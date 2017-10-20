DHA YURT  BÜLTENİ-13

Irak ordusu, Altınköprü\'yü ele geçirdi (EK)

PEŞMERGE YARBAY HAYATINI KAYBETTİ

Irak Ordusunun Haşdi Şabi güçleri el birlikte tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyon kapsamında bugün Altınköprü ilçesinde peşmerge ile çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada peşmerge yarbayı Gazi Dolemary\'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Dolemary\'in, Erbil\'in eski Asayiş müdürü olduğu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'nin oğlu Mensur Barzani\'ye bağlı Peşmerge 1\'inci Özel Kuvvet Komutanlığında görevli olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- FOTOĞRAF

Haber: Felat BOZARSLAN/ERBİL, (Kuzey Irak), (DHA)-

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Bozdağ: PKK’nın bu fotoğrafı, ABD’nin bugüne kadar söylediklerini tekzip etmektedir

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK ve PYD’nin Rakka’da terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini asmasıyla ilgili, “Ortaya çıkan fotoğraf sonuçları çok net bir şekilde Türkiye’nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu dünyaya açık bir şekilde ilan etmektedir. Öte yandan ortaya çıkan bu fotoğraf Amerika’nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedirö dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Sorgun İlçesinde düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin çok net bir şekilde Kuzey Irak’ta PYD ve YPG’nin PKK terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ifade ettiğini yineleyen Bozdağ şunları söyledi:

“Bir terör örgütüyle mücadele yapılırken bir başka terör örgütünün kullanılmasının dönemsel de olsa taktiksel de olsa çok büyük bir yanlışlık olduğunu her Amerikalı yetkili ile görüşmemizde vurguladık. Ve dünya kamuoyuna biz bunu açıkladık. PKK eşittir YPG’dir. YPG eşittir PYD’dir. Bunların hepsi PKK terör örgütünün parçalarıdır. Ve Amerikalı yetkililer bize şunu söylediler, ‘Biz orada SDG ile iş görüyoruz.’ Biz de biliyoruz ki SDG, PYD, YPG’nin farklı bir versiyonunda yer alan bir oluşum. Bugünkü SDG’nin içerisinde baktığınız zaman yer alan unsurların büyük bir kısmı PKK, PYD ve YPG’den oluşur. Biz bununu da defaatle söyledik. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz dedik. İşte Rakka’da bildiğiniz gibi DEAŞ terör örgütü çekildi. Ve onun çekildiği yerler ABD’nin desteklediği SDG diğer bir adıyla oradaki PKK, PYD, YPG unsurları şehre girdi. Ve şehrin meydanında da terörist başı Öcalan’ın posterlerini astıkları gibi terör örgütlerinin bez paçavralarını da oraya astılar. Çıkan fotoğraflar, sonuçlar çok net bir şekilde Türkiye’nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu dünyaya açık bir şekilde ilan etmektedir. Öte yandan ortaya çıkan bu fotoğraf Amerika’nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir. ‘Biz teröristlerle iş birliği yapmıyoruz. Oorda teröristler yok. Suriye demokratik güçleri var’ diyen Amerika’yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Bugün ortaya çıkan bu durum SDG’nin PKK, YPG, PYD olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile ABD ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarız ortaya çıkan bu gerçeklik Amerika’yı tekzip eden bu durum karşısında ABD bu güne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış işten döner. Terör örgütleri ile dayanışma içerisinde değil, Türkiye gibi büyük bir devletle büyük bir dayanışma içerisinde bölgedeki teröre karşı mücadele yürütme yolunu tercih eder.ö

MÜTFÜLERE NİKAH YETKİSİ VEREN DÜZENLEME

Bir gazetecinin “TBMM’de kabul edilen ve müftülere nikah yetkisini veren düzenleme için CHP Anayasa Mahkemesine gideceğini açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuzö şeklindeki soruya Bozdağ şu yanıtı verdi:

