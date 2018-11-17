DHA YURT BÜLTENİ 12

TUĞLA YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

SİNOP\'ta tuğla yüklü kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Boyabat-Sinop Karayolu\'nun 50\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muhlis Çağlar idaresindeki tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Mücahit Baş olay yerin de hayatını kaybetti. Yaralanan Tuncay Pala ise olay yerine çağırılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavialtına alındı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE:1:47 Dk) (BOYUT: 198 MB)

Haber-Kamera:Emin ADIGÜZEL,Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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EVİNDE AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, evli ve 2 çocuk babası N.T. (37), evinde ölü bulundu. Otopside, N.T.\'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi ve çocukları kent dışında olan N.T.\'den haber alamayan annesi, oğlunun evine gitti. İçeri giren anne, oğlunun odada hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde N.T.\'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından N.T.\'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopside N.T.\'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir süre uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğü öğrenilen N.T.\'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen N.T.\'nin fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının geliş

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

60 MB

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KAZADA ÖLEN BABA VE OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Dün gece saat Samsun-Kastamonu Karayolu Vezirköprü ilçesi 10\'uncu kilometresinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Nurettin Yıldız (33) ile oğlu Kayra Yıldız (7) bu gün son yolculuklarına uğurlandı. Baba ve oğlu için memleketleri olan Samsun\'un Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şeyhsafi Camisi\'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Şeyhsafi Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma Yıldız (29) ve kızı Hümeyra Yıldız\'ın (5) tedavilerinin ise Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi\'nde devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

(SÜRE:1.50 Dk) (BOYUT:136 MB)

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

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HAYVAN HIRSIZLIĞINA 3 GÖZALTI

DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde üç kişi, hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi\'ndeki dağlık alana dün (cuma) öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muzaffer Gebeşçi, camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman\'a ait küçükbaş hayvanları, tanımadığı 3 kişinin götürdüğünü gördü. Bunun üzerine Muzaffer Gebeşçi, cep telefonuyla Hüseyin Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına haber verdi. Bir yandan da hırsızlara müdahale etti. Bunun üzerine 3 kişi, hayvanları bırakıp dağlık alanda kaçmaya başladı. Gebeşçi ve sonradan bölgeye ulaşan vatandaşlar, kaçan hırsızların peşine düştü. Vatandaşlar, dağlık alanda yaptığı aramada zanlılardan A.T.\'yi yakaladı. Durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri ise M.K. ile şoför olduğu öğrenilen İ.E.\'yi yakaladı. Vatandaşlar, yakaladıkları A.T.\'yi jandarmaya teslim etmek üzere götürdukları sırada cep telefonuyla görüntüsünü ekti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu sırada vatandaşlarda yakaladıkları hırsızın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

- Çobanlardan

- Yakalanan kişiden görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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DİYABETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YEŞİL ELMA DAĞITTILAR

ÖZEL Bursa Hayat Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Doktorlar ve hastane personeli ile diyabetli hastaların katıldığı yürüyüşte vatandaşlara yeşil elma dağıtıldı.

Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Cumhuriyet Alanı\'nda başlayan yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, \"Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı gittikçe artan, ciddi organ yetmezliğine yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve uzuv kaybına yol açabilen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdırö dedi.

Dr. Özkul, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu, hayat boyu tedavi gerektirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Biz bu konuya dikkat çekip, farkındalık oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda bakanlık tarafından düzenlenen ‘Hergün 10 bin adım’ projesine destek sağlamak istedik. Diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtacağız. Sağlıklı beslenme ve diyabet simgesi olan yeşil elmaları dağıtarak, hatırda kalmasını sağlayacağız. Hayat Hastanesi olarak bu tür farkındalıkları önemsiyoruz.’’

Daha sonra grup, Bursa Büyükşehir Bando Takımı\'nın çaldığı marşlar eşliğinde \'Şeker şekerlikte güzel\', \'Sen de olabilirsin diyabet, hergün yürüyüş ve hareket et\' yazılı dövizlerle Zafer Meydanı\'na kadar yürüdü. Polisin güvenlik önlemi altında yapılan ve yoğun ilgi gören yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntü dökümü:

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- Heykelönü toplu

- Ahmet Özkul konuşma

- Yürüyüş

- Bando konser

Boyut: 482 mb // Süre: 4 dk 18 sn

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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SAKARYA\'DA 2 MİLYON TL DEĞERİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da durdurulan ahşap travers yüklü TIR\'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR\'ı durdurdu. TIR\'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 Euro ve 970 TL para ele geçirildi.

TIR\'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

TIR\'dan detay

Uyuşturucu maddenin açılması yakından görüntüsü

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ SAKARYA, (DHA)