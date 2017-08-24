DHA YURT BÜLTENİ-13

Fethiye\'de korkutan orman yangını

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Fethiye İlçesi Yanıklar Mahallesi\'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bugün saat 15.40 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ekiplerin yanısıra havadan 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, \"Yangına 2 tane uçak 4 tane helikopter, 12 tane arazöz 50 yangın işçimiz müdahale etti. Nihayet kontrol altına alabildik. 10 dönüm alan zarar gördü ama can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu anda bir bilgi yok. Jandarma ekiplerimiz onun araştırmasını yapacaklar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-Yangından görüntü,

-Ekiplerin karadan müdahalesinden görüntü,

-Havadan söndürme çalışmalarından görüntü.

Haber - Kamera: ERGÜN TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

=======================================

Anamur’da Atatürk büstüne çirkin saldırı



MERSİN’in Anamur İlçesi’nde Devlet Hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldıran kişi, hasar verdi. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı Y.S. adlı saldırgan gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ellinde sopa ile Devlet Hastanesi’ne gelen Y.S. bahçede bulunan ve kaidesinde ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözlerinin bulunduğu Atatürk’ün büstüne saldırdı. Saldırı nedeniyle büst baş kısmından kırıldı. Saldırgan Y.S.’nin büste zarar verdiğini gören hastane bahçesindeki vatandaşlar, tepki göstererek lbu kişiyi inç etmek istedi. Poliklinikte muayene olmak için sırasını bekleyen bir hasta yakını da sandalye ile Y.S.’ye vurarak engellemek istedi. Olay üzerine Y.S. polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülürken, yaşanlar Anamur’da büyük tepki gördü. Olayla ilgili oruşturma başlatılırken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Demirbaş, Atatürk büstüne yapılan çirkin saldırı yı kınadı. Demirbaş, \"Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Son günlerde, ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini gerek görsel gerekse yazılı basından içimiz sızlayarak izliyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Büstün fotoğrafı

Haber: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)

==========================================

Bakan Fakıbaba: Suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz (2)

\"FINDIKTA ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz fuar açılışının ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Fakıbaba ziyarette Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakan Fakıbaba\'ya Sivas\'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Basın mensuplarını fındık fiyatlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Fakıbaba, \"Biz fındık fiyatlarını saati saatine takip ediyoruz. Sadece bu Ahmet Fakıbaba\'nın vermiş olduğu bir karar değil. Bu bir ekip olayıdır. Ama zamanın da ve yerinde. Çünkü neydi, 420 bin 2016 rekoltesi vardı. Rekoltede doğrudur yükselme vardır. Böyle 7-8 liraya düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi. Bu bağlamda çiftçilerimizin mağdur duruma düşmemesi için biz geçen sene vermiş olduğumuz levant fındıkta 10 lira, Giresun\'da 10.5 lirayı verdik. Çünkü dünya rekoltesi 900 bin ton. Bizde artarken dünyada artmadı. Belirleyici ihraç edici ülke kimdir? Türkiye\'dir. Türkiye\'nin bunun hakkını vermesi gerekirdi\" dedi.

\"SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Borsanın açıkladığı fındık fiyatlarına soruşturma başlattıklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, \"Borsanın 8.5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk. Şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamsız, hiç bir dayanağı olmayan bir fiyat açıklaması, normal fiyat seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Allah\'ın izniyle üretici de mutlu olacaktır. Alan da mutlu olacaktır. Her iki tarafın da kazandığı ama üreticinin mağdur edilmediği, tekelleştirilmeyen bir ortamı kurmak Tarım Bakanı olarak bizim görevimizdi. Biz de bunu yaptık diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Bakanların Valimik ziyareti

-Bakan Fakıbaba\'nn fındık açıklaması

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

===========================================

Gıda mağazasında yangın çıkan yangın korkuttu

İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, toptan gıda mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Manavkuyu Mahallesi 613 Sokak üzerinde bulunan toptan gıda mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevre güvenliği alarak mağazanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Yangını görüntülemeye çalışan vatandaşları polis engellemekte güçlük çekti. Yangın sırasında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi. Ambulansta tedavi edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kimyasal ürünler yüzünden yangını kontrol altına almakta zorlanırken, çevre ilçelerden ekiplerde yangına müdahale etmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Yangından görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