“CHP beni şaşırtmadı. Çünkü bildiğiniz gibi CHP Anaysa Mahkemesinin değişmez daimi, değiştirilmesi teklif edilemez bir abonesi. Ortaya çıkan fotoğraf bildik CHP’nin kendisin birkez daha tekrarlanmasından ibarettir. Nüfus kanununda yapılan değişiklikle nikah yetkisi ve görevi verilen kişiler arasında il ve ilçe müftülükleri de konuldu. Burada yapılan düzenleme ile verilen yetki resmi nikah kıyma yetkisidir. Yoksa dini nikahın resmi nikah yerine ikame edilmesi değildir. İlçe müftüleri veya il müftüleri nikah kıyarken belediye başkanı, belediye başkanlarının yetkilendirdiği memur veya muhtar, veya konsolos, nüfus müdürü veya hangi usule göre nikah kıyıyorsa aynı usule göre nikah kıyacaklardır. Ayrı bir nikah usulü, ayrı bir nikah şartı getirilmemektedir. Buda son derece önemli. Bu nikah sözlü bir nikah olmayacaktır. Yazılı bir nikah olacaktır. Kıyılan nikah daha sonra nüfus kütüklerine ilgilerin kayıt ve tescil edilecek. Böylelikle resmi nikahın hukuki sonuçları kadın ve erkek lehine doğrulması sağlanacaktır. Buda son derece önemli. Bu kayıt dışı evliliklerine önüne geçecektir. Kadınların aleyhine resmi nikahsız birlikteliğin oluşmasını önleyecek. Ve kadının hukukunu mağduriyetini önleyecek son derece önemli ve yerinde bir değişikliktir. Tabi burada ‘çocuk yaştaki evliliklerin önü açılacak’ falan şeklinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin söyledikleri yalanlar var. Bazı kadın dernekleri de bu konuda yalan söylüyorlar. Çünkü kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Birde defa çocuk yaştaki evliliklerin önünü açılması söz konusu değil. Çünkü evlenme yaşı medeni kanunda neyse, odur. Burada bir değişiklik yok. Evlenme yasaklarında bir değişiklik yok. Evlenme engellerinde ve şartların bir değişiklik yok. Dünkü hukuk neyse, bugünkü hukukta, yarınki hukukta aynı hukuktur.ö

Görüntü Dökümü

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-Karşılama

-Başbakan Yardımcı Bekir Bozdağ’ın konuşması

-Toplantı salonunda görüntü

Haber:Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat)(DHA)-

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KILIÇRDAROĞLU: SEÇİMLE GELEN BİRİNİN BU KADAR AĞIR YAPTIRIMLA KALMASI DOĞRU DEĞİLDİR (1)

\"ÇOLUK ÇOCUĞU YOK MU, DEMEYECEK Mİ NİYE İSTİFA ETTİN? ÇOCUĞUNA NASIL HESAP VERECEK? \"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın\'da muhtarlara seslendi. Kılıçdaroğlu, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin, \"Kavgaya değil huzura ihtiyacımız var. Hangi partiden olursak olalım. Neden bir araya gelip konuşamıyoruz? Birbirimize selam veremez hale geldik? Her şeyi ben biliyorum derseniz o ülkede demokrasinin dibine kibriti çakmış olursunuz. Doğru değil. Hükümet, vali, beni haksız yere görevden aldı, giderim hakkımı ararım. Bu adalet arayışını gösterir. Adalet istiyorum demektir. \'Haksız muameleyle karşı karşıya kaldım\' diyor. Siz \'hak dahi aramadan istifa edeceksiniz\' diyorsunuz. Çoluk çocuğu yok mu, demeyecek mi niye istifa ettin? \'Hırsızlığın, yolsuzluğun mu vardı?\' diyecek çocuğuna nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birisinin bu kadar ağır yaptırımla kalması doğru değildir. Seçim zamanı aday göstermezseniz seçime girmez mesele biter, öbür türlü yanlıştır. Kişiler açıkça suç tehdidi altında bırakılamazlar\" diye konuştu.

