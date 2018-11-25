DHA YURT BÜLTENİ-12

ÇERKEZKÖY\'DE FABRİKA YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Çerkezköy\'ün Veliköy Mahallesi\'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.Fabrikadan siyah dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çerkezköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında fabrikasın çatı kısmında hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikadan yükselen dumanlar

Dumanlardan detaylar

İtfaiyenin müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) -

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İNŞAAT TEMELİNDEN, ANTİK ÇAĞLARA AİT İSKELET ÇIKTI

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT\'te, bir binanın temelinde toprak kayması sonucu iskelet ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü görevlileri iskeletin antik çağlarda bölgede bulunan mezarlıktan kaldığını bildirdi.

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak\'ta bir binanın temelinde toprak kayması ile birlikte iskelet ortaya çıktı. Yan binada oturanlar, kafatasını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü\'nü bilgilendirdi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü görevlileri, iskeletin antik çağlarda bölgede bulunan mezarlıktan kalma olduğunu belirledi. Müze müdürlüğü ekipleri, iskeleti bulunduğu yerden alarak muhafaza altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri iskeletin çıktığı inşaat temelinin yanında evlerinin olduğunu, bölgede antik mezarlık bulunduğunu belirterek, \"Bizim binanın inşaatı sırasında burada antik mezarlık bulunmuştu. O dönemde de müze müdürlüğünden ekipler gelip, buradaki mezarlığı taşımışlardı. Bu iskeletin o zamandan kaldığını düşünüyoruz. Toprak kayınca ortaya çıktı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin olay yerindeki incelemesi

-Duvar içerisindeki kafatasının görüntüsü

-Bina sakini Erkan İşeri ile röp.

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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MARMARİS POLİSİ \'KADES\'İ TANITTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Kadın Destek İhbar Sistemi (KADES) 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda açılan stantla tanıtıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, standa gelenlere KADES\'i anlatan el ilanları dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddete maruz kalmış veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı haber merkezlerine iletmeleri amacıyla iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Destek İhbar Sistemi\'ni (KADES) hayata geçirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Grup Amirliği ekipleri, hayata geçirilen uygulamayı 25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Günü kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda açılan stantla tanıttı. Standı gezenlere polisler, mobil uygulama hakkında bilgilendirmede bulunu, el ilanları dağıttı. Polisler, bazı kadınlara uygulamayı indirmeleri için yardımcı oldu. 25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Günü nedeniyle meydanda basın açıklaması düzenleyen kadınlar ve siyasi parti temsilcileri de standı ziyaret edip, destek verdi, uygulama hakkında bilgi aldı. Şehrin ana caddelerinde de dolaşan polis ekipleri, KADES\'i anlatan el ilanlarından dağıttı. Ayrıca meydanda bulunan dev ekranda mobil sistem hakkında bilgilendirilmede bulunuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri,

\"Kadına Destek İhbar Sistemi\'nin tanıtımı için bir hafta süreyle şehrimizin ana caddelerinde stant açıp Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün bastırdığı tanıtım el ilanlarını dağıtacağız. Bir hafta süreyle her gün bin adet el ilanı dağıtılarak sistem hakkında vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca ana cadde ve sokaklarda ki billboardlara tanıtım ilanları asılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-19 Mayıs Gençlik Meydanı\'ndaki dev ekranda KADES tanıtım görüntüsü

-Polisin açtığı stanttan görüntü

-Stantta polisin gelen kadınlara mobil uygulama hakkında bilgi vermesi ve el ilanı dağıtması

(Toplam: 2 dakika 1 saniye-146 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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ANAMUR\'DA, HZ. MUHAMMED\'İN GENÇLİĞE VERDİĞİ ÖNEM ANLATILDI

MERSİN\'de Anamur İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, gençlere İslam Peygamberi Hz. Muhammed\'i anlattı.

Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda Hz. Muhammed\'i anma töreni düzenlendi. Salonu dolduran gençlere Hz. Muhammed\'i anlatan İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, \"Zeyt Bin Sabit 20 yaşındaydı peygamberimiz ordunun sancağını verdiğinde. Bedir\'de Hz. Ali 21 yaşındaydı. Suriye Seferi Komutanı 18 yaşında. Resulullah Muaz-ı Yemen\'e vali gönderdiği sırada, Muaz henüz 20 yaşına girmemişti. Resulullah ahlaki eğitim verdi, ahlakı öğretti. İnsan haklarına saygıyı, Allah\'a kulluğu, kula sevgiyi ve muhabbeti öğretti\" dedi. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ise Türk Milleti\'nin Hazreti Muhammed\'e olan sevgisinin hiçbir milletin insanı ile mukayese edilemeyeceğini belirtti. Törende Kuran-ı Kerim de okundu.

Görüntü Dökümü

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- Kur\'an okunması

- Kaymakam Mehmet Kurdoğlu\'nun konuşması

- Müftünün konuşması

- Dua edilmesi

SÜRE: 04\'47\" BOYUT: 145 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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110 ÜNİVERSİTELİ GENÇ, 8 SAATTE OKULU YENİLEDİ

\'BÜYÜDÜM Çocuk Oldum Platformu\'nun üniversite öğrencilerinden oluşan 110 kişilik öğrenci ordusu, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Çayyaka İlkokulu\'nu 8 saatte restore etti. Okulu pırıl pırıl yapan öğrenciler, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi\'ndeki ilkokulun Müdür vekili Nurgül Korkmaz’ın sosyal medyadan bir paylaşının ardından, Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerinde eğitim gören 110 öğrenci, okulun restorasyonunu yaptılar. Bugün sabah saatlerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, 8 saatte restorasyonu tamamlayarak, okulu yenilediler. Yardım ordusunun bu çalışmalarını gören mahalle sakinleri çok teşekkür ettiler.

