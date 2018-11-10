DHA YURT BÜLTENİ 12

Cenazeleri tekrar karışmasın diye, nöbet tuttular

ADANA\'da yanlışlık sonucu alınıp götürüldüğü Aksaray\'da defnedilen Saliha Öztürk\'ün (67) mezardan çıkartılan cenazesi getirildiği Adana\'da ailesine teslim edilip, ikinci kez toprağa verildi. Adana\'da kalan Şaziye Öztürk\'ün (55) cenazesi ise Aksaray\'a götürülüp defnedildi. Saliha Öztürk\'ün yakınları yeni bir yanlışlık olmaması için tabutun başında nöbet tuttu.

Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi gören soyisimleri aynı olan Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk, 2 gün önce yaşamlarını yitirdi. Şaziye Öztürk\'ün yakınları, sabah erken saatlerde cenazelerini teslim almak için hastanenin morguna geldi. Morg görevlisi isimleri karıştırınca Şaziye Öztürk\'ün yakınlarına 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Saliha Öztürk\'ün cenazesini yanlışlıkla teslim etti. Acılı aile, Saliha Öztürk\'ün cenazesini Şaziye Öztürk diye Aksaray Cankıllı Mahallesi\'nde toprağa verdi. Saliha Öztürk\'ün yakınları da cenazelerini teslim almaya geldiklerinde cenazesinin kendilerine ait olmadığını görünce şok oldu. Durumu hastane yetkililerine bildiren Saliha Öztürk\'ün oğlu Ulus İritaş, cenazelerin karıştığını burada öğrendi. Tutanaklara bakan yetkililer, cenazenin Şaziye Öztürk\'ün yakınlarına teslim edildiğini tespit etti. Bunun üzerine İritaş, annesinin cenazesini alan kişilere ulaşarak durumu anlattı.

Olayın ardından Adana Valiliği de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililerin talimatıyla, Saliha Öztürk\'ün Aksaray\'daki cenazesi mezardan çıkartılarak Adana\'ya getirilirken, Şaziye Öztürk\'ün cenazesi ise Aksaray\'a götürüldü.

İKİNCİ KEZ TOPRAĞA VERİLDİ

Annelerinin cenazesine kavuşan Ulus İritaş ve Mehmet İritaş bu kez morg önünde nöbet tuttu. Buruk Mezarlığı\'ndaki musalla taşına konulan Saliha Öztürk\'ün torunları ise, tabut başında cenaze namazını saatine kadar bekledi. Kılınan cenaze namazının ardından, Saliha Öztürk, ölmeden önce boşandığı, son dönemlerinde ise barıştığı ancak nikah kıymadığı eski eşi Münir İritaş\'ın mezarının karşısına defnedildi.

Ulus İritaş ise, \"Babamın vasiyetini yerine getirdik. Basına teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız annemizin cenazesini bu kadar erken alıp defnedemezdik\" dedi. Mehmet İritaş ise, \" Annemizi nihayet defnettik, cenazemiz tekrar karışmasın ise, sabahtan beri nöbet tuttuk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saliha Öztürk\'ün oğlu Mehmet İritaş\'ın konuşması

- Saliha Öztürk\'ün oğlu Ulus İritaş\'ın konuşması

- Cenaze namazından görüntüler

- Cenazenin mezarlığa götürülmesi

- Mezarlıktan görüntüler

- Defnedilmesi

SÜRE: 02\'14\" BOYUT:248 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Ata\'yı anlamak için alanlara koştular

MERSİN’in Anamur ilçesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80’nci yıldönümünde 80 öğrenci ile ‘Atam’ yazısı yazıldı.

Anamur’daki tören Yeni Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşti. Buradaki törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, daire amirleri siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Anamur Yeni Cumhuriyet Meydanında saat 09:05’te sirenlerin çalması ve meşale yakılması ile başladı. İstiklal Marşımızın okunması ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile devam eden törenin ikinci kısmı Anamur Gümüş Koleji konferans salonunda devam etti. Programın bu bölümünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Soner Erdil günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından \'Atatürk ve Demokrasi\' konulu şiir yarışmasında dereceye giren Bozdoğan Mamure Ortaokulu öğrencisi Ayça Arı ile aynı konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Göçer eserlerini okudu. Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi öğrencilerinin, \'Atatürk’ün bir saati vardı\' adlı oratoryo büyük beğeni topladı.

Kaymakam Kurdoğlu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Program protokol ve öğrencilerin katılımcıları selamlamaları ile son buldu. Anamur Ortaokulu\'nda düzenlenen programa ise bir velinin gözyaşı damgasını vurdu. Öğrencilerin, Atatürk’ün öldüğü anı anlatan sunumlarını izleyen veliler o anı telefonları ile kaydetti. Bu sırada velilerden birisi gözyaşlarını tutamadı.