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

AYDIN/DHA

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HAFİF TİCARİ ARAÇTAN 43 BİN EURO\'NUN ÇALINMA ANI KAMERADA

GAZİANTEP\'te, terklik imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmad Şavak\'ın işyerinin önüne park ettiği hafif ticari araçtaki 43 bin Euro çalındı. İki şüphelinin çalıntı otomobille yaptıkları hırsızlık, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, öğleden sonra Burak Mahallesi\'ndeki Trikocular Sitesi\'nde meydana geldi. Terlik atölyesinde çalışan Ahmad Şavak, şirketin borçlarını ödemek için işyerine ait 27 L 0819 plakalı hafif ticari araçla Gazi Muhtar Paşa Buvları\'ndaki bir döviz bürosundan 43 bin Euro aldı. Poşetteki parayı ön koltuğa bırakan Şavak, evrak almak için yeniden atölyeye gitti. Evrakları aldıktan sonra döndüğünde hafif ticari aracın kapısının açık ve paranın yerinde olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kimlikleri henüz belirsiz 2 kişinin hafif ticari araçtaki 43 bin Euro\'yu çalması, triko atölyesinin güvenlik kamerı tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde Sunriyeli Şavak\'ın park ettiği araca yaklaşan otomobilden inen 1 kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açıp para poşetini aldığı görülüyor. Kamera görüntülerinden otomobilin plakasının 27 UZ olduğunu belirleyen polisler, yaptıkları incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğunu saptadı. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Ahmad Şavak\'ın konuşması

- Polisin incelemesi

- Hafif ticar araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

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ŞIRNAK VALİLİĞİ: GÖÇÜĞÜN OLDUĞU YERDEKİ FAALİYET KAÇAK



ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK\'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kömür ocağındaki göçük ile ilgili açıklama yapan Valilik, kazanın olduğu alanın her ne kadar ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi\'nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirildiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, \'Kazanın meydana geldiği sahanın kaçak olmadığı, Mayıs ayında ihaleye çıkarıldığı, ayrıca buradaki kömürlerin Türkiye Kömür İşletmeleri\'ne ait kantarlarda tartıldığı\' yönündeki habere ilişkin açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

\'SAHADAKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ 2013 YILINDA DURDURULDU\'

Hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) uhdesinde bulunan Şırnak ili dahilindeki madencilik faaliyetlerinin güvenlik zafiyetine neden olmadan, güvenlik bakımından sorumlu mülki idarenin kontrol ve denetimi altında yapılması, sahadaki kaçak üretimin önlenmesi, sahadan elde edilen gelirin bölge ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunması ve sahada güvenli madencilik yapılması maksadı ile 26 Mart 2002 tarihli rödovans sözleşmesi hükümleri kapsamında Şırnak Valiliği İl Özel İdaresine verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"Sahada üretim faaliyetleri devam ederken 2013 yılında Maden ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında üretim faaliyetleri hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem de Maden İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar durdurulmuştur. Ancak, aradan geçen üç yılı aşkın sürede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve sahada yeniden üretime başlanılması yönünde herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. Valiliğimiz tarafından sahada yeniden faaliyete başlanılacağına kanaat getirilmediğinden, sahanın bölge ve ülke menfaatlerine uygun bir şekilde ihale edilebilmesi için sözleşmenin tasfiye edilmesine TKİ ile karşılıklı olarak karar verilmiştir. Söz konusu saha TKİ tarafından, Nisan 2017’de yeniden ihale edilmiştir.\"

\'MİGEM İZNİ OLMADAN VALİLİK HİÇ BİR İŞLEME İZİN VERMEZ\'

Şırnak Valiliği açıklamasında ihaleyi kazanan firmalar ile 14 Nisan 2017 tarihi itibariyle sözleşme imzalandığı, TKİ’nin gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan konsorsiyum sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini alarak MİGEM’e başvuru yapmak zorunda olduğu hatırlatılarak, \"Bu başvurunun ardından MİGEM, gerekli incelemeler yaparak, uygun görürse önce çalışma izni verir. Bu sahada üretim yapabilmek için MİGEM izni gerekir. MİGEM izni olmadığı sürece Valiliğimiz, maden işletme süreçlerindeki hiçbir işleme izin vermez. İhaleyi kazanan firma, sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini sağlayacak bir proje hazırlamış, hazırlamış olduğu Proje TKİ Genel Müdürlüğü tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğünün onayına sunulmuştur\" denildi.

