DHA YURT BÜLTENİ -12

Okulda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Sabiha son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar\'da ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), dün teneffüse çıkarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sabiha, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Atatürk İlkokulu\'nda meydana geldi. 3\'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur\'u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi.

Yaşam belirtisi göstermeyen Sabiha Bağatur\'a, sağlık ekipleri gelene kadar öğretmeni kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabiha Bağatur\'u ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastanede müdahale edilen Sabiha Bağatur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. Sabiha Bağatur\'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

KIZININ ELDİVENLERİNİ KOKLAYIP AĞLADI

Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sabiha Bağatur için öğle vakti İmaret Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul yöneticileri, öğretmenler ve ailesi katıldı. Anne Nazmiye Bağatur, kızının eldivenlerini yanından ayırmadı. Eldivenleri koklayan ve \"Biricik kızım\" diye ağlayan Nazmiye Bağatur\'u yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba Hamdi Bağatur ise kızının tabutunun başında taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Sabiha Bağatur\'un tabutuna beyaz baş örtüsü konuldu. Kılınan namazın ardından Sabiha Bağatur\'un cenazesi Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Babanın taziyeleri kabul etmesi

- Genel görüntüler

- Anneden detay görüntüler

- Anne Nazmiye Bağatur\'un kızının eldivenini koklayarak ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin omuzlara alınması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Kurtarılan madenci Halil İbrahim Yıldız, dehşet anlarını anlattı

MADENDEKİ GÖÇÜKTE YARALANAN İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 6 işçi ile aynı madendeki başka bir bölümde yaşanan iş kazasında yaralanan 1 madenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Göçükten kurtarılan madencilerden Halil İbrahim Yıldız, \"Mahsur kaldığımızda, 3 arkadaş ilk 15 dakika birbirimizle konuşamadık. Ama sonra baktık, arkadaşlarımız biraz ilerimizde. Hortumla su ve oksijen de verilince kendi kendime, \'Biz buradan kurtuluruz\' dedim. Orada, yukarıdan küçük taşların düşmemesi için, kendimiz de mücadele ettik. Başımıza daha büyük bir şeyler gelmesin diye kendimizce önlem aldık\" diyerek o anları anlattı.

Soma\'ya 10 kilometre mesafedeki Soma Kömür İşletmeleri\'ne bağlı Işıklar Madeni\'nde, dün (çarşamba) saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Desen dere olarak bilinen ve kademe kademe yatay şekilde yerin altına inen maden ocağının yaklaşık 650 metre derinliğinde meydana gelen göçükte, işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir mahsur kaldı. Onları kurtarmaya giden işçiler Bilal Yıldırım, Tahsin Bayındır ve Bayram Ataç da göçüğe maruz kaldı. Mahsur kalan madencileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak madenin giriş kısmınının yakınında bulunan 3 madenci saat 18.00 sıralarında kurtarıldı. Bu 3 madenci ile aynı saatlerde madenin başka bir bölümünde kömür ile galerideki direk arasında sıkışarak yaralanan maden işçisi Ali Tekin, Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mahsur kalan diğer 3 madenciyi kurtarmak için ise çalışmalara devam edildi. Saatler 23.30\'u gösterdiğinde diğer 3 işçi de kurtarılıp, aynı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 7 işçiden 4\'ü gece, 3\'ü de bu sabah taburcu edildi.

\"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİLİNCE RAHATLADIK\"

Göçükte 6 saat mahsur kalan madencilerden evli bir çocuk babası 42 yaşındaki Halil İbrahim Yıldız, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. 10 senedir kömür ocaklarında çalıştığını belirten Yıldız, \"Dün 16.00-24.00 vardiyasındaydık. Madene girdik, görevlendirildiğimiz, galeriye geldik. Ben, içeriye dolan suyu boşaltmakla yani dalgıçlıkla görevliydim. Burada çalışırken, 1 saat kadar sonra \'şılan patlaması\' dediğimiz, yukardan çamurun içine su birikmesiyle oluşan bir parça düştü. Bulunduğumuz yerin bacasını ikiye böldü. Bir anda irtibat kesildi. 3 arkadaş bacanın arka tarafında mahsur kaldık. Diğerleri kiye bölünen bacanın diğer tarafında kaldı. Normalde, bulunduğumuz yerin standardı vardı. En fazla 6-7 kişinin çalışabileceği bir yerdi. Dalgıç görevinde olduğum için oradan ayrılmamam gerekiyordu. Ancak baca bölününce arka tarafta kaldım. Bir süre sonra, ambulas geldi. Arkadaşlarımız sürekli bize seslendi. Bize önce oksijen daha sonra da su verdiler. Bizimle iletişime geçilince rahatladık, umudumuzu yitirmedik. İçeride 23.30\'a kadar kaldık\" dedi.

