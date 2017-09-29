DHA YURT BÜLTENİ-13

Samsun\'a şehit ateşi düştü/EK



ŞEHİT, ÖMER HALİSDEMİR İLE SİLAH ARKADAŞIYDI

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı. Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, \"İkisi de özel kuvvetlerde aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa\'nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir\'in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS VE AKAR OPERASYONLARINDA DA BULUNDU

Arif Acar, Şehit uzman çavuş Yahya Acar\'ın, Haziran 2014\'te terör örgütü DEAŞ\'ın rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın kurtarılması için Akıncılar Üssü\'ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

Haber:SAMSUN,(DHA)

=========================================

Nazilli\'yi üzen Asteğmen, son yolculuğuna uğurlandı

VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'nde kalp krizinden ölen Asteğmen 26 yaşındaki Emin Acun, memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde törenle toprağa verildi.

Görevli olduğu Van\'ın Gürpınar İlçesi\'nde dün (perşembe) kalp krizinden yaşamını yitiren Asteğmen Emin Acun\'un cenazesi, Nazilli\'ye getirilerek devlet hastanesi morguna kondu. Bugün morgdan alınan Acun\'un cenazesi, tören kıtası eşliğinde Yeni Mahallede bulunan baba evinin önüne getirildi. Kuran\'dan dualar okundu, helallik alındı. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. Asteğmen Emin Acun\'un cenazesi, daha sonra Yeni Bahar camisine getirildi. İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cemaatten de helallik alındı. Ardından Asteğmen Emin Acun, Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamlığı\'na vekalet eden Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem ve Abdurrahman Öz, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, 11. Komando Piyade Tugayı Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Garnizon Komutanı Yüzbaşı Samet Demet, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Emin Acun\'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Acun\'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan babası Ertan Acun, annesi Yasemin Acun ile kardeşi Ekrem Acun ve akrabaları, cenaze öncesi ve sonrası uzun süre taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Baba ocağı önünde, yakınları gözyaşı dökerken

- Baba ocağından alınarak askerlerin omuzları üzerinde Yeni Bahar Camisine getirilmesi

- Yakınları camide tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi

- Camiden görüntü

- Protokolde görüntü

- İl Müftüsü Ömer Kocaoğul cenaze namazına katılanlardan helallik istedi.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

============================================

Erbil Uluslararası Havalimanı\'ndan son uçuşlar yapıldı

IRAK Kürt bölgesel Yönetiminin merkezi olan Erbil\'in uluslararası havalimanında bugün son seferler yapıldı. Havalimanı Müdürü Telar Faik, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler\'e ait uçuşlar dışında tüm uluslararası ucuşların bugün saat 18.00\'dan itibaren askıya alınacağını açıkladı.

Irak Parlamentosu\'nun, bağımsızlık referandumuna yönelik yaptırımlar çerçevesinde, Kürt bölgesine yapılacak olan sivil uçuşların durdurulması kararı üzerine Erbil\'de bugün son uçuşlar gerçekleştirildi. Erbil Uluslararası Havalimanı\'ndan bugün aralarında Türk Hava Yolları\'nın İstanbul seferinin de bulunuduğu son seferler yapıldı. Havalimanı\'nın sivil uçuşlara kapatılması kararının ardından, terminalde yoğunluk gözlenmezken, çok sayıda yabancı son uçuşlar ile Erbil\'den ayrıldı. Bugün saat 18.00\'dan itibaren Erbil Uluslararası Havalimanı\'nın yasak kapsamında sivil uçuşlara kapatılacağı öğrenilirken, seyahat eden yolcular ise duruma tepki gösterdi. Uçuşların yasaklanması ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, askeri, diplomatik ve Birlemiş Milletler\'e ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların bugün saat 18.00\'den sonra askıya alınacağını söyledi. Irak hükümetinin referandum sonrasında Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki havalimanlarının uluslararası seferlere kapatılması kararını eleştiren Faik, \"Bağdat hükümetinden sorunun çözülmesi konusunda şimdiye kadar herhangi bir heyet bizimle temas kurmadı. Bizimle bu konuda temas kurmalarını bekledik. Irak Sivil Havacılık Kurumu\'nun talimatıyla Erbil ve Süleymaniye\'deki uluslararası uçak seferleri saat 18.00\'den itibaren askıya alınacak. Bu karardan sadece Kürdistan bölgesi değil, tüm Irak zarar görecek. En kısa zamanda bu kararın iptal edilmesini istiyoruz. Erbil Uluslararası Havalimanı\'na sadece askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler\'e ait uçaklar sefer yapabilecek\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Havalimanı\'ndan görüntüler

-Yolculardan görüntü

-Bankolardan görüntü

-Yolcularla röportaj

-Havalimanı Müdürü\'nün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/ERBİL,(DHA)