===========================================

4\'üncü kez aynı kafeyi soydu

İZMİT\'te, aynı kafeye 4\'üncü kez giren hırsız kasada bulunan dizüstü bilgisayar, tablet ve paraları çaldı.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi\'nde Kocaeli Adliyesi\'nin yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Bir ay içerisinde 3 defa aynı kafeyi soyan hırsız dün gece hırsızlık yapmak için tekrar kafeye girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içeri giren hırsız oyun makinelerinde bulunan madeni paraları ve kasada bulunan dizüstü bilgisayar, tablet ve 250 lira parayı çaldı. Kafe işletmecisi Bahadır Özgürler güvenlik kamerası görüntülerini polise verirken, hırsızın yakalanmasını istedi. Bahadır Özgürler hırsızın bilgisayar, tablet ve paraları çaldıktan sonra mutfağa giderek kahve hazırlayıp içtiğini belirterek, \"Dört seferdir geliyor, tabletleri, yüklü miktarda paramızı çaldı. Rahat bir şekilde kahve içiyor, oyun makinelerinden kasaları boşaltıyor. Üç gün önce yine gelmişti, dün yine geldi. Kayıtlar var, kayıtları verdik. Şikayet ettik ama bir türlü yakalanamıyor. Yetkililerden bu konuyu en kısa zamanda çözmelerini istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kafeden görüntüler

-Kafe sahibi ile röp.

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=============================================

47 metrelik Liquid Sky denize indirildi

TÜRKİYE\'de yat üretiminde birinci sırada olan Antalya Serbest Bölge\'de (ASBAŞ) CMB Yachts tarafından yapılan 47 metre uzunluğundaki Liquid Sky adlı lüks yat törenle suya indirildi.

Antalya Serbest Bölge içinde lüks yat üretimi yapan Başaran Yatırım Holding bünyesindeki CMB Yachts tersanesinde üretilen 47 metre uzunluğundaki Liquid Sky adlı lüks yat, törenle denize indirildi. Törene Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, iç mimar eşi Beril Başaran ve arkadaşları katıldı. Sektör temsilcilerinin de yer aldığı suya indirme töreninde Beril Başaran elindeki şampanya şişesini yatın ön kısmında kırarak geleneği yerine getirdi. 15.5 milyon euroya ABD\'de yaşayan bir işadamına satılan yat, lüks bir villayı andırıyor. Liquid Sky\'ın üretiminin 1.5 yıl sürdüğünü ful kompozit yapısı olan motor yat olarak üretildiğini anlatan CMB Yachts Üretim Müdürü İrfan Başar, yatın özellikleri hakkında bilgi verdi. Liquid Sky\'ın 3 güverteden oluştuğunu, 9.5 metre eninde, 2.70 metre su çekimi özelliği olduğunu aktaran Başar, \"4 tane misafir kabini, 1 master kabin, 2 salon ve 9 personeli barındırabilecek yaşam alanı bulunuyor. Aynı zamanda üç güvertede üç farklı yaşam alanı mevcut\" dedi. Liquid Sky\'ı ABD\'de yaşayan bir işadamına sattıklarını söyleyen Hüseyin Başaran ise \"Yatı 15.5 milyon Euro karşılığında sattık. Avrupa\'nın en büyük kompozit teknesi. Teknemiz buradan Atina\'ya gidecek. Oradan da gemiye yüklenerek Miami\'ye ulaşacak. Sahibi orada kullanacak. Tersanemizde şu anda iki teknenin yapımı devam ediyor. Müşteri ile anlaşabilirsek 75 metre uzunluğunda bir projeye daha başlayacağız. Teknemizin içerisi tamamen müşterimizin isteklerine göre dekore edildi. İç dizaynın tamamı eşim Beril Başaran\'a ait\" diye konuştu. İç mimar Beril Başaran, \"Tüm teknelerimizin dizaynı bana ait. Tasarımların denize uygun dizayn edilmesi önemli. Bu tekneler bir yalı gibi. O nedenle içini dekore etmek zor olmuyor. Güncel malzemeler kullanıyoruz. Doğallığı ön plana çıkartıyoruz. İçerisi keten ve ahşap ağırlıklı. Güncel olmak tercihimiz. Bizim tersanemizin en büyük özelliği son aşamasında müşterisini buluyoruz. Son aşamada müşterinin zevkine göre son dokunuşları yapıyoruz. İçi bölümler ve dekorasyon bize ait\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Yatın görüntüsü

