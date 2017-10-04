DHA YURT BÜLTENİ-13

Afyonkarahisar\'a şehit ateşi düştü

BABA VE ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın acı haberini vermek için Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özen, İkmal ve Garnizon Komutanlığı\'nda görevli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer baba evine geldi. Heyet eve geldiğinde köy dışında olan baba Bekir Kılınç, bir süre sonra geldi. Kalabalığı görünce şaşıran Bekir Kılınç\'a acı haber verildi. Evin önüne getirilen sandalyeye oturan baba Kılınç, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Özen, Albay Sağdıç ve Dernek Başkanı Kumartaşlı, babanın yanına oturarak teselli etmeye çalıştı. Albay Sağdıç babanın omzuna elini koyarak teselli etmeye çalıştı. Anne Adile Kılınç da evin dışında oturduğu sandalyede gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aileye haber verilmesi

-şehit evine Türk bayrağı asılması

-Şehit babasının ağlaması

-şehit evinde bulunan kalabalık

Haber: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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Kapıkule\'de 5 kilometre TIR kuyruğu

EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR\'lar, TIR parkı dışında 5 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR araçlarının Kapıkule Sınır Kapısı\'nda oluşturduğu yoğunluk ve kuyruk hafta içi günlerine de sarktı. Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar girdiği 300 araçlı TIR parkının dışında yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmadığından yakınırken, özellikle Bulgaristan tarafının gümrük işlemlerini yavaş yapmalarının kuyrukları arttırdığını söyledi.

MAZOT KOTASI, 550 LİTREDEN 900\'E ÇIKTI

Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Erdil Babhçekapılı, Almanya\'ya yük taşıdığını ve dün sıraya girdiğini ifade ederek, \"Dünden beri kuyrukta bekliyoruz. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer yok. Normalde sadece termokinli araçlar yani soğutmalı araçların geçişi serbest ama kuru gıda taşıyanlarda sollayıp geçiyor. Kimse ilgilenmediği için adaletsiz bir bekleyiş oluyor. Bize kimse bir şey demiyor sadece yoğunluk var diyorlar\" şeklinde konuştu. Kapıkule gümrüğünden çıkış yapacak ihracat yüklü TIR\'ların 550 litre olan kotasının 900\'e yükseldiğini ifade eden TIR sürücüsü Yılmaz Bin ise \"TIR\'lar giriş-çıkışta gümrükten mazot alıyorlar. Giren TIR araçları 550 litre bir defada, çıkış yapan TIR\'ların kotası ise 900 litreye yükseltildi. Bu nedenle giren araçların çıkışları çok uzun sürüyor. Bizlerde kuyrukta sıranın bize gelmesini bekliyoruz\" dedi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 1 haftada sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye 4 bin 692 TIR giriş yaparken, 5 bin 13 aracında çıkış işlemi yapıldı. Kapıkule\'nin yanı sıra Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise son 7 günde 2 bin 445 TIR aracı giriş yaparken, 2 bin 152 araçta çıkış yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Sırada bekleyen TIR\'lar

-Araç sürücüleri

-Yılmaz Bin ile röp.

-Erdil Bahçekapılı röp.

-Kapıkule

-Giriş-çıkış yapan TIR\'lar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Meme kanserinde farkındalık için yürüdüler

ANTALYA\'da, meme kanserine karşı \'Korkma Farkında Ol\' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Antalyaspor ve Memorial Antalya Hastaneleri işbirliğiyle düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı\'nda başladı.

\'Korkma Farkında Ol\' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, AGC Başkanı Mevlüt Yeni\'nin yanı sıra Pembe Chevrolet Grubu, dünyada 1 milyondan fazla üyeye sahip motosiklet tutkunlarının oluşturduğu HOG grubu ile Meme Kanseri Antalya Psikososyal Destek Grubu olan Pembe Athenalar destek verdi. Yürüyüş boyunca Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı marşlarıyla gruba eşlik etti. Yürüyüşe Antalya\'da yaşayan yerleşik yabancı kadınlar da katıldı.

