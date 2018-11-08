DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BİRECİK TİCARET VE SANAYİ ODASINDA PERSONEL MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLDİ



ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) -

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2)ŞEHİT EMANETLERİ ŞEHİT ERHAN KONUK SERGİSİ

ADANA’nın Pozantı ilçesinde açılan şehit emanetleri sergisi büyük ilgi gördü

Türkiye\'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan \'16. Şehit Emanetleri Şehit Erhan Konuk Sergisi\' Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde açıldı. Sergi açılış kurdelesini Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve şehit aileleri kesti. Sergiyi gezen öğrenci, şehit ailesi ve yakınları ile vatandaşlar gözyaşlarını tutamadılar. Şehit Ahmet Cihan Kilci’nin annesi Fazilet Kilci kısa bir konuşma yaparak sergi açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Törende Şehit ailelerine Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp ve İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz tarafından plaket verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, \"Bu ülkenin bayrağı için, vatan için, misakı milli sınırları içerisinde bir bütün olması için şehadete ermiş kardeşlerimin huzurunda bir kez daha eğiliyorum, onlara rahmet diliyorum. 18 yıl bu vatan topraklarına terörle mücadele biriminde polis memuru olarak görev yapmış bir belediye başkanıyım. Ekibinde arkadaşlarını şehit vermiş, gazi vermiş ve onların acılarına ortak olmuş bir kardeşleri olarak bugün burada böylesine manevi bir atmosferde önderlik etmenin şerefini ve onurunu yaşıyorum\"dedi.

Tören sonunda Pozantılı şehit Sefa İzbudak’ın teyzesi Hürü Bölge yeğeninin asker kıyafetine sarılarak sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi

- İlçe protokolünün sergiyi gezmesi

- Sergiye katılan kalabalık

- Dua okunması

- Sergilenen emanetlerden genel ve detay görüntüler

- Serginin gezilmesi

- Pozantılı şehit Sefa İzbudak’ın teyzesi Hürü Bölge yeğeninin asker kıyafetine sarılarak ağlaması

- Şehit anneleri ile röp.

- İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay ile röp.

SÜRE:04\'16\" BOYUT:473 mb

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI,(Adana),(DHA)

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3)GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER BELGELERİNE KAVUŞTU

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde görme engelliler için düzenlenen 2\'inci kademe okuma yazma seviye tespit sınavını kazanan öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Silopi’de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve özel eğitim öğretmeni Cahit Araz tarafından verilen eğitim kursunu tamamlayan öğrenciler, 2\'inci kademe okuma yazma seviye tespit sınavına katıldı. 3 öğrencinin başvuru yaptığı kursu geçmeyi başaran 2 öğrenci için Halk Eğitim Merkezi\'nde belge dağıtım töreni düzenlendi. Sınavda başarılı olan görme engelli Sercan Tonğ ile Gule Balaban’a belgelerini Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen tarafından verildi. Belgelerine kavuşan görme engellilerin sevinçlerinin ise yüzlerine yansıdığı görüldü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, kursu görme engellilerin talebi üzerine açtıklarını dile getirerek; \"Görme engelli vatandaşlarımızın bir talebi olmuştu. Braille alfabesinin alt yapısını daha önce biliyorlardı. Memuriyette veya farklı işlerde çalışmak için gerekli olan öğrenim belgesini temin etmek istiyorlardı. Biz de bu hassasiyetle birinci kademe ve ikinci kademe seviye tespit sınavının Braille alfabesi ile onlara kursunu açtık. Bu kursa 3 görme engelli vatandaşımız katıldı. Bunlardan iki tanesi mezun oldu. Bugün bu sertifikaları vermenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Görme engelli Gule Balaban ise, sertifika aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Bu belge eğitim öğretim hayatım için çok önemli. Eğer ileride okuyabilirsem bu bana çok lazım olacak. Okumak istiyorum. Sonrada hukuk fakültesini okumak istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Silopi Halk Eğitim Merkezi tabelası

-Görme engelli öğrenciler

-Belgelerin verilmesi

-Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan’ın konuşması

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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4)KÖMÜRÜ BULAN \'UZUN MEHMET\' ANILDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde taşkömürünü 189 yıl önce bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.

