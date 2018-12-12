DHA YURT BÜLTENİ-12

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ\'YE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA (5)

1)ŞEHİT, MEMLEKETİNDE

Şehit Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi, Adana Havalimanı\'ndan konvoy eşliğinde memleketi Mersin\'e getirildi. Şehit Verdi için Muğdat Camii\'nde yapılan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı kentlerden il emniyet müdürleri, çok sayıda polis, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Törende şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, \"Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca. Kahpece değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin ailesinin ağlarken görüntüsü

- Yakınlarının destek olmaya çalışması

- Protokolden görüntü

- Şehit cenazesinden görüntüler

SÜRE:48\" BOYUT:90 mb

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN -Adnan AÇIKGÖZ- Eser PAZARBAŞI/MERSİN,(DHA)

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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'ye hüzünlü uğurlama (5)

2)SPOR SALONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, olaydan bir gün önce spor yapmak için gittiği kentteki bir spor salonunda görüntülendi. Spor merakı olan ve yüzmeye de önem veren şehit emniyet müdürü Verdi\'nin gittiği spor salonunda güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinde, oldukça neşeli olduğu spor salonu yetkilileri ve çalışanlarıyla da yakından ilgilenip sohbet ettiği görülüyor. Şehit Verdi\'nin şort ve sırtındaki çantasıyla geldiği spor salonundaki görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada pek çok takipçi \'mekânı cennet olsun\' yorumlarında da bulundu.

Görüntü Dökümü

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Şehit Verdi\'nin spor salonundaki güvenlik kamerası görüntüsü

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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3)GERGER\'DE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde aralıksız devam eden yağış nedeniyle işyerleri, ev, cami ve 6 ahır hasar gördü.

Adıyaman\'da 3 gündür süren yağmur, Gerger ve Sincik ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Gerger ilçesinde işyerleri, cami ve 6 ahır hasar görürken çok sayıda araç ise çamura saplandı. İlçelerde ise birçok kişi de sel suları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. İlçelerde yağmur nedeniyle bir çok ekili alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü:

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- Gerger ilçesi

- Sokaklardan ayan yağmur suları

- Çamura saplanmış araçlar

- Ev ve işyerlerine su basması

- Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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4)ULUDAĞ\'DA KAYAK PİSTLERİ BOŞ KALDI

TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ\'da 3 gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Hakim olan sisli ve yağışlı hava nedeniyle kayak pistleri boş kaldı.

Türkiye\'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da neredeyse aralıksız olarak 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Kar yağışının bugün son bulması beklenirken hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçüldü. Sisli havanın da etkili olduğu Uludağ\'da sürücüler araç kullanmakta zorlanırken kayak pistleri kar basma makinelerinin çalışmaması sebebiyle boş kaldı. Telesiyej makineleri de hizmet vermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sisli havanın da etkisinin bugün son bulacağı, yerini açık ve güneşli bir havaya bırakacağı öğrenildi.

Öte yandan yağış sebebiyle zaman zaman kapanan yollar ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Pistlerden detaylar

-Çalışmalardan görüntüler

-Anons (Enver Fatih TIKIR)

-Ziyaretçiler ve işletmeci ile röportaj

Süre:3.54 Boyut: 437 MB

Haber - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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5)ERCİYES\'TE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTI

KAYSERİ kent merkezine yağmurla karaşık olarak yağan kar, Erciyes dağında 25 santime ulaştı. Meteroloji uzmanları Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir\'de aralıklı olarak devam eden kar yağışının geceden itibaren kesileceğini söyledi.

Kayseri kent merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı zeminde tutmadı. 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı\'nda kar kalınlığı ise ögle saatlerinde 25 santimetreye kadar ulaştı. Erciyes Aş Yönetim Kurulu başkanı Murat Cahid Cıngı, suni kar makinalarının da çalıştırılmasıyla birlikte hafta sonu 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasında yeni kayak sezonunu açabileceklerini söyledi. Meteroloji Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı illerden Nevşehir ve Kırşehir\'de ise kar kalınlığı 5-6 santimetreyi buldu.

Görüntü Dökümü

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-Erciyes\'te kar yağışından görüntü

-Erciyes dağındaki yollardan ve zeminden görüntü

-Karlama makinalarının ve araçların kar püskürtmesi

-Erciyes\'te vatandaşlardan görüntü

-Diğer genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Oktay ENSARİ/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 3 Dakika 1 sn 145 MB

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6)ZONGULDAK LİMANI, ÇÖPLE DOLDU

ZONGULDAK\'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.

Kentte, her yağmur yağışının ardından çöple dolan Zonguldak Limanı\'nda yine benzer görüntüler yaşandı. Sabah etkili olan şiddetli yağmurla su seviyesi yükselen Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği evsel atıklar, limanın girişindeki bariyeri aşarak içeriye girdi. Plastik bidon, plastik top, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti.

Limandaki kirlilik, çevrede tepkiye neden oldu. Her yağmurda aynı durumun yaşandığını belirten vatandaşlar, önlem almasını istedi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-