaki velilerden moral alkışı eşliğinde şiirini ağlayarak da olsa okudu.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle minik öğrencilere hazırlanan programda ‘Bayrak’ şiirini okumak için sahneye gelen ve annesini gördükten sonra şiirin başında ağlayarak sahneden inen nazar boncukları sınıfı öğrencisi 4 yaşındaki Ece Meryem Ekici, salonda bulunan öğrenci velilerini hem güldürdü, hem de duygulandırdı. Minik öğrenci daha sonra annesi ve öğretmeni tarafından ikna edilerek sahneye çıkarıldı. Şiiri ağlayarak başlayan minik kızı ağlayarak tamamladı ve sahneden yanında duran annesine sarıldı. Anaokulu öğrencileri Gökkuşağı, menekşeler, parlayan Yıldızlar, nazar boncukları, uçan balonlar, kelebekler ve meraklı kalpler sınıflarından oluşan 115 öğrenci eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. Yıldönümünü şiirler, marşlar ve çeşitli etkinliklerle kutladılar. Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 94. Yıldönümü nedeniyle bir anaokulu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Anaokulu 29 Ekim kutlamaları salondan detay

-Minik öğrenci sahneden şiiri annesiyle beraber okudu detay

-Minik öğrencilerin kutlamalar için hazırladığı etkinliklerden detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:56-BOYUT 233 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Niğde\'de Trafik Kurallarına Uyacağım Projesi

NİĞDE İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,\'Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum\' projesinin tanıtımını yaptı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası araçlar içinde meydana gelen ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, \"Ayrıca arka koltukta emniyet kemeri kullanmayan yolcuların yaralanma riskleri ön koltukta oturanlardan iki kat daha fazladır\" dedi. Emniyet kemeri kullanılmadığında, 30 kilometre hızla bile kaza yapıldığında, ağır yaralanma riskinin çok fazla olduğunu kaydeden Cebeloğlu, hızla bir çarpmada ise 4. kattan düşmeyle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, \"Emniyet kemeri kullanımı, bu olumsuz etkileri asgariye indirmekte son derece önemli bir role sahiptir\" diye konuştu. Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesinde öncelikle araç kullanırken emniyet kemeri kullanmak ve motosiklet kullanırken kask takmak konularında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine titizlik gösterdiklerine değinen Cebeloğlu, trafikle ilgili sloganların bulunduğu afişlerin halkımıza dağıtımını sağladıklarını, şehrimizdeki tanınmış kişilerden ve vatandaşlarımızdan alınan emniyet kemeri ve kaskla ilgili fotoğrafların billboardlarda ve raketlerde yayınlandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen broşürlerin zaman zaman stantlar açılarak vatandaşlara duyurulması kararlılığında olduklarına işaret eden Cebeloğlu, ticari taşıt şoförleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, \"Okullara gidilerek öğrencilere eğitimler verilmesi gibi konular projemizin özünü oluşturmaktadır\" dedi. Basın açıklamasının ardından tüm sürücülere ve yol kullanıcılarına kazasız günler dileğinde bulunan Cebeloğlu, kent merkezinde ana arterlerde dolaşarak vatandaşlara Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesine ilişkin broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet müdürünün açıklaması

- Esnaflara broşür dağıtırken

- Sürücüleri uyarırken

- Detay görüntüleri

SÜRE:02\'33\" BOYUT:139 MB

Haber-Kamera:Ali KADI-NİĞDE, (DHA)

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Çanakkale Havalimanı\'nda tatbikat yapıldı

ÇANAKKALE Havalimanı\'nda geniş katılımlı uçak kaza kırım ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale Havalimanı\'nda düzenlenen tatbikata Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal (UMKE), Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti İl Müdürlüğü, Deniz Helikopter Grup Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencileri, Meteoroloji Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, THY, Çelebi Hava Servisi A.Ş\'den toplam 423 kişi katıldı.

Çanakkale Havalimanı\'nda senaryoya göre saat 11.16 sıralarında içinde 58 yolcu ve 5 mürettebatı bulunan 15479 sefer sayılı Konya-Çanakkale uçuşunu gerçekleştirilen Kızıl Air\'e ait TC-ORH tescilli yolcu uçağı, sağ motorunun alev alması sonucu kuleye acil durum sinyalinde bulundu. Acil durum sinyalinin ardından Çanakkale Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tam acil durum bekleme noktalarında hazır beklerken tatbikat gereği uçak düştü. Uçak kazasına ilk olarak Çanakkale Havalimanı ARFF ekipleri müdahale etti. Çanakkale Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler havalimanı içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından Çanakkale AFAD ve UMKE ekipleri senaryoya göre uçak enkazında fırlayan yaralıları bularak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra 112 ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Uçak kazasında hayatını kaybedenler ise morga taşındı. Tatbikat boyunca görev alan bütün kurumlar müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerinde son teknolojileri ve yöntemleri kullanarak başarılı bir tatbikata imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Havalimanındaki tatbikattan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)