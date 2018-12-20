DHA YURT BÜLTENİ -12

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ\'NDE YANGIN ÇIKTI

İzmir\'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Acil Servisi\'nin yanındaki diyaliz bölümünde bir cihazın elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle diyaliz gören hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

Bornova ilçesinde EÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin diyaliz bölümünde bugün saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanın hastane içine dolması üzerine diyaliz gören hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı. Yangında yaralanan olmazken dumandan hafif etkiylenenler oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Hastalar, hastane içindeki boş yataklara konuldu.

Ege Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, incelemenin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"İtfaiye müdahalesi ile söndürüldü. duman nedeniyle acildeki tüm hastalar boş yataklara konuldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralarnma söz konusu değil. Çalışanlarımızdan bir kaçı dumandan etkilendi\" dedi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastalar hastaneden tahliye edilirken

- Hastane çevresinden genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,(DHA)

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Yalova\'da 4.5 büyüklüğünde deprem (4)

BAŞKAN SALMAN: DEPREM BİR GÜN MUTLAKA GELECEK

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova’da meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. Depremin 5 büyüklüğünün altında olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Salman, Yalova’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Gazetecilere açıklamada bulunan Salman, şunları kaydetti:

“Sabah 9.30 sularında, bildirilen şiddeti 4,5 olan bir deprem yaşadık. Çınarcık Esenköy’den İmralı’ya giden hat üzerinden. Daha önce yaşanan depremin ikinci kolunda meydana geldiği bildirildi. Bizi mutlu eden bir olay var. Depremin mutlu edecek hali yok ama erken uyarı sistemi, Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği tarafından ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık 1 sene oldu. Yalova’da, Çınarcık’ta, Mudanya’da Nilüfer’de istasyon kurulmuştu. 3-4 gün öncesinden geçen sefer olan deprem de bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı. Tabii bu tam yüzde 100 bilimsel bilgiye dayandığında ben Türkiye’de ve dünyada hayat kurtaracağına inanıyorum. Büyük depremleri aynı şekilde tespit edecek o açıdan sevindirici. Depremde can ve mal kaybının olmaması bizi son derece mutlu etti. Ne var ki Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) üstündeyiz. Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Deprem bir gün mutlaka gelecek. Bu depremlerin böyle küçük olması, 5’in altında olması sevindirici. Ancak büyük bir depremin gelmeyeceği anlamını da taşımıyor. Onun için biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem ile ilgili çıktığımız yolda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik, ki deprem kendisini unutturmuyor. Depremin öncesine, sonrasına ve anına hazırlıklı olmak zorundayız. Yalova ile konuyu birleştirdiğimde, Yalova’nın elindeki toplanma alanlarını, park yerlerini kaybetmemiz gerekiyor. Beton yığını yapmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun haklı çıkıyorum. Haklı çıktığımdan mutlu muyum, değilim ama ne olursa olsun depremde binalar öldürüyor. Yüksek katlı binanın önünü açarsak ne olursa olsun o binalarda yine Allah muhafaza yüksek şiddetli deprem meydana geldiğinde bir çok insanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu açıdan Yalova’nın betonlaşmasına karşıyım. Karşı çıkmaya da devam edeceğim. Depremde insanlar Japonya’daki gibi burnu bile kanamadan binadan güvenli bir şekilde çıkıp, güvenli alanlarda toplanmalılar.ö.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Salman\'ın açıklamaları

Süre: 3 dakika, Boyut: 336 MB

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA) - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)

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ORMANLIK ALANDA SOĞUKTAN DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Bursa\'da, sokakta yaşadığı öğrenilen Yüksel Gürsoy (57), ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu. Hastanede tedaviye alınan Gürsoy\'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde sokakta yaşadığı öğrenilen Yüksel Gürsoy\'u, ormanlık alanda hareketsiz halde gören vatandaşlar, sağlık ekibi ve emniyet güçlerine haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen UMKE Arama Kurtarma Ekibi, Gürsoy\'u bulunduğu noktadan aldı. Gürsoy, Şevket Yılmaz Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soğuk havaların da etkisiyle donmak üzereyken bulunan Gürsoy\'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü;

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-Bulunduğu ormanlık alandan görüntüler

-Şahsın hastaneye getirilişi

-Detaylar

-Şahsın araca sevki

Süre: 1 dakika 20 saniye, Boyut: 151 MB

Süre: 1 dakika, Boyut: 10 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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YÜKSEKOVA\'DA KAR YAĞIŞI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, bugün sabah saaterinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu.

