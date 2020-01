DHA YURT BÜLTENİ-13 

3 yaşındaki Güler, ilik nakli beklerken yaşamını yitirdi

BOLU\'da uygun ilik bulunması için Valilik tarafından kan bağışı kampanyası başlatılan lösemi hastası 3 yaşındaki Güler Gökmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaat işçisi Coşkun ve ev hanımı Fatma Gökmen çiftinin iki çocuklarından Güler Gökmen, yaklaşık 6 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Lösemi tanısı konulan Güler Gökmen, daha sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedavisine başlanan ve kemoterapi uygulanan Güler Gökmen\'e, hastalığı ilerlediği için ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Bolu Valiliği, geçen Haziran ayında Güler\'e uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Güler için 4 bin kişi kan verdi. Ancak uygun ilik bulunamadı. Güler Gökmen, dün Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen\'in cenazesi memleketi Çorum\'un İskilip İlçesi\'ndeki Akpınar Köyü\'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Sarıgül: Herkes siyasi düşüncesini bayrağımıza ve toprağımıza dokunmadan söylemesi lazım

İSTANBUL\'un Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, geldiği Diyarbakır\'da tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmada, herkesin siyasi düşüncesini, bayrak ve toprağa dokunmadan açıklayabilmesi gerektiğini belirterek, \"Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, asla ve asla tutuklanmasını doğru bulmuyorum. her vatandaş, siyasi görüşünü ve düşüncelerini, bayrağımıza ve toprağımıza dokunmadan görüşlerinin her noktasını söylemesi lazım. Görüşlerinden dolayı insanın baskı altına alınmasını, ceza görmesini demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değildir\" dedi.

Öğlen saatlerinde Diyarbakır\'a gelen Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler, merkez Sur İlçesi\'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tarihi İçkale ve Hazreti Süleyman Cami\'ini gezen Sarıgül, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Diyarbakırlılar ile uzun sohbetler eden Sarıgül, bazı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Sarıgül, MHP\'den ihraç edilen milletvekillerin kuracağı partiye katılacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Sarıgül, kendi çizgileri ve çalışmaları olduğunu, herkese başarılar dilediğini, böyle bir konunun gündeminde olmadığını belirterek, \"Bir siyaset adamının, \'ben adayım\' demesini hiçbir zaman doğru bulmam. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Bütün yurttaşlarımla, siyasi parti farkı gözetmeden temaslarımı sürdürüyorum. Benim nereye geleceğimin kararlarını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu verir. Ben Şişli\'de uzun süre siyaset yaptım. Her siyaset adamının anıldığı yerler vardır. Ben Şişli ile rahmetli Erbakan Konya ve Ecevit ise Zonguldak ile anılıyor. Şişlili yurttaşlarımı çok seviyorum. Bana uzun yıllar görev verdiler. Benim bundan sonra nereye gideceğimin kararını da önce Allah\'ım sonra da Şişlili yurttaşlarım verir\" dedi.

\"SİSTEM DEĞİŞMEDİKÇE SİYASETTE FAZLA BAŞARI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR\"

Siyasette başarının sağlanması için Türkiye\'de sistemin değişmesi gerektiğini savunan Sarıgül, şöyle konuştu:

\"Bu sistem değişmediği süre içerisinde siyasette çok fazla başarı elde etmek mümkün değildir. Önce siyasi partiler kanunu değişmesi lazım. Siyasi partiler kanunu değişip, adaletin önce partilere gelmesi lazım. Seçim ve siyasi partiler kanunu değişmediği süre içerisinde tam olarak demokrasi algısının oturması mümkün değildir. Özellikle bir siyasi partiye kaydolan üyelerin, o partinin ilçe başkanlıklara kaydı olması lazım. Seçim kurullarında da kayıtlarının olması gerekiyor. Seçim kurulu siyasi partiye üye olup, olumlu veya olmamasına karar vermesi lazım. Oysa şimdi ilçelere kayıtlar yapılıyor. İlçe başkanları da kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Önce Türkiye\'de demokrasinin kurum ve kurallarına yerleşmesi için demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partilerimizin yönetiminde söz ve karar sahibi olan siyasi partiler kanunu ve seçiminin sistemi mutlaka değişmelidir.\"

Tutuklu milletvekilleri konusunu da değerlendiren Sarıgül, siyasetçilerin, hangi siyasi partiye mensup olursa, olsun tutuklanmasını doğru bulmadığını anlatan Sarıgül, \"Herkes, her vatandaş, her siyasi, görüşlerini ve düşüncelerini bayrağımıza ve toprağımıza dokunmadan görüşlerinin her noktasını söylemesi lazım. Görüşlerini söylemesinden dolayı da hiçbir insanın baskı altına alınmasının, ceza görmesini, demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değildir\" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, İçkale gezisi sırasında düğün fotoğrafı çektiren çiftin yanına giderek mutluluklar dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Sarıgül, daha sonra alandan ayrıldı.

Şampiyona memleketinde coşkulu karşılama

YUNANİSTAN\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 85 kiloda Rus rakibi Evloev\'i 5-3 yenerek dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Dursun, memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı.

Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 85 kiloda dünya şampiyonluğunu kazanan Muhammed Furkan Dursun\'un memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ndeki karşılama törenine CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe girişinde karşılanan Muhammet Furkan Dursun, çok sayıda araç konvoyuyla ilçe turu attı. Ardından belediye binası önünde yapılan törende konuşan dünya şampiyonu güreşçi, Yunanistan\'da İstiklal Marşını bağırarak söylediğini belirterek, \"Kusura bakmayın Yunanistan\'da İstiklal Marşını bağırarak okuduğum için bugün sesim biraz kısıldı. Ben Havza doğumluyum burada güreşe başladım. Cafer Uzun hocamın sayesinde, buradan İstanbul\'a geçmemiz gerekiyordu. Orada güreş hayatıma devam ettim, çok şükür ki dünya şampiyonu oldum. Havzayı ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Farklı memleketlerde bayrağımızı göklere en tepeye çektiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı göklere çektikten sonra rakiplerimizin gözlerindeki hırsı görünce zaten insan çok mutlu oluyor. hepinize teşekkür ediriyorum beni karşıladığınız için, hepinizden Allah razı olsun\" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun\'a CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Spor Müdürü Cafer Uzun tarafından hediyeler takdim edildi.

Bolu\'da zincirleme kaza: 2 yaralı

BOLU\'da 2 otomobil ve bir TIR\'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Özkan yönetimindeki 14 KR 391 plakalı otomobil, Musa Erkmen\'in kullandığı 35 UA 143 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan Erkmen\'in otomobili, yol kenarında park halinde bulunan 38 HY 929 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada Musa Erkmen ve yanındaki arkadaşı Hüseyin Dinç yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