\'8 SAATTE BİTİRECEĞİZ\'

\'Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu\' Başkanı Ahmet Faruk Subaşı, “0-12 yaş arası yetim, öksüz, yardıma muhtaç, engelli kardeşlerimize destek vermeyi amaçlayan bir platformuz. Okul müdürümüz Nurgül hanım bize sosyal medyadan ulaşarak, okulun restore edilmesini talep etti. Biz de 110 kişilik Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen arkadaşlarımızla buraya geldik ve sabah çalışmalara başladık. Farklı farklı illerde bu tür çalışmaları yapıyoruz. 2 hafta önce Afrika’da bir okulun restorasyonunu yaptık. Bugün de Çayyaka okulumuzun restorasyonunu yapıyoruz. Boya badana, zarar görmüş donatıları onarıyoruz. 8-10 saat içinde restorasyonumuzu tamamlayacağız. İnegöllülerin çok sıcak davranışları bizi olumlu yönde etkiledi, motivasyon yüklediler. Onlara teşekkür ediyoruzö dedi.

\'RÜYADA GİBİYİM\'

Çayyaka İlkokulu Müdür Vekili Öğretmen Nurgül Korkmaz ise, “Rüyada gibiyim. Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu\'na internetten başvuruda bulundum, \'Okulumuzu restore eder misiniz?\' diye sordum. Kısa sürede cevap verip, buraya geldiler. Çok güzel bir etkinlik. 110 yardım gönüllüsü okulumuzla ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çocuklarımız da çok sevineceklerö dedi.

HEDİYE OLDU

Çayyaka Mahallesi Muhtarı Celalettin Tığlı da “Üniversiteli gençlere çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu güzelleştiriyorlar. 24 Kasım öğretmenler gününde okul müdürümüze büyük bir hediye oldu. Herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

-Öğrenci, müdür, muhtar açıklama

-Detaylar

Haber/Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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DEVE GÜREŞİNİN GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi\'nde düzenlenen deve güreşlerinin 4\'üncüsü, 130 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşlerden elde edilen gelirin yardıma muhtaç ilk, orta ve lise öğrencilerinin kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Atça Deve Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 4. Atça Deve Güreşleri, Atça Mahallesi Deve Güreşi Arenası\'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği güreşlere, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 namlı deve katıldı. Kadın ve çocuklardan ücret alınmayan güreşlerin bilet fiyatları 20 liradan satıldı. Güreşleri Yenipazar Belediye Başkanı AK Partili Zafer Savcı da izledi. Güreşler kıyasıya mücadeleye sahne olurken, zaman zaman develeri ayırmakta güçlük çekildi. Cazgır Murat Arabacı\'nın sunumunda gerçekleştirilen güreşlerde ilk olarak \'Daylak\' olarak bilinen yavru develer güreşti. Heyecanlı anların yaşandığı güreşlerden elde edilecek gelirin Atça Mahallesi\'ndeki okullarda eğitim, öğretim gören öğrencilerin kılık kıyafet ihtiyaçlarında kullanılacağı bildirildi.

Atalarımızdan gelen devecilik kültürünü yaşatmak için bu güreşlerin organize edildiğini belirten Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, \"Buraya çok güzel bir deve güreş arenası yapılmış. Deve yetiştirmek güreşlere hazırlamak çok zor ve meşakkatlı bir şey. Sabır isteyen bir iş. Bu iş severek yapılan bir iş. Ben 30 yıldan bu yana bu işlerin içerisindeyim. Belediye başkanı olmazdan önce de deve güreşlerine katılıyordum. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan deve güreşlerini imkan dahilinde izlemeye çalışıyorum. Bu bir Yörük kültürü. Başlama tarihi bilinmiyor. Emeği geçenleri kutluyorum\" dedi. Güreşler gün boyu devam ederken dereceye giren deve saileri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atça Deve Güreş Arenası\'ndan görüntü

-Deve sucuğu satanlardan görüntü

-Deve güreşlerinden görüntüler.

-Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı\'nın açıklamada bulunması.

-Develerden detay görüntüler.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLARI YAKALANDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 6 küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıktan sonra kaçan 4 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, bulunan hayvanlardan 3\'ü sahibine teslim edildi.

Gazipaşa\'ya bağlı Öznürtepe Mahallesi\'nde perşembe gecesi Mustafa Emir, ağılındaki 6 küçükbaş hayvanın çalındığını fark ederek, jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ekipleri Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleriyle yüzlerce kamera kaydını inceleyerek, hırsızlığa karışan şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Alanya\'da bir apartta kaldıkları tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliler M.A., U.A., M.U., C.A.\'yı yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine çalınan 6 hayvandan 3\'ü satılan A.G.\'den alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kayıp küçükbaş hayvanların akıbeti araştırılıyor.

Gözaltındaki 4 şüphelinin başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, M.U. adli kontrollü olmak üzere diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)