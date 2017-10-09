DHA YURT BÜLTENİ-13

Anamur’da korkutan yangın

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde çıkan yangın çevreye korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kalas yığınının hemen yanında kaynatılan reçel kazanının altından kıvılcım sıçraması ile çıkan yangın bir anda büyüdü. Haber verilmesi ile kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliği alarak müdahalede bulundu.

45 yaşındaki Halis Tefek’e ait evin hemen yanında bulunan kalasların içerisinde bir mutfak tüpünün olduğu fark eden itfaiye görevlileri patlamamış olan tüpün soğumasını sağladı. Tazyikli su ile soğutulan tüp yine itfaiye görevlileri tarafından yangın alanından uzaklaştırıldı.

Ev sahibi Halis Petek, yangının kendisine sonradan haber verildiğini ve çıkış nedeni hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan kalaslar söndürülürken

- Tüpün fark edilmesi ve etraftan tüp var sesleri

- Tüp soğutulurken

- Genel ve detaylar

- Röportajlar

SÜRE:02\'00\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Tıp öğrencisi Bilge, fakülte çatısından ölüme atladı



AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Özlü, okuduğu fakültenin çatısına çıkarak yaklaşık 25 metreden kendisini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Özlü, kurtarılamadı.

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Bilge Özlü, bugün saat 14.00\'te, ADÜ Tıp Fakültesi binasının çatısına çıkıp, yaklaşık 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özlü, olay yerine sevk edilen ambulansla, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilge Özlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-

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Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde sahte altın bozdurmaya çalışan kadın, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya saat 14.00 sıralarına gelen 21 yaşındaki Umahan T., elindeki altın kolyeleri bozdurmak istediğini söyledi. Umahan T.\'nin daha önce de başka kuyumcuda sahte altın bozdurduğunun tespit edilmesi ve kuyumcuların birbirine haber vermesi üzerine kadının eşkalinden şüphelenen kuyumcu E.T., takıları kontrol etti. Gerçeğinin piyasadaki karşılığı yaklaşık 900 TL olan altınların sahte olduğunu belirleyen E.T., Umahan T.\'ye fark ettirmeden polise haber verdi.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umahan T.\'yi kuyumcuda gözaltına aldı. Kadının olaydan yarım saat önce de farklı mahalledeki başka kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı. Umahan T. polis aracına bindirilirken ağlamaya başladı ve kendisini çeken gazetecilere hakaret etti. Emniyetteki işlemleri süren Umahan T., kuyumcuya geliş anı ve polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli Umahan T.\'nin kuyumcudan polisle çıkarılırken görüntüsü

- Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