===========================================

Başbakan Yardımcısı Işık: Barzani son oyunu göremedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kuzey Irak\'taki referandumda en büyük zararı halkın göreceğini belirterek, \"Sayın Mesut Barzani son oyunu göremedi, basiretli davranmadı ve şimdi en büyük zararı kendi halkı görecek\" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok\'un adı Kocaeli\'nin Kartepe İlçesi\'nde Kartepe Belediyesi\'nce yapılan spor tesislerine verildi. Kartepe Acısu Mahallesi\'nde 3 milyon liraya yapılan spor tesislerinin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, spor kompleksinin yapımında destekte bulunan Katarlı iş adamı Muhammed Al Kattan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık törende yaptığı konuşmada, Kuzey Irak\'ta yapılan referandumda en büyük zararı halkın göreceğini söyleyerek, \"Kuzey Irak\'taki şu son referandum bölgenin istikrarsızlaştırılması için atılmış yeni bir adımdır. Maalesef bu bölgeyi planlamak, bölgenin adeta böl-parçala-yönet, böl-parçala-yut taktiğiyle bölgenin yeniden şekillendirilmesini isteyen güç merkezlerine en büyük destek bölgedeki basiretsiz idarecilerden geliyor. Sayın Mesut Barzani son oyunu göremedi, basiretli davranmadı ve şimdi en büyük zararı kendi halkı görecek. En büyük zararı yüzyıllardır kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz Kuzey Irak\'taki halk görecek. Ama sadece o görmeyecek, bütün bölge bundan az veya çok etkilenecek\" dedi.

BİRLİĞİMİZ BERABERLİĞİMİZ BİZİM SİGORTAMIZDIR

Türkiye\'nin gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Işık, konuşmasına şöyle devam etti: \"Türkiye olarak biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İnşallah en az etkilenen biz oluruz. Ama Kuzey Irak\'taki kardeşlerimiz bundan etkilendiğinde yine bizim de canımız yanacak, biz de üzüleceğiz. Sebebi ne? bir takım siyasetçilerin basiretsizliği, feraset eksikliği ve maalesef ihtirası. Bölgede bunu kaçıncı defa yaşıyoruz. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, bölgedeki büyük sıkıntılar, Suriye\'nin geldiği durum bunların hepsi maalesef çoğu zaman bölgedeki idarecilerin basiretsizliğinin sonucu oluyor. Bu noktada özellikle Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutmak zorundayız. Böyle bir dönemde küçük meselelere takılıp büyük resmi kaybetmemeliyiz. Birliğimiz beraberliğimiz bizim sigortamızdır. Onun için Türkiye\'deki bütün siyasetçilerin sorumlu olması, bir milli politika etrafında kenetlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum\"

15 TEMMUZ SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİ

15 Temmuz\'un sıradan bir olay olmadığını belirten Işık, \"Biz sadece Abdullah Tayyip\'i değil, sadece Erol Olçok değil, 15 Temmuzun hiç bir şehidini unutturmamak zorundayız. 15 Temmuz sıradan bir olay değildi. 15 Temmuz üç beş tane Fetöcünün bir araya gelip darbe yapmak istediği sıradan vaka değildi. Zira Türkiye\'nin ilerleyişini durdurmak, Türkiye\'nin yükselişini kesmek Türkiye\'nin bölgesinde iddialı bir güç olmasının önüne geçmek için çok daha önceden planlanmış ve hayata geçirilmeye çalışılan projenin sadece bir parçasıydı. Gezi olaylarıyla başlayan süreç aslında bölgenin ve özellikle Türkiye\'nin yeniden dizayn edilmesini amaçlıyordu. Oradaki gençlerin ağaç hassasiyetini istismar eden, onu hükümeti düşürmek için bir bahane olarak kullanan ve arkasında bugün hangi güçlerin olduğu belli olan bir olaylar zincirinin ilk halkasıydı Gezi olayları. Arkasından 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde bulundular, arkasından Kobani\'yi bahane ederek Türkiye\'de Güneydoğu\'yu karıştırmaya çalıştılar, arkasından da bu hain 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs ettiler. Bu sadece Türkiye\'nin değil, bölgenin bir takım güç merkezlerinde planlanan şekilde yeni bir istikrarsızlık dönemi için atılan adımdı\" diye konuştu. Işık açılışı yapılan spor kompleksinde yaptığı incelemelerin ardından kaleye şut çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın konuşması

-Açılışı yapılan spor kompleksinden görüntü

-Fikri Işık\'ın şut çekmesi

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

==============================================

Güzeller havuz başında poz verdi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yarın (cumartesi) gerçekleşecek World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasına katılacak 21 ülkenin güzeli, havuz başındaki pozlarıyla nefes kesti.

Joly Tur ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen \'World Final Princess Of The Globe 017\'ye katılmak üzere Bodrum\'a gelen güzeller, Güvercinlik Mahallesi\'ndeki La Blanche İsland Otel\'de kampa girdi. 8 gündür kampta olan güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle basın mensuplarına poz verdi. Turistlerde çekimleri büyük ilgiyle izledi. Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Dominik Cumhuriyeti\'nden yarışmaya katılan 21 güzel, Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması\'na katılabilmek için boy gösterecek.

TÜRKİYE\'Yİ ECE DEMİR TEMSİL EDECEK

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde yarın akşam düzenlenecek yarışmada mütercim tercüman 24 yaşındaki Ezgi Büşra Demir, Türkiye\'yi temsil edecek. Demir, tercümanlıkla birlikte uzun süredir modellik de yaptığını belirterek, \"Bu yarışmaya bir şans eseri katıldım. Ama çok güzel yarışma ve harika bir organizasyon. Hepimiz yarın akşamki sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Güzellerden görüntü

- Fotoğraf çekimlerinden görüntü

- Ezgi Büşra Demir ile röp.

- Güzellerin havuz başı çekimlerinden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla), (DHA)