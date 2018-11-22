DHA YURT BÜLTENİ 12

MANİSA\'DA OTOBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2\'Sİ AĞIR 17 YARALI

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyon çarpıştı, 2\'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Karayolu Gelenbe Mahallesi girişinde, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul\'dan İzmir yönüne giden Aydın S.\'nin kullandığı 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Bedrettin Eyiz yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi. Kazada otobüste sıkışan muavin Mithat Kiremitçinin de ralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kırkağaç Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Bedrettin Eyiz\'i gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan otomobil ve vinç yüklü kamyondan görüntü

-Otobüste sıkışan muavin Mithat Kiremitçi\'nin kurtarılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)



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VİNÇ KAZASI KORKUTTU

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde zeminin çökmesiyle sağ ön ayağı toprağa gömülen kalorifer kazanı yüklü vincin sol tarafı havaya kalktı. Kazan ise kopup balkon demirlerine çarparak yere düştü. Yürekleri ağza getiren olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Keban Sokak 13 numara önünde meydana geldi. Dört katlı bir binanın bodrum katına, 500 kilo ağırlığında kalorifer kazanının indirilmesi için vinç çağrıldı. Vincin yüklenici ayakları yere sabitlendi. Ancak sokağın dar olması yüzünden vincin sağ ön ayağı, sokak başındaki evin bahçesine denk geldi. Vinç görevlileri çalışmaya başladı. Vince, kalorifer kazanı yüklendi. Vinç kazanı kaldırıp, arkada kalan binaya doğru yükü taşıdı. Bu sırada vincin toprak zeminde bulunan sağ ön yüklenicisi, toprakla birlikte zemine çöktü. Vincin sol tarafı havaya kalkarken, araç devrilmeyip askıda kaldı. Kalorifer kazanı ise kopup zemine düştü, parçalandı. Kaloriferin konacağı binadaki bazı evlerin balkon demirleri zarar gördü. Olayda kimse yaralanmadı. Olay yerine askıda kalan vincin kurtarılması için 2 vinç çağrıldı. Gelen ekipler, askıdaki vinci kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Vincin yan yatmış hali

- Vincin kurtarılma çalışmaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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MAHKUM ÇOCUKLARI İLK KEZ LUNAPARKTA EĞLENDİ

KOCAELİ Gebze Kadın Kapalı İnfaz Kurumu\'ndaki tutuklu ve hükümlülerin 3 ile 6 yaşları arasındaki çocukları ilk defa lunaparkta eğlenme imkanı buldu. Çocuklar lunaparktaki doyasıya eğlendi.

Gebze Kadın Kapalı İnfaz Kurumu\'ndaki kadın mahkumların 3 ile 6 yaş arasındaki 9 çocuğu ile cezaevi personelinin 5 çocuğu öğretmenleri tarafından bugün Gebze\'de bulunan bir alışveriş merkezindeki lunaparka getirildi. Mahkum çocuklarından 3\'ünün cezaevinde dünyaya geldiği öğrenilirken, hayatlarında ilk kez lunaparka gelen mahkum çocukları büyük sevinç yaşadı. Çocuklar 2 saat boyunca lunaparkta bulunan oyuncaklarda ve top havuzunda doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinin yetkilileri, lunaparkta eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocuklar lunaparkta eğlenirken görüntü

Lunaparkta çocuklardan detaylar

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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MEZARLIĞIN DEMİR KAPISI ÇALINDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı\'nda belediye tarafından yaptırılan demir olan giriş kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı mezarlık içerisinde 1,5 ay öncede hayırseverler tarafından çeşitli yerlere yaptırılan 6 tane çeşmenin muslukları çalınmıştı.

Malkara\'nın Göztepe Mezarlığı\'nda bulunan musluk çeşmeleri yaklaşık 1.5 ay önce kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Belediye çalınan muslukları yenilerken, bu kez de mezarlığın girişindeki 3 metre uzunluğundaki demir kapı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapının bir kısmını çalınırken, diğer kısmını yerinden sökülmeyince zarar verildi. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi.

Kardeşinin mezarını ziyaret eden Hasan Çarpan (35), mezarlık kapısının çalınmasına tepki göstererek, \"Kapısı çalınmış bir mezarlıktayız şu anda. Nedeni ise 3 -5 kuruş para alabilmek için çalmışlar. Yazıktır günahtır. Geçen ayda burada çeşme muslukları çalındı. Artık bu mezarlıklardan hırsızlık olayına bir son versinler. Bu olay vicdan sızlatıyor. Bu kapıdan çeşmelerden alacağınız para nedir ki? Yarın öbür gün sizde buraya geleceksiniz. Gün gelecek hepimiz burada yatacağız. Artık mezarlıklara zarar vermeyelim, tam aksine katkıda bulunalım. Kapının birini çalmışlar diğerlerini de çalmak için uğraşmışlar zarar vermişler ama yerinden çıkartamamışlar\" dedi.

Yetkililer, mezarlıktaki demir kapı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ

-Çalınan kapıdan detaylar

-Mezarlıktan detaylar

-Mezarlık ziyaretine gelen Hasan Çarpan\'ın konuşması

-Zarar verilen kapılar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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MARDİN’DE BİR DEPODA 30 TON SOĞAN ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN\'de bir depoya düzenlenen baskında, 30 ton soğan ele geçirildi. Stok yaptığı bilerlenen depo sahibi hakkında işlem yapıldı.

Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri, dün ihbar üzerine kentteki bir depoya baskın düzenledi. Baskında, stoklandığı belirlenen 30 ton soğan ele geçirildi. Adı açıklanmayan stokçu hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri, Mardin Merkez ve Artuklu ilçesi başta olmak üzere kent genelinde denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

Baskın anı (Cep telefonu kamerası)

Depodaki soğanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5.29 MB

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ÇERKEZKÖY\'DE 10 MİLYON LİRALIK TALİHLİ MERAKI

SAYISAL Loto\'nun 1168\'inci hafta çekilişinde 10 milyon 463 bin lira Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde bir talihliye çıktı.

Sayısal Loto\'nun 1168\'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde 22, 30, 31, 36, 39, 49 numaraları oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan kişi ilçede merak konusu oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin şanslı kuponunu oynadığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bayi Şükrü Gül, büyük ikramiyenin kendi bayisinden oynandığını sonradan öğrendiğini söyledi. Gül, \"Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin bu bayiden kuponunu oynadığını sabah arkadaşlardan duydum. İlk kez Çerkezköy\'e bu kadar büyük bir ikramiye çıkıyor. Kazanandan beklentimiz yok. Şimdiden güle güle harcasın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuponun oynadığı bayi

Bayiden detaylar

Bayi Şükrü Gül\'ün açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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