\"İLK 15 DAKİKA BİRBİRİMİZLE KONUŞAMADIK\"

İlk anda ister istemez umutsuzluğa kapıldıklarını anlatan Yıldız, \"Mahsur kaldığımızda, 3 arkadaş ilk 15 dakika birbirimizle konuşamadık. Ama sonra baktık, arkadaşlarımız biraz ilerimizde. Hortumla su ve oksijen de verilince kendi kendime, \'Biz buradan kurtuluruz\' dedim. Orada, yukarıdan küçük taşların düşmemesi için, kendimiz de mücadele ettik. Başımıza daha büyük bir şeyler gelmesin diye kendimizce önlem aldık. Bizi kurtarmaya çalışan arkadaşlara yardımcı olduk. Sakin olmaya çalıştık. Madenden yara almadan kurtarılıp, ambulansa yürüyerek gittim. Daha sonra karbonmonoksit gazına mağruz kalmış olabilme ihtimaline karşı bizi hastaneye götürdüler. Durumumuzun iyi olduğu görülünce sabah taburcu edildik\" dedi. Kurtarma çalışmaları sırasında kendilerine içme suyu ve oksijenin, kömür çıkarma çalışmaları sırasında içerideki suyu tahliye etmek için kullandıkları dalgıç pompanın hortumundan ulaştırıldığını anlattı.

\"ONU ALLAH KORUDU\"

Sevim Aysel Yıldız (40) eşinin madenden sağ kurtulmasının sevincini yaşadığını belirtip, \"Onu Allah korudu\" dedi. Oğlu Mustafa Yıldız (16) da madende göçük olduğunu duyunca çok korktuk, \"Babam ve arkadaşları sağ olarak kurtulunca rahat bir nefes aldık\" diye konuştu.

\"MADENCİLİKTE MAALESEF BU TÜR SIKINTILAR YAŞANIYOR\"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır da, \"Madencilikte maalesef bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Göçük meydana geldikten yarım saat kadar sonra mahsur kalan arkadaşımızın bulunduğu bölüme oksijen verildi. Ardından da kurtarma çalışması yürütüldü. Sendikamız üyesi 7 arkadaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumları iyi. Kendilerine geçmiş olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarılan madenci Halil İbrahim Yıldız ile röp.

-Karabıyık\'ın eşi Aysel Yıldız ve oğlu Mustafa Yıldız ile görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Şevket YILMAZ - Kamera: Cemil SEVAL / SOMA (Manisa), (DHA)

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MKEK\'den TSK\'ya 5 bin silah sevkiyatı yapıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası\'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmek üzere iki gün içerisinde toplam 5 bin silah sevkiyatı yapıldı.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, bugün silah fabrikasında yapılan törende yaptığı konuşmada, 2018 yılı bitmeden 3 bin silahı daha teslim edeceklerini söyledi. Ocakcıoğlu, “Türk işçisi ve mühendislerinin alın teri ile yapmış olduğu bu silahları göndermekle gurur duyuyoruz. Silah fabrikası çalışanları olarak, TSK\'ya kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla özveriyle çalışmaktayız. Piyasada bu silahları yapmaya kalkışan özel sektör firmalar da var, ama bizler şu ana kadar 56 bin silahı teslim ettiğimiz halde firmalardan teslim eden olmadı. Onun için biz MKEK çalışanları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu silahlarımızın TSK\'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 2 bin MPT-55, bin 500 MP-5 silahı gönderiyoruz. İki gün önce de bin 500 MPT-76 gönderdik. 2 gün içerisinde toplam 5 bin silahın sevkiyatını yaptık\" dedi.

’56 BİN 396 SİLAH TESLİM EDİLDİ’

Mehmet Ocakcıoğlu, son yapılan sevkiyatla birlikte bu yıl toplam 56 bin 396 silahın teslimini yaptıklarını belirterek, \"İstenirse üretim artar, istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı özverili bir şekilde çalışarak kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu silahlarımız TSK\'mıza hayırlı, uğurlu olsun\" dedi.

Daha sonra 4 TIR dolusu silah, TSK\'ya teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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Fabrika müdürü Mehmet oçakcıoğlunun konuşması

Mke işçileri toplu halde

Tırların uğurlanması

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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Tekirdağ\'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolunun 15\'inci kilometresinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenmeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil döneceği kavşağı kaçırınca geri manevra yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden Suat Kaya\'nın kullandığı 59 B 4526 plakalı otomobil, geri manevra yapan otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile 15 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Manevra yapan otomobilde bulunan adı öğrenilemeyen sürücü ile Aladdin Tiftik ve Sertaç Ercan yaralanır, çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen kaza kırım, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak götürüldükleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçlar

-Ambulansa alınan yaralı

-Yoldaki camların temizlenmesi

-İtfaiye aracı

-Polislerin çalışması

-Ambulansın gidişi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-