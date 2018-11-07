DHA YURT BÜLTENİ -12

1)KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 19 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINDA



KONYA merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda muvazzaf 19 astsubay gözaltına alındı.Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf 19 astsubay, örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.Şüphelilerin, örgütle temasta oldukları ve örgütsel faaliyetlere katıldığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

=======================================================

2)KAÇAKLARIN BOTUNUN BATTIĞI BÖLGEDE ARAMA KURTARMA SONLANDIRILDI

MERSİN\'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11\'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı. Sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp kimsenin olmadığı belirlenince, çalışmalar sonlandırıldı.İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, dün akşam saatlerinde kaçakları taşıyan zodyak bot battı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, teknedeki 11\'i kaçak, biri zodyak botun sahibi 12 kişi, balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. 12 kişi, sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.Sahil Güvenlik ekipleri ise kayıp kişilerin olma ihtimaline karşın sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Kayıp kimsenin olmadığı belirlenince çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarılan 11 kaçak, hastanedeki kontrollerinin ardından Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü. İfadeleri alınan kaçaklar, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Kaçak göçmen taşımaktan kaydı bulunduğu öne sürülen ismi açıklanmayan zodyak botun sahibi ise gözaltına alınarak Narlıkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Polis merkezinin genel görüntüsü

-Mültecilerin polis aracına binmesi

-Aracın Göç İdaresi\'ne gitmek üzere merkezden ayrılması

(BOYUT: 162 MB) (SÜRE: 01.30 DK)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

======================================================

3)MAHKEMEDEN, OKUL YAPILACAK ALAN İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

YALOVA\'da eski Meteoroloji arazisinin üzerine yapılması planan, yeşil alanın tahrip edileceği belirtilerek yargıya taşınan okul projesi için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.

Süleymanbey Mahallesi\'nde yapılan plan değişikliğiyle 5 dönümlük eski Meteoroloji arazisi üzerine 700 metrekare alana 24 derslikli ilkokul yapılmasına karar verildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, kurum görüşlerinin eksik olduğunu ve yeşil alanın tahrip edileceğini iddia ederek, kararı yargıya taşıdı. Hukuk süreci devam ederken, alanla ilgili ihale yapılarak şantiye alanı oluşturmak için çalışmalara başlandı. 10 gün önce alan üzerindeki ağaçlar, özel cihazlarla taşındı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, Bursa 3. İdare Mahkemesi\'ne başvurarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.

CUMHURBAŞKANINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kararın sürpriz olmadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehirlerde betonlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı. Yargı süreci devam ederken alanla ilgili hukuka aykırı çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Salman, \"Geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu geldi. O raporda da bu alanda kamu menfaati olmadığı belirtiliyordu. Her zaman şunu söyledim, şehirler betonlaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da açıkladı. Bu milletten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde gelin burasını millet bahçesi yapalım, yeşil alan olarak koruyalım dedim. Ama ne yazık ki ısrarla betonlaşmasını isteyen birileri var. Burada hukuk var, kural var, kanun var. Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı İdari Mahkeme\'ye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım\" dedi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

================================================

4)LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik ilaçsız rehabilitasyon programı uygulayan Kurtuluş Vakfı’nın yöneticileri ve katılımcılar, lösemiye dikkat çekmek amacıyla saçlarını kazıttı.Merkezi Ankara\'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Kazdağları\'nda sürdürülen rehabilitasyon programına katılan 19 kişi ile eğitmen ve vakıf başkanı, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle duyarlılık oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla saçlarını ustura ile kazıtarak yüzlerine maske taktı. Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, çocukların yüreklerine dokunabilmek adına saçlarını kazıtıp bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Tezemir, umutsuzluk ve çaresizliği en iyi bildiklerini dile getirerek, \"Ama onların bir umudunun olduğunu, nasıl bağımlılıkta var olduğunu biliyorsak, lösemi durumunda da var olduğunu biliyor ve minik kalplere biraz olsun dokunmak istiyoruz\" dedi.Kurtuluş Vakfı gönüllü çalışanı Dilan Tezemir ise, \"Sadece bir hafta değil, ömrümüz yettiğince onların yanında olduğumuzu gösterebilmek ve tüm Türkiye\'yi bu desteğe davet etmek adına bugün onlar, çocuklarımız için saçlarını kazıttılar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

- Saçlarını kazıtan vakıf yöneticisi

- Vakıf Başkanı Ufuk Tanay ve yönetici Dilan temizer ile röportaj

- Vakfın pankartından görüntüler

- Traştan detay görüntüler.

Haber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 4 Dakika 5 Saniye, Boyutu: 306 MB.

=================================================