-RÖP 1: Hüseyin Başaran

-RÖP 2: Beril Başaran

-Şampanya şişesinin kırılıp yatın denize indirilmesi

-Detaylar

400 mb --03.35

Haber: İbrahim Laleli-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==================================================

İmece, HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı\'nda

AÇIK İnovasyon Derneği tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde Urla\'da HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı düzenlendi. Organizasyona Zorlu Holding, Atölye ve S360\'ın stratejik partnerliği ile hayata geçirilen Türkiye\'nin sosyal inovasyon platformu \'imece\' de kendisinden destek almaya hak kazanmış 4 ekip ile katıldı. 4 ekipten biri olan Senfoni grubunun 3-10 yaş grubundaki çocukları ve ailelerini hedefleyen ve mahallelerinde daha aktif olmalarını sağlayacak uygulama en çok beğenilen projeler arasında yer aldı.

Zorlu Holding, Atölye ve S360 her geçen gün artan ve gittikçe karmaşık hale gelen toplumsal sorunlara çözüm üretecek, farklı yetkinliklerden kurum ve bireylerin bir araya geldiği grupları destekleme üzere \'imece\' projesini başlattı. \'İmece\' geçtiğimiz şubat ayında hayata geçirildi. Nitelikli eğitim konusunu ilk çalışma konusu olarak belirleyen imece 200 başvuru aldı. Başvurular değerlendirildikten sonra 15 çalışma grubu oluşturuldu. Belirledikleri sorunlara ürettikleri çözümlerle 3 aylık ön kuluçka dönemine giren gruplar jüri karşısına çıktı. Seçilen 4 takım sosyal girişimlerini hayata geçirebilmek için 120 bin TL hibenin yanı sıra yoğun bir eğitim ve mentorluk desteğinin olduğu kuluçka dönemine geçti. İmece kuluçka dönemine geçmeye hak kazanan projeleriyle, Açık İnovasyon Derneği tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü\'nde düzenlenen HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı\'na katıldı.

SİLİKON VADİSİNDEN DÜNYAYA YAYILDI

\'İmece\' hakkında bilgi veren Atölye Kurucu Ortağı Kerem Alper, İmece\'yi kurgularken öncelikle sosyal girişimcilik konusunda dünyada neler yapıldığını incelediklerini anlattı. Sosyal girişimcilik konusunun Amerika\'da Silikon Vadisi\'nden başlayarak Avrupa\'ya ve Türkiye\'ye yayıldığını belirten Alper, \"Türkiye\'de bu konuda ne tip eksiklikler var diye araştırdıktan sonra imece projesini yarattık. Günümüz dünyasında bir birey bir problemi çözmek istediğinde buna nasıl bir çözüm getirebilir sorusunu sorduk. Destek mekanizmaları bu gençleri yeterince sorunlara eğilmeye yönlendirmiyor. Üniversitelerde buna yönelik derslerin müfredata girmemiş olmasından tutun da girişimci ve yatırımcıların üretilen çözüme değil finansal getiriye odaklanmasının yatıyor\" dedi. İmece\'nin nitelikli eğitim konusuna odaklandığı ilk 7 aylık sürecine 200 ekibin başvuruda bulunduğunu anlatan Alper, \"Katılımcılardan 15 ekip oluşturuldu. 3 aylık bir ön kuluçka sürecinden geçtiler. Üzerinde çalıştıkları sorunlara çözüm üretip prototip çıkardılar. Müşterilerinin karşısına çıkarak ciro elde ettiler. Bir jürinin karşısına çıkarak 4 proje kuluçka sürecine dahil oldu ve ciddi bir miktarda fon aldı. Amaç prototip ya da fikir aşamasından artık iş modelini oturtabilmiş ve ürün sunabilmiş yapılar oluşturmak\" diye konuştu.