KADINLAR PEMPE TİŞÖRTLE YÜRÜDÜ

Tarihi Saat Kulesi önünden geçerek Atatürk Caddesi\'nden Karaalioğlu Parkı\'na ulaşan kadınlı erkekli gruba, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Ellerinde \'Kendi kendine meme muayenesi yapıyor musun\', \'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır\', \'Korkma farkında ol, geç kalma\', \'Meme farkındalığı için ayna karşısında 5 dakika\' yazılı döviz taşıyan kadınlar, giydikleri pembe tişört ve fularlarıyla yürüdü. Motosiklet grubu yürüyüşe grubun önünde seyrederek eşlik etti. Yürüyüşe pembe otomobiliyle katılan bir kişi de aracıyla kadınlara eskortluk yaptı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, \"Meme kanserini ne kadar erken dönemde teşhis edersen hastalarımızın kurtulma ihtimali o kadar fazla. Ağır tedavi görme ihtimalleri de o kadar az. Dolayısıyla yaşam kalitelerini bozmadan yaşama döndürebiliyoruz. Meme kanseri erken tanı olması yönünden farkındalığı çok önemli buluyoruz. Biz de iyileşmiş hastalarımız, hasta yakınlarımız, tedavisi sürenler ve Antalya halkı ile birlikte farkındalık yürüyüşü yapıyoruz\" dedi. Meme kanserine erkeklerin yakalanma oranının yüzde 1\'den daha az olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özdoğan, erkeklere memelerinde bir kitle fark ettiklerinde doktora gitmelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Yürüyüşe üzerinde \'Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma\' yazan pembe renkli tişörtle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de \"Biz şehrimizin sağlıklı olmasını, insanımızın sağlıklı olmasıyla ilişkilendiriyoruz. Kanser bugün yüzde 25 oranında sağlığımızı tehdit eder noktada. Kanserde tedaviden önce erken teşhis önem arz ediyor. Erken teşhis tedavi merkezleri çok önemli. Büyükşehir olarak mamografi cihazlarının bulunduğu merkezlerde ücretsiz hizmet veren yerler bulunduruyoruz\" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bırakarak etkinliği sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınların ellerinde dövizlerle görüntüsü

-RÖP 1: Prof. Dr. Mustafa Özdoğan

-RÖP 2: Menderes Türel ( Belediye Başkanı )

-Yürüyüşten detay görüntüler

599 mb --05.21

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Akademisyenler piknikçilerin çöplerini topladı

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, çevreye duyarlı bir vatandaşın başlattığı Atatürk Barajı kenarındaki piknik yerinde her gün çöp toplamasına Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu akademisyenleri de katıldı.

Her sabah Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı kenarına giderek piknikçilerin bir gün önce bıraktıkları çöpleri toplayan Kahtalı esnaf Mehmet Çoban’ın yardımına bu sabah akademisyenler koştu. Baraj kenarına gelen akademisyenler, Çoban’ın yanında getirdiği eldivenleri takarak piknikçilerin bir bıraktıkları çöpleri topladı. Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, Mehmet Çoban\'ın duyarlılığına destek olduklarını belirterek, \"Bu uygulamadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. İfade edildiği gibi bizler de toplumun bu anlamda daha duyarlı olmasını arzu ediyoruz\" dedi.

Her sabah baraj kıyısında çöpleri toplayan Mehmet Çoban ise amacının toplumsal duyarlılık oluşmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akademisyenlerin toplanması

- Akademisyenlerin çöp toplaması

- Yapılan ropörtajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 550 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,(DHA)

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE\'de çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne\'nin Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan kadın kuaföründeki çalışanlar tarafından yaklaşık 1 aydır beslenen sokak kedisi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin bir türlü ağaçtan inmemesi üzerine kuaför çalışanlarından Şenay Yıldıztepe, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta kalan kediye merdiven uzatıp kurtardı. Ürken kediye Şenay Yıldıztepe, su vererek rahatlatmaya çalıştı. Sokakta yaşayan kediyi yaklaşık 1 aydır, beslediklerini belirten Yıldıztepe, sabah işe geldiklerinde kediyi bulamadıklarını, bir süre sonra da kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark ettiklerini söyledi. Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür eden Yıldıztepe, kediyi sahipleneceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Ağaca merdiven uzatılması

-Kedinin kurtarılması

-Kedinin Yıldıztepe\'ye teslimi

-Detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE, (DHA)