DHA YURT BÜLTENİ-13

Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı



BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Batman merkezli Konya ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden 26\'sı gözaltına alındı.

Valilik tarafındn yapılan yazılı açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü\'nce vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devem edildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Konya ve Elazığ illeri ile beraber eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 25 Bylock kullanıcısı olan toplamda 35 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 9 firari şüpheli şahıs hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10 şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. 10 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. 2 şüpheli şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.\"

Haber:BATMAN, (DHA)

Ayvacık\'ta 51 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 51 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, bugün öğle saatlerinde, Sivrice Mevkii yakınlarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yola çıkan 51 kaçağın içinde bulunduğu lastik botu fark etti. Ekipler, bota müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Afganistan, Mali, Kamerun, Gabon, Kongo ve Eritre uyruklu 51 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık\'taki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

Aksaray\'da silahlı saldırı sonucu kaçırılan 11 yaşındaki çocuk aranıyor (2)

KAÇIRILAN ÇOCUĞUN BABASI: KAÇIRANLAR BENDEN BİRŞEY İSTEMEDİ

Aksaray\'da silahla saldırılıp oğlu kaçırılan akaryakıt istasyonunun sahibi Galip Dinç, kaçıranların şu ana kadar kendisinden hiçbir talepte bulunmadığını belirtti. Saldırganların 4 kişi olduğunu belirten Dinç, \'\'Ben akaryakıt istasyonunda değildim. Maskeli 4 kişi gelmiş, bir çalışanımızı ayağından vurduktan sonra çocuğumu alıp kaçmışlar. Kaçıranlar benden bir şey istemedi, fidye istemediler, para istemediler. Oğlumu geri getirsinler. Ne istiyorlarsa vereyim, ne gerekiyorsa yaparım, çocuğumu sağ salim getirsinler. Çocuğumu görenler en yakın karakola bildirsinler, kim görürse Allah rızası için yardım etsinler.\'\' dedi.

ACILI ANNE, CUMHURBAŞKANI\'NDAN YARDIM İSTEDİ

Gözyaşlarını tutamayan acılı anne Gülfidan Dinç, oğlunun kaçıran saldırganların aracı ıssız bir arazide terk ettiklerini hatırlatarak, \'\' Oğlumdan halen haber yok. Her gelen yetkili kişi oğlumu bulacaklarını söylüyor ama saatler geçti, oğlumdan bir iz yok. Ne olursunuz oğlumu bulun. Asker, polis, arama köpekleriyle her yeri arayıp oğlumu bulsun. Benim oğlumun kimseye zararı yoktu. Egem gel ne olur ? Anneciğim, korkuyorsun biliyorum, anneciğim seni bulacağım.\'\' dedi. 5 ve 14 yaşında iki oğlu daha olan anne Dinç, \'\'Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Emniyet müdürlerim, ne olur yardım edin, oğlum bir an önce bulunsun. Burası küçücük bir yer, oğlumun bulunması gecikirse ben kendimi yakarım. Şüphelendiğimiz kimsede şok. Kimse oğlumu kaçıracak kadar vicdansız olamaz\'\' dedi.

Güvenlik güçleri kaçırılan Egemen Samet Dinç\'in bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

- akaryakıt istasyonundan detay

- Baba Galip ve anne Gülfidan Dinç röp.

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ,(DHA)

TOBB\'dan Muğla\'ya Fen Lisesi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) \'81 İlde 81 Eğitim Kurumu\' projesi kapsamında, Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'ye yaptıracağı Fen Lisesi\'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'nin Yeniköy Mahallesi\'nde TOBB\'un \"81 İlde 81 Eğitim Kurumu\" projesi kapsamında, 90 dönümlük eğitim kampusu alanında yaptıracağı Fen Lisesi için temel atma töreni düzenlendi. Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe Belediye Başkanı CHP\'li Bahattin Gümüş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş yaptı. Başkan Karakuş, proje protokolünün 2015 yılının Ekim ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla hizmet binalarında imzaladıklarını hatırlatarak, \"Bugün ise, okulumuzun ilk harcını atıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Çünkü geleceğe yapılan yatırımların başını eğitim ve eğitim kurumları çekiyor. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gerçeğinden baktığımızda, eğitim ve eğitim kurumlarımızla; insanımız kazanıyor, şehrimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Öğrenme durduğu zaman gelişim de durur. Günümüzün en büyük sermayesi, eğitimli insanlardır. Bugün burada temelini attığımız okulumuzdan mezun olacak gençlerimiz de ailelerine, şehirlerine ve ülkelerine hayırlı, yararlı hizmetler yapacaklardır. Gençlerimize bu yöndeki inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, TOBB Fen Lisesi\'nin ilimize, ülkemize ve Türk milli eğitimine hayırlar getirmesini umut eder, ülkesine yararlı, milletine bağlı, manevi gücü yüksek, çalışkan ve üreten gençler yetiştirmesine öncülük etmesini dilerim\" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iseş \"Bir yıl sonra buranın açılışını yapacağız. Eğitime yapılan yatırımdan zarar etmezsiniz. Siz, ülkeniz ve şehriniz kazanır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'na isminin yazılı olduğu 48 numaralı forma hediye etti. Hediye takdiminin ardından Hisarcıklıoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte temel atma töreni için butona bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tören alanından detay görüntü

- Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş\'un konuşması

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

- Hisarcıklıoğlu\'na Muğlaspor forması takdimi

- Temel atma töreni için butona basılması

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)