DHA YURT BÜLTENİ 12



Köylülerin yardımına özel idare ekipleri yetişti

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) – ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesi Babaören Köyü’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle cenaze için mezar özel idareye ait iş makinesi ile kazıldı.

Erzincan ve çevresinde etkili olan yağışlı hava, Refahiye ilçesi yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 7 santime ulaştı. İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Babaören Köyü’nde vefat eden 75 yaşındaki Nazlı Navruz için köy mezarlığında mezar kazmak isteyen köylüler kar yağışı nedeniyle Erzincan İl Özel İdaresi’nden yardım istedi.

Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan iş makinesi kar yağışı altında köylülerinde yardımı ile mezarını hazırladı. Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, kış mevsimi ile birlikte kurum olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek; “Köylerimizde her hangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz başta ilçelerdeki şantiyelerimiz olmak üzere görev başındalar. Hasta ve cenaze gibi her türlü acil durumda 24 saat süre ile yardıma koşuyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesinin mezar kazması

-Köylülerden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

AKSARAY\'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinası yardımıyla kurtarıldı. O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Topakkaya Beldesi\'nde oturan çiftçi Abdullah Keleş\'e ait gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu farkeden Keleş, kendi imkanlarıyla çıkartamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipleri, foseptiğe inip ineğin ayaklarını bağladığı zincirle, iş makinası yardımıyla muhsar kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İneğin kurtarılması

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY (DHA)

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Eskişehir\'de \'Sıfır Atık Projesi\' semineri

ESKİŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan \'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi\'nin 11\'incisi Eskişehir\'de gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği \'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi\'nin semineri, Eskişehir\'deki otelde düzenlendi. 750 katılımcı ile yapılan seminerin açılışına Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çaka ile çok sayıda davetli katıldı.

2025\'DE ATIK MİKTARI 2 MİLYAR TONA ULAŞACAK

Çevre kirliliğiyle ilgili tanıtım filmi ve sıfır atık tiyatro gösterilerinin ardından konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Dünya Bankası verilerine göre, 2025 yılında dünyadaki atık miktarının 2 milyar tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye\'de, 1999 yılında atık miktarı 17 milyon tonken, 2015 yılında 31 milyon tona ulaştığını, 2023 yılında ise 38 milyon tona ulaşacağını belirten Dökmeci, \"Türkiye\'de olan atıkların yüzde 52\'si organik atıklar. Yüzde 6\'sı plastik atıklar, yüzde 10\'u kağıt atıklar, yüzde 4\'ü cam, yüzde 2\'sini metal ve kalan kısmını ise diğer atıklar oluşturuyor. Bu oranlara bakıldığında birçok atığın geri dönüşümü sağlanabilir. Ülkemizde atık yönetiminin en önemli ilkesi, atıkların geri kazandırılmasıdır. Başta çevre kanunu olmak üzere, çevre mevzuatını oluşturan bütün hukuki düzenlemelerle ilgili atıkların, yeniden geri dönüşüme kazandırılması yönetim prensiplerinden biri olarak ele alındı\" diye konuştu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise konuşmasında, \"Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde mümkün olduğunca daha az atık oluşturarak doğal kaynakların israfının önlenmesi, oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması, gelecek nesillerimize temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı\'mız başta olmak üzere, projenin öncülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanı\'mızın eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde \'Sıfır Atık Projesi\' başlatılarak, ülkemizde sıfır atık uygulamasının temeli atılmıştır\" dedi.

46 BİN AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

\'Sıfır Atık Projesi\'nin başlatılması ile projenin pilot illerinden birinin de Eskişehir olduğunu kaydeden Vali Çakacak, şunları söyledi:

\"İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM\'ler ile 1000 çalışan ve üzeri işletmelerin yoğun katılımıyla \'Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı\' düzenlenmiş; proje hakkında tüm paydaşlara bilgi verilmiş ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'müz tarafından ilimiz tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM\'leri ile 1000 çalışan ve üzeri işletmelerden 1 asil, 1 yedek odak noktaları belirlenmiş; bir plan dahilinde saha ziyaretleri gerçekleştirilerek, söz konusu kamu kurum kuruluşları ile işletmelerin hepsine ihtiyaçları doğrultusunda \'Sıfır Atık Projesi\'ne özel olarak valiliğimiz logolu olarak bastırılan atık toplama aparatları dağıtılmıştır. 2018 yılı ilk 6 ayında, ilimizde konutlardan toplam 8 bin 539 ton ambalaj atığı toplanmış olup, buna ilaveten \'Sıfır Atık Projesi\' kapsamında kurum, kuruluş ve sanayi işletmelerinden mart- haziran 2018 döneminde toplam 2 bin 708 ton kağıt, 817 ton plastik, 24 ton cam, 2 bin 997 ton metal atık kaynağında toplanmıştır. İlimiz genelinde toplam olarak15 bin 85 ton atık ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. Toplanan bu atıklar sayesinde 18 bin 766 megawatt elektrik enerjisi tasarruf edilmiş, 798,48 ton sera gazı salınımı engellenmiş, 46 bin 45 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 18 bin 731 varil petrol kullanımı önlenmiştir.\"

Konuşmalardan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, sunum yaptı ardından \'Elde var sıfır\' ve \'Hoop gitmiş\' adlı skeçlerin gösterimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Seminere katılanların,

-Slayt gösterimi ve skeçten,

-Genel Müdür Sebahattin Dökmeci\'nin konuşması,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 523.02 MB



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Van\'da iki iş yerinde 6 silah ve fişekler ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu ilçesinde polis tarafından iki iş yerine düzenlenen operasyonda 6 silah ve fişek ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 2 tüfek namlusu, 301 fişek, 175 havai fişek, 3 bin torpil, pala tabir edilen 2 kılıç, 1 kama, 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahipleri olduğu değerlendirilen S.A., Z.N., M.K. ve O.D. hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakalanan silah ve fişeklerden görüntüler



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Freni boşalan kamyonet evin içine girdi: 1 yaralı

ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet yol kenarındaki evin salon duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada, üzerine evin duvarı devrilen Nuran Altunay(45) hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem Çolak\'ın (34) yokuşta park ettiği 67 ED 825 plakalı kamyonet hareket etmeye başladı. Freni boşaldığı tespit edilen kamyonet yol kenarındaki tek katlı evin salon duvarını yıkarak içeri girdi. Nuran Altunay üzerine devrilen duvar nedeniyle yaralanırken, eşi İsmail Altunay(45) ise kazadan yara almadan kurtuldı. Sol ayağından yaralanan Nuran Altunay, komşuları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Nuran Altunay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan şans eseri kurtulduklarını belirten İsmail Altunay, \"Eşim salonda oturuyordu. Duvar üzerine yıkıldı, altında kaldı. Durumu iyi, sadece sol ayağında biraz sıkıntı vardı. Hastaneye gönderdik.\" dedi.

Polis kamyonet şoförü Adem Çolak’ı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökmü

-Eve giren kamyonet

-Evden detaylar

-Ev sahibi ile röp.

Süre: (1.48) Boyut: (202 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)