İMECE\'DE İLK KULUÇKA DÖNEMİNE GİRMEYE HAK KAZANAN TAKIMLAR

İmece proje koordinatörü Duygu Kambur ise, \"Şuan nitelikli eğitim alanında çalışıyoruz, bir sonraki çalışmamız cinsiyet eşitliği bakış açısından kadınların sorunları olacak. Bu sürekli yeni temaları gündeme aldığımız bir yapı. Biz birleşmiş milletlerin belirlediği 17 küresel hedef doğrultusundaki temalara odaklanıyoruz. Bu organizasyona 4 proje takımımız ile katıldık. Takımlarımız, çocukların yaratıcılığını destekleyecek bir oyuncak projesi, öğretmenlerin derslerde ihtiyaç duydukları verilere ulaşmasını kolaylaştıracak bir platform, öğrencilerin benzer ilgi alanlarına sahip arkadaşlarıyla buluşmalarını sağlayacak bir platform ve ailelerin çocuklarıyla birlikte mahalle hayatını yaşamasını sağlayacak dijital platform projeleri üzerinde çalışıyor. Hepsi birbirinden değerli projeler. Ancak bir tanesi çok ilgi görüyor. Senfoni takımının şehir hayatında doğa ve deneyimden kopuk 3-10 yaş aralığındaki çocukların ve ailelerinin mahallerinde keşfedecekleri haritalar barındıran bir uygulama geliştirdiler. İlk olarak İstanbul\'un Kadıköy ilçesini seçtik. Şuan haritalar oluşturuluyor. Mahallelerde bulunan esnaflar, tarihi yerler gibi noktalar işleniyor. Örneğin siz bir yemeği yapmayı öğrenmek istiyorsanız, program size bir rota çıkartıyor ve onun belirlediği adreslere giderek etkileşimde bulunuyorsunuz. 15 Ekim\'den sonra uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruzö dedi.

İMECE TAKIMLARININ PROJELERİ

Hayal Gücü Merkezi takımı, öğrencilerin ortak ilgi alanlarına sahip akranlarıyla beraber sorup, keşfedip, üretmelerini sağlayacak, akranlarıyla buluşmasını kolaylaştıracak, sorma, keşfetme ve üretmeye imkân veren bir mobil uygulama geliştirmeyi hedefliyor. Minizma takımı, \"İlk ve ortaokulda görev yapan ve derslerinde etkileşimi artırmak isteyen genç öğretmenlerin erişmekte zorlandıkları kaynaklar daha erişilebilir kılmak için bir dijital platform üretmeyi amaçlıyor. Senfoni takımı ise kentli, doğa ve deneyimden kopuk 3-10 yaş arası çocukların ebeveynlerinde, oyun aracılığıyla çocukların gelişim ihtiyaçlarına yönelik nasıl bir farkındalık yaratırız sorusuyla yola çıktı. Ekip; interaktif, çocuk dostu haritalar içeren bir web sitesi ve mobil uygulaması ile aynı mahalledeki aileleri buluşturmayı hedefliyor. Toyi takımı ise içinde bulundukları durum nedeniyle yaratıcı materyallere ulaşamayan 6-12 yaş aralığındaki çocukların yaratıcılıklarını kullanarak dâhil olduğu, ucuz maliyetli, uzun kullanımlı ve ileri dönüşümü hedefleyen bir oyun kiti oluşturmaya odaklandı. Kit; üç boyutlu yazıcıda üretilen, bağlantı parçası ile çocukların etraflarını keşfetmelerini ve buldukları cisimleri hayal güçleri ile kendilerine ait oyuncaklara dönüştürmelerini sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Kerem Alper ile röp

- Duygu Kambur ile röp

- Kamptan görüntüler

- genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ -Kamera : Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)