DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KORKUTELİ SAVCISI KÜÇÜKÖNER\'E MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRI

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı.Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner\'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya gönderildi. Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı\'nın \'izin\' talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı\'nın polis eşi Turgut Avcı\'nın, Savcı Küçüköner\'i vurduğu ortaya çıktı. Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı\'nın bir süredir izin almak istediği kaydedildi. Savcı Küçüköner\'in 2 yıldır Korkuteli\'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

5 YERİNDEN VURULMUŞ

Savcı Köçüköner\'in, kol, bacak ve göğüs bölgesine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis memuru Turgut Avcı ise olay sonrası meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner\'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, \"Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı\" dedi.

Görntü Dökümü

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-Yaralı savcının ambulans halikopterle Antalya ya getirilmesi

-Savcının ambulansa alınması

-Yaralı savcının ambulanstan indirilmesi

-Sedyeyle hastaneye götürülmesi

Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA

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2)FETÖ ŞÜPHELİLERİ YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN BÖYLE YAKALANDI

EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden FETÖ bağlantısı tespit edilen başbakanlık röportörleri, öğretmen ve \'İzmir emniyet imamı\' olduğu öne sürülen 1\'i kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Meriç nehrine civarında ellerinde botla Meriç nehrinden karşıya geçmeye çalışan aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu 12 Türk vatandaşı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde aralarında FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen öğretmen, başbakanlık röportörü ve \'İzmir emniyet imamı\' olduğu belirlendi. 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilen ve FETÖ bağlantıları nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.B.\'nin hakkında 2 mahkeme tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı olduğu ve \'İzmir emniyet imamı\' olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin adliyedeki soruşturmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin yakalanması fotoğrafı

-Jandarma aracının adliyeye gelişi

-Şüphelilerin çıkarılması

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi genel

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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(YENİDEN)

3)KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇAN NAZLI\'YI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMÜŞ

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, 2 gün önce taşındığı evinde bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık\'ın çocukları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 25 yaşındaki Sertan U. ve 17 yaşındaki Özkan U.\'nun, Bitlis\'te babalarının şiddetinden kaçıp sığınma evine yerleşen, sonra izini kaybettirmek için İstanbul\'a ve Devrek\'e taşınan annelerini, peşinden gidip öldürdükleri belirlendi. İki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Karşıyaka Mahallesi\'nde 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede meydana geldi. Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını yerleştirmediği evinde yaralı halde pencereye çıkıp yardım istedi. Komşularının haber vermesi ile gelen sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde bulduğu Nazlı Uyanık, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi saptanan Nazlı Uyanık, doktorların müdahasine rağmen kurtarılamadı.

ANKARA GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

Polis, cinayetle ilgili olay yerinden beyaz kamyonetle kaçan 2 kişinin peşine düştü. Kamyonet Devrek çıkışında terk edilmiş bulundu. Ankara\'ya giden yolcu otobüsüne bindikleri belirlenen şüpheliler, TEM\'in Ankara girişinde otobüsün durdurulmasıyla yakaladı. Şüphelilerin, Nazlı Uyanık\'ın oğulları Sertan ve Özkan U. olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Nazlı Uyanık\'ın Bitlis\'te eşinin şiddet uygulaması nedeniyle devlete sığındığı ve kadın sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Uyanık\'ın, bir süre burada yaşadıktan sonra eşi ve çocuklarının peşini bırakmaması üzerine yaklaşık 1 ay önce İstanbul\'a gittiği belirlendi. Nazlı Uyanık\'ın, İstanbul\'da tanıştığı Zonguldak Devrekli M.S. adlı kadının, \"Bizim memlekete gidelim. Sana iş ve ev bulalım\" teklifini kabul ettiği ve 1 hafta önce Devrek\'e gelerek bu kadının ağabeyiyle tanıştığı tespit edildi. Devrek\'te önce aynı mahallede başka bir ev kiralayan Nazlı Uyanık\'ın, su aboneliği işlemini yaptıramaması nedeniyle ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve aynı mahallede cinayetin işlendiği evi kiraladığı saptandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sertan ve Özkan U. kardeşlerin dün annelerinin izini bularak Devrek\'e geldiği ve telefonla ulaşarak konuşmak için evine gittikleri, bu sırada tartışma çıktığı ve Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak öldürdükleri belirlendi. Şüpheli kardeşlerden Sertan U.\'nun, polise verdiği ilk ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, kardeşinin suçunun olmadığını söylediği öğrenildi.