Karalarbahşiş İlk ve Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesine dizilerek 50 metrekarelik alanda \'Atam’ yazarak, bu anı dronla ölümsüzleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meydanda meşale yakılması

-Çelenk sunumu

-Bayraklar ve sancaklardan görüntüler

-Albayın Atatürk’ü selamı

-Dronla ATAM öğrencilerin ATAM yazısı

-Öğrencilerin okul merdiveninde Atayı anlatan sözler ve şiirler okumaları

-Atatürk anıtı önünde kız öğrencinin yere kapanması

-Tarih öğretmeninin konuşması

-Orotoryodan görüntüler

-Atatürk’ün zeybek videosu

-Kaymakam ödül verirken

(Süre:5 Dk) (Boyut: 250 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)



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LÖSEV kumbaralarını çalan şüpheli: Karnım açtı, çaldım, pişmanım

BURSA\'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Umut A. (25), bir çocuk parkında bankta uyurken polisler tarafından yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekiplerince yakalanan hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkalı olduğu öğrenilen Umut A.\'nın, sorgulamasında öKarnım açtı, kumbaraları çaldım, pişmanımö dediği bildirildi.

Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesinde 3 ayrı iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan, 1,5 ay içerisinde 3 adedi çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi\'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olan Umut A. olduğunu tespit etti. Umut A., Osmangazi ilçesinde bir çocuk parkındaki bankta dün gece uyurken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube\'nde sorgulaması yapılan Umut A.\'nın, \"Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. İki işyerinden LÖSEV kumbaralarını aldım. Kutuları nereye attığımı hatırlamıyorum. Pişmanımö dediği bildirilldi.

Umut A., \'hırsızlık\' suçundan Bursa Adliyesi\'ne sevk edildi. Daha önce de LÖSEV\'in kumbarasını çalan Ş.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Görüntü dökümü:

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-Şahsın emniyetten çıkartılması

-Detaylar

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

55 sn. 105 mb



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Atatürk Hatay\'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümünde Hatay\'da törenlerle anıldı.

Merkez İlçe Antakya\'nın Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen tören Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı. Saatler 9.05\'i gösterdiğinde siren sesiyle başlayan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Erdal Ata, \"Cumhuriyete giden yolda elde ettiğiniz bütün başarıları yüce Türk Milleti\'ne mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Emanetiniz olan mukaddes vatanımızı, her alanda daha da yücelterek gösterdiğiniz çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.\" dedi.

Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, STK temsilcileri, Oda başkanları, daire amirleri ve okullar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Hatay Kültür Merkezinde, Atatürk\'ü anma töreni düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saygı duruşundan görüntü

- Yarıya indirilen bayrağın görüntüsü

- Vali Ata\'nın konuşması

-Antakya\' kültür Merkezi\'ndeki törenden genel görüntü

-Atatürk\'ün sevdi türküleri seslendiren koro\'dan görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

SÜRE: 01.22 BOYUT: 154 MB

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(Özel) - Hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu

TÜRKİYE\'nin en büyük, Avrupa\'nın 3\'üncü, dünyanın ise 4\'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi teknolojik altyapısıyla içerisindeki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor. Hayvanat bahçesinde, soğuk havalara karşı dirençsiz hayvanlar yerden ısıtmalı kafeslerde yüksek kalorili gıdalarla besleniyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

KELEBEK BAHÇESİ DÜNYADA İLK OLACAK

Yeni projelerle hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Özsöyler şunları dedi:

\"Havaların soğumasıyla birlikte, hayvanları yüksek enerji ve proteinli besinlerle beslemeye başladık. Özellikle kendilerine enerji verecek üzüm, incir, keçiboynuzu gibi besinlerle yemlerini destekliyoruz. Ayrıca ısı isteyen hayvanların kafeslerinde de yavaş yavaş ısıtma sistemlerini devreye sokmaya başladık. Özellikle; timsahlar, jaguarlar, leoparlar ve yılanların ısıtma sistemini çalıştırmış bulunuyoruz. Çünkü bu hayvanlar akşamları 15 derecenin altındaki ısıda kalmaması gereken hayvanlar. Şu anda Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde kış sezonunu başlatmış bulunuyoruz. 2017 yılında yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçimiz oldu. Bu yıl ise 4 milyon kişiyi hedeflemiştik ve hedefimize ulaştık. Her yıl yeni projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu da insanların ilgi odağı haline geliyor. Özellikle yeni barınakları, yeni hayvanları ve yeni peyzaj düzenlemelerimizi görmek için insanlar buraya geliyor. Şimdi de yeni bir Tropik Kelebek Bahçesi ve Şempanze Adası yapmış bulunuyoruz. Özellikle Kelebek Bahçemizi 1,5- 2 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu da bizi 2019 yılında 5 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefine çıkarıyor. Dünyada hiçbir hayvanat bahçesinin içerisinde tropik kelebek bahçesi bulunmamakta. İnsanlar 3 bin 500 farklı tropik bitkinin ve 120 bin kelebeğin içinde yürüyüş yapacaklar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanat Bahçesi

- Hayvan barınakları

- Celal Özsöyler ile röp.