Yüksekova\'da, bu sabah kar yağışı etkili olurken ilçe, kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntü

-Kar yağış altından yürüyen vatandaşlar

-Araçların gelişleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -

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KİRA ÖDEMEYEN KIZINI İCRAYA VERİP, TAHLİYE KARARI ALDIRDI

Antalya\'da Mehmet Özen (78), 2,5 yıldır evinde oturan kızı Yasemin Güneş\'i (43), kira ödemediği gerekçesiyle icraya verip tahliye davası açtı. Mahkeme, evin tahliyesine karar verdi.

Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi\'nde bulunan apartmandaki 4 dairesinden birini, 2,5 yıl önce kızı Yasemin Güneş\'e oturması için veren Mehmet Özen, aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kızından kira ödemesini istedi. Güneş kabul etmeyince, Özen, kızını icraya verdikten sonra tahliye davası açtı.

Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, Yasemin Güneş ve eşi ile davacı Mehmet Özen\'in avukatı katıldı. Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira istediğini ileri sürdü.

Mahkeme icra takibinin devamına, takip konusu asıl alacak 7 bin 200 liranın yüzde 20\'sini oluşturan 1440 lira icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve dairenin tahliyesine karar verdi.

\'BEN DAİREDE OTURMAK İSTEMEDİM\'

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Yasemin Güneş, babasının kendisini 20 yıl çalıştırdığını, paraları ve altınlarını aldığını iddia etti. Müteahhit tarafından yapılan apartmandan ailelerine düşen 4 dairenin babası tarafından 4 kardeşe birer daire olarak verildiğini anlatan Güneş, “Ben dairede oturmak istemedim. \'Ben öldükten sonra mı yanımda oturacaksın\', \'Evi kiraya verdirip telef mi ettireceksin\' diye sitem etti. \'Ben ev almak istiyorum, gelmek istemiyorum\' dedim. \'Kredi çekip ömür boyu borç mu ödeyeceksin\' dedi. Beni zorlayınca evde oturmayı kabul ettim\" diye konuştu.

\'BİN LİRA KİRA İSTİYOR\'

Evde 2,5 yıl oturduktan sonra kardeşinin yönlendirmesiyle babasının kendisinden kira istediğini öne süren Yasemin Güneş, “2,5 sene sonra kendi evim diye oturduğum evde kiracı durumuna düştüm. Benden bin lira kira istiyor. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı\" diye konuştu.

Yaşananlar nedeniyle eşinin boşanma davası açtığını belirten Güneş, davanın sürdüğünü kaydetti. Babayla kızının mahkemelik olduğunu herkesin bilmesini istediğini aktaran Güneş, “Mağdurum, evi vermek istemiyorum, o ev benim. İşlerim iyi olduğu için ve araba aldığımdan dolayı bu duruma geldik. \'Sen çok para kazanıyorsun, kira vereceksin\' demeye başladılar. Babamın gözünü para pul bürüdü. Paraya doymuyor\" diye konuştu.

\'KREDİ BORCUM VAR\'

Gazetecilerin telefonla ulaştığı Mehmet Özen ise kızının alacaklarını isteyince kendisinin de kira istediği iddiasının gerçek olmadığı söyledi. Evi yaptırmak için bankadan 200 bin lira kredi çektiğini ve bunun 80 bin lira kadarının hala durduğunu anlatan Özen, “Evlerin vergi borçları birikti. Kızıma \'500 lira sen ver, 500 lira da kardeşin versin yatırayım\' dedim kabul etmedi. Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup, hem de bize yardım etmemesine kızdım. Bu nedenle kira vermesini, vermiyorsa evi boşaltmasını istedim\" dedi. Özen, ölümünün ardından daireyi satmaması şartıyla kızına miras bırakacağını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