ADLİYE\'YE SEVK EDİLDİLER

Sertan U. ve Özkan U.\'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Devrek Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkışta gazetecilerin \"Cinayeti neden işlediniz?\" sorusunu yanıtsız bıraktı. Şüpheliler, Devrek Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-İlçe emniyet müdürlüğü

-Şüphelilerin çıkarılması

-Sağlık kontrolü

-Devrek adliyesi detay

Süre: (2.11) Boyut: (147 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI

ŞANLIURFA\'da, Gülmezyüz ile Sarıtaş aileleri arasında, borç-alacak nedeniyle 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Hacı Eyyüpler Mahallesi\'nde oturan Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında borç-alacak yüzünden geçen ay kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz öldü. İki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri, Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında görüşmeye başladı. İki ailenin de olumlu yanıt vermesinin ardından yemek düzenlendi. Duaların edildiği törende iki aile fertleri tokalaşarak birbiriyle barıştı ve birlikte yemek yedi.

Görüntü Dökümü:

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- Barış yemeğine katılanlar

- Her iki aile büyüklerinin tokalaşması

- Duaların okunması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB

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5)NİZİP’TE HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile, barıştırıldı.

Nizip\'in Belkıs Mahallesi’nde 3 ay önce Sırtlan ve Kaplan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Fırat Mahallesi Muhtarı Mahmut Güler, çalışma başlattı. Akdoğan ve Güler\'in arabuluculuğu ile iki aile de husumeti sonlandırıp barışmaya karar verdi.

Barış kararının ardından bugün bir düğün salonunda tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de katıldığı törende iki aile fertleri birbiriyle tokalaştı ve husumeti sonlandırdıklarını duyurdu. Törende konuşan Fatma Şahin, husumetin son bulması için aracılık edenlere ve duyarlı davranan ailelere teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ise barışmayı kabul eden Sırtlan ve Kaplan ailesi fertlerini kutladı. Nizip Müftüsü Osman Şekerci\'nin dua ettirdiği törende, iki aile fertleri daha sonra birlikte yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Şahin\'in gelişi

- Husumetli ailerin birbirleriyle tokalaşması

- Konuşmaların yapılması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

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6)BODRUM\'DAKİ 10 EKİM ANMASI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, iki yıl önce Ankara\'da yapılması planlanan miting öncesi Gar Kavşağı\'nda düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenleri andı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Bodrum\'un Ortakent Mahallesi\'ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nde, Ankara Garı\'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015\'teki bombalı saldırının ikinci yıldönümünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, TMMOB üyesi odaların temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını TMMOB Bodrum İKK Sekreteri Şahabettin Doğan okudu. Doğan, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, \"Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi, yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklamasına katılanlardan görüntü

- Açıklamayı okuyan TMMOB Bodrum İKK sekreteri Şahabettin Doğan\'dan görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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7)TELEFON HIRSIZI YAKALANDI

İZMİT\'te, telefon mağazasından 1 dakikada 60 bin TL değerinde 23 telefon çalan 4 hırsızdan 1\'i yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumartesi günü İzmit\'te bulunan bir telefon mağazasının camlarını kırarak içeri giren yüzü maskeli hırsızlar, 1 dakika içerisinde 60 bin TL değerinde 23 cep telefonu çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarından hırsızların geldiği aracı tespit etti. Yapılan incelemede aracın İstanbul\'dan kiralandığı belirlendi. Aracı takibe alan ekipler İstanbul’da düzenledikleri operasyonla 19 yaşındaki B.K\'yı yakaladı. Araçta, iş yerinden çalınan telefonlardan bir kısmı bulundu. B.K\'nın hırsızlıktan 16 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. B.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayına karışan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri, telefonları çalmaları

Adliyeye sevk

(Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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8)ENGELLİ GENÇ, KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

ADIYAMAN\'da, zihinsel engelli İbrahim A., kız kardeşi Zeynep A.\'yı bıçakla boğazından yaraladı.

Olay, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Zeynep ile zihinsel engelli kardeşi İbrahim A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen İbrahim A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız kardeşini boğazından yaraladı. Yaralanan Zeynep A., çığlıkları duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen İbrahim A., gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve yaralanan kız

- Sağlık görevlileri

- Ağabeyin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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