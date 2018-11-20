DHA YURT BÜLTENİ 12

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU; PİLOT VE ÖĞRENCİSİNDEN ACI HABER (4)

1)CESETLER ÇIKARTILDI

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun\'un cesetleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi\'nde (JAK) görevli 23 kişilik bir ekip helikopterle Ankara\'dan gelerek, enkazın bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi. Burada iki savcı ile buluşan JAK Timi, yaklaşık 1 saat süren arazi koşullarındaki zorlu yürüyüşün ardından düşen uçagın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yoğun sis bulunan bölgede, savcıların yaptığı incelemenin ardından uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu, incelenmek üzere alındı. JAK Timleri ve enkazı bulan Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekileri tarafından Yılmaz ve Altun\'un uçaktan çıkartılan yanmış cesetleri torbalara konuldu. Cesetler, ekipler tarafından taşırakak yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yola çıkartıldı. Burada AFAD\'ın arazi araçlarına konulan cesetler, Karacasu\'nun Dikmen Köyü\'ne götürülmek üzere gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-JAK Timi ve savcıların enkazın bulunduğu yere intikal etmesi

-Uçağın enkazından görüntü

-Yanmış cesetlerin çıkartılıp, torbalara konularak yola taşınması

-Cesetlerin araca konup, götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

2)BOLU DAĞI\'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU VE SİS

TEM yolu Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinin 20 gün boyunca kapalı olması, trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı.

TEM yolu Ankara yönü Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle araçlar Düzce Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu\'na yönlendiriliyor. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Etkili olan sis ise görüş mesafesini azalttı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yetkilileri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Bolu Dağı\'ndan trafikten görüntü

Sis görüntüsü

Araç yoğunluğu görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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3)DEVREK\'TE, DERE KENARINDA GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde dere kenarında genç bir kızın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Devrek deresinde vatandaşlar tarafından su kenarında hareketsiz halde yatan kadını görenler polise ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde genç kızın öldüğünü belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ceset daha sonra Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cesedin dereden çıkartılması(cep telefonu görüntüsü)

(2.15) Boyut: (17 MB)

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)



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4)ÇUKURCA KIRSALINDA PKK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu değerlendirilen antipersonel mayını, havan mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, ilçeye bağlı Gündeş Köyü Karlı Tepe bölgesi kırsal alanında operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, 4 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayını, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)-

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