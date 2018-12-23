DHA YURT BÜLTENİ-12

Bursa\'da cenaze dönüşü kaza: 19 yaralı

BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde, cenazeden dönenlerin taşındığı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla merkez ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı. Midibüste cenazeden dönenlerin taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

Haber/Kamera: Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)

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Denize palm yağı aktı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Palm yağı denizde donarak kıyaya vururken, temizlik çalışması yapıldı. Kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesildi.

Bugün, Körfez\'de bulunan bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Bir miktar palm yağı denize aktı. Denizde donan palm yağı kütleler halinde kıyıya vurdu. Limanın bulunduğu sahilin bir kısmında kirliliğe neden olan palm yağını görenler yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını temizlemek için çalışma başlattı. Kıyıya vuran yağlar toplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denize yayılan palm yağından görüntü

Temizlik çalışmalarından görüntü

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Birecik’te iplik yüklü TIR yandı

Şanlıurfa´nın Birecik ilçesinde iplik rulosu taşıyan TIR, hareket halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Veysi Elvan’ın kullandığı 63 VS 888 plakalı iplik yüklü TIR\'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, TIR\'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İplik yüklü TIR’da çıkan yangına müdahale eden ekipler

- Yola saçılan iplik balyaları

- Olay yerinde bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı şaşırttı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde dut ağacı kış mevsiminde ürün verdi. 70 yaşındaki Muharrem İçöz, iş yerinin önündeki dut ağacının kış mevsiminde meyve vermesine şaşırdığını söyledi.

Turgutlu\'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu. Turgutlu\'daki Koşukırı Çarşısı\'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz\'ün iş yerinin önündeki kara dut ağacının aralık ayında iklim değişikliği nedeniyle erken meyve verdiği görüldü. İçöz, evinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını belirten İçöz, \"Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu yıl hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde gitti ve dut ağacı erken meyve verdi. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. Bu mevsimde böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz\" diye konuştu.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