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ÇANAKKALE\'DE KAR KÜRESİNDE YENİ YIL HATIRASI

Çanakkale Belediyesi\'nin yılbaşına özel alışveriş günleri için getirdiği kar küresi, iskele meydanına yerleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kar küresinde, Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale’de 29 Aralık’ta Çarşı Caddesi’nde gerçekleştirilecek alışveriş günleri etkinliği için getirilen kar küresi, iskele meydanına konuldu. Yılbaşı ağacı ile karı temsil eden ve içerinde bir bank da bulunan kar küresinin üzerinde \'Bu yıl hayaller gerçek olsun mu?\' yazıyor. Bazı vatandaşlar kar küresi içine girerek hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar bol bol selfie yapıyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte kar küresine girerek, yeni yıl hatırası olarak fotoğraf çektirdi. Başkan Gökhan ve eşi, küre içinden çevredeki vatandaşları el sallayarak selamladı. Gökhan, \"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kar küresini çeşitli mahallelere de götürüp, özellikle çocukların kullanımına sunmayı planlıyoruz. Eğlenceli bir yılbaşı etkinliği olacak\" dedi.

2019\'un güzel bir yıl olmasını dileyen Başkan Gökhan, \"Ekonomik anlamdaki bu kötü yılı geride bırakacağımızı umut ediyorum. Umutsuz yaşanmaz, umut edeceğiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle Türk milleti zorlukların üstesinden gelir. 2019 yılında bu zorlukların üstesinden geleceğimizi umut ediyorum. Bizde Çanakkalelelilerle beraber, belediye ve bütün kurumlar iyi bir 2019 yılı geçirmek için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. Umudumuzu yok etmeyeceğiz. Umutla yaşamaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar küresinde fotorğaf çektiren vatandaşlardan genel ve detay görüntü.

-Kar küresinde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan\'ın fotoğtraf çektirmesinden genel ve detay görüntü.

-Ülgür Gökhan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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ORGAN BAĞIŞININ POSTER ÇOCUĞU, SİYASET SAHNESİNDE

Antalya\'da 9 yaşındayken Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerde \'Annem diyor ki cennetteki bir abi hayatımı kurtarmış\' sloganıyla tanınan, bir karaciğer, 3 böbrek nakli olan İbrahim Berk Yetiş (22), en genç meclis üyesi aday adayı olarak siyaset sahnesine çıktı.

Doğuştan karaciğerindeki enzim eksikliği nedeniyle böbreklerinde taş oluşan ve 25 kez böbrek taşı, 1 karaciğer ve 3 böbrek ameliyatı geçiren, ONKOD tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerin gülen yüzü olan İbrahim Berk Yeriş, siyasette yer almak için kolları sıvadı. Kısa süre önce CHP Muratpaşa Meclis Üyesi aday adaylığını açıklayan Yeriş, ameliyatlarını gerçekleştiren MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ı ziyaret etti.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İngilizce Ekonomi 2\'nci sınıf öğrencisi İbrahim Berk\'e başarılar dileyen Prof.Dr. Demirbaş, Yeriş\'in 8 yıldır yaşamına sağlıklı şekilde devam ettiğini söyledi.

ÇOK SAYGIDEĞER BİR DAVRANIŞ

\"Berk bizim poster çocuğumuz\" diyen Prof.Dr. Alper Demirbaş, 13 yıl önce ONKOD tarafından organ bağışı konusunda duyarlılık yaratmak için hazırlanan posterlerde \'Annem diyor ki cennetteki bir abi hayatımı kurtarmış\' sloganlı posterlerde yer aldığını hatırlattı. Bir karaciğer ve 3 kez böbrek nakli olan Berk\'in hastalığının doğuştan olduğunu aktaran Prof.Dr. Demirbaş, son olarak 2010 yılında annesinden böbrek nakli yapılan gencin artık son derece sağlıklı olduğunu belirtti.