Uzun Mehmet\'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi\'nde bulunan \'Uzun Mehmet\' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Uzun Mehmet’in yaşayan en yaşlı akrabası Mehmet Ali Altan katıldı. Anıta çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Uzun Mehmet\'in kömürü bulmasının ardından ülke ekonomisinin en önemli enerji kaynağının kömür olduğunu söyledi. Bugün ise taşkömürü üretiminin gerilediğini anlatan Demirci, şöyle dedi:

\"Bugün Türkiye ekonomisi cari açık ve dış borç sorunları ile boğuşuyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu en az sayıdaki işçiyle en düşük üretimini yapıyor. Bölgedeki Kardemir, Erdemir ve enerji santralleri ithal kömür kullanıyor. Türkiye’nin yılda 35 milyon ton taşkömürüne ihtiyacı var. Türkiye taşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcıyor. Oysa havzamızda üretilmeyi bekleyen 1 milyar 500 milyon ton taşkömürü rezervi var. Biz üretmek istiyoruz, üreteceğimiz kömürün alıcısı var. İşsiz insanlarımız var. En azından bu bölgede kurulmuş Kardemir ve Erdemir için koklaşabilir taşkömürü üretme sorumluluğumuz var.\"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da Uzun Mehmet Anıtı’nın restorasyonu ve kömür üretim bölgesi Armutçuk ile ilçe merkezinin arasındaki ulaşımı kolaylaştırıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uzun Mehmet\'in şehrin önemli bir kimliği olduğunu ifade eden Uysal, \"İpek yolu derler, altın yolu derler, bir sürü yol tarif ederler. Bu da buradan başlayan bir yolculuk olacak. Buna Uzun Mehmet’in veya kömüre giden yol olarak tarif edebiliriz. Önümüzdeki yıllarda bir şehrin hikayesi yoksa, o şehirler geride kalacak. Bizler ilçemizde hızlı hareket edip, şehre kimlik kazandırmak açısından bu kömüre yolculuğu anlatacağız. Madenci şehitleri aileleri için ofis yolu üzerinde bir madenci evi yaptık. Bu yolculuk oradan başlayacak ve Uzun Mehmet Anıtı\'na gelecekler. Kestaneci mahallesinde bir evini veya canlandırmasını yaparak, arkasından dökme köprüsünden geçerek Köseağzı’na gideceğiz. O havzada kömürün bulunuşunu anlatacak simgeler, etrafında da bir yaşam alanı yaratacağız.\" dedi.

Konuşmaların ardından Ören İlkokulu Öğrencisi Gülseren Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce düzenlenen yarışmada birinci olan \'madenci\' konulu şiirini okudu. Tören, dereceye giren diğer öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Uzunmehmet anıtı

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Ahmet Demirci’nin konuşması

-Hüseyin Uysal’ın konuşması

-Şiir ve kompozisyon okunması

-Ödül Töreni

(4.57) Boyut: (911 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)



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5)BEBEKLİ EV HIRSIZLARI \" AKŞAM HANGİ KANALDAYIZ\"

Kayseri\'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 14 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgularını tamamlanan hırsızlık şüphelilerinden kadınlar kucaklarındaki bebeklerle dikkati çekerken, adliye giden bazı zanlılar kendilerine görüntüleyen gazetecilere \"Akşam hangi kanaldayız abi\" diye seslendi

Hırsızlık Büro Amirliği polisleri Kayseri\'de evlerin kapı kilitlerini kırarak kırıp, hırsızlık yaptıklarını belirlenen zanlıların oturdukları 20 adrese, Asayiş Şubesine bağlı 30 ekiple baskın düzenledi. 4 evden ziynet eşyası ve para çalan 14 şüpheli , gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 4\'ü erkek 10 kadın hırsızlık şüphelilerden, kadınların bebeklerini de dikkati çekti. Hırsızlık şüphelilerinden biri erkek zanlı ise, kendilerini görüntüleyen gazetecilere \" Abi akşam hangi kanaldayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Hırsızlık şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

- Hırsızlık şüphelisinin kameramanlara seslenmesi

- Bebekli hırsız kadınların görüntüleri

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, DHA)

DV 1 Dosya 1 dakika 22 saniye / 154 MB