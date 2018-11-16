DHA YURT BÜLTENİ 12

Bakan Selçuk: İleri hedeflere ihtiyacımız var (EK)

SELÇUK: EĞİTİME TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK ÇÖZÜMÜ OLARAK BAKIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Burdur ziyaretinin ardından komşu il Isparta\'ya geti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Selçuk\'u, Isparta\'nın yeni valisi Ömer Seymenoğlu, MHP\'li Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın karşıladı. Anı defterini imzalayan Bakan Selçuk, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak vizyon 2023 dokümanı doğrultusunda illeri ziyaret ettiklerini kaydetti.

Eğitime Türkiye\'nin en büyük sorunu olarak bakmadıklarını vurgulayan Selçuk, \"Eğitime Türkiye\'nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz. Isparta\'nın da eğitim ile ilgili ne tür çözümler üreteceği, Isparta\'daki eğitimin dünyadaki eğitim ile nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek için buradayız. Öğretmen ve okul yöneticilerimiz ile irtibatlı olacağız. Okullarımızın daha iyi mesafe alması için gayret göstereceğiz\" dedi.

\'ANDIMIZ MESELESİ\'

Toplantıda bir gazetecinin \"Andımız meselesini açar mısınız\" sorusuna ise Bakan Selçuk, \"Bugünkü konumuz bu değil\" karşılığını verdi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da ilk ağırladıkları bakanın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olduğunu kaydetti. Eğitimin ülkenin en önemli konularından biri olduğunu dile getiren Seymenoğlu, Isparta\'da birinci önceliklerinin eğitim olduğunu aktardı.

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Bakan Ziya Selçuk protokol tarafından karşılanması

Valilik şeref defterini imzalaması

Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk\'un açıklaması

Bir gazetecinin andımız konusunu açar mısınız demesi ve Bakan Selçuk\'un bugünkü konumuz o değil demesi

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( Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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SINIRDA BİTKİN HALDE BULUNAN FİLİSTİNLİ\'YE MEHMETÇİK SAHİP ÇIKTI

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan geçtiği Yunanistan\'da polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından bitkin halde bulunan Filistin uyruklu kaçak göçmen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Filistinli göçmeni yakaladıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye\'ye gönderdi. Kaçak göçmen, Enez ilçesindeki askeri yasak bölgede 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından soğuk hava ve açlık nedeniyle bitkin halde bulundu. Kaçak göçmen, Mehmetçik\'in ilk müdahalesinden sonra çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaçak göçmenin, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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-Yoğun bakım kapısı

-Sınırda Mehmetçik tarafından bulunan göçmen

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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ŞEHİTLER PARKI\'NDAKİ 9 TÜRK BÜYÜĞÜNÜN BÜSTÜ ÇALINDI

ISPARTA Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan \'26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı\'na konulan 10 Türk büyüğünden 9\'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı\'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde \'26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı\' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı\'nın da bulunduğu parka, \'Isparta\'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz\' adıyla da yine Isparta\'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

10 bronz büstten 9\'u, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in büstlerine ise dokunulmadı.

EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığını tespit ettiklerini kaydetti. \'Isparta\'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz\' köşesinde bulunan \'Mehmet Efe\', \'Süleyman Acar\', \'Muhsin Ertuğrul\', \'Hasan Hilmi Dilmen\', \'Hafız İbrahim Demiralay\', \'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar\', \'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı\', \'Böcüzade Süleyman Sami Bey\' ve \'Osman Hamdi\' büstlerinin çalındığını kaydeden Kaçar, \"Emniyete giderek suç duyurusunda bulunduk. Büstler bulunursa tahrip edilmemiş ise yerlerine montajı yapılacak. Eğer bulunmazsa yenilerini yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehitler Parkı\'ndan görüntü,

- Çalınan büstlerden görüntü ve detaylar

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Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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ISPARTA\'DA BEDELLİ ASKERLER YEMİN EDİP, TERHİS OLDU

ISPARTA İl Jandarma Komutanlığı\'nda 3\'üncü dönem bedelli erler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Isparta Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu\'nda düzenlenen törene, Isparta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan ve bedelli erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, bedelli olarak vatani görevini yapan 45 asker yemin etti. Yemin eden askerler adına konuşan Jandarma Er Akın Kıraç, \"Bugün askerliğimizin en anlamlı günü. Çünkü büyüklerimizin, komutanlarımızın, ailelerimizin ve silah arkadaşlarımızın şahitliğinde ve huzurlarında burada elde ettiğimiz, üstün askerlik meziyetlerimizi perçinledik, askerlik andıyla daha üst seviyeye çıkardık\" dedi.

Jandarma Er Fuat Oskay\'ın \'Görev\' adlı şiiri okunmasının ardından birliğe ilk teslim olan Jandarma Er Ruşen Mehmet Akdağ\'a ve önceki dönem askerliğini Isparta\'da yapan Ali Sergen Alper\'e Albay Mustafa Özdurhan tarafından belge verildi.

Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi, fotoğraf çektirdi.

Görntü Dökümü

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- Bedelli askerlerden görüntü,

- Tören geçitinden görüntü,

- Askerler yemin ederken,

- Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan\'ın konuşması

- Askerlerin aileleri ile hasret gidermesi ve detaylar

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Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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15 SUÇTAN ARANAN SUÇLU YAKALANDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 15 suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Alagöz (34), polis tarafından yakalandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık gibi 15 suçtan ayrı ayrı aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Alagöz\'ün ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 2 yıldır aranan Alagöz\'ü takibe alan polis, İstiklal Mahallesi\'nde bir kafede yaptığı baskınla yakaladı. Gözaltına alınan İsa Alagöz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliyeye getirilişi

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Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) -