Halen üniversite öğrencisi olan Berk\'in yerel seçimlerde en genç meclis aday adayı olduğunu öğrenince başarılar dileyen Prof.Dr. Demirbaş, \"Bu kadar zorluktan sonra kendini toplumun tam ortasına koyup sorumluluk almak çok saygıdeğer bir davranış. Başarılar diliyorum. Umarım istediği yerlere gelir. O bizim gururumuz\" dedi.

\'AMACIM ORGAN NAKİLLİLERİN HERHANGİ BİR ENGELİ OLMADIĞINI GÖSTERMEK\'

Siyasete girmek istemesinin nedenini \"Gençlerin ve organ nakli olmuş insanların bu yönde herhangi bir engeli olmadığını göstermek istiyorum\" sözleriyle açıklayan İbrahim Berk Yeriş, çocukluğundan bu yana siyasete ilgi duyduğunu söyledi. Hastalık sürecinden söz ederken, \"Bu doğuştan gelen bir hastalıktı\" diyen Berk, \"2005 yılında ilk olarak babamdan böbrek aldım. Bu böbreğin atacağını biliyorduk amacımız zaman kazanmaktı. 2006\'da kadavradan karaciğer ve böbrek nakli oldum. Bir süre sonra bu böbreği de vücut reddedince 2010 yılında annemden böbrek aldım. Böbrek ve mesane taşı ameliyatları da dahil olmak üzere toplam 25 ameliyat oldum. Artık son derece sağlıklıyım\" diye konuştu. İbrahim Berk, en genç meclis üyesi aday adayı olarak siyasette yer almak istediğini kaydetti.

\'ÇİZGİ FİLM YERİNE MECLİS TOPLANTILARINI İZLERDİ\'

Berk\'in annesi Funda Yeriş ise zor günler geçirdiklerini belirtirken, \"Hep birlikte olunca insan her şeyin üstesinden gelebiliyor. Berk çok uyumlu bir çocuktu. Bize çok yardımcı oldu. Zorluklar aşılıyor. Yeter ki sabır. Berk\'in çocukluğundan bu yana siyasete ilgisi vardı. Çizgi film izlemek yerine meclisi izleyip yorum yapan bir çocuktu. Herkes sevdiği yolda ilerlerse daha başarılı olur diye inanıyorum\" dedi.

\'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM\'

Baba Şafak Yeriş de Berk\'in çok azimli ve güçlü bir çocuk olduğunu belirterek, \"Çok mücadele ettik. Bu mücadelenin sonucunda Rabbim de bize yardımcı oldu. Bu mücadeleyi kazandık. Berk artık sağlığına kavuştu. Hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz\" dedi. Berk\'in çok bilgili ve kültürlü bir genç olduğunu da vurgulayan Yeriş, \"Siyaseti de çok seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü o donanım fazlasıyla kendisinde mevcut. Türkiye\'nin en genç meclis aday adayı\" diye konuştu.

Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibini ziyaretinde bir de sürpriz yaşayan İbrahim Berk, doğum günü için hazırlanan pastanın mumlarını söndürdü. Çok mutlu olduğunu belirten Berk, doğum günü sürprizi yapan Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin ve hastane personeline teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Organ nakil merkezi dış plan görüntü

-Bilgilendirme posterinin görüntüsü

-Ailenin koridorda yürürken görüntüsü

-Prof .Dr. Alper Demirbaş nakil olan genç ile birlikte görüntüsü

-RÖP 1: Prof. Dr. Alper Demirbaş

-RÖP 2: Berk Yeriş

-RÖP 3: Funda Yeriş ( Anne )

-RÖP 4: Şafak Yeriş ( Baba )

-Aile ve doktor pasta keserken görüntü

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (2)

KADININ HAMİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya\'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçta uğradığı silahlı saldırıda Gürbüz Hakkı Yılmaz ile yaşamını yitiren ve daha önce 5 aylık hamile olduğu belirtilen Hatice Bahçecioğlu\'nun yapılan ilk otopsisinde, hamile olmadığı anlaşıldı. Hatice Bahçecioğlu\'nun cenazesinin otopsi sonrası Serik\'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi\'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