- Hayvanların beslenmesi

- Kış ayında alınan önlemler

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI, Eyyüp BURUN, GAZİANTEP (DHA)

731 MB

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Okulu soyan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarını da çaldı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde dün gece Kocatepe Ortaokulu\'na giren hırsızlar okulu talan etti. Yaklaşık 20 bin liralık malzeme ve para çalan hırsızlar, okulun güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak, kayıtların depolandığı harddiski de çaldılar.

Dün gece geç saatlerde okulun zemin katındaki pencerenin korumalıklarını kırarak içeri giren hırsızlar, ilk önce kapıları açık olan sınıfları gezdiler. Sınıflardaki kilitli olan tüm dolapları kırarak, içlerinde bulunan para ve elektronik eşyaları alan hırsızlar, ardından okul kantinine yöneldi. Kantinin yazar kasasında bulunan bozuk 400 lirayı alan hırsızlar, kilitli olan öğretmenler odası ve Okul -Aile Birliği odasının da kapısını kırdı. Buradaki dolaplarda bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar, son olarak müdür odasına girdi. Güvenlik kameralarının görüntülerini depolayan harddiski de alan hırsızlar, aynı zamanda cihazı da ayaklarıyla kırdı. Odada bulunan iki laptop ile çekmecede bulunan 300 lirayı alan hırsızlar, geldikleri pencereden çıkarak kaçtılar.

SABAH FARK EDİLDİ

10 Kasım törenleri için okula gelen okul müdürü Mahsuni Canbay, durumu fark ederek, emniyet ekiplerine bildirdi. Okula gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaparken, hırsızların, okulu yaklaşık 20 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi. Polis okulu soyan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

-Kırılan kapıların görüntüsü

-Detaylar

Haber/Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Mersin\'den Ata\'nın huzuruna 500 kilometre pedal çevirdiler

MERSİN\'den yola çıkan aralarında görme engellilerin de bulunduğu Mersin Bisiklet Derneği üyeleri, 500 kilometrelik yolu bisikletleri ile geçerek Anıtkabir\'i ziyaret etti.

4 Kasım\'da Mersin\'den bisikletleriyle yola çıkan ve yaklaşık 500 kilometreyi pedal çevirerek tamamlayan Mersin Bisiklet Derneği üyeleri bugün Ata\'nın huzuruna çıktı.

Her bisikletçinin uzun yol hayali olduğunu ve bunu anlamlı kılmak adına Anıtkabir\'e ziyaret düzenlediklerini beirten Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, \"Projemizde 3 görme engelli arkadaşımız var, aynı aynı zamanda kanser hastalığını başarılı bir şekilde atlatmış ve tribike bisikletini kullanan bir arkadaşımız da bizimle birlikte pedal çevirdi. Yolculuk sırasında zaman zaman zorlandık. Aramızdaki engelli arkadaşlarımız ve biz burada olduğumuz için onur duyduk. Bu yolu kat etmek bizim için çok önemliydi\" dedi.

ENGELLERİ KALDIRDIK

10 Kasım Ata\'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi\'ni ikinci defa hayata geçirdiklerini ve bu projeyi gelenekselleştireceklerini belirten görme engelli katılımcılardan Fahrettin Sadıç, \"Benim bu yolu kat etme amacım insanlardaki engelli farkındalığını arttırmak. Yani aslında siz insanların hayatına ne kadar engel olursanız hayat o şekilde engelleniyor, bizler o şekilde engelleniyoruz. Engelleri ortadan kaldırdıkça hayat tamamen engelsizleşebiliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bisiklet sürmeleri

- Görme engelli katılımcılardan Fahrettin Sadıç\'ın konuşması

- Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun\'un konuşması

- Detay görüntüler

- Türk bayrakları ve İzmir Marşı eşliğinde bisiklet süren grup

- Anıkabirden görüntüleri ve konuşmaları

SÜRE: 02\'45\" BOYUT:305 mb

Haber-Kamera: Damla GÖL/MERSİN,(DHA)

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Marmaris açıklarında 52 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen ile 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Köyceğiz ilçesinin Ekincik Koyu açıklarında bugün saat 00.30\'da devriye görevi yürüten Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı\'na bağlı hücum bot, şüphelendiği \'Marina\' isimli yelkenli fiber tekneyi takibe aldı. Marmaris açıklarında durdurulan 14.6 metre uzunluğundaki teknede 24\'ü Irak, 7\'si Somali, 5\'i Afganistan, 5\'i Filistin, 9\'u Suriye ve 2\'si İran uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların geçişi için kişi başına 3 bin 500 dolar aldığı öğrenilen 2\'si Rus ve 1\'i Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör de teknede gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu topluluk, kıyıya getirip jandarmaya teslim edildi. Yakalananların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakalanan kaçakların görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

1 dakika 32 saniye-32,3 MB görüntü)