\'GÖÇÜĞÜN OLDUĞU YER KAÇAK ALAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR\'

Maden İşleri Genel Müdürlüğü\'nün 21 Eylül 2017 tarihinde makam oluru ile oluşturulan teknik elemanlarınca mahallinde tetkiki yapıldığı belirtilen Şırnak Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

\"Yapılan incelemede, \'İşletme Güvenliği açısından tehlikeli durumların devam ettiği, herhangi bir önlem alınmadığı, Sicil:16399 sayılı ruhsat sahasında üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, Daimi Nezaretçi kontrolünde projesine aykırı tehlikeli durumun giderilmesini yönelik faaliyetlerin (hazırlık, su tahliyesi, şev eğimi ve yüksekliğinin projeye uygun hale getirilmesi vb.) sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmamasına yönelik TKİ ve Valiliğimiz’e, MİGEM tarafından yazı yazılmıştır. Kazanın olduğu alan her ne kadar İR:2505 ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi’nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir.\"

\'19 SAHADA ÜRETİM YAPILMAKTA\'

Şırnak Valiliği açıklamasının sonunda ise, Şırnak İl Özel İdaresinin 4 noktada kantarları olduğu, bu dönemde söz konusu sahada üretim ve satış izni olmadığı için, ruhsatlı sahalarda üretilen kömürler dışında herhangi bir kömür tartımı yapılması söz konu olmadığı da belirtilerek, \"Ayrıca Valiliğimizce kaçak kömür üretim ve sevkiyatının engellenmesi için; üretime kapalı alanların giriş ve çıkışlarının fiziki engellerle kapatılmasının yanında, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili birimlerimizce de gerekli denetimler aralıksız olarak devam ettirilmektedir. Şırnak yöresinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 19 adet işletme ruhsatlı sahada üretimler yapılmakta, Şırnak- Cizre karayolu üzerinde değişik noktalarda kömür stokları bulunmaktadır\" denildi.

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GAZİPAŞA 8\'İNCİ ÇEKİRDEKSİZ NAR FESTİVALİ BAŞLADI

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde 8\'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali başladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen nar festivali, Cumhuriyet Meydanı\'ndan mehteran takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başladı. Kortej yürüyüşü, Atatürk Parkı\'ndaki festival alanında sona erdi. Çekirdeksiz Nar Festivali ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilçeye adının verilişinin 95\'inci yıl dönümü kutlamalarına, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından protokol üyeleri nar ve nar ürünlerinin bulunduğu stantları gezdi. Nardan yapılan pekmez, turşu, reçel başta olmak üzere ürünler ilgi odağı oldu. Üreticilerden Mustafa Gazioğlu nar kesme ve tanelerine ayırma hakkında festival alanına gelenlere uygulamalı bilgi verdi.

Festival hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Adil Çelik, çekirdeksiz narın sadece Gazipaşa\'da yetiştiğini söyledi. Bu yılki rekoltenin 4 bin ton olduğuna değinen Başkan Çelik, \"Gazipaşa\'ya özgü ürünümüzü Türkiye\'deki her pazara her bölgeye gönderemiyoruz. Üretimimiz çok yeterli değil\" dedi.

Festival kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler gram altınla ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehter takımı kortej yürüyüşü

- Şehir içi festival alanına geliş

- Halk oyun gösterisi

- Açılış kurdelesi kesimi

- Standların gezilmesi .

- Başkan Adil Çelik konuşma

- Narın kesimi

- Anlatımlı nar sıkma yarışması

- Genel detay görüntüler

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Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

