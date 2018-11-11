DHA YURT BÜLTENİ-12

BAKAN SOYLU, HAKKARİ\'DE YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde 2 gün önce mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 25 askerin tedavileri Hakkari, Yüksekova ve Van\'daki hastanelerde devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmek üzere uçakla Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Selahattin Eyyubi Havalimanı\'na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay\'ı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı.

Daha sonra helikoterle Hakkari\'ye geçen Soylu, Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören yaralı 9 askeri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra, helikopterle Yüksekova ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Havalimanındaki karşılama

- Ziyaret

- Detaylar

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)-

=========================

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIRIM: CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMEKTEDİR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ittifak açıklaması yaptı. Yıldırım, \"Bütün suçlamalara rağmen, bütün saldırılara rağmen, bütün yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz\" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı kent merkezinde bir otelde yapıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP MYK Üyesi Volkan Duru, Özgür Bayraktar, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer katıldı.

\'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMEKTEDİR\'

Saygı duruşunda bulunulması ardından ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım ittifak açıklamasında bulundu. Cumhur İttifakı\'nın devam ettiğini söyleyen Yıldırım, \"Tokat\'ta, Amasya\'da, Ankara\'da, İstanbul\'da da her yerde seçime hazır giriyoruz. Seçimden sonuç almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır. Bütün suçlamalara , saldırılara ve yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz\" dedi.

\'SİYASETEN KİM KİMİN YANINA GELDİ\'

Türkiye\'de FETÖ\'ye karşı net duran hareket olduklarını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin FETÖ ile hiçbir zaman yollarının kesişmediğini belirterek, \"FETÖ\'ye karşı duran, 10 sene evvel FETÖ\'ye kanaatimiz ne ise, bugün de FETÖ hakkında kanaatimiz aynıdır. Duruşumuz aynıdır. Şeklimiz şemalimiz aynıdır. Ama FETÖ ile yan yana olanlar, FETÖ\'ye methiyeler düzenler, onu görmüş bizim yanımıza gelmişler. Bizim duruşumuz gibi durmaya başlamışlar. Şimdi biz FETÖ\'yü sevenlerin yanına mı geldik. Yoksa FETÖ\'yü sevenler FETÖ\'yü gördü bizim yanımıza mı geldi. Siyaseten kim kimin yanına geldi. Kim kimin arkasına takıldı. Eğriye eğri. Doğruya doğru. Bunu unutmayalım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Toplantıdan görüntüler

-MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-

(540 MB HD Görüntü)

==============================

AĞRI\'DA STADYUMUN AÇILIŞ MAÇINDA OLAY ÇIKTI



Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor arasında oynanan karşılaşmada olaylar çıktı. Polis, küfür edip taşkınlık çıkaran taraftarları tribünden çıkardı.

Maç öncesinde restore edilen Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Stadın açılış karşılaşması olan Ağrı 1970 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçını Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik de izledi. Kemal Dizdar, Kağan Yılmaz ve Samet Cangir hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha içinde başlayan olaylarda fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunan futbolcular hakem ve teknik ekip tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Maçın genelinde gergin devam eden karşılaşmada kısa süreli yaşanan kavga, takviye olarak gelen polislerin de müdahalesiyle büyümeden önlendi. İki kırmızı kart ve bir penaltıya sahne olan karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç sonunda Ağrı 1970 Spor taraftarları hakeme ve Siirt İl Özel İdaresi Spor futbolcularına büyük tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Restore edilen stadın açılışı

- Vali Süleyman Elban\'ın kısa konuşması

- Gergin anlar

- Sahaya giren taraftarın çıkarılması

Oğuzhan HANÇER / AĞRI (DHA) -

=============================

İNTERNETTEN YASA DIŞI BAHSE 33 GÖZALTI

MUĞLA merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde ise 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli, İzmir ve Denizli\'de, internet üzerinden yasa dışı bahse yönelik geçen cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 100\'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı tabanca ve 1 miktar uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınanların dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye 130 bin lira para cezası kesildiği de ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR

Zanlıların internet üzerinden online bahis oynanabilen bir site açtığı ortaya çıktı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp yönetildiği kaydedildi. Siteye girişlerin bir kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği de ifade edildi. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalar üzerinden online yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıktı. Yasadışı bahis yöneticilerinin kendi ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla, mesajla ya da WhatsApp benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.

CEZASI DİKKAT ÇEKİYOR

Yasadışı bahis oynatmanın 7258 sayılı kanun aykırı olduğu ve 6 yıla kadar hapis cezası verildiği, 3 ya da daha fazla kişi tarafından sistem yönetiliyorsa örgütlü suç kapsamında cezanın arttığı ifade edildi. Yasadışı bahis oynamanın ise Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamak suçundan farklı olduğu, cezasının ise 5 bin- 20 bin lira arasında bulunduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon

- Operasyonda ele geçirilen silah, para ve dijital materyellerin görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

====================================

Kahramanmaraş\'ta damat dehşeti: 3 ölü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş\'ta, boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi\'yi av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ramazan Akpınar\'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ndeki sorgusu tamamlandı. Emniyette suçunu itiraf eden Akpınar, işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ramazan Akpınar, hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Ramazan Akpınar\'ın polis otosundan indirilmesi

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

===============================

